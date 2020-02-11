Как зарабатывают разрывы и доначисления, покупая мутные услуги по НДС. Особенно у налоговиков

Сразу хочу предупредить. Бумажный НДС — это очень плохо. Если вы воспользуетесь такой услугой, то вас обязательно поймают, оштрафуют или даже посадят. Я призываю всех платить все налоги. И лучше с большим запасом. Всё, что описано ниже, — это очень плохо и опасно. Никогда так не делайте.

На «Клерке» есть авторский блог. В описании блога написано: «Оптимизация НДС, уточненки, любые объемы». Указан Телеграм для переписки. И ссылка на Телеграм-канал.

Если вы подумали, что речь про меня, то это не так. Знакомьтесь с ребятами.

Телеграм-канал у этих ребят очень хороший. Там есть материалы, как отличить хороший бумажный НДС от плохого. Написано здорово, со знанием дела. Мне очень понравилось. Говорю ответственно, т.к. большую часть этого текста написал я сам, в различных статьях на «Клерке». Ребята взяли мои тексты и скомпилировали из них свои в Телеграм-канале. Мне приятно. Если тебя копируют, значит, ценят. Хотя, копировать слово в слово подпись на «Клерке» — это немножко перебор.

Но речь не об этом. Потенциальный клиент пообщался с данным Телеграм-каналом. На предмет покупки бумажного НДС.

Я выложу здесь эту переписку. Ничего секретного в ней нет. Любой из вас может пообщаться с этими ребятами.

Дело в том, что многие клиенты, которые приходят ко мне, ранее обращались за услугами по НДС в различные Телеграм-каналы. Услугу им оказывали. Потом разрывы, боль, слезы, потеря денег и приход ко мне, плакаться.

У многих клиентов при общении с разными сервисами совершенно не работает голова. А ведь покупка бумажного НДС ничем не отличается от посещения врача или покупки автомобиля. Ключевое в любой покупке — это как можно больше узнать перед тем, как отдать деньги.

Вот на что обращают внимание те, кто решает покупать бумажный НДС у Телеграм- каналов.

1. Первым делом просят образец дерева АСК НДС. В нем видно, как именно люди делают свою работу. Это как поход к дантисту. Хороший дантист сразу расскажет, на каких материалах он работает. Что именно будет делать с вашими зубами. Покажет аналогичные примеры из его практики, до и после. И будет весьма странно, если врач вместо этого скажет: ложитесь, ща всё сделаем. Потом узнаете. А то у меня своя уникальная методика, я её раскрывать не хочу.

Хороший исполнитель всегда всё покажет, расскажет, разжует, даже самые детские вопросы.

Более того, он сам потом предложит проверить его работу, уже после оказания услуги. Чтобы дерево АСК НДС совпало с тем, что он предлагал вам изначально. Так видно, что вас не обманули. Если уж исполнителю по какой-то причине очень страшно светить данные, то он может показать схему с замазанными данными.

2. Запрашивают СУР юридических лиц, которые предоставят. Смотрят, что у юрлица серый или зеленый СУР по предыдущим кварталам. Что у него есть счета. Что нет гигантских недоимок или возмещений по прошлым кварталам. Хороший исполнитель и сам предложит посмотреть СУР. Как стоматолог, который расскажет о марке имплантов и их качестве перед установкой.

3. Если им начинают невнятно отвечать, разворачиваются и уходят.

Ведь продают дорогую и важную услугу. О её качестве и составе выясняют максимально долго.

Любые уклонения от прямых вопросов — это признак того, что либо человек сам не знает деталей и он жулик, либо низкокачественный посредник, либо очень сильно боится.

Особенно странно, если вперед просят денег. А уже потом обещают что-то рассказать.

4. Экспортный НДС. На любом рынке существуют мифы. Особенно много мифов в мутных сферах. И именно поэтому крайне тщательно изучают предлагаемую услугу. К примеру, продавцы бумажного НДС очень любят рассказывать про компании экспортеры, которые продадут «настоящий» НДС.

Скажу честно.Я сам лично никогда не видел в продаже настоящий экспортный НДС. Хотя я знаком лично с большинством крупных ребят на этом рынке. И когда-то даже совершил турне по южным регионам, чтобы найти этот самый волшебный НДС среди зерновиков, чья продукция почти целиком продается за границу.

Что значит экспортный НДС? То, что некое юрлицо после экспорта своей продукции не смогло возместить НДС из бюджета. И поэтому готово продать свой реальный НДС вам. Я объездил десяток крупных экспортеров, но реального НДС на продажу я не нашел. А ведь меня заводили за ручку и в компаниях со мной говорили доверительно. Почему же так?

Бывало, что зерновик сам рисовал НДС, чтобы его потом возместить. Никакого зерна на самом деле не было. Но ФНС не давала ему возместиться. В этом случае зерновик готов продать эту рисовку. Но посредники начинают называть это «реальным НДСом».

А вот реальный НДС после экспорта никогда не продаст. Вы бы обменяли 20% на 2%? Нет? Правильно. Никто не захочет.

А если уж зерновику возместиться по какой-то причине реально не получилось, то лучше про этот НДС зерновику вообще забыть. Нежели продать его за копейки неизвестно кому и куда и потом получить большой головняк. У них ведь крупный реальный бизнес, с активами. Зачем им подставляться.

Или недавний случай. Одна налоговая в Московской области предлагала бумажный НДС. Рассказывали про экспорт в страны таможенного союза. Продали очень много. Клиенты не проверяли. Потом руководство налоговой посадили. Весь их НДС упал. На самом деле, никакого экспорта там не было. Цепь состояла из одного юрика. Разрыва не было только потому, что на лавку не обращали внимания, т.к. она на своей территории. Людей убрали — НДС упал. Для налоговиков это нормально.

Самый плохой НДС я всегда видел именно от сотрудников ФНС.

Короче, реальный экспортный НДС, при кропотливом изучении цепей, я так никогда и не видел. Всегда это оказывался воздух или тупость посредников. Поэтому, при словах «экспортный НДС» напрягаются.

5. «У нас в ФНС крыша». Ещё один яркий звоночек. В примере выше тоже думали, что в ФНС есть крыша. Крыши в ФНС не бывает. Она всегда очень кратковременная и работает только до момента передачи вами денег.

Потом надувание щек, завышение собственной значимости, обещания всё решить, вытягивание дополнительных средств. Или даже создание новых проблем, чтобы заработать ещё больше.

Поэтому, если продавец буквально пишет, что «эту услугу предоставляет сотрудник ФНС», от него бегут. Либо его самого разводят, либо он вообще не контролирует процесс и всецело опирается на налоговиков, чьи обещания растворяются мгновенно.

6. Перечисление денег на Яндекс-деньги или на карты. О чём это говорит? О том, что человек не работает крупно. На карты можно принимать только крохи.

Нормальные пацаны возят друг другу чемоданы с налом. Ну вот продает кто-то бумажный НДС. Пусть на 1 млрд в квартал. Цена у него 3%. Значит, он получает 30 млн рублей. Стал бы он просить их скинуть на карточку или на Яндекс-кошелек? Ну, конечно, нет. Он бы просто замучился с блоками карт, после поступления на каждую хоть 500 тысяч рублей. Люди знакомятся лично, поддерживают контакт, иногда встречаются. И спокойно передают налик. Так в нашей стране вообще функционирует всё.

7. Игнорирование личных встреч. Кому нравится идея закинуть на карточку денег неизвестно кому? У вас есть ник в Телеграме и всё. Мне — не очень. Я считаю, что когда ты приступаешь к сотрудничеству по большому вопросу с кем-то новым, нужно сначала с этим человеком познакомиться лично. Убедиться в его адекватности. Что вы друг друга точно поняли.

Существуют всякие отрасли, где люди вообще не встречаются. Какие-нибудь хакеры. Но оптимизатор налогов — это не хакеры.

Я считаю, что вообще сначала нужно изучить бизнес клиента. А только потом оказывать ему услуги. Потому, что в процессе изучения ты можешь предложить оптимизировать самые разные вещи. И в итоге финансовый результат для клиента будет гораздо выше. А если клиент доволен, то и тебе заплатят лишнюю копеечку.

8. Гарантии. Стараются очень подробно разжевать с исполнителем, что конкретно произойдет в том или ином случае. Если его услуга по различным причинам даст сбой. Гарантию вам даст и стоматолог. И продавец машины. И оба детально расскажут, из чего она состоит. Если вам обещают 100% гарантию, но не расшифровывают, из чего конкретно она состоит, это подозрительно. Если обещают сразу же, при любом гарантийном случае, отправить денег на вашу карточку — странно.

Единственная 100% гарантия — только в том, что все мы умрем. И применять этот термин к услуге со множеством переменных, которые невозможно предсказать, это странно.

Эпилог

Я давно не напрягаюсь, когда используют мои тексты. Ничего страшного в этом нет. Людям хочется кушать и они идут самыми короткими путями. Оптимизацией налогов я занимаюсь больше 12 лет. К примеру, вот решение суда от 2012 года.

Цитата из текста: «На указанный адрес зарегистрировано более 1000 организаций, в основном это организации из регионов России с задолженностью перед бюджетом в сумме 247 679 591 руб. В 2010 г. на указанный адрес было поставлено на учет из регионов — 173 организации, в 2011 г. — 726 организации».

Речь в этой ссылке про меня, Мишу. Это моё помещение. В те годы мне принадлежало множество помещений, на которых находилось более 10 тысяч юридических лиц. 90% из них появлялись там перед последующей ликвидацией. Почти все они были с долгами перед бюджетом. К 11 году совокупные долги были 4 млрд рублей. Наковырять в гугле подобных судебных решений с моими ФИО можно ещё множество. Ещё десять лет назад ФНС в залах суда сами называли меня большим вредителем.

Таким образом, прослеживается моя история, как специалиста. Это как врач, который сделал 100500 операций и набил руку. Есть небольшая надежда, что опытный человек хоть немножко понимает, что делает.

Но если ты врач-новичок, ещё и без лицензии, то для заработка гораздо эффективнее взять и слямзить тексты и рекламную выписку более опытного собрата. Немножко изменил дизайн и всё. Получился МакДунальдц. Всё это я понимаю, ничего страшного в этом нет.

Более того, так уже делали другие Телеграм-каналы, гораздо более крупные. К примеру, «Обнальщик», у которого целых 135 тысяч подписчиков. Они поставили 6 моих статей про НДС, скопировали из блога. После каждой моей статьи ребята предлагали свои услуги. Однако, «Обнальщику» я даже могу сказать спасибо, ведь под текстами он указал моё соавторство. Но вот какие они услуги продают и какого качества — черт его знает.