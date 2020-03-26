Новая бесполезная тактика ФНС по разрывам НДС. Схематозников из столицы отрабатывают чукчи

26 февраля, новый глава ФНС Даниил Егоров, на состоявшемся в Москве заседании расширенной коллегии Службы произнес: «Первая цель всех инспекторов страны — пресечь возможные схемы уклонения от НДС».

Работу контрольно-аналитических отделов ФНС действительно изменили. Внедрив экстерриториальное распределение.

Что же это такое? В стране есть города с пиковой нагрузкой по отчетности НДС. Допустим, Москва. И есть города, в которых нагрузка маленькая. Допустим, Анадырь, Чукотка. И вот, система распределяет нагрузку. Декларации из Москвы равномерным слоем распределяют по всей России. Тем, у кого работы меньше.

Т.е, если АСК НДС выявила в Москве разрыв, то отрабатывать его могут послать чукчам. Или в любой другой регион страны. Или в любой другой регион страны.

Уверен, все вы уже получали множество требований по НДС: «вне рамок КНП». И запросы из других инспекций, в других городах. Такие запросы и есть результат работы экстерриториальной отработки. Это чукчи пытаются понять, что это вы там такое делали и запросить у вас дополнительные сведения.

Внешне кажется, что распределить нагрузку — это разумное решение. На практике — совсем нет. Объясняю почему.

В августе 19 года всем региональным инспекциям отключили возможность пользоваться деревом связей АСК НДС по юрлицам, зарегистрированным за пределами своего региона. Т.е, инспектор из Чукотского края, которому прислали на отработку разрыв из Москвы, просто не может построить по этому юрлицу дерево связей. Единственная его возможность — это получать информацию из 8-9 разделов а АИСе. Это очень неудобно, отнимает массу времени и не дает полноты информации.

Сейчас, потихоньку, региональным управлениям ФНС начали давать доступ к дереву связей. Но по моим оценкам, подключили меньше 10% всех контрольно-аналитических отделов страны. А вот 90% уже почти год абсолютно слепые.

Дальше. Уровень некоторых схематозников в Москве достаточно высок. Ребята тренировались на высокоинтеллектуальных врагах. Они научились строить такие деревья связей, что вскипает мозг. А теперь представьте, когда что-то очень большое и сложное падает на отработку сотруднику на Чукотку. Или в СКФО. Или во многие другие регионы России. Сотрудники просто не знают, что с этим делать.

Никакой финансовой мотивации отрабатывать чужие разрывы у сотрудников КАО ФНС сейчас нет. В теории, за отработку чужих разрывов должны давать премию. В налоговой эта премия называется «смс». На практике, смс по экстерриториалке нифига не платят.

Самое замечательное. Некоторые города вообще не принимают материал, который им готовят и присылают сотрудники других городов. Однозначный рекордсмен тут город Санкт-Петербург. Где, кстати, уже месяц проходит переобучение сотрудников КАО со всей страны. Они туда летают, слушают лекции, сдают экзамены.

При этом, питерские налоговики просто игнорируют все труды своих коллег. Длится это всё уже, как минимум, несколько кварталов. В Питерское управление уже строчили десятки жалоб. Но реакции никакой. Питер не акцептует отработанные по экстерриториалке документы.

Ещё одно новшество: в регионах начали внедрять центры компетенции ФНС. Чаще, просто переименовывают старые ФНС по крупнейшим налогоплательщикам. В теории, в Центрах компетенции должны сидеть самые опытные ребята по НДС и давать советы территориалкам, как отлавливать врагов-нарушителей. На практике этого не происходит. Никакой помощи и обучения от них не поступает. Более того, они только тормозят систему, т.к. многие документы требуют их обязательной подписи. У многих складывается ощущение, что Центры компетенции просто оттягивают на себя крупнейших налплатов по НДС, чтобы отрабатывать их самостоятельно.

Какой можно сделать вывод?

Фактически, отработка НДС по экстерриториальному распределению захлебнулась. Причины:

1. Сложной работой нагрузили сотрудников, которые не имеют нужных навыков. Они у себя в регионах никогда в жизни не видели ни схемы 2014, ни журналов, ни ликвидашек, ни других схематозов. Центральный аппарат иногда присылает инструкции по разным схемам. Но инструкции написаны убогим, сухим языком и не имеют конкретных примеров, в мозг рядового сотрудника КАО они просто не ложатся.

Вот прилетает сотрудницу на Кузбасс разрывов на 2 млрд рублей. Юриков 50 сразу. Цепи сложнейшие. Дерева связей нет. И чего он с этим делать должен?

2. В регионах КАО припахали к выездам и к опросам. Отделы нагружают множеством функций, которыми должны заниматься другие ребята. Потому, что в регионах особо сложных схем нет. И вот, сотрудникам КАО в один момент присылают по 30-50 юридических лиц из других регионов. А весь отдел состоит из 1-2 человек, которые загружены своей текучкой. У них просто нет времени на отработку. Самый элементарный выход для них: дать формальные ответы, под копирку. Посмотрели, ничего не нашли, не мучайте нас.

3. Питер и куча территориалок Москвы не акцептуют документы, которые присылают по экстерриториалке из регионов. Документы висят в обработке уже по 6-8 месяцев. Центральный аппарат, настучите Питеру по голове. Из-за них в регионах у сотрудников премии сгорают, кушать нечего будет.

4. Экстерриториальная работа по регламенту должна проходить в полном взаимодействии налоговых. Той, откуда выслали и другой, куда попал разрыв на отработку. Но это в теории, в регламенте. А что на практике? На практике, в 90% случаев, если региональный инспектор просит прислать ему дерево из АСК НДС, расширенную ИКН (индивидуальная карта налплата) и другую документацию, его просьбы просто игнорируют. Это всё равно, что послать сапера искать мины на поле, из инструментов дав ему только палочку.

Честное слово, все регионы уже начали ненавидеть Москву и Питер. Центральный аппарат, объясните инспекторам в столицах, что они должны соблюдать регламент. Вам же НДС в итоге нужен в бюджет?

5. Налплаты вообще не знают, как реагировать на эти требования «вне рамок камеральных проверок». А реагировать в текущей ситуации можно максимально формально, отписками. Всё это улетит в другие города, сотрудникам, которые совершенно не заинтересованы отработке ваших разрывов. Но отвечать, естественно, надо.

6. Хитрые схематозники свои цепи мониторят на предмет разрывов. Вот прилетел из Питера разрыв в дальний регион. Только декларации. Дерева связей нет. А схематозник уже увидел по дереву, что там у него разрыв, подал корректировку. Декларацию уже обнулил сам. Расхождения, естественно, уже закрылись.

И вот, в этот момент у инспектора из региона нет вообще ничего, с чем можно было бы работать: ни дерева, ни декларашки. А время для формирования протокола первичной оценки у него капает. Что делает инспектор? Конечно же, формальную отписку.

Я начинал этот текст, чтобы рассказать об изменениях по части отработки НДС. Но, в итоге, высказал всю боль и страдания региональных сотрудников КАО. Не в моих интересах помогать налоговикам, но тут просто слезы наворачиваются. И речь не о каком-то отдельном регионе. Такая ситуация по всей стране.

Поздравляю всех с предстоящим закрытием квартала. По любым вопросам по НДС пишите на почту neplatinds@gmail.com.