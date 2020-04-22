НДС и кризис. Государство и налоговики будут бороться за НДС жестко, до крови

Спрашивают: «Какие изменения будут в ФНС по отработке бумажного НДС в кризис?»

Вопрос острый, интересует многих. НДС — основной налог в стране.

Реальных послаблений по налогам никаких не дали, бизнес у многих работает в минус. Платить НДС никто не хочет или просто не с чего. Бизнес сейчас резко уйдет в чернуху, в кризисы так происходит всегда.

Налоговики к этому отлично подготовилось, трясти по НДС будут жестко. В качестве пруфов внизу скриншоты из чатов налоговиков.

Изменения следующие:

1. НДС отрабатывает контрольно-аналитический отдел ФНС. Их задача выявить, что бизнес на их территории занимается чернухой и покарать их. Ещё в марте по всем регионам, кроме Москвы и Спб, основная программа у этого отдела работала всего 3 часа в день. Называется она АИС. А с апреля доступ дали 24 часа в сутки. Именно в АИСе сотрудник КАО ковыряет деревья АСК НДС, ищет разрывы.

Доступ расширили по трем причинам.

Первая. Сильно упала общая нагрузка на систему АИС, т.к. кучу бесполезных сотрудников отправили по домам. Возрастных и с детьми. Типа, группа риска.

Вторая. Запрет на встречи с наплатам. А если нет встреч, то нет и работы в АИСе, не надо документы готовить. Это тоже снимает нагрузку.

Третья. ФНС ставит новые мощные серверы. Объём контракта — 9 млрд рублей. Вычислительные мощности такого уровня, что даже глючный АИС будет работать по-человечески.

Итог: сотрудники КАО офигеть как рады. Раньше они ныли, что АИС, их основной инструмент по поиску врагов, работает мало и плохо. И что кушают они из-за этого мало. Сейчас же они могут пользоваться АИСом хоть круглые сутки, если поселятся на работе. Именно от АИСа зависит их доход. Как официальный, как и черный.

В официальном доходе налоговика большая часть приходится на СМС. СМС — это такая система премирования в наложке. Их собственное название. Как KPI в нормальном бизнесе. Чем больше сотрудник КАО наковыряет разрывов и стрясет в бюджет, тем больше ему накапает. Именно на СМС по разрывам приходится львиная доля официального дохода КАОшника.

Но кого вообще интересует эта зарплата. Самое главное — это сколько занесут за решение проблем по НДС. А чтобы бизнес нес бабки, всё равно нужно поработать, составить хорошую доказательную базу для стимулирования заноса. Пригласить, показать схемку, подробно всё рассказать, выдержать многозначительную паузу. И вот здесь, как раз, КАО и замы территориалок потирают руки. Понимают, что скоро будут жить ещё лучше, впереди новые тачки и хорошие дома.

2. Отделы КАО, предпроверочный, ВНП работают в полном составе. В COVIDный кризис им не дали никаких послаблений. Все торчат на работе.

Более того, у них резко упала нагрузка с запросами по всякой непрофильной фигне от смежных отделов. Т.е., времени на прямые обязанности теперь гораздо больше. Общаюсь с КАОшниками: они счастливы. Раньше их всех грузили всякой левой деятельностью, распределяя на них чужую, смежную работу. Сейчас они настроены на кровь налплатов. И никто из коллег им не мешается.

В целом, по смешному стечению обстоятельств, кризис сделал для собираемости НДС гораздо больше, чем руководство ФНС за прошедший год.

Всего то надо было просто высвободить профильных сотрудников, не отвлекать их фигней и выделить компьютерные мощности.

3. Контрольные суммы и маркеры в АСК НДС понизили. Грубо, система стала гораздо более чувствительной. Разрывы станет находить проще. Основной маркер, который изменили, это объём с контрика на техничку. Снизили ровно в два раза. Лавок для цепей понадобится теперь больше. Денег на их закупку будет уходить тоже больше. Клиенты, разумеется, платить больше не захотят. Но придется, куда они денутся.

4. Началась глобальная чистка техничек. В этом ФНС большие-большие молодцы. Прям 5 баллов. Как вы понимаете, 80% лавок, который регистрируют в нашей стране — это технические компании. Под кашу, транзит, ндс и т.д.

Налоговики принялись очень резво лепить недостоверность по дирам, учредам, адресам. Даже по уставу сейчас будут.

За один квартал лавок вычистили больше, чем за весь прошлый год.

НДСники, у кого запас техничек для цепей маленький, сейчас страдают. Особенно, кто технички покупает с рынка, за полный прайс, а не генерит сам. Прикиньте, когда росчерком пера налоговика у вас сгорает лавка за 150 тысяч рублей. И таких может быть несколько в день. Крокодильи слёзы, кушать нечего :о) Кто из чернушников сам регер, кто лепит по себестоимости, у кого парк лавок идет на сотни или тысячи — те молодцы. Им будет, чем давать клиентам замены-уточненки при слете.

5. Блок ЭЦПшек техничек по всем удостоверительным центрам. Это ещё одна победа ФНС. Внедрять начали квартал назад. Пока ещё практика не очень массовая. Но скоро так будут делать повсеместно, во всех отделах КАО. Что это значит?

Раньше было так. Сдали бумНДСную декларацию. Налоговик нашел способ отрубить ЭЦП и занулить отчет. Сдавший сразу бежит в другой УЦ, перевыпускает ЭЦП, сдается снова. И так хоть пять раз. На практике, налоговики после 2-3 раза забивали болт и декларашка от технички успешно ложилась в систему.

Но халява кончилась. Теперь КАОшник заходит в прогу, ИРУД, и рассылает веером запрет на выпуск во все УЦшки страны. И хоть оббегайся потом по УЦ и их партнерам — не поможет ничего.

Единственный способ восстановить ЭЦП — это прийти диру в налоговую и пообщаться там в живую. Но это ж технички и диры на них — бестолковое мясо, которое говорить не умеет. А если всё-таки скажут пару слов, то инспектор сразу акт опроса слепит о недостоверности дира. Тогда клиентам, кто грузил на эту лавку НДС, точно хана.

Поможет тут только быстренько уточняться. Для этого, опять же, НДСнику нужен запас лавок.

В принципе, конкуренция и проблемы всегда выметают с рынка всех непрофессионалов. Поэтому, всё к лучшему. Кто раньше вложился хорошо в рабочие инструменты, то есть, в лавки, у кого их много, тот спит спокойно.

6. На теневом рынке бумажного НДС из-за вируса тоже происходят изменения.

Прежде всего, как грибы растут кидалы. Сотни предложений в телеграм каналах, на мутных площадках, типа даркмани и т.д. Цены смешные. Обещают гарантии 3 года, общаются как олигофрены, по технике вообще не секут, рассказывают про крышу в фнс и прочий бред. На технические вопросы ответь не могут, образцы деревьев не показывают. Короче, классика развода зэками с зоны. Только в роли терпил теперь жадные коммерсы. На халяву ведутся очень многие.

Надо четко понимать: большинство услуг на рынке бумНДС — это мусор. Так было всегда. Деревья примитивные, короткие, с открытыми разрывами на конце. С астрономическими суммами на каждую цепочку.

Клиент закрывается у таких масторов, через месяц клиенту ж...а. Бабки уже уплачены. К моменту возникновения проблем, разумеется, ник исполнителя в телеграме уже удален.

Ровно такие же массовые кидки пошли по обналу, года с 2015ого. Народ понял, что кидать лохов на порядок легче и прибыльнее, чем работать.

В принципе, кидал тоже можно понять. Большинство покупашек бумНДСа ни разу сами не смотрели цепи, не задавали правильных вопросов. Смотрел их переписки. Часто, некомпетентные посредники. Получается, лох сам спокойно отдает деньги. В мутной воде много акул, к этому нужно быть готовым. Не шаришь — не лезь.

Мне лично такой расклад достаточно выгоден. Потерпевшие за консультациями потом прибегают.

В целом, сложив все пункты выше, можно сказать, что в отработке бумажного НДС по 1 кварталу 20 года ФНС выйдет на новый уровень. Пострадают многие. прежде всего, те, кто привык сдавать короткие цепи с открытым разрывами на малых суммах. Были такие любители дробить до пятерки-десятки на цепь из трех юр. Весь этот мусор теперь не пройдет. Такой бумНДС лепят почти все обнальщики страны, себестоимость смешная. С этого квартала их клиентам станет совсем не до юмора.

А кто и раньше годами работал нормально, у тех и сейчас всё будет ок. Хотя, лично я таких знаю единицы.

Думайте головой. Хотите обмануть государство — делайте это вдумчиво, риски слишком велики.