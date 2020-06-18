Налоговики вскрыли и описали главные схемы по НДС в новом регламенте. Конец бумажного НДС?

В ФНС случилось грандиозное событие. Только что центральный аппарат разослал в управления по регионам новый регламент по отработке НДС.

Я покажу вам основной кусок нового регламента до того, как его увидит большинство сотрудников в обычных территориалках.

И расскажу, как изменится работа по отработке злодеев. Чего именно хочет добиться руководство ФНС. И почему у них вряд ли что-то получится.

Регламент — это такая штука, где описывают, как именно сотрудники НДСного отдела и руководство территорий должны вылавливать врагов, применяющих схематозы для ухода от уплаты НДС.

Предыдущий регламент не менялся несколько лет и совершенно устарел. Ситуация была смешная: схемы по бумажному НДС по своей сложности улетели в космос, а старый регламент освещал только примитивные схемки образца 2016 года. Т.е, полезной информации в прежнем регламенте было ноль. И вот, наконец-то, пришло большое обновление.

Сначала маленькое отступление.

Рядовой сотрудник НДСного отдела в территориалке обычно еле-еле шарит по НДС. К примеру, по схеме с журналами, дай бог, выловят 1 из 20 компаний. И то, выловят не из-за самого схематоза, а из-за смежных признаков технички: юрадрес, директор и т.д.

Последние 8 месяцев всех сотрудников-НДСников упорно обучают в Питере. Там ФНСный центр повышения квалификации. Кого-то обучают в живую, кого-то дистанционно. В конце обучения сотрудники проходят экзамен. Потом им дают красивый сертификат, его можно повесить в рамочке в кабинете.

Я беседовал с ребятами, прошедшими обучение. Практически полезных знаний там дают мало. Другой косяк обучения: простые вещи доносят сложным языком. Сдать экзамен зубрежкой люди могут. А вот применить потом в жизни — нет. Ведь, на самом деле, они мало что поняли.

И вот настал светлый день. Сотрудникам поступил новый регламент. В котором описываются актуальные схемы. И как с ними бороться.

К примеру, вот выдержка из документа:

Перевожу на русский язык: в регламенте описали, что существует схема с журналами. Описали, что существует схема 2014. Про обе схемы я писал в блоге ещё давно.

А дальше что? Что делать сотруднику ФНС с этой информацией? Тут центральный аппарат тоже всё описал: прислали детальную инструкцию по заполнению формы 2МЭ. 2МЭ — это такая гигантская форма, куда нужно занести тонну информации.

Если коротко: по замыслу, рядовые сотрудники территорий должны искать эти схемы руками. Ведь в дереве АСК НДС они не светятся. И новая фишка, которую недавно ввели в дереве АСК НДС под названием «TG» тоже совершенно никак не выявляет схематозы.

Сотрудник должен отвлечься от текущей работы, перерыть разделы и контрольные соотношения. Дальше дать отчет руководству отделов НДС и аналитики. Начальники отделов формируют форму 2МЭ, которую потом подписывает заместитель руководителя территориалки.

Конец бумажного НДСа? Собираемость НДС резко прыгнет вверх?

Конечно же нет. И вот по каким причинам:

1. Ранее мы уже видели ввод глобальных обновлений в системе АСК НДС. Которые должны были что-то резко изменить.

К примеру, в августе 2019 года ввели обновление, благодаря которому стало видно повторение юридических лиц в дереве АСК на разных уровнях. Между ними появились жирные синие линии. Внешне это казалось катастрофой: сейчас всех поймают, всем всё доначислят. На практике итог был совсем другой, совершенно никто не пострадал.

Сотрудники ФНС просто не лезли смотреть деревья по старым периодам, если по ним не возникало прямых разрывов. А жулики быстренько сделали выводы и уже к следующему кварталу начали строить деревья из техничек без их повторений на разных уровнях дерева. Т.е, история показывает, что в предыдущие периоды никто не лезет, если там не возникает слетов.

2. Рядовой инспектор Вася из отдела НДС в гробу видал отработку предыдущих кварталов и копание лапками в разделах по текущим. Премий за это особо не дадут. Задачами его и сейчас грузят так, что приходится задерживаться на работе. У Васи с его окладом в две копейки нет никакого желания ковырять руками контрольные соотношения и разделы. Включать голову, искать замаскированные журналы на дальнем звене и т.д. Всё это дополнительные часы работы.

Руководству портить себе статистику тоже особо не хочется. У них вообще другой приоритет: личный заработок, доить своих налплатов. И тут хороши просто средние показатели, чтобы не привлекать к себе внимание.

3. Самые глобальные схематозы из тех, что я видел, не обходились без самих налоговиков. Эти ребята просто ищут жирные, старые лавки на своей территории, которые прекратили фактическую деятельность. Сканируют их контрагентов. И перевешивают их объем.

Или ещё проще: сдают от лавок только продажи. А покупки не сдают, вообще не вносят в систему системе. Разрыва нет, всё спокойно, камералка закрыта.

Масштабы такой деятельности внутри ведомства просто катастрофические. Внешние рисовальщики НДС в сравнении с самими налоговиками просто дети.

Руководство в регионах просто не будет вносить в отчет 2МЭ лавки, по которым у них присутствует какая-то заинтересованность. Да они и сейчас этого не делают. Мне на это лично жаловались рядовые сотрудники КАО регионов: «Мы наковыряли, а руководство информацию игнорирует и в отчеты не вносит». Разумеется, жаловаться куда-то наверх они не будут. Им там ещё жить и работать. Это всё равно, что если бы гаишник пожаловался на коррупцию у себя в ведомстве.

Тут у меня всегда возникает вопрос. Почему я, Миша, фиг знает кто, вижу работу целых кланов региональных руководителей ФНС, кстати, часто сформированных по этническому принципу, которые схематозят на десятки млрд рублей. А центральный аппарат вместе со службой собственной безопасности ФНС их не видят.

Вообще, место зама территориалки весьма почетное и в регионах стоит от 50 млн рублей. Кажется, что много? Нет конечно, окупить можно за пару проверок. Мне лично тоже предлагали скинуться, чтобы повысить человека.

Помните Арашуковых, обвиняемых в скандалах по возмещению НДС на миллиарды рублей? Как думаете, где у них у них работал и по сей день спокойно работает ближайший родственник? Правильно. Трудится замом по НДС. И такие истории по всем регионам.

4. Главный косяк заключается в самом центральном аппарате. Именно центральный аппарат согласовывает миллиардные бюджеты на программное обеспечение и вычислительные мощности. В т.ч. на разработку самого модуля АСК НДС уходят астрономические суммы. Подрядчик исторически один и тот же, ГНИВЦ.

При этом, на противоположной стороне ребята-схематозники тоже лепят свой софт, уже для обхода АСК НДС. Самописный, бесплатный. Но он работает. Работает лучше, чем АСК НДС при всех бюджетах на его разработку.

По моим прикидкам, все дыры, связанные с журналами, со схемой 2014 и с другими схемами, можно было бы закрыть приблизительно за 500 млн рублей на круг. Включая расходы на вычислительные мощности.

На выходе была бы программа, которая сама бы подсвечивала всех схемников, сама формировала бы требования и посылала запросы в смежные органы.

Но реально эффективное ПО не внедряют годами. ГНИВЦ в муках рожают бесполезные обновления. В т.ч, последний фикс 10-20.5.13.1, который, якобы, должен начать подсвечивать 2014.

Возможно, бюджет на ПО в ФНС — это такая черная дыра, на которой зарабатывают интеграторы, аудиторы большой четверки, некоторые чиновники и прочие счастливые люди.

Итог простой. Вместо того, чтобы в 2020 году жуликов внутри и снаружи системы ловила программа, это вынуждены делать ручками сами налоговики.

Отчет 2МЭ, при этом, будут формировать и подписывать те, кто сами иногда очень заинтересованы в том, чтобы неуплата по НДС на их территории не была обнаружена.

К ребятам из центрального аппарата только один вопрос:

Вы не думали как-нибудь допустить до разработки софта вместо бессменной ГНИВЦ и IBSа маленькую, но эффективную софтовую компанию? Которая знает все детали работы АСК-НДС и существующие в ней дыры. За квартал-два вам за смешные деньги напишут внешнюю софтину-парсер, которая выявит всех злодеев со всеми существующими схемами. И никаких копошений ручками. Сотрудникам сразу будут прилетать указания на разработку. Вопрос риторический.

На следующей неделе постараюсь сделать подробный обзор нового регламента и сопроводительной документации по нему, с цитатами и выдержками. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.

Ещё в ближайшее время будет анонс обучения по НДС. Я, бывший начальник КАО управления по столице и недавно покинувший службу высокопоставленный руководитель центрального аппарата ФНС, решили рассказывать о том, как работают налоговики по НДС. Вот прямо во всех деталях: показывая IT программы налоговой и их слепые зоны, внутренние инструкции для сотрудников и многое другое.

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