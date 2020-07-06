Какие бухгалтеры получают от 500 тысяч в месяц? Пост не для неженок

Вчера меня спросили, как строить карьеру в финансах. Внутри крупных компаний опыт у меня не очень большой. Но я часто общаюсь с бухгалтерами и финдирами моих клиентов, т.е того же крупняка. С кем-то даже на дружеской ноте. И решил сделать краткий обзор, как главбухи и финдиры зарабатывают человеческие деньги.

Мы живем в России. Поэтому, прежде всего, для хорошего специалиста важна компетенция в чернухе. Выделю пару пунктов, освоив которые, бух или финдир могут хорошо кушать:

1. Грамотная управленческая отчетность

Основное отличие бухгалтерской и управленческой отчетности состоит в том, что во второй собственник должен видеть реальный расклад. С кашей, конвой, транзитом, откатами, кривым фотом, кроиловом НДС и т.д. Именно из реальной управленки собственник понимает, сколько у него есть денег. И сколько он сможет вытащить в будущем. Хороший бух должен рисовать две совершенно разных картины мира. Одну для ФНС, другую - для собственника.

2. НДС. Не умеешь кроить НДС – значит, не умеешь кроить остальные налоги

Иногда наблюдаю следующую картину. На встречу приезжают собственники. Берут с собой финдира и главбуха. Сами собственники старательно пытаются разобраться в схемах, задают тонну вопросов, вникают, старательно записывают. А финдир и главбух сидят и хлопают глазами. И потом играют роль исключительно исполнителей. Так быть не должно.

Финдир и главбух должны сами рубить. Их задача – прийти и самостоятельно рассказать собственнику, как надо кроить бабки. Желательно иметь свои проверенные каналы по мутным услугам: каша, транзитки, регеры, НДС. Грубо говоря, они должны снимать с собственников геморрой с НДС.

Моё имхо: именно в части кроилова НДС лежит самый большой заработок главбуха. Будем говорить честно. Главбух всегда закладывает свою выгоду в работу дружественной обнальной команды. Пара моих знакомых главбухов из крупных строек на откатах на каше имели не меньше пары млн рублей в месяц. Какая у них при этом была официальная зарплата – я не знаю. Трудятся они так годами. И люди весьма обеспеченные.

Подобное происходит по всему спектру черных услуг. Схематично выглядит так.

В крупняк пришел главбух. Посмотрел на текущую оптимизацию. Рассказал собственнику, как можно оптимизировать лучше. Детально объяснил, почему так лучше. Озвучил процент от его верных исполнителей. И начал потихоньку качать объёмы через своих. Со временем их наращивая. Всё, бинго, пошел жирный профит. Здесь уже задача для главбуха попасть в максимально жирную лавку. Желательно с очень кривой текущей оптимизацией. Идеально, если это крупная госуха. Такого бепредельно кривого попила, как в госах или около, я не наблюдаю нигде. Чиновникам на мелкие нюансы пофиг. Бюджет идет, котлеты, кэша генерятся – всё хорошо. А вот во всякие высокоэффективные компании идти не нужно. Чем слабее контроль, тем выше уровень собственных доходов главбуха.

3. Постоянно осваивать новые способы оптимизации

К примеру, на сегодня актуальны выплаты фрилансерам через нерезов. Вот эту строчку сейчас поймут два с половиной человека из всех прочитавших. Если вы главбух и не поняли, о чем речь, - это плохо. Потому, что такие сервисы всегда зашивают в договор с юрлицом процент тому, кто привел клиента. Даже реклама у подобных сервисов идёт в основном на аудиторов и главбухов. Кстати, с НДС аналогично. В любой мутной услуге откат – это норма.

4. Самостоятельное умение строить цепи НДС, добывать лавки

Вот таких специалистов совсем мало. И они дорогие. Как правило, это бывшие главбухи с обнальных или НДСных площадок. У них есть детальное понимание техники. Они могут сами, с нуля, раскачать свои транзитные лавки для бизнеса. Сами же их потом и ликвидируют. Могут строить слив НДС по схеме 2014. За годы работы они обросли связями с регистраторами и дроповодами. Имеют прокаченные аккаунты на профильных форумах с чернушными услугами типа регфорума. Общаются с дружественными налоговиками и умеют видеть картинку «с другой стороны». Т.е, это полноценные специалисты, которых можно взять в штат вместо внешней НДСной площадки. Они же снимают вопрос общения собственника с налоговой. Потому что идеально знают, как будет действовать наложка, как нужно отвечать на любые требования, как готовить директоров своих транзиток.

Для крупных строительных компаний и окологосухи такие главбухи просто незаменимы. Потому, что организуется собственная маленькая карманная площадка, которая обслуживает только интересы этого юрлица и ничьи больше. Никто во внешнем мире не узнает, как кроятся налоги. Нет пересечений с другими клиентами внешних площадок, а это уменьшает риски.

Платить таким бухам готовы много, 500 тыс – это минимум. Просто потому, что кроить налогов такой человек будет на десятки млн.

На широком рынке таких специалистов почти не водится, их резюме не попадают на хедхантер. Их передают по наследству и рекомендациям. Иногда крупняк спрашивает у меня таких спецов. Бывает, они освобождаются, если какая-то площадка перестает вести деятельность.

5. Бухи, ведущие площадки по каше. Тоже очень хорошо кушают

Но работа нервная. Крупная площадка аккумулирует множество различных рисков. Постоянно возникают те или иные проблемы. Блокировки счетов, дир денег слямзил со счетов, БЭП, ФНС, разборки. Это жизнь в постоянном стрессе. И хотя ты исполнитель, полностью абстрагироваться от стресса нельзя. Ты просто живешь с мыслью, что в любой момент могут быть маски шоу. Юридических последствий не будет, но нервы пострадают. Это подходит для молодых. Набраться опыта и компетенции проще всего в бою.

6. Я специально не рассматриваю работы в большой четверке, западных компашках, инвестиционках

Просто потому, что чудес не бывает. Оклад будет 200-300. Класть что-то в карман сверху не получится, такие возможности бывают редко. Да, 200-300 - многим этого хватит с головой. Но это не те суммы, которые резко улучшают качество жизни в виде покупке крупной недвижимости, обучения детей на западе, возможности комфортной миграции в другие страны и т.д.