В ФНС заработало новое ПО для борьбы со схемами по НДС: модуль «Операции особого контроля»

Разбираемся, что конкретно он делает.

28 августа в ФНС произошло важное событие. АИС, глобальную программу налоговиков, обновили до версии 20.08.12.1. Вместе с обновлением заработал модуль «Операции особого контроля» для отслеживания схем по НДС. (далее по тексту — ООК)

Налоговики — молодцы. За два месяца масса нововведений: и новый регламент борьбы со схемами по НДС, и новое программное обеспечение.

Поковырявшись пару дней в модуле, я могу сделать выводы о его работе и косяках. О чем мои читатели, как всегда, узнают первыми. Налоговики в территориалках разберутся в модуле, дай бог, через пару месяцев.

Что конкретно представляет из себя модуль? В меню СУРа (система уровня рисков), выбрав декларацию юрика за определенный квартал, сотрудник открывает окно этой декларации со всеми разделами и деталями. На титульном листе вверху страницы он теперь видит следующую картинку:

Участок «показатели ООК» я выделал красным. Что же это такое?

Это 7 показателей по различным схемам с НДС.

Расхождения по разделу 11 — схема с журналами.

СФ до 01.01.2015 — схема на декларациях, уходящих в период, когда не было АСК.

КВО 17 — схема на физиках.

КВО 23 — схема на закрывашках на расходы.

Контрольные соотношения и сомнительные начисления — косвенные признаки схемности, которые дальше надо ковырять в соответствующих разделах.

Я протестировал, что именно показывает модуль на нескольких десятках лавок с различными схемами. Результаты следующие:

1. По схеме «журналы». Модуль не показывает замаскированные журналы. И не показывает уходящие в предыдущие периоды.

А вот наличие незамаскированного журнала — да, видно.

2. Схема СФ до 01.01.2015 — видно. Показывает непосредственно на юрлице на нижнем звене цепи.

3. КВО 17 и КВО 23 — видно сразу наличие этих кодов в декларации. Пишет общую цифру по с-ф с этими КВО.

4. Контрольные соотношения и сомнительные начисления — тоже выводит суммы из раздела, в который раньше сами налоговики в здравом уме не залезали.

Какой основной вывод я могу сделать после работы с модулем? Это очередная бесполезная штука, на разработку которой наверняка потрачены астрономические деньги.

И вот почему модуль бесполезен:

Если выбрать ИНН основного юрлица или его транзитки, или флагман бумажного НДС — показатели ООК не высвечиваются, окно «показатели ООК» вообще не всплывает. Простыми словами: модуль не умеет подсасывать информацию о схемах по цепочке юрлиц, которые идут ниже. Пробиваем флагман — пусто. Ведь сам схематоз где-то на несколько уровней ниже.

Это значит, что сотрудник опять должен залезть в дерево АСК НДС, выцепить оттуда ИНН лавок, идущих по цепи ниже, вбить их в окне СУРа. Только тогда он увидит результат ООК. Ну, и чем это отличается от предыдущей работы? Раньше можно было просто залезть в 8-9 раздел и посмотреть даты счет-фактур и наличие журналов, приблизительно та же работа.

Да, стало чуть удобнее. Но не более того. Т.е, модуль ООК не является каким-то первостепенным помощником сотрудников отделов КАО или НДС. По-прежнему, сначала нужно лопатить дерево ручками, тратя драгоценные человеко-часы.

Модуль работает только в том случае, если поставить ИНН схемной лавки на нижнем звене, от которой непосредственно, идут с-ф до 15 года или журналы, в этом случае модуль дает результат.

По-моему, это гигантский косяк разработчиков модуля и тех, кто ставил им задачу, т.к. всё равно нужно копаться в разделах или дереве и доставать ИНН оттуда. Будут ли это делать сами сотрудники? Ну конечно нет, им и так работы хватает.

Что мешало в работе модуля прописать анализ информации по всей цепи нижестоящих юридических лиц?

Второй большой косяк: схем бумажного НДС существует гораздо больше, чем перечислили в модуле. Допустим, что мешало ввести показатель по КВО 22 (авансы), которым тоже пользуются схемники? Хотя бы показать % от общей суммы по с-ф, которые ушли в авансы.

Если резюмировать: гора опять родила мышь.

ФНС анонсировали, что введут модуль ООК давно, ещё осенью. Как всегда, презентация была крайне пафосной, но без какой-либо конкретики. В классическом духе: «мы всё видим, мы всё знаем. А что именно — догадывайтесь сами».

С тех пор у множества налоговых консультантов я читал, что после ввода модуля ООК и всем схематозникам, как всегда, сразу хана.

При этом, никто из этих консультантов никогда не был в шкуре рядового сотрудника КАО, который непосредственно работает с налплатами. Консультанты понятия не имеют, как именно технически работает система и как мыслят налоговики. И, главное, не понимаю, как на самом деле решаются вопросы по крупняку.

Если вас интересуют: — Все существующие схемы бумажного НДС — Детали работы модуля ООК — Новый регламент по борьбе со схемами и как его отрабатывают налоговики — Все прочие вопросы, связанные с НДС. То приходите на семинар. Я и мой товарищ, бывший руководитель КАО управления столицы, всё расскажем в деталях.

Семинар состоится в Москве, в сентябре. Он будет интересен крупняку, который плотно работает с НДС. Мелким лавкам и простым бухам — не интересно, другой мир.

Всего будет до 30 человек.

Чтобы узнать дату и условия посещения, заполните форму ниже: