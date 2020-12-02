В Москве создана гигантская коррупционная ниша вокруг ФНС: сданы десятки тысяч поддельных отчетов по НДС. Общая сумма ущерба - свыше 300 млрд руб.

С 10 ноября на юридические лица Москвы ежедневно начали сыпаться тысячи поддельных нулевых отчетов по НДС.

Почему поддельных? Потому, что сами юрлица эти нулевые отчеты не подавали. Кто-то сдавал их за них. Я получил больше сотни писем от владельцев бизнеса в Москве с просьбой чем-то им помочь.

К другим налоговым консультантам тоже массово стали обращаться пострадавшие.

Две недели понадобилось на то, чтобы прояснить ситуацию. За это время удалось пообщаться с пострадавшими организациями. С руководством разных удостоверяющих центров. С налоговиками в территориалках Москвы и даже с сотрудниками выше.

Все отчеты за юридические лица сданы несуществующими уполномоченными бухгалтериями. Сдающие «уполномочки» являются компаниями-однодневками. Они не вели никакой деятельности, не платили налоги. Но, внезапно, с 10 ноября эти уполномочки-однодневки ожили и начали сдавать тысячи нулевых отчетностей по НДС за другие юрлица.

Очень важно понять: обнуление происходит не напрямую со стороны ФНС и их сотрудников. Инспектора не вносят никакой официальной информации об обнулении в свою базу. Нулевки прилетают от совершенно «левых» юридических лиц, по поддельным доверенностям.

По мнению участников рынка, цель создания данной схемы – это спровоцировать предпринимателей на дальнейшее неофициальное «решение» вопроса в ФНС или у посредников. Т.е организация гигантской коррупционной ниши. Кому это могло понадобиться – не известно.

Разберемся в деталях схемы. Что такое «уполномочка»

Уполномочка – это юрлицо, которое может сдавать за вас отчет по доверенности. Чтобы налоговая приняла от уполномочки отчетность по вашей организации, у налоговиков в базе должна быть доверенность от вашей организации на уполномочку. В каждой территориальной налоговой есть свой реестр доверенностей.

Предоставить доверенность можно двумя путями.

Первый: отнести в ФНС доверенность в оригинале, т.е, саму бумажку с печатью и подписью.

Второй: уполномочка может выпустить ключ (ЭЦП) вашей организации. И предоставить доверенность в электронном виде, заверив её вашей ЭЦП.

Все отчеты уполномочками сданы по доверенности. Таким образом, по тысячам юридических лиц, находящихся на территории г.Москвы, в территориальных налоговых внезапно появились доверенности. Которые, на самом деле, никто туда не предоставлял.

И тут мы подходим к очень деликатной теме. О которой знают все ведущие налоговые консультанты Москвы. Но в СМИ эта чувствительная информация никогда не всплывала.

«Домики». Так на сленге называются группировки, существующие при территориальных налоговых. Задача домика – обнулять отчеты по НДС юридических лиц.

Зачем домики делают это?

1. Убрать разрывы и проблемные лавки со своей территории. Если занулить юрика, то разрывы уйдут со своей территории и появятся у кого-то другого. Отрабатывать эти разрывы придется уже другой налоговой. Перекидывать друг другу проблемные лавки – это давняя традиция ФНС. Похоже на то, как в сериале «Менты» сотрудники МВД переносили туда-сюда труп, чтобы он попал на территорию чужого овд.

Проще говоря, когда территориалки не умеют или не хотят работать, тогда они идут в домики, закупают ЭЦПшки и сдают нули по неугодным юрикам.

2. Домики кошмарят тех, кто оптимизирует НДС. Таким образом, создается ситуация, при которой оптимизирующий должен найти выход на налоговую и начать «решать» вопросы за деньги. Т.е, встать на абонентку. Чтобы нулей больше не было. И других проблем.

В домиках работают действующие сотрудники ФНС в связке с решалами и выпускальщиками ключей (ЭЦП). Последние, в свою очередь, являются партнерами удостоверяющих центров.

На практике происходит так. Зам территориалки приходит в «домик», дает список организаций. И говорит, что по ним должны упасть нули.

Домики – это не новость. Более того, многие налоговые консультанты сами сотрудничают с домиками. Помогают последним с ключами. И потом помогают юридическим лицам «решать возникшие вопросы» в налоговой.

Диалог у консультантов в этом случае получаются предельно простой: «ФНС знает, что вы оптимизируете. Нули – это подтверждение. Либо заносите денег, либо будет выездная и менты. Выбирайте».

Мой друг знаком с домиками при нескольких территориалках Москвы. Он делает им ключи. Чтобы домики могли сдавать нули и терроризировать юриков. Поэтому, первым делом я попросил узнать в домиках «Ребята, а те нулевки, которые сейчас резко полетели тысячами, это ваших рук дело?».

Ответ от домиков был отрицательный. Вместе с комментарием:

«Конечно же нет. Зачем нам так палиться с уполномочками? Ведь по каждой уполномочке можно проследить, за кого она сдавала. Мы лучше по старинке, выпустим ключ отдельно по каждой организации. Так гораздо безопаснее. Да и таким веером рассылать нули – это тоже подставляться. Нет, это не мы».

Вполне логичный ответ. С другой стороны, будь это они – сказали бы правду? Вряд ли.

Дальше были диалоги с руководством операторов ЭЦП-удостоверяющих центров. Вот прямо совсем с верхушкой. На диалог они пошли очень охотно. Потому, что к ним синхронно пришло множество заявителей. С четким желанием вынести информацию в СМИ.

Их позиция такова:

«Мы не знаем, что именно сдает уполномочка за юрлицо. Для нас эта информация зашифрована. Но мы видим, что уполномочка – однодневка. И по заявлению от пострадавшего сразу же его отключаем. Ещё мы, как оператор, зависим от ФНС. И очень плотно с ними дружим. Мы спросили в центральном аппарате, не их ли это рук дело. Центральный аппарат ответил, что нет, не их. К сожалению, сами мы пресекать работу таких уполномчек не можем. У нас просто нет механизмов. Только по факту жалобы».

Это был ответ очень вменяемого, большого оператора, который беспокоится за свою репутацию и попытался сразу же разобраться в ситуации. А есть другие операторы. Допустим, Белинфоналог.

Когда директор пострадавшей организации обратился в Белинфоналог, который выпустил поддельную ЭЦП для уполномочки, сотрудники сказали ему, что они эту уполномочку отключать не будут. Что их эта ситуация вообще не беспокоит. И что пусть директор идет в полицию и в ФНС.

Директор так и сделал. Только пошел не в полицию, а в следственный комитет. Ведь захват его ЭЦП уполномочкой – это рейдерство, статья тяжелая. И директор очень хочет, чтобы кого-нибудь нашли.

Самое смешное, что никакой защиты от уполномочек не существует вообще. ФНС просто не предусмотрели такую ситуацию.

Если принести в территориальную налоговую заявление о запрете на сдачу по доверенностям, то ФНС отключат старые доверенности. А будущие всё равно будут принимать. Такова практика.

Если изменить устав юрлица, вписать, что сдаваться по доверенности нельзя, это тоже не работает. Налоговая спокойно принимает декларацию по левой доверенности. С вашим уставом никто сверяться не будет.

Работает только одно: перевыпуск ключа и положить свою корректировку сверху. Чтобы в системе она была новее, чем поданная поддельная.

Вот только уполномочки, о которых я пишу, очень плотно мониторят новые корректировки юриков, за которые они сдают отчеты. Как только юрик поправляет отчетность, уполномочка сразу же вновь сдает свои нули. У одного из обратившихся пострадавших уполномочка уже 6 раз сдавала за него ноль.

На текущий момент в Москве сложилась ситуация, что каждый день определенный список уполномочек тысячами в день заваливает нулями юрлица. В том числе, вполне рабочие, крупные лавки. То, что называется, «конечники». У знакомого нулями долбят юрлицо со штатом 300 человек.

Территориалки с этим сделать ничего не могут. Да и не хотят.

Следственный комитет заявления принимает. Но отрабатывать будет долго, им нужно время, чтобы разобраться.

Внешне всё это очень похоже на недавнюю ситуацию в Тольятти. Там, согласно СМИ, за сыплющимися, как из рога изобилия, нулевками от уполномочек, стояли высокопоставленные налоговики. И, якобы, СК возбудили дело о превышении служебных полномочий. Вот только масштаб бедствия в Тольятти был в сотни раз меньше, чем в Москве.

Как действовать бизнесу в Москве, по которому прилетела нулевка?

Идите в свою налоговую с заявлением, чтобы они предоставили вам информацию по нулевой корректировке. Вам нужны следующие данные:

1. Подписант. Кто именно подписал отчетность в уполномочке.

2. ИНН уполномочки, в которой работает этот подписант.

3. Оператор, через которую эта уполномочка сдала отчет.

4. IP адрес, с которого сдавали отчетность.

Сразу скандалить в территориальной налоговой смысла нет. Это не решает проблемы. Территориалке на вас вообще пофиг. Что вам нужно:

Обратиться к оператору . Явитесь в ближайший офис оператора. С заявлением, о том, что у них работает такая уполномочка. Они её сразу же отключат. Большинство операторов очень беспокоятся о своей репутации.

. Явитесь в ближайший офис оператора. С заявлением, о том, что у них работает такая уполномочка. Они её сразу же отключат. Большинство операторов очень беспокоятся о своей репутации. Написать в центральный аппарат ФНС жалобу на территориальную налоговую. Что последние приняли доверенность от сомнительной организации. И никаким образом не проверили её.

Обязательно написать, чтобы проверили все доверенности этой уполномочки по базе.

Написать заявление в следственный комитет. О факте выпуска ключа этой уполномочкой и подаче отчетности ими. И попросить в заявлении проверить деятельность сотрудников территориальной ФНС на предмет превышения служебных полномочий, почему не проверили доверенность, не запросили оригинал. В Самаре так сработало, может и в Москве сработает.

Идти нужно именно в СК. Не в полицию. СК сами дадут распоряжения на проверку в УЭБиПК МВД.

После трех этих пунктов, скорее всего, уполномочка и те, кто за ней стоят, уже вряд ли вас побеспокоят.

Явление с массовыми нулями от уполномочек в Москве совершенно новое. Но несколько десятков заявлений от живого, работающего бизнеса, вполне могут изменить эту историю.

Ход работы следственных органов по первым заявлениям я в дальнейшем буду с радостью освещать. Очень интересно, чья же эта история. Кто вот так замечательно придумал, запустить одновременно десятки уполномочек. Что интересно, все они начинают сдавать нули ровно в 4 утра по Москве. Видимо, аутсорсинг где-то в Хабаровске.

Почти все IP адреса у сдающих уполномочек за границей: там и Алжир, Румыния, Латвия, и проч.

Местами прослеживаются интересные интереснейшие совпадения.

Почти все уполномочки работают строго по одной территориальной ФНС. Каторгин из ООО ПЭИНТ-ПАСС долбит нулями только юрлица на территории 25 ФНС. Елизаров из ПРОФИСТРОЙ нулит юриков 26 ФНС. И так далее.

Единично прослеживается «уполномочка-шэринг». Это когда одна уполномочка нулит сотни юриков сразу на нескольких территориях.

К примеру, уполномочка КОНСАЛТ ИНН 9705104238, от различных подписантов бомбит сразу 3 налоговые территории.

Или вот: три уполномочки, которые бьют только по юрлицам на территории 26 ФНС г.Москвы, сами тоже располагаются на территории 26 ФНС. Удивительное совпадение.

Надеюсь, скоро мы узнаем развязку этой загадочной ситуации. На которую не реагируют территориальные налоговые. И которую абсолютно не заметил Центральный аппарат ФНС.

Уверен, информацию о фабрике нулевок мы скоро увидим в больших телеграм каналах, уже с фактурой и фамилиями. Ведь им можно писать то, что под своими данными вряд ли кто-то напишет.

Лично мне очень интересно, кто ввел тысячи левых доверенностей в реестры ФНС без единого вопроса со стороны последних.

А ещё тот, кто придумал и фактически контролирует эти уполномочки, создал гигантскую коррупционную нишу. Ведь нули от уполномочек не заносятся инспекторами в АИС. Проблема с нулями созданы не официальным путем, а прямо-таки левачным.

Значит, и решить эти проблемы бизнес тоже будет пытаться неофициально, без уплаты в бюджет. Первый разумный шаг у всех будет – идти на поклон в территорию.

Ниже список уполномочек и подписантов, от действий которых уже пострадало множество юрлиц. Увы, список ещё не полный, информация поступает. Именно эти уполномочки как-то пропихивают тысячи левых доверенностей в ФНС. И список налоговых территориалок, по которым они раскидывают нули.