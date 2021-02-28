Налоговые Москвы больше не будут принимать липовые уточненки. Центральный аппарат жестко решил проблему

В декабре я написал о том, что в Москве территориальные налоговые принимают тысячи поддельних, нулевых деклараций по НДС абсолютно не проверяя их происхождения.

Чудом в территориалках появляются и доверенности на уполномочки от зануленных юрлиц. Сами же зануленные юрики никаких доверенностей не предоставляли. И даже пытались жаловаться в территориалки, но бесполезно, их просто посылали.

Ещё я дал список уполномоченных организаций, которые этим занимались. Каким-то образом каждая уполномочка работала строго по одной территории, словно была закреплена за ней.

Это стало самой резонансной историей внутри ФНС за много лет, со времен массовых возмещений НДС.

История взорвала чаты налоговиков, её обсуждал рядовой персонал, который всё видел, но ранее молчал. (Не обращайте внимания, что сотрудники обсуждают, что нулить лучше 999 корректировкой)

Далее события развивались стремительно.

Спустя сутки после публикации случились внутренние служебные проверки с выемками документов в нескольких территориалках Москвы. В тех, в которых нулевки от уполномочек принимали, буквально, вагонами.

О проверках у коллег мгновенно узнало руководство других территориалок Москвы. Все начали вести себя тихо, как мыши.

Вопрос у проверяющих был очень простой: «Дорогие сотрудники, а где у вас оригиналы доверенностей на все те сотни компаний, по которым вы приняли нулевки от уполномочек? Не можете найти, говорите? Ничего страшного, сейчас мы вам поможем поискать».

Втык территориалкам дали очень жесткий. На моей памяти, до этого территории так сильно прессовали только по вопросам возмещения НДС.

Дальше — интереснее. Спустя пару дней, поняв, что процесс обнулений масштабный и системный, вопросы уже начали задавать в управлении по Москве: «Как так получилось, что у вас по всем территориям сыпятся тысячами нулевки, вам поступают многочисленные жалобы от ОООшек, а вы годами совершенно не реагировали и территории не проверяли?»

Как итог: в управлении по Москве зашаталось кресло под человеком, про которого все думали, что он — как памятник, несменяемый.

Вывод из всего этого один: Центральный Аппарат ФНС решил обозначенную проблему жестко и в фантастически короткий срок.

За два месяца после тех событий мне не поступило ни одной жалобы на нулевки. После реакции Центрального Аппарата, гигантская проблема с тысячами нулёвок в Москве просто бесследно испарилась. Верх системы боятся и уважают все.

Ну, или почти все. К примеру, 20 налоговая Москвы. Эта территориалка решила, что уполномочки и доверенности на них проверять всё-таки не обязательно, пусть этим занимаются другие.

И 20ка только что приняла отчеты от одной уполномочки более, чем по 50 юридическим лицам. Вот ИНН уполномочки: 9721109586, ООО Базальт.

Разумеется, Базальт — тоже номинальный. Разумеется, все отчеты по НДС она сдавала только по территории 20 налоговой. Разумеется, ни одно из юрлиц никаких доверенностей на Базальт не подписывало.

В чем заключается хитрость и новшество упономочки ООО Базальт, так это в том, что она сдает пустой 8 раздел и 9 раздел с 1 строкой записи. Т.е, формально, такой отчет по НДС — это уже не нулевка. Но результат тот же, что и от нулевки: возникает сплошной разрыв.

После чего зануленные лавки идут в 20ую, «улаживать вопрос».

А чуть позже на служебной парковке территориалки респаунится новый лексус.

Я уверен, что в ближайшее время нулевок от уполномочек в Москве не будет. Территориалки и помощники по обнулениям, в народе «домики», сидят очень тихо. Кроме отличившейся 20ки.

Если какая-то из территориалок и решит массово принимать нули или другие кривые отчеты от уполномочек, её действия станут сразу же видны на фоне всеобщей тишины. Раньше они ещё как-то могли потеряться в общей массе. А теперь не получится.

Почему вообще территориалкам было выгодно принимать нули?

1. Чтобы те, кого нулят многократно, шли «решать вопрос». На практике это один из самых частых вопросов, который задает бизнес. Лично меня спрашивали десятки раз: могу ли я помочь в территории, где у бизнеса системно возникают нули, чтобы не трогали.

2. Чтобы разрыв ушел на другую территорию, чтобы не портить себе статистику по 2МЭ. Отрабатывать всех налплатов на своей территории очень тяжело, их же десятки тысяч. Спорных юриков проще просто удалить.

Когда у тебя нормальная статистика 2МЭ по территории, тебя не дергает управление, ты не нервничаешь. Спокойно кушаешь, покупаешь себе недвижимость и автомобили. А тут пахать придется.

То, что территориалки Москвы больше не будут принимать поддельные нулевки от уполномочек-однодневок — это большая победа налогоплательщиков.

То, что всем (кроме выдающейся 20ой налоговой) в рекордно короткий срок резко объяснили, что так делать плохо — просто фантастика. Такой быстрой реакции чиновников я лично никогда не видел.

Здесь стоит поблагодарить лично руководство ФНС. Самого Даниила Егорова, за волевое решение. И его замов, через которых я и другие налоговые консультанты смогли донести информацию о происходящем. Отдельное спасибо Дмитрию Вольвачу.

Это о хорошем.

А дальше о плохом.

На самом деле, Центральный Аппарат ФНС обратил внимание на проблему нулевок от уполномочек существенно раньше.

За неделю до моей публикации, 24.11.2020, МИ ФНС России по камеральному контролю разослала по управлениями регионов документ для служебного пользования за номером 12-05/01/1571.

Суть документа сводилась к тому, что управлениям по регионам надо бы усилить контроль за территориями в части приема деклараций от сомнительных уполномочек.

Вот только управлениям по регионам это совсем не выгодно. Поэтому, вместо решения проблемы, они сделали формальную отписку и всё.

О том, что на самом творится в региональных управлениях ФНС и почему им не выгодно исполнять распоряжения центра, я расскажу чуть позже. С парой конкретных примеров.