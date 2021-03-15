Как узнать, что у вас будет комиссия по НДС или выездная налоговая проверка. Инсайд с фотками из АИС

Комиссия по НДС и ВНП — тема, вокруг которой много мифов, мути и развода на большие деньги. Суть развода всегда одна: «Дайте денег и мы сдвинем или отменим вам комиссию или ВНП».

Последний случай: неделю назад за «отмену предстоящего ВНП» у знакомых просили 40 млн рублей.

«Юрист-решала» на новом гелике за 25 млн, в часах за сотку евро и с прочей атрибутикой, рассказал, что плотно связан с управлением ФНС по Москве. И что там в план поставили предприятие моих знакомых. Но он может юрлицо из списка ВНП убрать, за обозначенные 40 млн.

Для Москвы описанная картина — абсолютно типичная. Здесь попытка что-то «порешать» стоит на потоке. Многие соглашаются и дают денег. Мои знакомые не дали, т.к. убедились, что никаких предпосылок для ВПН у них нет.

Как выяснить, будет ли у вашего предприятия комиссия по НДС или ВНП? Очень просто. Нужно узнать, какую разработку производили налоговики по юрлицу и его контрагентам. Посмотреть всё это может сотрудник ФНС с высоким уровнем доступа к базе налоговиков «АИС Налог-3».

Детально, с примерами, расскажу чуть ниже. Но сначала надо понять, как вообще юрлицо встает в план ВНП или на каких основаниях по нему формируют комиссию.

ВНП — это гигантское мероприятие, которое часто длится больше года. Оно отнимает сотни человеко-часов в территориальной налоговой и в управлении. Объем документации, которую нужно заполнить сотрудникам ФНС в процессе, исчисляется томами.

Согласование ВНП — тоже долгая и сложная процедура. Для этого сначала территориалка и управление собирает фактуру по компании. Идет ППА (предпроверочный анализ).

Потом в управлении идёт защита внесения компании в план ВНП. Если территория проведет ВНП и не получит предполагаемые деньги — у них будут большие проблемы. К примеру, уменьшат премии, которые в налоговой называются «СМС».

А из управления замам территории дадут большой втык за пустую трату человеческих ресурсов.

Аналогично, если ВНП инициирует само управление: им всё равно нужно убедиться, что фактуры достаточно, и что с юрлица или его бенефициаров можно стрясти деньги.

Поэтому, перед ВНП всегда идёт кропотливый, длительный сбор фактуры по юрлицу. И вся эта фактура, каждый документ, заносится в программу АИС Налог-3. Данные туда заносит и территориальная налоговая, и управление.

С комиссией ситуация легче: на неё приглашают и с меньшим количеством фактуры. Но, всё равно, идет предварительная разработка, равно аналогичная ВНПшной.

Соответственно, ваша задача каким-то образом увидеть занесенные по юрлицу документы. (конечно же, я не знаю как это сделать.)

На что именно нужно смотреть в АИС Налог-3, чтобы понять, может ли юрлицо потенциально получить выездную или комиссию?

Эти пять пунктов покажут, в какой стадии разработки находится ваше юрлицо:

1. Комментарии сотрудников территории и управления в системе по юрлицу;

2. Документы, которые сотрудники территории и управления прикрепили по юрлицу;

3. Допросы, инициированные по цепи ваших контрагентов;

4. Разрывы, прямые и косвенные;

5. СУР АСК НДС. (система уровня рисков).

Детально о каждом пункте:

1. Комментарии. Это самое важное. Когда сотрудник территории или управления находит что-либо по юрлицу, он формирует комментарий. Комментарии хранятся в отдельной ветке. Выглядит окно комментариев вот так:

Верхняя часть окна — это комментарии. Они бывают самые разные. Там всегда указывается счет-фактура, сумма и контрагент по сомнительной операции. И указывается, какой документ сотрудник связал со своим комментарием.

Сам сотрудник, который вносит комментарий, его ФИО, тоже видны в разделе «автор».

Обратите внимание на ползунок мышки в правой части. Он выделен красным. 5 замазанных комментариев — это лишь малая часть, одна шестая занесенной информации. Если прокрутить ползунок вниз, там будут видны и другие комментарии.

Графа «ТНО Автора» — кто внес комментарий. В этом примере видно 7700, это УФНС России по г. Москве.

Там могут быть и региональные управления, допустим, 7800. И территориалки, допустим, 5208.

В любом случае, вы мгновенно поймете, кто именно проявляет к вам интерес: территория, местное управление или же центр, Москва.

2. Документы. На рисунке выше их видно в нижней части. Это то, что сотрудники ФНС постепенно вносят по вашей лавке в процессе анализа. Видно ФИО автора документа, дату. ФИО всегда совпадает с комментарием, т.е, видно, какой территории или управлении внесены документы.

Самое важное тут, что сотрудники с соответствующим доступом все эти документы могут скачивать для ознакомления.

По этим документам чётко видно, в какой стадии идет анализ по юрлицу.

Чтобы случилась ВНП, сначала должны быть внесены множество документов по регламенту 970 от 05.05.20, проверки по НДС.

Официально регламент называется так:

«Регламент взаимодействия налоговых органов при проведении камеральных налоговых проверок налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость, в отношении которых выявлены признаки нарушения налогового законодательства».

По документам в системе будет видно всё: определение выгодоприобретателя, суммы, кого именно будут трясти. Будут ясны и приблизительные сроки, когда будет ВНП. Между внесением документов, выводами по ним и назначением ВНП всегда проходит определенное время.

Если документов и комментариев в системе много и все они пошагово соответствуют 970 регламенту, от его начала и до конца, то доля вероятности проведения в будущем ВНП весьма высока. В этом случае можно заранее узнать, что именно вам предъявят. И успеть провести мероприятия для минимизации ущерба.

А если с ВНП вас пронесет, то наличие большого объёма информации — это верный намек на пересмотр бизнес-процессов и возможную смену юрлица.

Никогда никому не верьте на слово. Всё, что говорят приближенные к налоговикам, решалы, посредники — это воздух. Значение имеет только фактура, которую кропотливо вносили сотрудники ФНС в АИС. К примеру, у ребят, с которых тряс 40 млн человек на гелике, документов и комментариев почти не было. А те, что были — там указаны жалкие крохи. Никакой разработки по регламенту по ним не шло. Т.е, их банально разводили на голом месте.

3. Допросы. Если вы — большое юрлицо и попали под пристальное внимание, то один из важнейших пунктов, которые делает территория или управление — это рассылает в другие территории задачи опросить ваших контрагентов. Контрагенты могут быть как прямые, с которыми вы работаете, так и косвенные, через несколько колен от вас.

Допросы — это тоже отдельная ветка в АИСе.

Выглядит она следующим образом:

Здесь мы видим:

Основание процедуры допроса;

Кто инициировал, какая территория и управление;

Кому ушел допрос;

Цветные квадратики в левой части показывают стадию отработки допроса, получен ли, проведен ли, подгружен ли в систему;

Чуть ниже есть и сами допросы. Опять-таки, при должном уровне доступа, с ними можно ознакомиться, т.е, выгрузить из системы.

Таким образом, это окно дает возможность понять всю картину отработки по допросам ваших контрагентов, ваших сотрудников, и ознакомиться с тем, что они рассказали.

5. Разрывы. Нужно построить поквартальные отчеты связей в АСК НДС. За последние 12 кварталов.

Каждый квартал — отдельный документ, это экселевская табличка и графическая схема всех связей.

Прежде всего, ищем прямые разрывы 2 звена. Если таковых нет, смотрим на уровни ниже. Разрыв обозначается красной молнией.

Нужно сложить совокупность прямых разрывов на втором звене за 12 кварталов. Это то, что вам будут гарантированно вменять.

А вот «сложные разрывы», которые возникают через звено и далее — тут уже смотреть насколько крепок ваш контрагент, выдержит ли он проверку, уведет ли этот «разрыв» на себя. Или же вашего прямого контрагента могут признать фиктивным, а разрыв повесить на вас.

Даже если разрывов в схеме нет, но сотрудник ФНС увидел схематоз, он внесет комментарий. На схеме ниже он обозначается как кружок синего цвета с 3 точками:

5. СУР АСК НДС.

СУР расшифровывается как «система управления рисками». Эта система, которая анализирует множество данных по юрлицу. А потом делает заключение: плохая компания или хорошая. Работа контрольно-аналитического отдела ФНС строится на анализе СУР АСК НДС.

В результате анализа СУР в АСК НДС в окошечке общего перечня деклараций напротив каждого квартала вылезает цветной кружочек. Как это выглядит — смотрите снимок.

На цвет кружка никто из сотрудников внимание сейчас не обращает. Пару лет назад это имело значение. Сейчас же схемы по НДС часто обманывают СУР. И кружок остается желтым или серым.

А вот на что нужно смотреть, так это на окна в правом углу:

Количество расхождений и нарушений по каждому кварталу. Они выделены красным. Это прямые расхождения в счет-фактурах с вашими контрагентами 1 звена. СУР удобен тем, что дает картину по всем кварталам сразу. Но это не отменяет того, что по каждому кварталу всё равно необходимо смотреть строить и смотреть схему связей АСК НДС.

Итог

Для стабильной работы крупному бизнесу желательно каким-то образом самостоятельно мониторить всю информацию по себе. Как минимум, раз в квартал. Лучше — чаще. Чем раньше выявить проблему, тем больше запас времени, чтобы принять эффективные меры. К примеру, снять проблемный вычет.

Тут как со здоровьем, худшие и самые дорогие случаи — это запущенные.

Даже, если вы сидите на «абонентке», всегда требуйте, чтобы вам предоставляли полную фактуру, прямо из системы. Или проверяйте на стороне. К сожалению, в практике большая часть предоставляющих абонентку заинтересованы только в том, чтобы как можно дольше получить личную выгоду.

Если по вам уже идет серьёзная разработка где-то на уровне выше, на которую территория или местное управление повлиять никак не могут, вам об этом могут не сообщать. Потому, что вы можете перестать платить.

Поэтому проверяйте слова тех, с кем вы «дружите». Возможно, они с вами не совсем искренние. Увы, это частые случаи в практике.

Про меня. Я консультирую крупные юридические лица по вопросам, связанным с НДС:

Быстро исправляю текущие проблемы и минимизирую их в будущем;

Детально расскажу обо всех тонкостях работы АСК НДС, в т.ч, о текущих «дырах» в программе и о том, чем это вам будет полезно;

В моей команде работает бывший начальник КАО (контрольно-аналитический отдел) Управления столицы, он поможет вам при текущих претензиях со стороны ФНС.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, в т.ч, по этому материалу, пишите на почту: neplatinds@gmail.com

Вы можете найти меня на фейсбуке и написать личное сообщение. В поиске вбейте: Михаил Жуховицкий.

п.с. Все картинки, использованные в тексте, были случайно найдены в интернете. Как на самом выглядит АИС и модуль АСК НДС — я понятия не имею. НДС — это ключевой налог, его всегда нужно платить. Не платить налоги — это очень плохо и наказуемо, не делайте так.