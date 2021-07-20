Рухнула финансовая пирамида Финико. Почему молчат силовики?

Силовиков России унизили. Через пару недель за бездействие их будет проклинать всё население.

Не так давно рухнула финансовая пирамида Финико. Масштаб охвата – вся Россия. По результатам сбора с населения Финико переплюнула все подобные проекты в этом веке.

Деньги Финико принимали в крипте, поэтому объём сборов легко отслеживается в блокчейне. Текущий остаток на известных криптокошельках пирамиды составляет порядка 350 млн долларов. Это 26 миллиардов рублей. Больше, чем собрали Кэшберри, МММ-2011, фонд Гафарова, Древпром вместе взятые.

Организатор – Кирилл Доронин. В прошлом уже запилил пару пирамид, человек опытный.

Беседовал с разными силовиками пару дней по поводу Финико. Вопрос у меня был один: почему никто ещё не принял Кира и не забрал собранное себе. В теории, за ним должны бегать уже все силовые структуры, криминальные группы, ДНРовцы и подобные.

В ответ услышал, что Кир под силовиками Татарстана. А Татарстан – место святое, государство в государстве. Спецоперация там невозможна. Нельзя просто прилететь в Татарстан и забрать оттуда человека. Такое решение должны согласовывать на уровне первых лиц страны. Звучит вполне логично, окей. Особенно, с учетом того, что большая часть финансовых пирамид исторически идет из Татарстана.

Татарстан многие годы экспортирует финансовые пирамиды на территорию России и СНГ. Организаторов никогда не находят, всё спускают на тормозах. Было одно исключение: посадили умственноотсталого номинала Древпрома, господина Сундукова. Уверен, на свободе он даже близко столько бы не заработал.

Схема всегда одинаковая: начинают качать пирамиду у себя в регионе. Регистрация и активисты все местые. Как выходят на нормальные обороты, потом захватывают другие города. Туда приезжают МЛМщики и активисты. Потом хлопок, система падает. МВД Татарстана традиционно бездействует.

С Финико татарская полиция уже показала свою эффективность, когда пришли выносить их офис в декабре. Якобы, была секретная операция. 60 сотрудников полиции. Офис был совершенно стерильный, на компах никакой инфы. Для нашей страны ситуация, при которой преступники заранее знают, что у них будет обыск, совершенно типовая. Кто делится - тех нужно беречь.

Вчера обнаружилось, что Кир в Москве. Спокойно катается на крузаке по центру, выкладывает видео с улиц Москвы, живет в Хаяте на метро Динамо. Проводит конференцию из их бизнес зала. Разозленные вкладчики Кира вычислили, а силовики не могут, бывает.

И здесь уже свою беспомощность показывают федеральные силовики. Кира не нужно выковыривать из Татарстана. Ничего не нужно согласовывать. Просто приехать в Хаят. Впервые в истории хлопнуть организатора крупной пирамиды.

С криптой, господа силовики, делайте чего хотите. На то, чтобы побить личные рекорды Захарченко и Черкалина сумма не тянет, но тоже вполне хорошая. Ну или в доход государства частично направьте, всё-таки дело стало слишком резонансным, нужно показать какую-то эффективность. Да и выборы на носу.

В США, при работе чего-то хоть сколько то похожего на пирамиду, копы стучатся в дверь через пару недель. В России пирамиды спокойно работают до падения. Когда падают, организаторы обычно уже за границей.

Организаторы Финико не улетели. И это при наличии паспортов Турции у ребят. Паспорт Кира уже сливали в сеть, когда в структуре был конфликт. Это не офтошоп, в Турции он бьется. Да и Турция элементарно и сразу дает гражданство за жалкие 250 тысяч долларов. Значит, организаторы пирамиды уверены в той договоренности с силовиками в РФ, которая у них есть.

Учитывая рекордный масштаб сборов денег со времен МММ 94 года и того, что слово «Финико» сегодня знает любой россиянин, у которого есть интернет, текущее бездействие силовиков – гигантский урон репутации силовых структур. К навальнятам всяким и прочим оппозиционерам прибегаете через пару минут после публикации постов, а тут полное игнорирование.

Ещё и выборы в сентябре. А тут вся страна будет выть о справедливости и просить вернуть свои кровные. Оно вам надо, такой медийный фон?

Давайте ещё подождем, пока Кир свалит за бугор, как это сделал организатор Кэшберри Артур Варданян или организатор фонда Гафарова, Эрик Гафаров. Потом разведем руками «ну не шмогла я».

Кир сейчас делает классический "перезапуск системы". Проект номер 2, который, якобы, будет выплачивать по долгам Финико. Что интересно, сайт зарегистрирован 12 июля, до официального скама Финико. Молодец, подготовился.

Киру от меня лично большое спасибо за шоу. Вписал своё имя в историю, очень масштабно сработал.

Фото: как ребята-вкладчики по вчерашнему эфиру за 5 минут вычислили локацию Кирилла в Москве и даже накидали точный план его передвижений.