Ниже детальный разбор техники пирамиды Финико и инструкция, как построить такую же.

1. Команда

Финико – это не 4 организатора.Финико – это команда в сотни людей, которые активно заманивают вкладчиков. Эти люди называются лидеры. У лидеров есть градация уровней. От 1 до 10. 1 – самый маленький. 10 уровень – самый высокий. Уровень зависит от того, сколько людей уже вовлек лидер. Это как звание в армии.

Чем выше уровень лидера, тем выгоднее его финансовые условия. Лидер получает фиксированные бонусы с ростом его звания. А ещё у него повышается процентная ставка от суммы, которую вкладывают люди.

На картинке внизу внутренний документ Финико. Это финансовая раскладка уровня доходов лидеров.

Ничего нового вам изобретать не надо. Просто копируйте её. Такая же модель работает во всех остальных пирамидах.

Подробно о лидерах. Лидеры – это люди, которые годами работают в разных финансовых пирамидах. Это их профессия. Завлекать народ, получая процент. Как только проект падает – лидеры уходят в новый проект. Им не важно, какую структуру продавать. Как правило, все они – выходцы из МЛМ, раньше занимались сетевыми продажами.

Продажа пирамид для них ровно всё то же самое по технике, только уровень дохода на порядок выше.

Если брать самых успешных лидеров Финико, таких как Тиффани, то уровень доходов у них составляет свыше нескольких млн долларов за проект. Тиффани ранее работала в пирамиде Кэшберри, где тоже была одной из лучших. Такой доход позволяет скупать ей оптом недвижимость в Сочи.

У вас должно быть очень хорошее и четкое предложение для лидеров. Великолепная техническая часть. Лидеры умеют продавать и общаться с другими людьми, эксплуатировать их жадность. Техническую часть, юридическую обвязку и историю должны предоставить вы. И они должны быть очень качественные. Ведь лидеры должны решить для себя, что заходят в ваш проект где-то на год. Они должны видеть качество.

Другой важнейший аспект для лидеров – это системность выплат с вашей стороны и исполнение обязательств. Вы всегда должны платить им в обещанный срок. Лидер – это ваш офицер. Лидер – это ваш наркобарыга, держащий район. Их нельзя обижать.

Очень важно полностью погасить перед лидером все обязательства, когда пирамида упадет. Сытый лидер будет молчать, год-два тихо отдыхать. Если лидеру не заплатить после падения пирамиды, то он откроет рот и будет сдавать всю структуру и вас. Он сдаст вас и рассерженному народу и органам мвд.

Ещё одна важнейшая роль лидера – это успокоить народ, когда всё упадет. Меньше заявлений в МВД – лучше. Довольный лидер будет честно и до конца защищать себя и вас.

Четкость соблюдения договоренностей – основа стабильности любого криминального дела.

На сегодня у меня на руках список из 249 лидеров Финико. С описанием, кто и в каком регионе работал, уровень этого лидера в системе и т.д. Математически очень легко рассчитать, кто из них сколько заработал.

Вероятно, этот же список уже есть в МВД. Но вряд ли лидерам что-то будет.

2. Организаторы пирамиды должны четко распределить функции между собой

Пример – Финико. Каждый организатор строго замыкал на себе определенный функционал.

Кирилл Доронин. Это говорящая голова. Именно его все видят лидером структуры. Люди воспринимают его организатором по той причине, что именно оне везде светит лицом. На самом деле, это просто номинал.

Почему взяли Кирилла? Потому, что ранее он уже пытался сделать несколько финансовых пирамид. Идеологически правильный человек. А ещё он очень хорошо говорит. Всю жизнь увлекался психологией, МЛМ, НЛП. Толпа его слушает. Особенно женщины.

На женщинах остановимся подробнее. 80% вкладчиков Финико – женщины. Мужчин существенно меньше. Это стандартно для большинства пирамид, основанных на МЛМ. Вранье, манипуляции, заманивать – всё это исторически дается женщинам проще. Вранье, манипуляции, заманивать – всё это исторически дается женщинам проще. Это заложено от природы. Они слабее мужчин и для выживания развивали эти навыки воздействия.

Поэтому, сильный лидер пирамиды должен уметь работать с женской публикой и строить свой образ именно под них. Кирилл тут подошел идеально: женщины его любят. Железный взгляд, абсолютная уверенность в себе, спортивная фигура. Много рассказывал про свои хобби, спорт, про секс. Это важно, чтобы тебя воспринимали человеком, к тебе тянулись и верили. Лидер – это не машина, лидер должен вызывать симпатию.

В чатах вкладчиков к Кириллу часто выражали личные симпатии, его много обсуждали как человека. Для организатора крайне важно влюблять в себя, создавать на время сказочную картину, чтобы остатки мозгов вкладчиков совсем отключались.

Эдвард Сабиров. Крыша. Крыша – это важнейшая составляющая. Сабиров - соучредитель крупной строительной компании с бывшим министром связи России, Николаем Никифоровым. У каждого доля по 33%. Сам Никифоров ранее был номиналом элит Татарстана. Все очень удивлялись, откуда в 2012 году неожиданно возник самый молодой министр в России. Никифоров стал министром в 27 лет, уникальный случай. Он контролировал распределение финансовых потоков в сотни миллиардов рублей.

Важно понять, что никакие договоренности на уровне силовых структур региона никак не влияют на вашу безопасность. Вот почему:

Местные силовики мгновенно сольют вас, как только появится интерес из Москвы. Если ЦБ, СК, ФСБ приштел местным запрос вас отработать – все ваши договоренности сразу кончатся.

Ещё пирамида открывает офисы во всех крупных городах. Договориться везде локально невозможно. Федеральный уровень договоренностей в этом случае спасает.

В регионах сотрудников ведомств обычно кормят только затем, чтобы они не пакостничали на старте системы на местах: не выносили технику из офисов, не таскали сотрудников на допросы. Региональные силовики – это слишком маленький уровень для большой пирамиды.

А вот человек на высокой должности в правительстве – это идеально. Он порешает вопросы с силовиками в Москве. Тут есть масса плюсов:

Региональные силовики вас трогать вообще не будут, иначе сразу получат втык из Москвы, это экономит время и деньги. Вы сможете спокойно передвигаться по России, без риска быть задержанным в другом регионе. Те же ребята-организаторы из Финико постоянно мотались в Москву. Когда пирамида рухнет, с хорошей крышей у вас заранее будут железные договоренности о том, чтобы легко отделаться и избежать ответственности.

Смотрите, как классно получилось у ребят из Финико:

Трое организаторов публично признались, что они ничего не знают, никогда ничем не управляли. Всё свалили на Кирилла. Кирилл всё это подтвердил. Он один злодей. И, хотя у него был паспорт Турции, что он сам признал на суде, он решил сесть. У него была масса вариантов уехать к себе на родину в Турцию и тихо прожить там жизнь богатым человеком. Но зачем всю жизнь скрываться, если можно очень комфортно посидеть несколько лет в колонии-поселении и ни у кого уже не будет к тебе претензий? Кириллу предъявили очень мягкую статью, до 10 лет колонии. Он идет на сотрудничество со следствием, рассказывает абсолютно всё. Это снизит срок на треть, уже 7 лет. Из них отсидит половину, т.к. получит в колонии хорошую характеристику и выйдет по УДО, года через 4. И уже безбедно проведет остаток дней. С интересными воспоминаниями, как организовал крупнейшую в современной истории РФ пирамиду. Да и сидеть в колонии-поселении с деньгами совсем не страшно, там можно купить себе любой уровень комфорта.

Так что, крыша – это важнейший элемент. Без неё всё быстро рухнет. В команде должен быть тот, кто контролирует этот вопрос.

Финансист. Зыгмунт Зыгмунтовичь. Мне очень повезло, что я достоверно знаю, кто именно на самом деле контролировал финансовые потоки Финико.

Дело в том, что у меня есть друг, Сергей Менделеев. Сергей – сильнейший специалист по криптовалютам. И основатель одного из крупнейший криптообменников.

Ещё год назад Сергей в живую сталкивался с организаторами Финико. Ведь Финико получали деньги именно в крипте и им нужно было её как-то выводить и получать обычные деньги.

Так вот, финансовыми операциями и выводом средств занимался Зигмунд. Именно у него был доступ к криптовалютным кошелькам.

Эта та часть, которая в Финико была сделана откровенно плохо. Зигмунд, 3 балла за работу.

Дело в том, что крипту использовали, чтобы избежать ответсвенности. Мол, законодательство РФ крипту не регулирует и деньгами не признает. Подумаешь, что 500 тысяч населения купило какой-то там непонятный криптовалютный токен. Мы же не на деньги их кинули, а на выдуманные фантики.

Но крипту нужно уметь использовать. И для этого у нас есть отличные примеры в виде крупнейшего сайта наркоторговцев под названием «Гидра». Все, кто работают на \Гидре, используют анонимные монеты, движения по которым невозможно проследить. Они изначально были созданы для темных делишек. Такие как: Zcash, Monero, Tornado и т.д.

А вот Зигмунд работал в USDT. Крипта, которая полностью прослеживается. Тому же моему другу Сергею Менделееву понадобились пару часов и чашка чая, чтобы полностью отследить все транзакции Финико. Что, куда, когда выводили. И построить детальную план-схему.

Самое смешное, что Финико ещё использовали для своей работы счета крупных, мировых криптобирж. И они задержали у меня часть денег до предъявления документов, обосновывающих происхождение денег. Деньги на сегодня частично так и висят на бирже Бинанс.

Оставление следа из денег – это плохо. Биржи выдали бы информацию о владельцах аккаунтов, если бы к ним поступили запросы из органов. Хорошо, что запросов не будет, потому, что есть Эдвард Сабиров. И хорошо, что есть Кирилл, который взял всю ответственность на себя, из-за этого уже точно можно расслабиться и не делать запросы.

Кстати, сам Кирилл не мог детально говорить про крипту и задавал совсем детские вопросы. Есть многочасовые видео общения Кирилла Владислава Утюшкина. Влад хорошо шарит в крипте. Кирилл же совершенно плавал.

Технарь. Марат Сабиров. Он просто однофамилец Эдварда Сабирова. Они не братья. Марат пришел в Finiko позже всех, в начале 2020 года. Он должен был делать новые проекты, связанные с криптой. Ну как делать. Имитировать деятельность. Чтобы Кирилл мог показывать хоть какой-то рабочий продукт.

Марат, по сути, самый бесполезный член команды. Люди отлично несли деньги и просто так, без каких-либо продуктов. Всё, что надо вкладчику пирамиды – это обещание, что он успеет вывести свои деньги и что кинут кого-то другого, а не его. Ещё вкладчик долен видеть, что система стабильно платит, что она большая и имеет наполеоновские планы по захвату всей планеты. Как говорил ещё Мавроди: наша валюта захватит весь мир и вытеснит доллар. Такой масштаб мысли дает вкладчику ощущение уверенности, что он то точно успеет вывести свои жалкие 500% процентов прибыли.

Выше опубликованы 2 пункта.

Всего я написал их 10. Там подробно изложена вся модель работы пирамиды.

10 пунктов занимают почти 50 страниц. Публиковать я буду их постепенно, если предыдущие будут интересны читателям.

Буду признателен за репосты. Спасибо за внимание.