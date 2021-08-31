Началось массовое аннулирование деклараций по НДС. Выживет ли бумажный НДС?

В ФНС произошла самая глобальная перемена в борьбе с бумажным НДСом со времен ввода АСК НДС. Налоговики получили легальную возможность аннулировать декларации по НДС по своему усмотрению.

Я коротко опишу изменения в законодательной части. А потом подробно распишу, во что это вылилось на практике. Как обновили АСК НДС, и как инспектора теперь будут аннулировать ваши декларации по НДС.

Законодательно:

С 01.07.2021 в ст 80 НК РФ впихнули пункт 4.1:

«Налоговая декларация считается непредставленной, если при проведении камеральной налоговой проверки на основе такой налоговой декларации установлено хотя бы одно из следующих обстоятельств»

Далее описываются 6 пунктов, почему инспектор может по щелчку пальца снести вашу декларацию по НДС. В самом законе пункты описываются нудно. А вот в инструкции по аннулированию для самих налоговиков намного понятнее. Вот кусочек из неё: