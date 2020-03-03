Как увидеть неликвиды в 1С

В помощнике закупок min-max.pro есть три показателя, которые говорят о том, что перед вами потенциальный неликвид: ожидаемый срок распродажи остатков, срок с момента поступления и сумма залежавшихся товаров.

Как системно мониторить неликвиды с помощником закупок min-max.pro?

Что такое неликвид?

Есть несколько типов товаров, которые можно считать неликвидами:

Товары с остатками, но без продаж

Товары, которых на складе много и которые будут долго продаваться (размер остатков сильно превышает скорость продаж)

Товары, которые уже долго лежат на складе (например, пришли 2 года назад)

Ожидаемый срок распродажи остатков

В этой колонке выводится срок, за который будет распродан текущий складской запас. Если срок значительно превышает вашу стандартную оборачиваемость — товар является неликвидом.Рассчитается этот показатель на основании истории продаж и текущих остатков. Например, за последний год было продано 10 единиц товара, а на остатках сейчас 20 единиц. Очевидно, перед нами самый настоящий неликвид, продавать который мы будем в течение ещё пары лет. Необходимо принять меры к тому, чтобы он продался быстрее.И напротив, видя здесь сроки близкие к срокам поставки, мы должны в срочном порядке дозаказать товар. Иначе останемся с пустыми полками.

Срок с момента поступления

Эта колонка нужна, чтобы видеть залежавшиеся товары. Здесь выводится срок, прошедший с момента поступления этого товара от поставщика.Основная опасность неликвидов помимо заморозки оборотных средств — устаревание и износ товара, долгое время лежащего на полке. За год, который товар провёл в магазине, он может выйти из моды, коробка и этикетки поистрепаться, товарный вид придти в негодность.Именно для этого полезно видеть возраст товара. Встречая запасы с астрономическими сроками с момента поступления, менеджер должен инициировать проверку этого товара (провести ревизию, найти этот товар и визуально осмотреть его). Нередко оказывается, что товар давно потерян и просто числится в базе, либо закинут на такую дальнюю полку, что покупатели не могут его найти.

Дополнительно, помощник показывает количество документов, сформировавших текущий остаток. Если количество больше двух, это может указывать на проблемы в самом процессе закупок.Получается, что у поставщика была заказана очередная партия, хотя ещё не распродались предыдущие две. Это очень странно и требует дополнительной проверки.

Неликвиды по филиалам (магазинам)

Как всегда, есть несколько путей получить желаемое:

1) Можно сделать несколько настроек — по одной на каждый филиал. При использовании мониторинга, на почту будет приходить несколько писем

2) Можно включить группировку по подразделениям и вывести излишки по всем подразделениям.

3) Можно вывести отчет так, чтобы были видны остатки товаров и по другим подразделениям. Это нужно, чтобы видеть ситуации, когда на одном подразделении излишек, а на других недостаток товаров. В этом случае стоит сделать перемещение товаров.