Сбор запросов от поставщиков

Как работали раньше – медленно и неэффективно:

Открываете записную книжку, ищете контакты поставщиков, поднимаете старые счета, звоните и отправляете на почту перечень позиций, собираете и заносите информацию в таблицу эксель, потом сортируете по цене… Бесконечное количество действий.

Все это можно сократить до одного клика! Помощник закупок min-max.pro делает закупки проще и эффективнее.

Как работают наши пользователи сейчас – быстро и без рутины:

Автоматически рассчитывают потребность в товарах, отправляют поставщикам запросы на цены и наличие, полученные ответы загружают в базу и в сводной таблице выбирают предложения с лучшей ценой.

Помощник закупок min-max.pro снабжён системой эффективного взаимодействия с поставщиками.

Система сбора запросов, интегрированная в экосистему 1с позволяет:

Отправлять запросы поставщикам в виде Excel-файла, email с в вложением, текста WhatsApp или другом мессенджере или по телефону.

Загружать ответы из писем и прайсов поставщиков, автоматически сопоставлять товары поставщиков с товарами из вашей базы

Собирать ответы поставщиков в единой форме

Автоматически определять поставщика с лучшей ценой по каждому товару с возможностью ручной корректировки

У вас уже есть всё, что нужно. Программа устанавливается как расширение конфигурации для 1с и максимально совместима с версиями:

Управление торговлей 8.2, 8.3, 10.3 и 11

Комплексная автоматизация 1 и 2

УПП и ERP

Розница 2

Версии для Украины, Казахстана и Белоруссии

Еще проще чем обычно

Не нужно переходить по десятку окон: все действия совершаются в одном месте. Отправка запросов поставщикам, сбор и анализ предложений – прямо из отчёта.

Большинство операций производятся автоматически, а на любом этапе возможна ручная корректировка.

Отправка запросов

автоматически определяется список всех поставщиков, у которых когда-либо был заказан товар

по каждому товару выводится последняя известная цена покупки на основании всех имеющихся в вашей базе данных — поступлений, загруженных прайсов, текущего или предыдущих запросов поставщикам.

Чтобы не спамить поставщиков, у товаров, по которым цены были запрошены относительно недавно автоматически снимается признак “Отправить запрос”

Запрос отправляется с наименованиями и артикулами поставщика. Наименование и артикул можно скорректировать прямо в форме запроса и они запомнятся на будущее.

Запрос выгружается в виде текста, таблицы 1с, excel-файла или электронного письма

Сбор ответов

Цены могут быть загружены из присланных поставщиками ответов. Достаточно скопировать текст от поставщика в буфер обмена и вставить его в 1С

В любой момент цена от поставщика может быть внесена вручную, как на этапе отправки запросов и сбора ответов, так и на следующем этапе сравнения цен.

Интерактивный анализ

Для удобства анализ предложений поставщиков производится с помощью двух таблиц: подробной и сводной. Обе таблицы интерактивные, данные можно не только видеть, но и сразу менять.

Один и тот же товар может быть заказан у нескольких поставщиков

Есть возможность автоматического подбора поставщиков по минимальным ценам

В любой момент можно переключаться между таблицами, работая с одними и теми же данным в разном виде.

Подробная таблица – максимальное количество информации

По каждому товару доступна вся необходимая информация для принятия решения в пользу того или иного поставщика:

список поставщиков, их цены и остатки с комментариями.

текущая цена из вашей базы, количество дней, прошедших с момента установки цены и её источник (поступление товаров, загруженный прайс или предыдущий запрос)

Сводная таблица – общая картина и итоги

В таком виде удобно сравнивать поставщиков в целом и принимать решение исходя из общей ценовой картины:

по каждому поставщику выводится итоговая сумма, вес и объем заказа

можно изменять количество и цену. Итоговые значения автоматически обновляются

Ставим на паузу и идем отдыхать

В система сбора запросов предусмотрена возможность в любой момент времени сохранить все изменения. Вы сможете продолжить с момента, на котором остановились в прошлый раз. Это удобно, когда у компании большая номенклатура или закончился рабочий день сотрудника.

Приходим на финиш первыми

Преимущества системы позволяют вам справляться с задачами быстро и эффективно. Никакой рутины и бесполезной траты времени. Отдел закупок заработает на полную мощность с максимальной отдачей.

Последний шаг – создание типового документа “Заказ поставщику”. Документ формируется одной кнопкой, без дополнительных манипуляций. Следующим нажатием документ отправляется на почту, сохраняется в Эксель либо выгружается в прайс поставщика.

Эффект от автоматизированного подбора поставщиков:

На 40% повышается эффективность отдела закупок, за счет автоматизации рутинных операций

Время на подготовку заказов сокращается до 70%. С нескольких часов до минут.

На 8% снижаются расходы за счет снижения закупочных цен

И все это бесплатно

Система сбора запросов от поставщиков не докупается отдельно. Она уже встроена в Расширенную и КОРП версии помощника закупок min-max.pro.

За единую цену вы получаете многофункциональную программу для автоматизации отдела закупок, прогнозирования спроса, оптимизации товарных запасов и интерактивной работы с поставщиками.

До 30 апреля на расширенную и КОРП версии действуют скидки до 26%

Расширенная – 29500₽, вместо 35000₽

КОРП – 69500₽, вместо 99000₽

В течение двух недель вы можете протестировать весь функционал помощника бесплатно.

Бонус – мы установим и настроим помощник на вашей базе бесплатно. Не нужно привлекать сторонних специалистов, установка занимает всего 15 минут. В течение всего тестового периода и срока эксплуатации вы можете обращаться к нам за бесплатными консультациями.

Оставить заявку на установку демо версии можно здесь.