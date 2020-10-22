Новые функции и возможности для закупщиков

В помощнике закупок min-max.pro появились новые функции и возможности: свои быстрые фильтры, сопоставление прайс-листов, исключение аномальных продаж, вероятностное прогнозирование и многое другое.

Создание своих быстрых фильтров

Фильтры помогают оставить в отчете только те строки, которые вам нужны. Например, позиции, которых нет в наличии, излишки, только товары А-класса и тд.

Кнопка «Быстрые фильтры» содержит несколько стандартных быстрых фильтров. Но их не хватает на все случаи жизни.

Теперь появилась возможность создавать собственные быстрые фильтры для частого использования. Подробности в видео:

Сопоставление прайс-листа поставщика и своей номенклатуры

Сопоставлять товары стандартными средствами 1с довольно трудоёмко. Теперь это делается в разы быстрее, используя поиск по фрагменту наименования. Возможно массовое сопоставление. " Подробнее >

Тестируем новую функцию «Автоматическое исключение аномальных продаж»

Аномальные продажи (крупные продажи/возвраты, которые точно не повторятся в будущем) можно было исключать из прогноза продаж вручную (как это сделать?). А теперь появилась возможность делать это автоматически. " Подробнее >

Вероятностное прогнозирование и частотная диаграмма

Тестируем новый метод расчёта спроса на основе «Вероятностного прогнозирования». До сих пор такой метод использовался только в мощных и дорогих решениях. Главное преимущество — более точный прогноз, а значит меньшая сумма вложений в страховые запасы, меньше дефицита и пустых полок.

Основной инструмент работы с ним — это таблица частот и частотная диаграмма. Теперь они появились в помощнике закупок.

Подробней о вероятностном прогнозировании, о том как понимать частотную диаграмму смотрите видео. Вы можете присоединится к тестированию, запросив обновление.

Помощник закупок для УНФ

Вышла версия помощника закупок для 1С: УНФ. Оставьте заявку на получение 30-ти дневной демо версии. При оплате до 30.11.2020 — скидка 50%!

4 небольших изменения

PS. Многофункциональная система для автоматизации закупок в 1С «min-max.pro» позволят оптимизировать товарные запасы, прогнозировать спрос и в интерактивном формате работать с поставщиками. Получить демо-версию на 30 дней можно здесь