Кейс: выгрузка заказа в прайс поставщика

Наши поставщики обычно принимают только свои прайсы к заказу. Раньше мы открывали список товаров к заказу в 1с и Эксель-прайс поставщика, вручную заполняли колонку «заказ» в прайсе.

У нас магазин хоз. товаров, с очень широким ассортиментом (на текущий момент 10 000 наименований) и 300-1000 строк в каждом заказе. Поэтому отправка заказа поставщику была настоящим адом и источником ошибок.

Как только появилась возможность выгружать заказ в прайс поставщика автоматически, мы ей воспользовались.

Единственная проблема, с которой мы столкнулись — это сопоставление наименования товаров в прайсе поставщика и в нашей 1с. В нашем случае у каждого товара есть только один поставщик. Поэтому мы заполнили артикул в карточке товара и ищем товары по нему. По некоторым поставщикам в прайсе был штрихкод и мы сопоставились по нему. Сейчас появляется новая группа товаров, которая будет закупаться у разных поставщиков. Там мы будем использовать механизм ручного сопоставления товаров.

Сейчас процесс выглядит следующим образом:

В 1с мы формируем заказы по каждому поставщику.

Запускаем выгрузку заказов в Эксель.

Если товар не нашёлся, то одно из двух: либо товар поставщиком больше не поставляется и нужно искать аналог, либо товар находится в другом прайсе поставщика (некоторые присылают отдельный Эксель файл по каждому товару), тогда выбираем его и повторяем выгрузку.

Евгений, сеть магазинов хоз. товаров