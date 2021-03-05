Ольга Грязнова. Семинар по управлению запасами. Небольшой отчет

Посетил трехдневный семинар по управлению запасами Ольги Грязновой, признанного эксперта в этой области. Называется «Технологии управления запасами. Нормирование, прогнозирование, оптимизация. Повышение квалификации» в Moscow Business School. Даю небольшой отчет.
Основные темы, которых мы коснулись на семинаре это:
- АВС анализ, XYZ анализ и их влияние на уровень сервиса
- расчёт уровня страхового запаса
- расчёт точки и объема заказа
- расчёт объема заказа по формуле Уилсона
- запасоёмкость (на какой срок хватает текущих остатков)
- неликвиды
- очистка данных от пиков продаж
- прогнозирование спроса
- методы снижения колебаний спроса и сроков поставки
- планирование продаж.
В целом, подходы, которые мы используем в min-max.pro и рекомендации Ольги Грязновой совпали. Разными путями мы пришли примерно к тому же принципу в расчёте точки заказа, объема страхового запаса, потребности, уровня сервиса, коэффициента оборачиваемости.
Естественно, опыт у Ольги гораздо глубже нашего, некоторые различия есть, но они не принципиальные. Например, понравился её подход по привязке уровня сервиса к трёхфакторному АВС классу товара (востребованность у клиентов, прибыльность и стоимость вложений в запасы). У нас пока используется только один класс, что, очевидно, нужно доделать.
Ещё, например, она использует интересный лайфхак, рассчитывая многие итоговые показатели как средневзвешенное значение. Мы, например, считая коэффициент оборачиваемости в целом по компании (или по группе товаров) берём средний остаток по всем товарам и делим его на среднюю продажу.
Она считает правильным считать итоги как средневзвешенное значение коэффициента оборачиваемости по каждому товару (взвешивая эти значения по сумме продаж). Я с этим согласен, тоже этот момент переделаем в нашем решении. Сейчас, средневзвешенное значение у нас используется только при расчёте общей наценки на группу товаров.
Было полезно и интересно, но к сожалению, трёх дней очень мало. Всю информацию по управлению запасами за этот срок невозможно даже проговорить, не говоря о том, чтобы разобрать на примерах. Даже если сделать семинар в два-три раза длиннее, разбив на несколько частей, материала на него точно хватит, а полезность увеличится. Но, как база для дальнейшего изучения — очень неплохо.
Кроме математики и формул, было много примеров из её личной практики. На каждый вопрос или формулу находилась история. Это очень круто, потому что одно дело книги, которые пишут учёные для общего случая, а другое дело реальное использование в полях.
Как консультант она налаживает систему управления запасами в очень крупных компаниях (с оборотом от миллиарда рублей в год), где эта работа обычно занимает от года до нескольких лет. Соответственно, имеет возможность погрузится в работу компании и взглянуть на их задачи со стороны. Количество реальных кейсов, с которыми она сталкивалась колоссально.