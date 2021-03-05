Ольга Грязнова. Семинар по управлению запасами. Небольшой отчет

Посетил трехдневный семинар по управлению запасами Ольги Грязновой, признанного эксперта в этой области. Называется «Технологии управления запасами. Нормирование, прогнозирование, оптимизация. Повышение квалификации» в Moscow Business School. Даю небольшой отчет.

Основные темы, которых мы коснулись на семинаре это:

АВС анализ, XYZ анализ и их влияние на уровень сервиса

расчёт уровня страхового запаса

расчёт точки и объема заказа

расчёт объема заказа по формуле Уилсона

запасоёмкость (на какой срок хватает текущих остатков)

неликвиды

очистка данных от пиков продаж

прогнозирование спроса

методы снижения колебаний спроса и сроков поставки

планирование продаж.

В целом, подходы, которые мы используем в min-max.pro и рекомендации Ольги Грязновой совпали. Разными путями мы пришли примерно к тому же принципу в расчёте точки заказа, объема страхового запаса, потребности, уровня сервиса, коэффициента оборачиваемости.

Естественно, опыт у Ольги гораздо глубже нашего, некоторые различия есть, но они не принципиальные. Например, понравился её подход по привязке уровня сервиса к трёхфакторному АВС классу товара (востребованность у клиентов, прибыльность и стоимость вложений в запасы). У нас пока используется только один класс, что, очевидно, нужно доделать.

Ещё, например, она использует интересный лайфхак, рассчитывая многие итоговые показатели как средневзвешенное значение. Мы, например, считая коэффициент оборачиваемости в целом по компании (или по группе товаров) берём средний остаток по всем товарам и делим его на среднюю продажу.

Она считает правильным считать итоги как средневзвешенное значение коэффициента оборачиваемости по каждому товару (взвешивая эти значения по сумме продаж). Я с этим согласен, тоже этот момент переделаем в нашем решении. Сейчас, средневзвешенное значение у нас используется только при расчёте общей наценки на группу товаров.

Было полезно и интересно, но к сожалению, трёх дней очень мало. Всю информацию по управлению запасами за этот срок невозможно даже проговорить, не говоря о том, чтобы разобрать на примерах. Даже если сделать семинар в два-три раза длиннее, разбив на несколько частей, материала на него точно хватит, а полезность увеличится. Но, как база для дальнейшего изучения — очень неплохо.

Кроме математики и формул, было много примеров из её личной практики. На каждый вопрос или формулу находилась история. Это очень круто, потому что одно дело книги, которые пишут учёные для общего случая, а другое дело реальное использование в полях.

Как консультант она налаживает систему управления запасами в очень крупных компаниях (с оборотом от миллиарда рублей в год), где эта работа обычно занимает от года до нескольких лет. Соответственно, имеет возможность погрузится в работу компании и взглянуть на их задачи со стороны. Количество реальных кейсов, с которыми она сталкивалась колоссально.