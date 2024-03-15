МКПЦ
Налоговый мониторинг

Минимизация рисков в целях налогового мониторинга

Налоговый мониторинг (далее — НМ) — это новая форма контроля, которая позволяет организациям добровольно предоставлять ФНС информацию о своих операциях и обязательствах.
20 7
Минимизация рисков в целях налогового мониторинга
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Стоит также отметить, что данный режим, в отличие от традиционных проверок, позволяет контролирующему органу применять риск-ориентированный подход при анализе операций и сделок компании, а также оценивать эффективность работы системы внутреннего контроля (далее — СВК).

Компаниям, принявшим решение о переходе на НМ, рекомендуется осуществить предварительный аудит перед вступлением в режим, в том числе провести диагностику рисков, присущих деятельности компании, которые необходимо исключить в будущем.

Какие риски возникают у налогоплательщиков, как их избежать

Рассмотрим ситуацию, в которой компанией не в полном объеме представлены документы или информация, формируемые в соответствии с требованиями системы внутреннего контроля, согласно приказу ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@.

В таком случае возникает вопрос об уровне ответственности организации, может ли это привести к штрафам и повышенному вниманию со стороны ФНС при проверке налогоплательщика.

Последствия: досрочное прекращение налогового мониторинга и проведение выездной проверки.

Как правило, рассмотренная ситуация не ведет к штрафам, но приводит к тому, что инспекция может досрочно прекратить налоговый монторинг в отношении налогоплательщика (пп. 1 п. 1 ст. 105.28 НК).

А это, в свою очередь, приводит к риску проведения налоговыми органами выездной проверки за период мониторинга, в отношении которого принято решение о досрочном прекращении (п. 5.1 ст. 89 НК).

Требования к системе внутреннего контроля

Приказом ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@ определены требования к системе внутреннего контроля, формы и форматы документов, представляемых организациями в целях раскрытия информации о СВК, а также сроки представления документов (информации), формируемых в соответствии с установленными требованиями согласно пункту 7 статьи 105.26 НК.

В рамках расширенного информационного взаимодействия налогоплательщик на постоянной основе раскрывает следующую информацию:

  • риски, идентифицируемые в целях налогового мониторинга;

  • информация о рисках по отдельным сделкам и операциям;

  • матрица рисков и контрольных процедур;

  • контрольные процедуры;

  • результаты выполнения контрольных процедур;

  • оценка уровня СВК;

  • мероприятия по совершенствованию СВК;

  • информация о СВК.

Требования к Регламенту информационного взаимодействия

Порядок и сроки представления документов (информации) о СВК должны были быть определены самой организацией ранее в Регламенте информационного взаимодействия (далее — РИВ) (приложение № 7 к РИВ, утвержденному приказом ФНС от 11.05.2021 № ЕД-7-23/476@) и подлежать обязательному исполнению в течение всего периода проведения НМ.

В то же время сроки представления документов (информации), указанные в РИВ, должны были быть определены в соответствии с установленными сроками представления документов (информации), формируемыми в соответствии с требованиями к СВК (приказ ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@).

В случае неисполнения организацией РИВ, которое является препятствием для проведения мониторинга, возникает риск его досрочного прекращения. Данные обстоятельства приводят к потере доверия со стороны ФНС и к негативному имиджу компании.

Как снизить риски и избежать досрочного прекращения налогового мониторинга

Чтобы такого не произошло, организация должна стремиться избегать событий и факторов, приводящих к срыву сроков исполнения РИВ, таких как:

  • несоответствие информационных систем и программного обеспечения требованиям РИВ;

  • неправильная организация внутренних процессов и контроля;

  • недостаточная подготовка и обучение сотрудников.

Организации необходимо принимать меры в целях предотвращения риска досрочного прекращения мониторинга:

  • тщательно подходить к требованиям РИВ при его составлении;

  • подготавливать и обучать сотрудников для должного исполнения РИВ;

  • провести адаптацию информационных систем и программного обеспечения под требования РИВ;

  • стремиться к эффективности внутренних процессов и исполнения процедур контроля.

Снижение рисков является основной задачей при проведении налогового мониторинга организации, в том числе осуществление эффективной работы СВК.

Компания МКПЦН-Консультант поможет комплексно провести анализ и оценку эффективности работы системы внутреннего контроля, по выявлению и предотвращению риска досрочного прекращения мониторинга. Специалисты компании имеют значительный опыт в  налоговом консалтинге. Консультации могут оказываться на абонентской основе или по отдельным разовым обращениям.

Консультации по налогообложению и бухгалтерскому учету

Нужна консультация? Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и обсудим ваши вопросы:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «МКПЦН-КОНСУЛЬТАНТ», ИНН: 7717539166, erid: LjN8K537v

Начать дискуссию

Зарплата

Неиспользованные отгулы при увольнении не сгорают

За работу в выходной день сотруднику положена двойная оплата или одинарная + отгул. Причем работодатель должен вести учет этих отгулов.

Неиспользованные отгулы при увольнении не сгорают
20

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
МКПЦ
Налоговый мониторинг

Минимизация рисков в целях налогового мониторинга

Налоговый мониторинг (далее — НМ) — это новая форма контроля, которая позволяет организациям добровольно предоставлять ФНС информацию о своих операциях и обязательствах.

Минимизация рисков в целях налогового мониторинга
20
Ведение бизнеса

Челябинский электрометаллургический комбинат стал собственностью государства

ЧЭМК обвиняют в продаже продукции недружественным странам по низким ценам, а Генпрокуратура считает незаконной приватизацию комбината, которая была в 1990-х.

12

Календарь вебинаров

20
Лучшие спикеры, новый каждый день
Зарплата

Что в 2024 году изменилось в расчете зарплаты из-за решений Конституционного Суда

С 2024 года при расчете зарплаты надо учитывать нормы про МРОТ, доплату за выходные дни, сверхурочные, премии в интерпретации Конституционного Суда.

Что в 2024 году изменилось в расчете зарплаты из-за решений Конституционного Суда
23
DocsInBox

Топ 7 советов по инвентаризации в заведении общепита

Инвентаризация — важный процесс для любого заведения общественного питания. Она позволяет контролировать запасы, оптимизировать закупки и предотвращать потери. В этой статье мы рассмотрим топ 7 советов по проведению инвентаризации, которые помогут вам эффективно управлять ресурсами и повысить прибыльность заведения.

Топ 7 советов по инвентаризации в заведении общепита
7
Банки

«Тинькофф» и Росбанк планируют объединить

Владимир Потанин хочет объединить банковские активы Росбанка и «Тинькофф», чтобы сохранить высокую доходность на капитал и увеличить акционерную стоимость организаций.

15

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
КУБ24 ФинДиректор
Управление финансами

Как отличить хорошего финансового директора на аутсорсинге от плохого

Финансовый директор как топливо для двигателя — помогает набирать обороты и разгонять автомобиль. Но топливо бывает плохим и хорошим. Ошибетесь с выбором — и здравствуй капитальный ремонт. Рассказываем, на что ориентироваться при выборе финансового директора. Не важно куда выбираете в штат или внешнего, внештатный финансовый директор.

Как отличить хорошего финансового директора на аутсорсинге от плохого
2
45
Инвестиции

Мосбиржа создаст инструмент поиска недобросовестных практик на торгах

Торговая площадка запустит комплаенс-продукт для банков и брокеров. С его помощью участники финансового рынка смогут выявить недобросовестные практики.

17
Управление персоналом

Цифра дня. Про кадры и конкуренцию

Большинство компаний считают, что переманивание персонала – это нормально.

Цифра дня. Про кадры и конкуренцию
20
Бесплатно с Уведомление по ЕНП

Какие уведомления по ЕНП в 2024 году должны сдавать ИП на УСН и ПСН: таблица на весь год

ИП на УСН без работников в 2024 году должен сдать максимум 3 уведомления, но возможно и их сдавать не придется.

Какие уведомления по ЕНП в 2024 году должны сдавать ИП на УСН и ПСН: таблица на весь год
2,4 тыс.
Наталия Лукина

IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». О чем рассказывают спикеры

Начались выступления первых спикеров на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! О том, как исправить ошибки в уведомлениях, какие изменения произошли в РСВ, что проверять бухгалтерам, отвечающим за воинский учет, какие изменения нас ждут в 2024 году расскажем в нашем репортаже. Следите за обновлениями.

IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». О чем рассказывают спикеры
14
205
Налоговые изменения 2024

Прямая трансляция с IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Собираем самое важное из конференции в этот пост. Внимательно следите за его обновлением. Все главное об изменениях в налогах, отчетности, воинском учете, проверках, кадрах и зарплате в 2024 году.

Прямая трансляция с IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»
106

Разборы законов

1 204
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Зарплата

В России начнут тестировать новую модель оплаты труда бюджетников

Регионы, которые будут участвовать в пилотном проекте Минтруда, определят до конца 2024 года.

5
105
ОneТwoТrip для бизнеса
Подотчет, командировки

Шпаргалка для бухгалтера: первичные документы по командировочным расходам

Как правильно оформить траты, которые сотрудник совершил в деловой поездке, что нужно учесть и как не совершить ошибок? Разбираем это в статье, которая будет полезна каждому бухгалтеру. 

Шпаргалка для бухгалтера: первичные документы по командировочным расходам
40
3-НДФЛ

Кому нужно обязательно сдать декларацию по форме 3-НДФЛ

Заканчивается срок сдачи физическими лицами деклараций по доходам за 2023 год. Разберитесь, о чем вы должны отчитаться и какие вопросы могут быть у налоговиков.

60
Маркировка товаров

С 15 марта начинается эксперимент по маркировке строительных материалов

Импортеры, производители и продавцы цемента, бетонных и строительных смесей могут добровольно принять участие в пилотном проекте по маркировке стройматериалов.

45
НОРБИТ
Интернет и IT

Микросервисная архетиктура: что это и какие преимущества дает бизнесу

Этот подход позволяет избежать проблем монолитной архитектуры и обеспечивает удобство, скорость обновлений, а также независимое развертывание.

Микросервисная архетиктура: что это и какие преимущества дает бизнесу
9
ОВИОНТ ИНФОРМ
ЭДО

Сдали бухгалтерскую отчетность? Как теперь хранить эти документы?

Бумага или цифра – всё в архив!

Сдали бухгалтерскую отчетность? Как теперь хранить эти документы?
61

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Самозанятые

Компании теперь боятся работать с самозанятыми. Эксперт считает, что не нужно беспокоиться. Проверки — всего лишь формальность

С 1 марта ФНС передает в специальные комиссии данные о компаниях, которые сотрудничают с 10 самозанятыми более 3 месяцев и платят им свыше 20 000 рублей в месяц. Эксперт по работе с самозанятыми на конференции «Клерка» успокоил работодателей.

Компании теперь боятся работать с самозанятыми. Эксперт считает, что не нужно беспокоиться. Проверки — всего лишь формальность
297

Интересные материалы

Первая Экспертная Бухгалтерия
Кадровые документы

Штрафы до 800 000 ₽ и приостановление деятельности: какие ошибки кадровика дорого обойдутся компании

Какие ошибки с кадровыми документами в 2024 году могут привести к штрафам в сотни тысяч рублей, приостановлению деятельности компании или к дисквалификации специалиста на три года? Собрали все возможные нарушения и их последствия.

Штрафы до 800 000 ₽ и приостановление деятельности: какие ошибки кадровика дорого обойдутся компании
82