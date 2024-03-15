Минимизация рисков в целях налогового мониторинга

Стоит также отметить, что данный режим, в отличие от традиционных проверок, позволяет контролирующему органу применять риск-ориентированный подход при анализе операций и сделок компании, а также оценивать эффективность работы системы внутреннего контроля (далее — СВК).
Компаниям, принявшим решение о переходе на НМ, рекомендуется осуществить предварительный аудит перед вступлением в режим, в том числе провести диагностику рисков, присущих деятельности компании, которые необходимо исключить в будущем.
Какие риски возникают у налогоплательщиков, как их избежать
Рассмотрим ситуацию, в которой компанией не в полном объеме представлены документы или информация, формируемые в соответствии с требованиями системы внутреннего контроля, согласно приказу ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@.
В таком случае возникает вопрос об уровне ответственности организации, может ли это привести к штрафам и повышенному вниманию со стороны ФНС при проверке налогоплательщика.
Последствия: досрочное прекращение налогового мониторинга и проведение выездной проверки.
Как правило, рассмотренная ситуация не ведет к штрафам, но приводит к тому, что инспекция может досрочно прекратить налоговый монторинг в отношении налогоплательщика (пп. 1 п. 1 ст. 105.28 НК).
А это, в свою очередь, приводит к риску проведения налоговыми органами выездной проверки за период мониторинга, в отношении которого принято решение о досрочном прекращении (п. 5.1 ст. 89 НК).
Требования к системе внутреннего контроля
Приказом ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@ определены требования к системе внутреннего контроля, формы и форматы документов, представляемых организациями в целях раскрытия информации о СВК, а также сроки представления документов (информации), формируемых в соответствии с установленными требованиями согласно пункту 7 статьи 105.26 НК.
В рамках расширенного информационного взаимодействия налогоплательщик на постоянной основе раскрывает следующую информацию:
риски, идентифицируемые в целях налогового мониторинга;
информация о рисках по отдельным сделкам и операциям;
матрица рисков и контрольных процедур;
контрольные процедуры;
результаты выполнения контрольных процедур;
оценка уровня СВК;
мероприятия по совершенствованию СВК;
информация о СВК.
Требования к Регламенту информационного взаимодействия
Порядок и сроки представления документов (информации) о СВК должны были быть определены самой организацией ранее в Регламенте информационного взаимодействия (далее — РИВ) (приложение № 7 к РИВ, утвержденному приказом ФНС от 11.05.2021 № ЕД-7-23/476@) и подлежать обязательному исполнению в течение всего периода проведения НМ.
В то же время сроки представления документов (информации), указанные в РИВ, должны были быть определены в соответствии с установленными сроками представления документов (информации), формируемыми в соответствии с требованиями к СВК (приказ ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@).
В случае неисполнения организацией РИВ, которое является препятствием для проведения мониторинга, возникает риск его досрочного прекращения. Данные обстоятельства приводят к потере доверия со стороны ФНС и к негативному имиджу компании.
Как снизить риски и избежать досрочного прекращения налогового мониторинга
Чтобы такого не произошло, организация должна стремиться избегать событий и факторов, приводящих к срыву сроков исполнения РИВ, таких как:
несоответствие информационных систем и программного обеспечения требованиям РИВ;
неправильная организация внутренних процессов и контроля;
недостаточная подготовка и обучение сотрудников.
Организации необходимо принимать меры в целях предотвращения риска досрочного прекращения мониторинга:
тщательно подходить к требованиям РИВ при его составлении;
подготавливать и обучать сотрудников для должного исполнения РИВ;
провести адаптацию информационных систем и программного обеспечения под требования РИВ;
стремиться к эффективности внутренних процессов и исполнения процедур контроля.
Снижение рисков является основной задачей при проведении налогового мониторинга организации, в том числе осуществление эффективной работы СВК.
Компания МКПЦН-Консультант поможет комплексно провести анализ и оценку эффективности работы системы внутреннего контроля, по выявлению и предотвращению риска досрочного прекращения мониторинга. Специалисты компании имеют значительный опыт в налоговом консалтинге. Консультации могут оказываться на абонентской основе или по отдельным разовым обращениям.
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