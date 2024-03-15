Минимизация рисков в целях налогового мониторинга

Налоговый мониторинг (далее — НМ) — это новая форма контроля, которая позволяет организациям добровольно предоставлять ФНС информацию о своих операциях и обязательствах.

Стоит также отметить, что данный режим, в отличие от традиционных проверок, позволяет контролирующему органу применять риск-ориентированный подход при анализе операций и сделок компании, а также оценивать эффективность работы системы внутреннего контроля (далее — СВК).

Компаниям, принявшим решение о переходе на НМ, рекомендуется осуществить предварительный аудит перед вступлением в режим, в том числе провести диагностику рисков, присущих деятельности компании, которые необходимо исключить в будущем.

Какие риски возникают у налогоплательщиков, как их избежать

Рассмотрим ситуацию, в которой компанией не в полном объеме представлены документы или информация, формируемые в соответствии с требованиями системы внутреннего контроля, согласно приказу ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@.

В таком случае возникает вопрос об уровне ответственности организации, может ли это привести к штрафам и повышенному вниманию со стороны ФНС при проверке налогоплательщика.

Последствия: досрочное прекращение налогового мониторинга и проведение выездной проверки.

Как правило, рассмотренная ситуация не ведет к штрафам, но приводит к тому, что инспекция может досрочно прекратить налоговый монторинг в отношении налогоплательщика (пп. 1 п. 1 ст. 105.28 НК).

А это, в свою очередь, приводит к риску проведения налоговыми органами выездной проверки за период мониторинга, в отношении которого принято решение о досрочном прекращении (п. 5.1 ст. 89 НК).

Требования к системе внутреннего контроля

Приказом ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@ определены требования к системе внутреннего контроля, формы и форматы документов, представляемых организациями в целях раскрытия информации о СВК, а также сроки представления документов (информации), формируемых в соответствии с установленными требованиями согласно пункту 7 статьи 105.26 НК.

В рамках расширенного информационного взаимодействия налогоплательщик на постоянной основе раскрывает следующую информацию:

риски, идентифицируемые в целях налогового мониторинга;

информация о рисках по отдельным сделкам и операциям;

матрица рисков и контрольных процедур;

контрольные процедуры;

результаты выполнения контрольных процедур;

оценка уровня СВК;

мероприятия по совершенствованию СВК;

информация о СВК.

Требования к Регламенту информационного взаимодействия

Порядок и сроки представления документов (информации) о СВК должны были быть определены самой организацией ранее в Регламенте информационного взаимодействия (далее — РИВ) (приложение № 7 к РИВ, утвержденному приказом ФНС от 11.05.2021 № ЕД-7-23/476@) и подлежать обязательному исполнению в течение всего периода проведения НМ.

В то же время сроки представления документов (информации), указанные в РИВ, должны были быть определены в соответствии с установленными сроками представления документов (информации), формируемыми в соответствии с требованиями к СВК (приказ ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@).

В случае неисполнения организацией РИВ, которое является препятствием для проведения мониторинга, возникает риск его досрочного прекращения. Данные обстоятельства приводят к потере доверия со стороны ФНС и к негативному имиджу компании.

Как снизить риски и избежать досрочного прекращения налогового мониторинга

Чтобы такого не произошло, организация должна стремиться избегать событий и факторов, приводящих к срыву сроков исполнения РИВ, таких как:

несоответствие информационных систем и программного обеспечения требованиям РИВ;

неправильная организация внутренних процессов и контроля;

недостаточная подготовка и обучение сотрудников.

Организации необходимо принимать меры в целях предотвращения риска досрочного прекращения мониторинга:

тщательно подходить к требованиям РИВ при его составлении;

подготавливать и обучать сотрудников для должного исполнения РИВ;

провести адаптацию информационных систем и программного обеспечения под требования РИВ;

стремиться к эффективности внутренних процессов и исполнения процедур контроля.

Снижение рисков является основной задачей при проведении налогового мониторинга организации, в том числе осуществление эффективной работы СВК.

Компания МКПЦН-Консультант поможет комплексно провести анализ и оценку эффективности работы системы внутреннего контроля, по выявлению и предотвращению риска досрочного прекращения мониторинга. Специалисты компании имеют значительный опыт в налоговом консалтинге. Консультации могут оказываться на абонентской основе или по отдельным разовым обращениям.

Консультации по налогообложению и бухгалтерскому учету Нужна консультация? Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и обсудим ваши вопросы: Отправить

Реклама: ООО «МКПЦН-КОНСУЛЬТАНТ», ИНН: 7717539166, erid: LjN8K537v