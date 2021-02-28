Облачные решения и онлайн-кассы для рыночной торговли

2020 год оказался серьезным испытанием как для рядовых граждан, так и для бизнеса. Ну и это еще не все. Значительно сократились налоговые поступления в казну, что заставило наших законотворцев искать новые источники пополнения бюджета. Одним из направлений в данном контексте было предложено усиление контроля над доходами и расходами субъектов предпринимательства.

При упоминании о контроле сразу на ум приходит ассоциация контрольно-кассовая техника.

Не секрет, что торговля - это сфера дающая “львиную долю” бюджетных доходов. Стало быть и контроль с большей долей вероятности начнут с торговли.

Торговля, если спросить обычного россиянина представляется крупными торговыми сетями такими как Пятерочка, Магнит, Лента, Перекресток и тп, ну и конечно же рынок - излюбленное место, где большое разнообразие, штучное качество и возможность сторговаться по цене.

Особенно популярна рыночная торговля в провинции и небольших городах. Здесь люди, делая покупки, встречают знакомых и покупают товары у любимых продавцов, которые их никогда не подводили. А как им, этим продавцам удержаться на плаву и не сдать позиций при усилении контроля со стороны государства?

Нужна ли онлайн-касса на рынке?

Применять онлайн-кассы для расчетов за товары и услуги обязательно по 54-ФЗ (п. 1 ст. 1.2 54-ФЗ). В законе есть исключения, они описаны в ст. 2. Среди исключений — торговля на розничных рынках, ярмарках и выставочных комплексах. Однако есть ситуации, при которых даже на рынке нужна онлайн-касса (абз. 6 п. 2 ст. 2 54-ФЗ).

Если вы работаете на ярмарках, выставках или рынках без кассы, но в ассортименте есть маркированный товар, например сигареты или обувь, онлайн-касса обязательна (п. 8.1. ст. 2 Закона 54-ФЗ).

Попробуем разобраться.

Кто может работать на рынке без онлайн-кассы

Вы продаете через киоск газеты, журналы и сопутствующие товары, но газет и журналов в ассоритменте не менее 50 % (абз. 2 п. 2. ст. 2 54-ФЗ);

Вы торгуете через киоск мороженым, безалкогольными напитками на розлив, молоком и питьевой водой (абз. 8 п. 2. ст. 2 54-ФЗ);

Вы торгуете с автоцистерны квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой или керосином (абз. 9 п. 2 ст. 2 54-ФЗ);

Принимаете у людей посуду, макулатуру, бутылки, пластик, кроме металлолома, драгметалла и драгоценных камней;

Вы торгуете продуктами с открытого прилавка внутри крытого рынка (Письмо Минфина России от 20.06.2018 № 03-01-15/42059);

Вы торгуете непродовольственными товарами с открытого прилавка вне крытого рыночного помещения (Письмо Минфина России от 11.07.2019 N 03-01-15/51578);

Вы сезонно торгуете вразвал овощами, например картошкой, фруктами, арбузами и дынями (абз. 9 п. 2 ст. 2 54-ФЗ);

Вы сами делаете и продаете изделия народных художественных промыслов (абз. 14 п. 2 ст. 2 54-ФЗ);

Ремонтируете и красите обувь (абз.11 п. 2 ст. 2 54-ФЗ);

Создаете и ремонтируете металлическую галантерею, например иглы, вешалки, застежки-молнии и ключи (абз. 12 п. 2 ст. 2 54-ФЗ);

Вы продаете нательное белье, носовые платки, трикотажные или вязаные чулки и носки;

Вы продаете детали обуви из кожи, стельки, подпяточники и аналогичные изделия. Гетры, гамаши, аналогичные изделия и их детали;

Вы продаете столовые и кухонные деревянные принадлежности, корзиночные и плетеные изделия;

Вы продаете рыболовные снасти и удилища, искусственные приманки и оснащение для них.

Кому нужна онлайн-касса обязательно при рыночной торговле

Вы торгуете на рынке, но через магазин, павильон, палатку (абз. 6 п. 2 ст. 2 54-ФЗ);

Вы торгуете на рынке в киоске;

Вы торгуете на рынке с любого автотранспорта: автолавок, автомагазинов, автофургонов, прицепов и полуприцепов (абз. 6 п. 2 ст. 2 54-ФЗ);

Вы торгуете на рынке в помещениях контейнерного типа или других обустроенных конструкциях, в которых можно показать товар и обеспечить его сохранность (абз. 6 п. 2 ст. 2 54-ФЗ);

Принимаете у людей металлолом, драгметаллы и драгоценные камни (абз.10 п. 2 ст. 2 54-ФЗ);

Вы торгуете непродовольственными товарами с открытых прилавков внутри крытого рынка (абз. 6 п. 2 ст. 2 54-ФЗ);

Вы торгуете непродовольственными товарами, которые есть в распоряжении правительства России №698-р от 14.04.2017. Например, ковры, электрическое оборудование, музыкальные инструменты.

Да! Данная категория значительно многочисленнее и для них вопрос внедрения онлайн-касс в свою работу актуален как никогда!

Правильно подобранная онлайн-касса — это оперативность обслуживания клиентов и автоматизация торговых процессов.

Современный рынок контрольно-кассовой техники представлен многочисленными наименованиями. В первую очередь это связано со спецификой каждого отдельно взятого бизнеса, поэтому ККТ отличается по типу и функциональными особенностями, что позволяет выбрать максимально подходящую для работы онлайн-кассу.

В отличие от стандартных кассовых аппаратов облачные решения являются куда эффективней с точки зрения соотношения вложений и полученного положительного эффекта.

При небольших затратах, которые, как правило, на 60 - 70 % меньше, чем при покупке обычной кассы, вы получите максимальную прибыль от внедрения облачных решений в ваш бизнес.

Однако стоит помнить, что облачные контрольно-кассовые аппараты, как и стандартные кассы, имеют свои типы, отличающиеся индексом «Ф», «ФС», «ФА». ККТ с литерой «ФС» может использоваться, только при расчетах в сети Интернет, «ФА» - только в составе автоматизированных систем расчета.

Кассовые решения на базе кассы с индексом “Ф” являются универсальными.

Для малого и среднего бизнеса подобные решения представляются крайне недорогими и эргономичными. Касса полностью разрешена Федеральной налоговой службы и включена в список допустимых к использованию онлайн-касс.

Также касса «Ф» отличается простотой применения и подключением к единой системе ЕГАИС.

Функциональные возможности контрольно-кассовой техники:

доступ к сети по WiFi или через сотовую связь;

скорость печати чековой документации с шириной до 70 мм в секунду;

легко интегрировать в систему 1C и мобильные приложения для компании;

специально для интернет-магазинов предусмотрена возможность отключения функции печати чековой документации;

быстро подключается и настраивается при помощи персонального компьютера или планшета через удаленный web-сервер. И не нужно устанавливать дополнительный пакет программ.

Контрольно-кассовая техника «Ф» имеет поддержку формата фискальных данных 1.05 с возможностью обновления программного обеспечения. ККТ может формировать и печатать QR коды на чеках. Позволяет работать со всеми видами расчетов как наличными так и безналичными.

Часто встречается ситуация, когда один собственник бизнеса осуществляет торговлю на нескольких точках в пределах одного рынка. Исполняя требования закона нужно обеспечить каждую торговую точку ККТ. Эти кассы нужно зарегистрировать, приобрести лицензию на обновление программного обеспечения, нести расходы по обслуживанию техники. Кроме этого потребуется обучение персонала специфике работы на кассах.

Довольно сложный и затратный случай. Выход есть!

Сервис «МОБИКА» - программно-аппаратный комплекс, состоящий из следующих элементов:

ККТ ФР «ОБЛАКО-1Ф»;

программное обеспечение управления группой ККТ;

мобильные приложения для конечного пользователя.

Выбрав для своего бизнеса облачный кассовый сервис МОБИКА вы сможете существенно сэкономить на расходах. Принцип действия при такой структуре бизнеса будет состоять в следующем: на одной из точек устанавливается фискальный регистратор, а остальные точки пробивают чеки на смартфонах или планшетах сотрудников на которые предварительно устанавливаются понятные и удобные в работе приложения.

Чеки можно распечатывать на мобильном принтере, либо использовать в качестве управляющего устройства кассовый смарт-терминал с усеченным функционалом.

Как это конкретно происходит:

продавец - сотрудник на любой из точек на рынке, при передаче товара клиенту, в момент получения денежных средств, должен выдать чек. Требование 54-ФЗ;

информация о заказе, через кассовый сервис « МОБИКА » , отправляется по сети « Интернет » на облачный сервис и далее на ФР “Облако-1Ф”, где происходит формирование чека;

« » после регистрации чека кассой, фискальные данные поступают в ОФД - ФНС;

одновременно информация о чеке поступает обратно на мобильное устройство сотрудника. Продавец демонстрирует QR-код на экране своего мобильного устройства, либо, по просьбе клиента, отправляет чек на электронную почту/смс. С помощью мобильного принтера предоставляет распечатанный чек;

ККТ применена на месте и в момент расчетов, что соответствует 54-ФЗ.

Альтернатива покупке - аренда ККТ

На начальном этапе, вы можете не приобретать кассовое оборудование в полную собственность, а арендовать его. Такой способ использования облачного сервиса снимет с вас большую часть бумажной волокиты, связанной с регистрацией центральной ККТ в ОФД и ФНС: вы просто подпишете договор о сотрудничестве с компанией-поставщиком, которая возьмет юридическую сторону вопроса на себя, а вы получите доступ в личный кабинет, через который и будет осуществляться работа с облачным сервисом.

МОБИКА предоставляет фискальный регистратор в аренду или собственность, подключая его к платежной системе клиента. При этом, сервис работает как с наличным, так и безналичным способами оплаты, включая эквайринг.

Для предоставления услуги оборудование будет зарегистрировано на предпринимателя. Однако физически будет находится у компании-поставщика. Для работы с кассовым аппаратом предоставляется доступ к облачной кассе. Кроме того, сервис отвечает за стабильную работу устройств, оперативную передачу данных в ИФНС.

Для аренды потребуется выполнить следующие действия:

Зарегистрируйтесь на сайте сервиса «МОБИКА». Предоставьте необходимые для регистрации ККТ данные. Подпишите договор.

Регистрация кассового оборудования в ИФНС производится специалистами сервиса. Также сервис берет на себя заключение договора с ОФД и т.д. Вы же получаете доступ в личный кабинет для проведения всех необходимых операций, формирования отчетов и ведения учета.

Может рискнуть и работать без касс?!

Ответственность за неприменение кассовых аппаратов установлена ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ. Согласно названной норме, неиспользование ККТ грозит наложением административного штрафа:

н а ИП в сумме от 1/4 до 1/2 величины расчета, произведенного без кассового аппарата;

При этом размер штрафа не может быть менее 10 тыс. рублей.

н а юрлиц — от 3/4 до одного размера суммы расчета без использования ККТ.

Сумма штрафа при этом не может быть ниже 30 тыс. рублей.

Повторное неиспользование ККТ при условии, что сумма расчетов составляет в совокупности 1 млн рублей и более, наказывается согласно ч. 3 ст. 14. 5 КоАП РФ: ИП и юрлицам — приостановление деятельности до 90 суток.

Таким образом все идет к тому, что скоро применять кассовые аппараты нового образца обяжут вообще всех. Как бы то ни было, в наших с вами интересах соблюдать законы, какими бы неоднозначными они не казались.

Причем эффективные инструменты к этому есть, они опробованы и уже не такие «сырые» как в самом начале всеобщего перехода на онлайн-кассы. Главное выбрать подходящее решение конкретно для Вас и еще лучше найти надежного и профессионального партнера в данном направлении готового поддержать словом и делом в этот сложный переходный момент. Огромное количество собственников бизнеса сделало свой выбор в пользу сервиса «МОБИКА».