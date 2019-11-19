Как применять онлайн-кассы в таксопарке по закону

1 июля 2019 года вступили в силу поправки к федеральному закону ФЗ-54. Они коснулись и работы таксопарков, которые теперь обязаны применять в расчетах с пассажирами онлайн-кассы.

Владельцы бизнеса ждали этих поправок с горечью и печалью, ведь оснащение даже небольшого парка на 50 машин подразумевает немалые траты: от 1,5 млн. рублей и выше.

Но перед самым выходом закона стало понятно, что для бизнеса будет небольшое послабление. Кассовый аппарат может располагаться удаленно и обслуживать сразу несколько автомобилей.

На первый план теперь вышел другой вопрос: а какие кассы оптимально подойдут для таксомоторного бизнеса? Ведь на момент 2 октября 2019 г. реестр разрешенных онлайн-касс включал в себя 179 моделей.

Какие типы онлайн-касс существуют?

Чтобы выделить области применения онлайн-касс условились в названии моделей использовать литеры, или иначе буквенные обозначения. На сегодня таких литер 4:

“Ф” - стандартная автономная касса;

“ФА” - касса, которая используется в вендинговых аппаратах;

“ФБ” - касса для печати БСО;

“ФС” - касса, используемая при интернет-расчетах.

Какие кассы можно использовать таксопаркам?

Поскольку место нахождения кассы и место расчетов могут различаться, для таксопарка подойдет универсальная касса (эта та, которая с литерой “Ф” в названии). Это самый распространенный вид касс, значит при обращении к поставщику касс вы не столкнетесь с дефицитом.

Есть два способа соблюдения закона: можно разместить кассу в офисе таксопарка либо сделать выбор в пользу кассу серверного исполнения. Если перевести второй вариант на понятный язык, вы просто арендуете облачную кассу (особенности и преимущества этого варианта мы обсудим в отдельной статье).

Каковы действия водителя?

Сначала предполагалось, что водитель обязан выдавать чек. То есть должен иметь в машине печатающее устройство. После поправки к закону отменяющей это обязательство, ничто не мешает использовать принтеры чеков, однако их закупка - это дополнительные расходы для бизнеса. Тем более, что в законе есть указания на альтернативные варианты передачи чека.

Водитель может передать пассажиру ссылку для скачивания текста. Водитель на экране своего устройства демонстрирует пассажиру QR-код. Считав этот код смартфоном пассажир получает данные, которые в себе стандартно содержит чек о покупке.

Кассовый сервис “МОБИКА”предлагает таксопаркам собственную разработку - универсальную облачную кассу Облако 1Ф, внесенную в реестр одобренной кассовой техники. Обмен данными с кассой, идет через ПО, установленное на смартфон водителя. Для пассажира ожидание будут минимальным (задержка по времени занимает секунды).

Что будет в случае непредоставления чека?

Ответ короткий - штраф. Основание для него служит ч.6 ст. 14.5 КоАП РФ. Для ИП он составит 2000 руб., для организации - 10 000 руб. Если правонарушение совершено впервые, то если повезет, таксопарк отделается предупреждением. При повторном нарушении - штраф неизбежен.

Если водитель после совершения поездки созванивается с диспетчером, чтобы тот отправил чек на продиктованную ему почту, то это также приравнивается к нарушению.