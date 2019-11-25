Всё, что нужно знать о БСО

Раньше компании и ИП выдавали типографские бланки, которые заполняли от руки. Наиболее продвинутые пользователи печатали их на специальных сайтах. Но с 1 июля БСО старого формата использовать нельзя.

Можно ли после 1 июля 2019 г. при оказании услуг применять БСО?

После 1 июля можно выдавать БСО. Но не бумажные, а сформированные на онлайн-кассе. Правильно такая касса называется — автоматизированная система БСО.

Как было раньше?

Компании и ИП выдавали типографские бланки, которые заполняли от руки. Наиболее продвинутые пользователи печатали их на специальных сайтах типа bso123.ru, бсо24.рф и другие.

Как стало?

С 1 июля БСО старого формата использовать нельзя. Их надо печатать на онлайн-кассе либо формировать в электронной форме.

Согласно ст. 1.1. Закона № 54-ФЗ, БСО приравнивается к онлайн-чеку.

«...бланк строгой отчетности — первичный учетный документ, приравненный к кассовому чеку, сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с применением автоматизированной системы для бланков строгой отчетности в момент расчета между пользователем и клиентом за оказанные услуги, содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.»

Это означает, что аналогично чекам, данные БСО передаются в налоговый орган с использованием фискального накопителя и при участии оператора фискальных данных.

Что из себя представляет такой БСО?

Внешне БСО, сформированный с помощью ККТ, напоминает обычный чек. Он содержит в себе реквизиты, признак расчета (к примеру, приход), сведения об онлайн-кассе. Единственное отличие в том, что он так и называется «Бланк строгой отчетности».

Важно. Согласно ст.4.7 Закона № 54 ФЗ бланк не должен выцветать полгода с момента его печати

Все реквизиты, содержащиеся на кассовом чеке или бланке строгой отчетности, должны быть четкими и легко читаемыми в течение не менее шести месяцев со дня их выдачи на бумажном носителе.

Какие онлайн-кассы подойдут для печати БСО?

Любые кассы, в состав которых входит принтер. В реестре онлайн-касс в названии моделей таких ККТ присутствует литера «Ф». Если планируется печать только бланков БСО, при регистрации в настройках нужно поставить отметку «Только БСО». Но следует помнить, что в таком случае, эту кассу нельзя будет применять для продажи товаров. Поэтому так делать стоит в том случае, если компания занимается исключительно оказанием услуг.

Что будет, если компания выдает БСО старого образца?

В данном случае компания совершает административное правонарушение (ч.2 ст. 14.5 КоАП). Для предпринимателей штраф составит не менее 10 000 руб, для компании — не менее 30 000 руб.

Кому можно не печатать БСО?

Всем ИП без сотрудников. У них отсрочка на применение касс действует до 1 июля 2021 года. Они не обязаны выдавать документы об оплате, только если по просьбе клиентов. В этом случае можно заполнить от руки квитанцию либо составить расписку о получении денег.

Практика применения

Распространенный пример использования БСО кинотеатрами или театрами. Покупателю выдается фискальный чек и фирменный бланк театра/кинотеатра, то есть билет. По правилам, билет без фискального чека недействителен. И в этом заключается неудобство. При потере одной из двух бумаг покупатель может не попасть на сеанс.

Сервис Мобика предлагает упростить этот процесс для пользователя. Разработка компании позволяет реализовать следующие варианты:

На обычном мобильном принтере, подключенном к облачной кассе, кроме фискального чека распечатывается дополнительная информация (логотип театра, время проведения, место проведения, ряд и место) На обычный бланк билета (театра или кинозала) в отведенное под это место вносятся фискальные данные.

То есть пользователь получает один бумажный носитель. Такой формат удобен и в том случае, если билет приобретается дистанционно или расчет происходит на месте с курьером, в том числе и за наличный расчет. В таком случае у курьера необязательно должен быть кассовый аппарат, достаточно только наличие мобильного принтера, подключенного через специальное ПО к облачной кассе сервиса Мобика.