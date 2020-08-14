Что такое финансовые вложения и доходные вложения в материальные ценности

Очередной выпуск бухгалтерского ликбеза. Продолжаем разбираться с отдельными статьями бухгалтерской отчётности. Простым языком с примерами для тех, кто только начал изучать бухучёт, хочет узнать что-то новое о привычных бухгалтерских категориях или просто научиться читать баланс.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке.ру я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Финансовые вложения

Финансовые вложения (Financial Assets) — это инвестиции в другие компании. Осуществляя такие инвестиции, вы рассчитываете на пассивный доход, который будет зарабатываться чужими руками. Как и нематериальные активы финансовые вложения не имеют физической формы — обычно они существуют в виде бумажных или электронных документов. Юридически финансовые вложения могут существовать в виде:

долговых ценных бумаг;

долевых ценных бумаг;

предоставленных займов;

депозитов;

выкупленных долгов;

Долговые ценные бумаги по экономической сути представляют собой расписки, в соответствии с которыми эмитент (тот, кто выпустил бумагу) обязуется к конкретной дате выплатить держателю бумаги определённую в ней сумму. Держатель покупает бумагу дешевле номинальной стоимости, разница (дисконт) — это его доход. Также эмитент может взять на себя обязанность периодически выплачивать определённые твердые суммы или процент от номинальной стоимости бумаги. В этом случае держатель получает так называемый купонный доход. Наиболее распространенные виды долговых ценных бумаг — облигации и векселя.

Долевые ценные бумаги — это документы, которые подтверждают вклады компании в уставные капиталы других компаний. Покупая акций, доли или паи, инвестор фактически приобретает часть компании. Это даёт право на участие в распределении её прибыли. Часть прибыли, которую компания отдаст инвестору, называется дивидендами. Кроме того, акции публичной компании могут вырасти в цене на бирже, а паи или доли в непубличных компаниях — в глазах конкретного покупателя. В этом случае инвестор может продать долевые ценные бумаги дороже стоимости приобретения, получив спекулятивный доход.

Предоставленные займы — это долги других компаний по временно переданным им деньгам. Классическое ростовщичество: мы даём контрагенту денег, а он нам платит проценты за пользование ими или фиксированную сумму дисконта.

Депозиты — это банковские счета, на которых размещаются временно свободные деньги компании. За это банк платит небольшой процент. Схема, знакомая каждому, кто имеет сберегательные счета физического лица.

Выкупленные долги — это права требования долга с компании, которые мы приобрели по договору переуступки права требования (цессии) у ее кредитора. Естественно, покупается такой долг дешевле его номинальной стоимости в расчете на то, что ваши юристы или безопасники смогут взыскать этот долг в полном объеме. Как это происходит на практике — лучше не задумываться.

Любое финансовое вложение сопряжено с риском. В бухучёте ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений» предписывает отражать финансовые вложения только когда риск перешёл от продавца к покупателю.

Пример 1. ООО «Рога и копыта» должно 100 млн. руб. ПАО «Газпром». Из имущества у должника — ржавая «Газель», а директор и собственник — бывший ценитель «Вдовы Клико», в последний год перешедший на автомобильную незамерзайку. «Газпром» два года требовал с него оплаты долга и устал. Мы выкупаем право требования за 5 млн. руб. в расчете на переговорные способности нашего менеджера по работе с дебиторами, также известного как Вася-Паяльник. С момента, когда директор «Рогов и копыт» стал должен 100 млн. руб. нам, а не «Газпрому», риск того, что регулярное употребление незамерзайки выработало у него иммунитет к паяльнику переходит к нам. Мы признаём финансовое вложение в размере 5 млн. руб., которое потенциально может принести доход в 95 млн. руб.

Отдельно отмечу драгметаллы, ювелирные изделия и предметы искусства. С точки зрения действующего бухгалтерского законодательства, это — не финансовые вложения. При этом такие активы могут приобретаться в расчете на получение пассивного дохода. Для того, чтобы их правильно классифицировать, придётся обращаться к МСФО. Но это уже другая история.

Доходные вложения в материальные ценности

Полтора года назад дизайн-студия Артемия Лебедева нарисовала План счетов бухгалтерского учёта. Каждому счёту соответствует рисунок-образ. Классная идея, и плакат вышел красивый, но не все образы попали в экономическое содержание объекта, учитываемого на счёте. Самый большой провал вышел с доходными вложениями в материальные ценности. Художники изобразили их в виде картины на стене, видимо, купленной в расчете на будущий прирост её стоимости. Но этот образ не отражает сути таких вложений.

Доходные вложения в материальные ценности (ДВМЦ) — чисто российское ноу-хау. В международной практике этот термин не используется. Ближайший аналог — это инвестиционная недвижимость (Investment Property). ДВМЦ — это основные средства, купленные или произведённые для передачи в аренду. То есть просто часть основных средств, которую от остальных отличает предназначение.

Пример 2. Каршеринговая компания приобретает два одинаковых автомобиля. На первом будет ездить директор. Второй станет каршеринговой тачкой — его можно будет арендовать на несколько минут или часов, чтобы съездить по делам. Первый — основное средство. Второй — доходное вложение в материальные ценности.

В российских реалиях ДВМЦ чаще всего встречаются в балансах лизинговых компаний. Лизинг — это разновидность аренды. Второе его имя — финансовая аренда. От других видов аренды лизинг отличается тем, что арендодатель приобретает основные средства по поручению арендатора, а затем сдает ему и получает лизинговые платежи. Арендатор получает основные средства без их покупки, а арендодатель закладывает свой интерес в сумму лизинговых платежей. Многие думают, что лизинг подразумевает обязательный выкуп арендатором основного средства. Ничего подобного — статья 19 федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» разрешает так поступать, но это лишь опция. Её можно прописать в договоре лизинга, по желанию сторон. Арендаторы часто рассматривают лизинг как альтернативу кредиту на покупку основных средств, что и породило миф.

В декабре позапрошлого года Минфин утвердил Федеральный стандарт бухгалтерского учёта ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды». В нем много новаций, но их нужно разбирать не на уровне ликбеза — стандарт действительно сложный. А ДВМЦ как бухгалтерский термин, скорее всего, через несколько лет уйдёт в историю. Аналогичный по смыслу актив в новом стандарте называется «Инвестиции в аренду».

Так что, если бы меня попросили проконсультировать студию Лебедева по подбору образа ДВМЦ, то я бы не посоветовал картину Рубенса, ожидающую подорожания для перепродажи. Скорее, предложил бы нарисовать КамАЗ, купленный для сдачи в аренду дальнобойщику.

В следующем выпуске ликбеза начну знакомить вас с оборотными активами. На очереди запасы, денежные средства и денежные эквиваленты. Подписывайтесь на наш блог, скучно не будет! А если хотите знать как интернет-бухгалтерия «Моё дело» помогает бухгалтеру с учётом внеоборотных активов, оставьте свои контакты ниже, и мы всё вам расскажем.