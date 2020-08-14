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Моё дело

Что такое финансовые вложения и доходные вложения в материальные ценности

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Очередной выпуск бухгалтерского ликбеза. Продолжаем разбираться с отдельными статьями бухгалтерской отчётности. Простым языком с примерами для тех, кто только начал изучать бухучёт, хочет узнать что-то новое о привычных бухгалтерских категориях или просто научиться читать баланс.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке.ру я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Финансовые вложения

Финансовые вложения (Financial Assets) — это инвестиции в другие компании. Осуществляя такие инвестиции, вы рассчитываете на пассивный доход, который будет зарабатываться чужими руками. Как и нематериальные активы финансовые вложения не имеют физической формы — обычно они существуют в виде бумажных или электронных документов. Юридически финансовые вложения могут существовать в виде:

  • долговых ценных бумаг;
  • долевых ценных бумаг;
  • предоставленных займов;
  • депозитов;
  • выкупленных долгов;

Долговые ценные бумаги по экономической сути представляют собой расписки, в соответствии с которыми эмитент (тот, кто выпустил бумагу) обязуется к конкретной дате выплатить держателю бумаги определённую в ней сумму. Держатель покупает бумагу дешевле номинальной стоимости, разница (дисконт) — это его доход. Также эмитент может взять на себя обязанность периодически выплачивать определённые твердые суммы или процент от номинальной стоимости бумаги. В этом случае держатель получает так называемый купонный доход. Наиболее распространенные виды долговых ценных бумаг — облигации и векселя.

Долевые ценные бумаги — это документы, которые подтверждают вклады компании в уставные капиталы других компаний. Покупая акций, доли или паи, инвестор фактически приобретает часть компании. Это даёт право на участие в распределении её прибыли. Часть прибыли, которую компания отдаст инвестору, называется дивидендами. Кроме того, акции публичной компании могут вырасти в цене на бирже, а паи или доли в непубличных компаниях — в глазах конкретного покупателя. В этом случае инвестор может продать долевые ценные бумаги дороже стоимости приобретения, получив спекулятивный доход.

Предоставленные займы — это долги других компаний по временно переданным им деньгам. Классическое ростовщичество: мы даём контрагенту денег, а он нам платит проценты за пользование ими или фиксированную сумму дисконта.

Депозиты — это банковские счета, на которых размещаются временно свободные деньги компании. За это банк платит небольшой процент. Схема, знакомая каждому, кто имеет сберегательные счета физического лица.

Выкупленные долги — это права требования долга с компании, которые мы приобрели по договору переуступки права требования (цессии) у ее кредитора. Естественно, покупается такой долг дешевле его номинальной стоимости в расчете на то, что ваши юристы или безопасники смогут взыскать этот долг в полном объеме. Как это происходит на практике — лучше не задумываться.

Любое финансовое вложение сопряжено с риском. В бухучёте ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений» предписывает отражать финансовые вложения только когда риск перешёл от продавца к покупателю.

Пример 1.

ООО «Рога и копыта» должно 100 млн. руб. ПАО «Газпром». Из имущества у должника  ржавая «Газель», а директор и собственник  бывший ценитель «Вдовы Клико», в последний год перешедший на автомобильную незамерзайку. «Газпром» два года требовал с него оплаты долга и устал. Мы выкупаем право требования за 5 млн. руб. в расчете на переговорные способности нашего менеджера по работе с дебиторами, также известного как Вася-Паяльник. С момента, когда директор «Рогов и копыт» стал должен 100 млн. руб. нам, а не «Газпрому», риск того, что регулярное употребление незамерзайки выработало у него иммунитет к паяльнику переходит к нам. Мы признаём финансовое вложение в размере 5 млн. руб., которое потенциально может принести доход в 95 млн. руб.

Отдельно отмечу драгметаллы, ювелирные изделия и предметы искусства. С точки зрения действующего бухгалтерского законодательства, это — не финансовые вложения. При этом такие активы могут приобретаться в расчете на получение пассивного дохода. Для того, чтобы их правильно классифицировать, придётся обращаться к МСФО. Но это уже другая история.

Доходные вложения в материальные ценности

Полтора года назад дизайн-студия Артемия Лебедева нарисовала План счетов бухгалтерского учёта. Каждому счёту соответствует рисунок-образ. Классная идея, и плакат вышел красивый, но не все образы попали в экономическое содержание объекта, учитываемого на счёте. Самый большой провал вышел с доходными вложениями в материальные ценности. Художники изобразили их в виде картины на стене, видимо, купленной в расчете на будущий прирост её стоимости. Но этот образ не отражает сути таких вложений.

Доходные вложения в материальные ценности (ДВМЦ) — чисто российское ноу-хау. В международной практике этот термин не используется. Ближайший аналог — это инвестиционная недвижимость (Investment Property). ДВМЦ — это основные средства, купленные или произведённые для передачи в аренду. То есть просто часть основных средств, которую от остальных отличает предназначение.

Пример 2.

Каршеринговая компания приобретает два одинаковых автомобиля. На первом будет ездить директор. Второй станет каршеринговой тачкой  его можно будет арендовать на несколько минут или часов, чтобы съездить по делам. Первый  основное средство. Второй  доходное вложение в материальные ценности.

В российских реалиях ДВМЦ чаще всего встречаются в балансах лизинговых компаний. Лизинг — это разновидность аренды. Второе его имя — финансовая аренда. От других видов аренды лизинг отличается тем, что арендодатель приобретает основные средства по поручению арендатора, а затем сдает ему и получает лизинговые платежи. Арендатор получает основные средства без их покупки, а арендодатель закладывает свой интерес в сумму лизинговых платежей. Многие думают, что лизинг подразумевает обязательный выкуп арендатором основного средства. Ничего подобного — статья 19 федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» разрешает так поступать, но это лишь опция. Её можно прописать в договоре лизинга, по желанию сторон. Арендаторы часто рассматривают лизинг как альтернативу кредиту на покупку основных средств, что и породило миф.

В декабре позапрошлого года Минфин утвердил Федеральный стандарт бухгалтерского учёта ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды». В нем много новаций, но их нужно разбирать не на уровне ликбеза — стандарт действительно сложный. А ДВМЦ как бухгалтерский термин, скорее всего, через несколько лет уйдёт в историю. Аналогичный по смыслу актив в новом стандарте называется «Инвестиции в аренду».

Так что, если бы меня попросили проконсультировать студию Лебедева по подбору образа ДВМЦ, то я бы не посоветовал картину Рубенса, ожидающую подорожания для перепродажи. Скорее, предложил бы нарисовать КамАЗ, купленный для сдачи в аренду дальнобойщику.

В следующем выпуске ликбеза начну знакомить вас с оборотными активами. На очереди запасы, денежные средства и денежные эквиваленты. Подписывайтесь на наш блог, скучно не будет! А если хотите знать как интернет-бухгалтерия «Моё дело» помогает бухгалтеру с учётом внеоборотных активов, оставьте свои контакты ниже, и мы всё вам расскажем.

 