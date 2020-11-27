Почему бухгалтер должен быть пессимистом

В свежем выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказывает о требовании осмотрительности в бухгалтерском учёте. Именно оно заставляет бухгалтера быть консервативным и пессимистичным.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Требование осмотрительности (Prudence) установлено ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации». Оно означает большую готовность к признанию в бухгалтерском учёте расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов. Такая формулировка хоть и точна, но не очень понятна. А ведь это требование определяет мировоззрение бухгалтера. Даже если он сам об этом не задумывался и ПБУ 1/2008 никогда не открывал.

Осмотрительность часто называют принципом консерватизма. Эта доктрина появилась в США около века назад. Она означает, что бухгалтер должен быть пессимистом. Лучше показать компанию беднее, чем она есть на самом деле, но никак не богаче. Это проявляется в следующем:

активы должны быть представлены в наименьшей оценке из возможных;

обязательства — в наибольшей;

расходы нужно показывать как можно раньше;

доходы — как можно позже.

Все это делается для того, чтобы не завысить прибыли и не занизить убытки компании.

Осмотрительность заложена в методологию бухучета. Поэтому, чтобы её соблюдать, достаточно выполнять требования бухгалтерской нормативки. Самый простой пример — обесценение активов.

Пример. Магазин приобрел 100 кг гречки на пике цен по 90 руб. Сейчас рыночная цена упала до 60 руб. за 1 кг. Бухгалтер должен снизить оценку товаров в балансе с 9000 руб. до 6000 руб. Разница в 3000 руб. будет списана на расходы текущего месяца. Это и будет проявлением осмотрительности: активы показаны в наименьшей оценке — по рыночной цене, расходы признаны еще до продажи активов — как только стала понятна их величина.

В российском учёте проявление осмотрительности обычно реализуется через создание оценочных резервов. Создавать их — обязанность бухгалтера, а не право (как многие коллеги почему-то считают). Резерв — это сумма, на которую уменьшается оценка соответствующего актива и увеличивается расход. Таких резервов в отечественном учёте три вида.

Под снижение стоимости материальных ценностей — корректирует оценку запасов. Под обесценение финансовых вложений — корректирует оценку финансовых вложений. По сомнительным долгам — корректирует оценку дебиторской задолженности.

Кроме перечисленных активов, в добровольном порядке можно отражать обесценение нематериальных активов — такое право дает пункт 22 ПБУ 14/2007 «Учёт нематериальных активов». А с 2022 года это станет обычной практикой для основных средств — обязательное тестирование на обесценение установлено пунктом 38 недавно утверждённого ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

А теперь вишенка на торте. В отечественный учёт требование осмотрительности пришло из МСФО. А вот оттуда оно исчезло 10 лет назад. Точнее, из Концептуальных основ финансовой отчётности исчезла сама формулировка требования. Дух осмотрительности ещё долго будет выветриваться из отдельных международных стандартов. Может, оно и к лучшему. Ещё Великая депрессия 1929 года показала, что отчётность, составленная без следования этому требованию, оперирует воздушными замками, которые на самом деле ничего не стоят.