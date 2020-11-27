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Почему бухгалтер должен быть пессимистом

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В свежем выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказывает о требовании осмотрительности в бухгалтерском учёте. Именно оно заставляет бухгалтера быть консервативным и пессимистичным.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Требование осмотрительности (Prudence) установлено ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации». Оно означает большую готовность к признанию в бухгалтерском учёте расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов. Такая формулировка хоть и точна, но не очень понятна. А ведь это требование определяет мировоззрение бухгалтера. Даже если он сам об этом не задумывался и ПБУ 1/2008 никогда не открывал.

Осмотрительность часто называют принципом консерватизма. Эта доктрина появилась в США около века назад. Она означает, что бухгалтер должен быть пессимистом. Лучше показать компанию беднее, чем она есть на самом деле, но никак не богаче. Это проявляется в следующем:

Все это делается для того, чтобы не завысить прибыли и не занизить убытки компании.

Осмотрительность заложена в методологию бухучета. Поэтому, чтобы её соблюдать, достаточно выполнять требования бухгалтерской нормативки. Самый простой пример — обесценение активов.

Пример.

Магазин приобрел 100 кг гречки на пике цен по 90 руб. Сейчас рыночная цена упала до 60 руб. за 1 кг. Бухгалтер должен снизить оценку товаров в балансе с 9000 руб. до 6000 руб. Разница в 3000 руб. будет списана на расходы текущего месяца. Это и будет проявлением осмотрительности: активы показаны в наименьшей оценке — по рыночной цене, расходы признаны еще до продажи активов как только стала понятна их величина.

В российском учёте проявление осмотрительности обычно реализуется через создание оценочных резервов. Создавать их — обязанность бухгалтера, а не право (как многие коллеги почему-то считают). Резерв — это сумма, на которую уменьшается оценка соответствующего актива и увеличивается расход. Таких резервов в отечественном учёте три вида.

  1. Под снижение стоимости материальных ценностей — корректирует оценку запасов.
  2. Под обесценение финансовых вложений — корректирует оценку финансовых вложений.
  3. По сомнительным долгам — корректирует оценку дебиторской задолженности.

Кроме перечисленных активов, в добровольном порядке можно отражать обесценение нематериальных активов — такое право дает пункт 22 ПБУ 14/2007 «Учёт нематериальных активов». А с 2022 года это станет обычной практикой для основных средств — обязательное тестирование на обесценение установлено пунктом 38 недавно утверждённого ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

А теперь вишенка на торте. В отечественный учёт требование осмотрительности пришло из МСФО. А вот оттуда оно исчезло 10 лет назад. Точнее, из Концептуальных основ финансовой отчётности исчезла сама формулировка требования. Дух осмотрительности ещё долго будет выветриваться из отдельных международных стандартов. Может, оно и к лучшему. Ещё Великая депрессия 1929 года показала, что отчётность, составленная без следования этому требованию, оперирует воздушными замками, которые на самом деле ничего не стоят.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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