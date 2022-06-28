Как рассчитать налоговую нагрузку, чтобы снизить риск налоговой проверки и блокировки счёта

Что такое налоговая нагрузка

Это та часть доходов, которая идёт на уплату обязательных платежей в бюджет. Чтобы рассчитать налоговую нагрузку, нужно разделить сумму уплаченных налогов на сумму полученных доходов.

Например, компания в 2021 году заплатила в бюджет 1 миллион рублей налогов. Доходы в том же 2021 году составили 4 миллиона рублей. Налоговая нагрузка компании в 2021 году составила:

(1 000 000 руб. / 4 000 000 руб. ) х 100% = 25%.

Формула простая, но на практике в процессе расчёта могут возникнуть сложности и нестыковки.

Для чего считать налоговую нагрузку

Чтобы избежать проверок. Налоговая проверка — страшный сон бизнесменов, и её стараются всячески избегать. Проверки назначают после предварительного анализа. Ещё в 2007 году появилась Концепция системы планирования выездных налоговых проверок , которая сделала процесс назначения проверки прозрачным. Чтобы не попасть в число кандидатов на проверку, нужно избегать факторов риска, описанных в Концепции. Один из них — низкая налоговая нагрузка. Чтобы не заблокировали счёт в банке. Согласно рекомендациям Центробанка низкая налоговая нагрузка может свидетельствовать о сомнительных операциях, например, обналичивании капитала или вывод его за рубеж. Полезно знать показатель налоговой нагрузки своего бизнеса и иметь готовые пояснения для банка. Иначе могут заблокировать расчётный счёт. Чтобы эффективно управлять бизнесом. Сравнив свой показатель налоговой нагрузки со средними значениями в отрасли можно прийти к выводу, что бизнес платит много налогов и нужна налоговая оптимизация.

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Как рассчитать налоговую нагрузку

Для налоговой

Проще всего воспользоваться калькулятором на сайте ФНС. Калькулятор находится в сервисе «Прозрачный бизнес» на сайте налоговой службы и предназначен для организаций, которые применяют общую систему налогообложения.

Для компаний на УСН и ИП этот калькулятор не предназначен. При анализе таких бизнесов налоговики вместо налоговой нагрузки руководствуются другими критериями риска. Например, таким критерием может быть приближение доходов к пороговым значениям для применения спецрежима, или расходы почти равные доходам.

Чтобы рассчитать налоговую нагрузку, нужно ввести период, вид деятельности и размер предприятия в зависимости от выручки, а также фактические показатели уплаченных налогов и выручки.

При этом подсказка на сайте говорит, что сумму уплаченных налогов нужно указать без НДФЛ и страховых взносов. Доходы складываются из выручки по основным видам деятельности и прочих доходов. Показатели выручки и прочих доходов берутся из бухгалтерской отчётности без НДС.

Нажмите кнопку «Рассчитать», и появится таблица с показателями налоговой нагрузки в сравнении со средними и вы увидите отклонения, если они есть. Ниже будут среднеотраслевые значения рентабельности и уровня заработной платы.

При этом налоговые инспекторы, принимая решение о проверке, считают налоговую нагрузку по-другому, включая в состав налогов НДФЛ (Письмо ФНС России от 29.06.2018 № БА-4-1/12589@ «О расчёте обществом с ограниченной ответственностью налоговой нагрузки»). Поэтому при использовании калькулятора на сайте ФНС сумму налогов лучше брать с учётом НДФЛ.

Для банка

Банки считают налоговую нагрузку как отношение суммы уплаченных в бюджет налогов и взносов к сумме всех расходных операций с расчётного счета. Если часть налогов вы платите со счёта в другом банке, это в расчёт не возьмут. Полученный показатель сравнивают со средними значениями по данным налоговой инспекции. Низким считается показатель от 0,9% и меньше. При этом каждый банк имеет право установить и более высокий предел.

Как обосновать низкую налоговую нагрузку

Если показатель налоговой нагрузки оказался ниже средних значений, банк или налоговая могут потребовать пояснений. Если вы не используете незаконных схем минимизации налогообложения, то причины обычно связаны с реальным положением бизнеса:

Рост расходов и, как результат, снижение суммы уплаченных налогов. Это может быть связано с увеличением закупочных цен, ремонтом оборудования, внедрением нового направления бизнеса, повышением зарплаты. Снижение доходов в результате падения спроса или уменьшения цен из-за высокой конкуренции.

Всё это могло произойти в том числе из-за форс-мажорных или чрезвычайных обстоятельств, к которым компания не была готова. Например, из-за введения санкций или ограничений. Об этом нужно написать в пояснениях для налоговой.

Если компания ведёт несколько видов деятельности в разных отраслях, одно из направлений может иметь высокий уровень налоговой нагрузки, а другое — низкий. В результате усреднения полученный показатель некорректно сравнивать со средними показателями в какой-то одной отрасли.

Пример. По итогам 2020 года основную часть доходов компания получила от оптовой торговли, для которой характерна невысокая налоговая нагрузка около 3-4%. Одновременно небольшую часть доходов получили от деятельности в сфере общепита с более высокой налоговой нагрузкой 10%. По итогам расчёта налоговая нагрузка бизнеса в 2020 году составила 5%. В качестве основного вида деятельности компании в ЕГРЮЛ указан общепит. Налоговики сравнят показатель компании в 5 % со средним по отрасли в 10 % и сделают выводы не в пользу бизнеса.

Для пояснения сложившейся ситуации компании нужно сделать расчёт налоговой нагрузки в разрезе видов деятельности.

Для банка объяснением низкой налоговой нагрузки могут быть и другие причины:

Часть налогов вы перечисляете с расчётного счёта в другом банке. Вы применяете налоговые льготы, поэтому ваш показатель расходится со среднеотраслевыми. У вас есть переплата по налогам с предыдущих периодов, поэтому в текущем периоде вы заплатили меньше.

Для пояснения банку опишите причины и приложите копии подтверждающих документов: платежки из других банков или справку по расчетам с бюджетом.