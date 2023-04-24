Компенсация за задержку зарплаты: как рассчитать и отразить в учёте

Что такое денежная компенсация за задержку зарплаты

По Трудовому кодексу сотрудник должен получать зарплату каждые полмесяца, а отпускные – не позднее, чем за три рабочих дня до начала отпуска. Бывает, что работодатель срывает эти сроки, причем не всегда по своей вине. Причины могут быть разные: задержка оплаты от поставщиков, кассовые разрывы, внутренние сбои в работе банков.

Независимо от причины работодатель обязан по ст. 236 ТК РФ выплатить сотруднику все просроченные суммы с процентами. Это 1/150 ключевой ставки Центробанка в день за каждый день просрочки.

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Как рассчитывать и выплачивать компенсацию за задержку зарплаты в 2023 году

Формула расчёта компенсации за задержку зарплаты:

ДК = ∑пр × 1/150 × КС × П

где:

ДК – размер денежной компенсации за задержку зарплаты;

∑пр – сумма просроченной выплаты;

КС – действующая ключевая ставка Центробанка;

П – количество дней задержки зарплаты.

Работодатель может установить компенсацию и больше, чем 1/150 от ключевой ставки. Тогда это нужно прописать в коллективном договоре, трудовом договоре или правилах внутреннего трудового распорядка.

Проценты начисляют, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты и по день фактического перечисления включительно. Компенсацию выплачивают вместе с основной суммой долга.

Частичная выплата работнику или перечисление только процентов не прекращают начисление компенсации. Ведь задолженность перед сотрудником сохраняется.

Пример.

В компании установлены сроки выплаты первой половины зарплаты до 22-го числа текущего месяца и второй половины – до 6-го числа следующего месяца. Кладовщик Иванов должен был получить 22 февраля 2023 года аванс в 22 500 руб. Но деньги перевели только 6 марта 2023 года вместе со второй частью зарплаты за февраль. Вместе с ней компания должна перечислить работнику денежную компенсацию за задержку аванса:

период просрочки – с 23.02.2023 по 06.03.2023 включительно или 12 дней;

ставка процентов – 1 / 150 за каждый день от 7,50 % годовых;

сумма просроченного долга – 22 500 рублей.

ДК = 22 500 руб. × 1/150 дней × 7,50 % × 12 дней = 135 рублей.

Компания должна перечислить Иванову 6 марта 2023 года зарплату за февраль и денежную компенсацию за задержку первой половины зарплаты за февраль 135 рублей, то есть не менее 22 635 рублей.

Порядок выплаты процентов работодатель устанавливает в локальном нормативном акте, коллективном договоре или в трудовых договорах. В прописывают размер компенсации – стандартный или повышенный и основание для начисления – отдельное распоряжение руководителя или по умолчанию в соответствии со ст. 236 ТК РФ. Если порядок не установлен, для выплаты компенсации нужно издать отдельный приказ. Сумму компенсации нужно отдельно отразить в расчётном листке по зарплате.

Облагается ли компенсация за задержку зарплаты НДФЛ

Раньше Минфин считал компенсацию за задержку зарплаты возмещением затрат работника, связанных с исполнением трудовых обязанностей. По п. 1 ст. 217 НК РФ такие суммы освобождаются от НДФЛ. Некоторые компании пользовались этой лазейкой для оптимизации НДФЛ: специально прописывали во внутренних документах завышенную компенсацию, задерживали зарплату, а потом выдавали с процентами, не облагаемыми НДФЛ.

В мае 2022 года Минфин резко изменил свою позицию и выпустил письмо от 27.05.2022 № 03-04-06/50079 с разъяснением, что на денежную компенсацию за задержку зарплаты НДФЛ начисляется в общем порядке. Логика Минфина: компенсация за задержку зарплаты – это мера материальной ответственности работодателя по ТК РФ, а не возмещение затрат работника, связанных с исполнением трудовых обязанностей. Значит, она не освобождается от НДФЛ по ст. 217 НК РФ.

Есть другие, более ранние письма Минфина и ФНС, где говорится, что налог с компенсации брать не нужно. Но безопаснее руководствоваться более поздним по сроку разъяснением.

Нужно ли начислять страховые взносы на компенсацию за задержку зарплаты

Здесь есть две противоположных позиции: Минфина России и суда.

Страховые взносы на денежную компенсацию начисляются в полном объёме. Это официальная позиция Минфина России и ФНС в том же письме № 03-04-06/50079. Компенсация за задержку зарплаты прямо не указана в списке сумм, освобождённых от страховых взносов в ст. 422 НК РФ. Значит, по мнению Минфина, взносы начисляются в общем порядке. Страховые взносы не начисляются. Верховный Суд РФ в Определении от 28.12.2016 № 310-КГ16-17515 указал, что денежная компенсация за задержку зарплаты носит социальный характер. Она не зависит от результатов труда и не может быть включена в базу по страховым взносам. По мнению суда, такая компенсационная выплата подпадает под действие пп. «и» п. 2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ как компенсация, связанная «с выполнением физическим лицом своих трудовых обязанностей». Отметим, что 212-ФЗ утратил силу.

Безопаснее руководствоваться официальной позицией Минфина России и начислять страховые взносы на денежную компенсацию в полном объёме. В противном случае придётся судиться с ФНС, а с учётом того, что 212-ФЗ уже не действует, суд может встать на сторону налоговой инспекции.

Можно ли отразить компенсацию за задержку зарплаты в расходах

Здесь чёткого ответа нет. Прямого запрета на то, чтобы включить денежную компенсацию за задержку зарплаты в состав расходов, в НК РФ нет. Теоретически эту сумму можно считать:

расходами на оплату труда по ст. 255 НК РФ – «начисления компенсирующего характера, связанные с условиями труда», либо «другие виды расходов, произведённые в пользу работника, предусмотренные коллективным и (или) трудовым договором»;

внереализационными расходами по п. 13 ст. 265 НК РФ – расходами в виде признанных должником санкций за нарушение договорных обязательств.

С этой логикой соглашались некоторые суды. Например, ФАС Поволжского округа счёл правомерным учёт денежной компенсации за задержку заработной платы в составе внереализационных расходов (постановление от 30.08.2010 по делу № А55-35672/2009).

Минфин России в письме от 31.10.2011 № 03-03-06/2/164 занимает другую позицию. По его мнению, положения ст. 265 НК РФ к денежной компенсации за задержку зарплаты прямо неприменимы, поскольку её размер «может быть установлен», а не устанавливается коллективным или трудовым договором. Точно также нельзя считать проценты за просрочку выплат работнику расходами по оплате труда по ст. 255 НК РФ. Это санкции как вид материальной ответственности работодателя, а не вознаграждение за труд или компенсация за условия труда.

Если решите включить компенсацию в расходы, будьте готовы отстаивать свою позицию в суде, поскольку с официальной она не совпадает.

Какие ещё неприятности могут ожидать работодателя при задержке зарплаты

Выплата компенсации – это ещё не самая большая неприятность. Если задержите зарплату более, чем на 15 дней, сотрудник имеет право не выйти на работу, письменно известив работодателя, в соответствии со ст. 142 ТК РФ.

Таким правом нельзя воспользоваться в период военного положения или чрезвычайной ситуации. Также не могут приостанавливать службу военные, силовики, госслужащие, врачи или спасатели, работники опасных производств. Но большинство сотрудников могут перестать выходить на работу до дня полного погашения задолженности по зарплате.

Если сотрудник пойдёт в суд, работодателя могут обязать сверх долга и компенсации возместить ещё и моральный вред в соответствии со ст. 237 ТК РФ.

Работодатель не должен начислять денежную компенсацию за задержку выплат работнику по суммам, взысканным судом (Определение Верховного Суда РФ от 30.09.2019 № 58-КГ19-5). То есть начислять денежную компенсацию за просрочку выплаты на сумму присуждённой денежной компенсации не нужно.

Если сотрудник пожалуется на задержку зарплаты в трудовую инспекцию, работодателю начислят штраф по п. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Для ИП он составляет от 1 000 до 5 000 рублей; для компании – от 30 000 до 50 000 рублей.

Если руководитель предприятия не выплачивает зарплату работникам более двух месяцев, ему грозит уже уголовная ответственность по ст. 145.1 УК РФ. Санкции по ней:

штраф от 100 000 до 500 000 рублей либо дохода осуждённого за период до трёх лет;

либо принудительные работы на срок до трёх лет с временной дисквалификацией или без неё;

либо лишение свободы на срок до трёх лет с временной дисквалификацией или без неё.

Вопросы своевременных расчётов с работниками держит на особом контроле прокуратура. При кризисной ситуации лучше пользоваться законными способами экономии – например, ввести режим неполного рабочего времени или оформить временный перевод к другому работодателю.

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