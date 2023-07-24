Как платить больничные исполнителям по договору ГПХ

С 2023 года исполнители по договорам ГПХ, кроме ИП и самозанятых физлиц, могут получать пособия по временной нетрудоспособности. Расскажем, при каких условиях выплачивают больничный по договору ГПХ в 2023 году и что для этого нужно.

Договор ГПХ и больничный лист: что изменилось с 2023 года

Раньше за физлиц, которые работали по договору ГПХ, не уплачивали взносы на обязательное социальное страхование. Теперь их тоже включили в список застрахованных на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

С 2023 года по п. 1 ст. 2 закона № 255-ФЗ к ним относятся физлица, работающие по договорам:

Заказчики перечисляют за них страховые взносы по единому тарифу, как за штатных сотрудников, а также подают в СФР сведения о каждом заключённом и расторгнутом договоре ГПХ.

С 2023 года у таких исполнителей есть право на выплаты:

пособий по временной нетрудоспособности;

пособия по беременности и родам;

единовременное пособия при рождении ребёнка;

ежемесячного пособия по уходу за ребёнком;

социального пособия на погребение.

Взносы на страхование от несчастных случаев по-прежнему перечисляют, только если такое условие прописано в договоре ГПХ.

У индивидуальных предпринимателей и самозанятых физлиц, работающих по договору ГПХ, нет прав на выплаты по больничным. Они не относятся к застрахованным.

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Когда у исполнителей по договорам ГПХ появляется право на пособия

Получить пособие исполнитель может только если сумма уплаченных за него взносов на соцстрахование за предыдущий календарный год составила не менее стоимости страхового года. Эта сумма меняется каждый год и рассчитывается по формуле:

МРОТ на начало года, за который начислены страховые взносы × 2,9% × 12 месяцев

За 2022 год стоимость страхового года составила:

13 890 х 2,9% х 12 = 4 833,72 руб.

Если в местности действует районный коэффициент к зарплате, МРОТ нужно увеличить на него.

То есть, в 2023 году исполнитель по договору ГПХ сможет получать пособия, если выполнены два условия:

В 2022 году он работал у кого-то по трудовому договору и с его зарплаты работодатель платил страховые взносы. Сумма уплаченных взносов на соцстрахование за 2022 год составила как минимум 4 833,72 рубля.

Если же в 2022 году году исполнитель не работал или работал только по договорам ГПХ, он может рассчитывать на пособия только в 2024 году. Но тоже при условии, что в течение 2023 года заказчики или работодатели перечислят за него взносы на соцстрахование не менее стоимости страхового года: 16 242 х 2,9% х 12 = 5 652,22 руб.

Поэтому, если вам поступила информация о больничном исполнителя, сначала определите, есть ли у него право на пособие. Это можно увидеть в справке по форме № 182н, которую работодатели выдавали при увольнении или по запросу до 2023 года. В ней указывали сумму заработка, на которую начислялись страховые взносы на соцстрахование за два предыдущих и текущий календарные годы. По этим данным следующий работодатель рассчитывал пособия.

С 2023 года эту справку отменили. Предполагалось, что сведения с прошлой работы исполнителя надо запрашивать в СФР, но тут есть проблема. За периоды до 2023 года в СФР нет всех данных, а пособия рассчитываются из среднего заработка за предыдущие два года. Поэтому попросите исполнителя обратиться за справкой № 182н к прежним работодателям, если они её не выдавали. По ст. 62 ТК РФ у работников даже после увольнения есть право получать справки о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах.

Справку со сведениями до 2023 года можно оформлять по прежней форме № 182н или взять её за основу для своего бланка. Выдать справку работодатели обязаны в течение трёх рабочих дней со дня письменного заявления работника.

Правила выплаты пособий по договорам ГПХ

Больничный по договору ГПХ выплачивается исполнителям так же, как обычным работникам, но есть нюансы.

Расчёты ведут по правилам из закона № 255-ФЗ от 29 декабря 2006 года. Взаимодействие с медицинской организацией и СФР происходит через сервис «Социальный электронный документооборот» — СЭДО. Поэтому, если вы работаете с исполнителями по договорам ГПХ, нужно к нему подключиться. Фонд работает по системе прямых выплат.

Как выплачивается больничный по договору ГПХ:

Исполнитель обращается в медицинскую организацию, там ему оформляют электронный больничный. Информация об открытии листка нетрудоспособности поступает вам по СЭДО. Там же вы увидите изменения его статуса — «Продлён», «Закрыт», «Аннулирован». Вы берёте от исполнителя сведения в бумажном или в электронном виде по форме из приложения № 1 к приказу ФСС России № 119 от 8 апреля 2022 года. Такие сведения исполнитель предоставляет один раз — при заключении договора ГПХ или уже в процессе работы. В дальнейшем он их подаёт только если у него что-то изменилось, например, ФИО или реквизиты для перечисления пособий. Для ежемесячного пособия по уходу за ребёнком нужно ещё получить от исполнителя заявление по форме из приложения № 4. После смены статуса больничного на «Закрыт» СФР запросит у вас недостающие сведения для назначения и выплаты пособия. Вы должны передать их по СЭДО в течение трёх рабочих дней. По больничному в связи с болезнью или травмой вам нужно за свой счёт оплатить исполнителю только первые три дня нетрудоспособности. Точный срок оплаты больничного по договору ГПХ в правилах не прописан. В ч. 1 ст. 14.1 закона № 255-ФЗ говорится только, что пособие нужно выплатить в порядке, установленном для выплаты застрахованным лицам зарплаты. Поэтому в локальных актах можно прописать, что по договору ГПХ больничный лист оплачивается в тот же срок, что и для штатных работников — в ближайший после назначения пособия день выплаты зарплаты. Остальные дни нетрудоспособности исполнителю напрямую перечисляет СФР в течение десяти рабочих дней со дня, когда получит от вас сведения.

Стаж для расчёта пособий. Как и штатным работникам,больничный по договору ГПХ выплачивают в размере:

100% от среднего заработка при стаже работы восемь и более лет;

80% при стаже от пяти до восьми лет;

60% при стаже от шести месяцев до пяти лет.

Страховой стаж подсчитывают на дату, которая предшествует дню наступления болезни или отпуска по беременности и родам. С 1 января 2023 года в стаж включаются периоды работы по договорам ГПХ. Более ранние периоды, когда с выплат не платили взносы на соцстрахование, не учитываются.

Подтверждением такого стажа служат сроки, указанные в договорах ГПХ, сведения персонифицированного учёта, документы (справки) от заказчиков о периодах работы, за которые исполнитель получал вознаграждения. Если срок действия договора ГПХ не указан, продолжительность стажа определяют по времени уплаты взносов на соцстрахование.

Ограничения по больничным. По ч. 4 ст. 6 закона № 255-ФЗ исполнителю, который заключил договор ГПХ сроком до шести месяцев, длительный больничный оплачивается максимум за 75 календарных дней. Исключение — заболевание туберкулёзом. В этом случае пособие платят до дня восстановления трудоспособности или установления инвалидности.

По ч. 6.1 ст. 14 закона № 255-ФЗ размер пособия за полный календарный месяц должен быть не меньше федерального МРОТ. С 1 января 2023 года это 16 242 рубля. В местностях, где есть районные коэффициенты к зарплате — не ниже МРОТ с учётом этих коэффициентов. Если в предыдущие два календарных года исполнитель не работал или средний заработок за этот период в расчёте за полный месяц оказался меньше МРОТ, пособие нужно пересчитать исходя из заработка, равного МРОТ.

Для расчёта пособий заработок за каждый из двух предыдущих календарных годов не должен превышать предельную базу для начисления взносов на обязательное соцстрахование. То есть для больничных 2023 года при расчёте среднего заработка нужно взять суммы не более 966 000 рублей за 2021 год и 1 032 000 рублей за 2022 год. Районный коэффициент к этим величинам не применяется.

Если исполнитель работает по договорам ГПХ у нескольких заказчиков. По ч. 4.1 ст. 13 закона № 255-ФЗ за назначением пособий он может обратиться к любому из заказчиков по своему выбору. В расчёт среднего заработка войдут доходы со всех мест работы за предыдущие два года.

Если исполнитель работает в разных местах по трудовому договору и ГПХ. По ч. 4.2 ст. 13 закона № 255-ФЗ за пособием по больничному и по беременности и родам он может обратиться к каждому или одному из работодателей, с которыми работал по трудовому договору. К кому именно обращаться, определяется по правилам из ч. 2-4 ст. 13 закона № 255-ФЗ. Они совпадают с правилами для внешних совместителей:

Если в предыдущие два календарных года человек работал у тех же работодателей, что и на момент выдачи больничного, он может обращаться за пособием по каждому месту работы. В расчёт среднего заработка не войдут доходы, полученные у других работодателей. Если человек работал у других работодателей, он может получить пособие только по одному из последних мест работы по своему выбору. Тогда в расчёт среднего заработка войдёт доход, полученный у других работодателей.

Плюс к выплатам от работодателя, исполнитель может обратиться за пособием к одному из заказчиков по своему выбору, если за него были уплачены взносы в сумме не менее стоимости страхового года. В этом случае по месту работы по трудовому договору не учитываются выплаты, полученные исполнителем по договору ГПХ. А заказчику не нужно учитывать выплаты по трудовому договору.

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