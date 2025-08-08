Новый расчёт выходных пособий с 1 сентября 2025

С 1 сентября 2025 года вступает в силу новый Порядок расчёта выходных пособий, утверждённый Постановлением Правительства РФ № 540 от 24.04.2025, оно заменяет Постановление № 922 от 24.12.2007. Работодателям необходимо ознакомиться с изменениями и актуализировать локальные нормативные акты.

Размер выходного пособия

Размер пособия зависит от причины увольнения. Пособие в размере одного среднего месячного заработка выплачивают при увольнении:

Основание — ч. 1 ст. 178, ч. 1 ст. 318, ч. 3 ст. 84 ТК РФ.

Примечание: при увольнении по п. 1 или 2 (ликвидация и сокращение) выплату среднего заработка могут продлевать на второй и третий месяц, если бывший сотрудник не нашёл новое место работы. Подробнее об этом читайте в материале «Моё дело Бюро».

Пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивают при увольнении:

Основание: ч. 7 ст. 178, ст. 327.7 ТК РФ.

Сезонным работникам пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивают только при увольнении по п. 1 или 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (ликвидация, сокращение). Основание — ч. 3 ст. 296 ТК РФ.

Дополнительные выплаты по договорам

В Трудовом или коллективном договоре можно предусмотреть иные случаи выплаты пособий или их повышенный размер (кроме случаев по ст. 181.1, 349.3 ТК РФ). Например:

При ликвидации/сокращении — два средних месячных заработка вместо одного.

При увольнении по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) — компенсация в размере двух окладов.

Основание: ч. 8 ст. 178 Трудового кодекса РФ.

Если такие условия договора действуют, работодатель обязан их выполнить при увольнении работника. Конституционный Суд РФ это подтверждает: отказ в выплате договорного пособия недопустим (Постановление № 40-П от 13.07.2023).

Расчёт выходного пособия: новый порядок с 1 сентября 2025

Новый порядок применяется, если дата увольнения — 1 сентября 2025 или позже. В таком случае расчёт по новым правилам проводится, даже если оформление увольнения и расчёт начались до 1 сентября.

Так, если дата увольнения работника — 10 сентября 2025 года, а расчёт выходного пособия ведут в августе 2025 года, то определять пособие нужно по новым правилам.

Алгоритм расчёта такой:

→ Определите период, за который работнику положено выплатить выходное пособие. Для пособия в 1 средний месячный заработок — 1 месяц со дня, следующего за увольнением. Для пособия в 2 недели среднего заработка — 2 недели со дня, следующего за увольнением.

→ Определите фактически начисленный заработок за расчётный период. Расчётный период (РП) — 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средний заработок (то есть предшествующих увольнению). При этом последний месяц, включаемый в расчёт, должен быть отработан полностью.

Если работник работает в компании менее 12 месяцев, то РП, соответственно, будет состоять из меньшего количества месяцев (дней) и будет отсчитываться с первого дня работы.

→ Рассчитайте средний дневной/часовой заработок. Порядок расчёта не изменился (п. 9, 13 Положения № 540). При учёте рабочего времени в днях: Средний дневной заработок = Фактический заработок за РП / Фактически отработанные в РП дни.

При суммированном учёте (учёт в часах): Средний часовой заработок = Фактический заработок за РП / Фактически отработанные в РП часы.

Подробнее о порядке определения расчётного периода — в материале «Моё дело Бюро».

→ Рассчитайте итоговую сумму пособия. Для пособия в 1 средний месячный заработок:

Выходное пособие = Среднее кол-во рабочих дней (часов) в месяце × Средний дневной (часовой) заработок.

В этой формуле есть показатель «Среднее количество рабочих дней (часов) в месяце», его определяем вот так:

— при учёте в днях определяем Среднее кол-во рабочих дней в месяце — Рабочие дни в году (в календарном году по произв. календарю) / 12. Например, 2025 году среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц для пятидневной рабочей недели, составляет 20,58 (247 дн. / 12 мес.).

— при суммированном учёте (в часах) определяем Среднее кол-во рабочих часов в месяце = Рабочие часы в году (в календарном году по графику работника) / 12.

То есть в обоих случаях в расчёте используется годовая норма рабочих дней (часов).

Для пособия в 2 недели среднего заработка порядок прямо не установлен, применяется общий принцип:

Выходное пособие = Кол-во рабочих дней (часов) в течение 2 недель после увольнения × Средний дневной (часовой) заработок.

Основание: ст. 139 ТК РФ, п. 9, 13 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ № 540 от 24 апреля 2025 г.

Этот алгоритм расчёта можно использовать и для выплаты компенсации при увольнении по соглашению сторон. Основание — Письмо Роструда № ПГ/10195-6-1 от 29.05.2024.

