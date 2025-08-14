Изменения в налоговом законодательстве: что поменяется в 2026

Глобальные поправки в части I и II НК РФ
Начнём с Проекта федерального закона для реализации положений основных направлений налоговой политики, подготовленного Минфином России (размещён на портале regulation.gov.ru). Поправки по нему затрагивают части I и II НК и другие законы. Наиболее значимые изменения — ниже ↓
Налоговое администрирование:
Переносить срок уплаты налогов (авансов) на предыдущий рабочий день, если он приходится на выходной или праздник. Для сборов, взносов и отчётности порядок не поменяется.
Признавать безнадёжными и списывать у граждан (не ИП) пени до 500 ₽, если другой задолженности нет.
Уменьшить количество уведомлений о рассчитанных суммах по НДФЛ и страховым взносам (например, подавать одно уведомление досрочно в течение налогового (расчётного) периода). Отменить обязанность подачи таких уведомлений по имущественным налогам.
Ограничить возможность исправления ошибки (которая привела к переплате налога) в декларации в периоде её обнаружения, если ставка налога выросла.
Изменить порядок предоставления отсрочек (рассрочек): уменьшить список документов и расширить сферы применения, включая сезонные виды деятельности.
Увеличить с 5 до 10 лет предельный срок инвестиционного налогового кредита.
Разрешить взыскивать долги с законных представителей несовершеннолетних за счёт имущества этих представителей.
Упростить условия для перехода на налоговый мониторинг: отменить обязательное соответствие трём критериям (выручка, активы, уплаченные налоги).
НДФЛ:
Дополнить перечень необлагаемых доходов — освободить от НДФЛ стоимость полиса ДМС для командировки за границу, возмещение виновным лицом стоимости утраченного имущества (в пределах рыночной стоимости) в случаях, предусмотренных законом.
Уточнить — предельную величину дохода (450 тыс. ₽) для стандартного вычета на ребёнка нужно определять только по доходам из основной налоговой базы.
НДС:
Передать ФНС полномочия по утверждению форм и порядка заполнения счетов-фактур, журнала их учёта, книг покупок и продаж.
Заменить освобождение от НДС на ставку 0% ряд операций добытчиков драгметаллов.
Устранить неопределённость в расчёте НДС при предоставлении российскими налогоплательщиками инфраструктуры для майнинга цифровой валюты иностранным лицам.
Налог на прибыль:
Закрепить — выручка при передаче товаров (работ, услуг, прав) в счёт погашения денежных обязательств, возникших вне договора передачи, равна величине этого обязательства.
Распространить льготу по доходам в виде имущества (работ, услуг, прав), обязательного к безвозмездному получению по закону РФ, на случаи, когда обязанность такого получения установлена законами субъектов РФ или актами Правительства РФ. Разрешить передающей стороне учитывать расходы на такую передачу.
Исключить из перечня неамортизируемого имущества объекты, купленные или созданные за счёт целевых бюджетных средств (расходы на него не формируют первоначальную стоимость).
Запретить применять повышающий коэффициент 2 к расходам на ПО, базы данных, ПАК, если по договору (лицензионному, сублицензионному) налогоплательщик вправе передать права на их использование другим лицам.
Продлить до 2030 года ограничение на уменьшение налоговой базы текущего периода суммой убытков прошлых лет.
Страховые взносы:
Уточнить — IT-компании и производители радиоэлектроники (при выполнении критерия по доходу) получают право на пониженные тарифы с месяца получения госаккредитации (IT) или включения в реестр производителей РЭП.
Определить порядок расчёта базы для взносов за себя плательщиками из пп. 2 п. 1 ст. 419 НК (включая ИП), ведущими одновременно несколько видов деятельности (например, для патентного поверенного, одновременно являющегося ИП). Предполагается однократная уплата.
Урегулировать расчёт 1%-го взноса для ИП на УСН «доходы минус расходы» и для ИП на ЕСХН: доход считать как разницу между доходами и расходами.
ПСН:
Разрешить подавать уточнённое заявление на патент, если изменились физические показатели деятельности.
О рекомендуемых сейчас действиях ИП при изменении количества показателей деятельности смотрите материал «Моё дело Бюро».
УСН:
Уточнить — адвокаты вправе применять УСН по видам деятельности, не связанным с адвокатской.
Прямо разрешить учитывать расходы на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техперевооружение НМА при УСН «доходы минус расходы» при выполнении заданных условий.
Разрешить учитывать в расходах стоимость имущества (кроме денег), работ, услуг, безвозмездно переданных воинским частям ВС РФ (казённым учреждениям), участвующим в СВО.
Закрепить порядок учёта в расходах после перехода с УСН на ОСНО (метод начисления) стоимости товаров, купленных и оплаченных не ранее чем за три года до перехода, но проданных после него.
Имущественные налоги:
Ввести льготы по транспортному и земельному налогам для участников СВО и их семей.
Обязать ИФНС рассчитывать транспортный, земельный налоги и налог на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости.
Предоставить налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физлиц многодетным родителям по Указу Президента РФ № 63 от 23.01.2024.
Определить понятие объекта бытового обслуживания для расчёта налога на имущество по кадастровой стоимости.
Установить порядок определения базы по налогу на имущество физлиц для объекта незавершённого строительства — многоквартирного дома в общей собственности.
О том, какие объекты недвижимости облагаются по кадастровой стоимости, смотрите материал «Моё дело Бюро».
Туристический налог:
Разрешить налогоплательщикам, состоящим на учёте в нескольких ИФНС по месту нахождения средств размещения на территории муниципального образования (Москвы, СПб, Севастополя, ФТ «Сириус»), выбирать ИФНС для подачи декларации, уведомив её об этом.
Кроме того, запланированы изменения по акцизам, водному налогу, госпошлине, НДД и НДПИ.
Сокращение налогов в 2025 году: как легально оптимизировать нагрузку
Забирайте полезные инструкции бесплатно!
Наследники. Возврат положительного сальдо ЕНС от наследодателя
Законопроект № 847127-8 (принят Госдумой к рассмотрению) устранит пробел в законе: сейчас НК РФ не предусматривает порядок возврата переплаченных налогов наследникам умерших налогоплательщиков, и получить деньги можно только через суд. Законопроект устанавливает чёткий порядок возврата положительного сальдо единого налогового счёта (ЕНС). Это упростит процедуру и защитит права наследников без увеличения нагрузки на ИФНС.
Изменения внесут новой статьёй 79.1 НК.
НДФЛ. Освобождение больничных от налогообложения
Законопроект № 780567-8 (принят Госдумой к рассмотрению) освободит от НДФЛ пособия по временной нетрудоспособности, приравняв их к другим необлагаемым государственным пособиям. Сейчас эти выплаты облагаются налогом, что снижает поддержку. Авторы проекта считают это несправедливым, поскольку средства имеют социальный, а не доходный характер. Закон позволит получать пособия полностью, без удержания налога.
Поправки внесут в ст. 217 НК.
НДФЛ. Увеличение налоговой ставки для иностранцев, работающих по патенту
Законопроект № 872440-8 (принят Госдумой к рассмотрению) поменяет налогообложение иностранцев, работающих в России по патенту. Сейчас их доходы облагаются по прогрессивной шкале НДФЛ, а не по ставке 30%, как у других нерезидентов. Предлагается ввести для них единую ставку НДФЛ 30% со всех доходов в России. Мера унифицирует налогообложение и увеличит поступления в бюджет — для этого исключат абз. 3 из перечня доходов (п. 3 ст. 224 НК), облагаемых по прогрессивной шкале (п. 3.1 ст. 224 НК).
НДФЛ. Вычет на путёвки в детский лагерь
Законопроект № 935788-8 (принят Госдумой к рассмотрению) предлагает включить расходы родителей на путёвки для несовершеннолетних детей в лагеря в социальный налоговый вычет по НДФЛ.
Лагерь (круглогодичный, сезонный, палаточный) должен:
Быть в реестре организаций отдыха детей субъекта РФ.
Принимать детей на круглосуточное пребывание в течение лагерной смены.
Вычет граждане смогут получить у работодателя. Он не будет предоставляться, если стоимость путёвки работодатель (в т.ч. бывший) полностью или частично компенсирует. Речь идёт о компенсации, не облагаемой НДФЛ на основании п. 9 ст. 217 НК.
Предел соцвычета останется прежним — 150 тыс. ₽ в год.
Поправки внесут в ст. 219 НК.
О порядке и условиях получения гражданином социальных налоговых вычетов (по расходам 2025 года) смотрите материал «Моё дело Бюро».
НДФЛ. Упрощённый вычет на благотворительные цели
Проект федерального закона (размещён на портале regulation.gov.ru) позволит гражданам в упрощённом порядке получать ещё один социальный налоговый вычет по НДФЛ — на благотворительность (ст. 221 НК). Упрощение коснётся пожертвований социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО), включая религиозные, из специального реестра.
Транспортный налог. Льгота для добросовестных водителей
Законопроект № 916446-8 (принят Госдумой к рассмотрению) введёт льготу: если у владельца автомобиля не было нарушений ПДД в течение года, он заплатит половину налога за каждое транспортное средство. Мера повысит безопасность на дорогах и простимулирует безаварийное вождение.
Поправку внесут в ст. 361.1 НК (добавят новый п. 2.1).
Транспортный налог. Льгота для участников СВО
Законопроект № 917093-8 (рассмотрен Госдумой в первом чтении) освободит от уплаты транспортного налога один легковой автомобиль (по выбору) мощностью до 150 л.с., зарегистрированный на мобилизованного или члена его семьи. Сейчас льготы действуют только в отдельных регионах и «выдаются» по разным правилам. Инициатива установит единый федеральный порядок.
Изменения внесут в ст. 358 НК.
УСН. Оценка стоимости доли вышедшего из ООО участника
Законопроект № 960728-8 (принят Госдумой к рассмотрению) — разработан для исполнения постановления КС РФ № 2-П от 21.01.2025. Он уточняет налогообложение для «упрощенцев» при выходе участника из ООО, если вместо денег ему передали имущество (например, недвижимость).
Налогооблагаемым доходом компании признают действительную стоимость доли, в счёт которой передано имущество. Эту стоимость доли надо будет определять на день, следующий за днём перехода права собственности на имущество.
В ст. 346.17 НК добавят пункт 1.1.
ЕСХН. Сохранение статуса для с/х производителей Брянской, Белгородской и Курской областей
Законопроект № 982789-8 сохранит для сельхозпроизводителей, ведущих деятельность на территориях, где введён режим контртеррористической операции (Брянская, Белгородская, Курская области), право применять ЕСХН в 2024 и 2025 годах при нарушении требования по доле «профильных» доходов (70%) из-за военных действий или терактов, если по итогам 2023 года они соответствовали требованию по доле доходов.
Поправку внесут в ст. 346.2 НК.
Госпошлина. СВО. Возврат госпошлины за передачу оружия
Законопроект № 928597-8 (принят Госдумой к рассмотрению) позволит вернуть уплаченную госпошлину за лицензию на приобретение или коллекционирование оружия и патронов, если их безвозмездно передали военизированным организациям для нужд СВО. Исключение — газовое, сигнальное и некоторые виды холодного оружия. Мера поддержит поставки охотничьего оружия для борьбы с FPV-дронами («дронами-камикадзе»).
Поправки внесут в ст. 333.40 НК.
ПДС. Льготы (налог на прибыль, страховые взносы) для работодателей
Законопроект № 919131-8 (принят Госдумой в первом чтении), информация Минфина России от 15 мая 2025 г. — направлен на стимулирование долгосрочных сбережений граждан через Программу долгосрочных сбережений (ПДС) и договоры страхования жизни (включая долевое страхование жизни — ДСЖ).
Работодатели получат льготы:
Сберегательные взносы по ПДС можно будет включить в расходы по налогу на прибыль (до 12% от расходов на оплату труда).
Эти взносы освободят от страховых взносов (до 12% от базы по работнику).
Вычет по НДФЛ на долгосрочные сбережения распространится на взносы по договорам страхования жизни (включая ДСЖ). Для договоров, заключённых до 31.12.2024, сохранят или дадут выбор более выгодного режима налогообложения для страховых выплат.
О проектах изменений в другие нормативно-правовые акты вы можете узнать из обзора «Моё дело Бюро».
Моё дело Бюро
Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFGqezpp
Начать дискуссию