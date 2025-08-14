Изменения в налоговом законодательстве: что поменяется в 2026

НДФЛ. Вычет на путёвки в детский лагерь

Законопроект № 935788-8 (принят Госдумой к рассмотрению) предлагает включить расходы родителей на путёвки для несовершеннолетних детей в лагеря в социальный налоговый вычет по НДФЛ.

Лагерь (круглогодичный, сезонный, палаточный) должен:

Быть в реестре организаций отдыха детей субъекта РФ.

Принимать детей на круглосуточное пребывание в течение лагерной смены.

Вычет граждане смогут получить у работодателя. Он не будет предоставляться, если стоимость путёвки работодатель (в т.ч. бывший) полностью или частично компенсирует. Речь идёт о компенсации, не облагаемой НДФЛ на основании п. 9 ст. 217 НК.

Предел соцвычета останется прежним — 150 тыс. ₽ в год.

Поправки внесут в ст. 219 НК.