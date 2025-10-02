Страховые взносы ИП «за себя» в 2026 — сколько будут платить предприниматели

Что изменится в расчёте дохода с 2026

Главное изменение касается ИП на УСН «Доходы минус расходы» и ЕСХН. С 2026 года платить 1%-ный взнос нужно будет с разницы между доходами и расходами.

Как было: ИП на УСН с объектом «Доходы минус расходы» и на ЕСХН сталкивались с несправедливой ситуацией — для расчёта налога учитывали расходы, а для расчёта 1%-ных взносов исходя из норм НК РФ они должны были брать всю сумму доходов, без вычета расходов. Это приводило к завышенной налоговой нагрузке и многочисленным судебным спорам. Суды, включая Конституционный и Верховный, вставали на сторону предпринимателей, а ФНС в итоге выпустила разъяснения, позволяющие учитывать расходы, но в НК РФ была неоднозначность, а Минфин последовательно отстаивал противоположную позицию.

Новые правила с 2026 года: проект закона вносит прямые поправки в пункт 9 статьи 430 НК РФ, которые устраняют эту несправедливость. ИП на УСН с объектом «доходы минус расходы» и плательщики ЕСХН будут определять доход для расчёта 1%-го взноса как разницу между доходами и расходами.

Порядок расчёта дохода для разных систем налогообложения в 2026 году:

ОСНО: доход определяют как разницу между доходами от предпринимательской деятельности и профессиональными налоговыми вычетами (расходами).

УСН «доходы минус расходы»: доход определяют как разницу между доходами (ст. 346.15 НК РФ) и расходами (ст. 346.16, 346.17 НК РФ).

ЕСХН: доход определяют как разницу между доходами (п. 1 ст. 346.5 НК РФ) и расходами (п. 2 ст. 346.5 НК РФ).

УСН «доходы»: порядок не меняется — учитывают всю сумму доходов в соответствии со статьёй 346.15 НК РФ.

ПСН: учитывают потенциально возможный к получению годовой доход.

Совмещение режимов: суммируются доходы от всех видов деятельности.