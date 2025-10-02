Страховые взносы ИП «за себя» в 2026 — сколько будут платить предприниматели

Фиксированный взнос
За 2026 год ИП заплатят 57 390 ₽ — пп. 1 п. 1.2 ст. 340 НК РФ. Этот платёж — обязательный, даже если ИП не ведёт фактическую деятельность и не получает доход.
Вот как меняется размер фиксированных страховых взносов на протяжении последних пяти лет:
Дополнительный взнос
Если годовой доход ИП превысит 300 000 ₽, нужно заплатить ещё 1% с суммы превышения.
Пример. Предположим, доход ИП за 2026 год составил 1 500 000 ₽.
Фиксированный взнос: 57 390 ₽.
Расчёт базы для дополнительных взносов: 1 500 000 ₽ − 300 000 ₽ = 1 200 000 ₽.
Расчёт дополнительных взносов: 1 200 000 ₽ × 1% = 12 000 ₽.
Общая сумма взносов к уплате за 2026 год: 57 390 ₽ + 12 000 ₽ = 69 390 ₽.
Для дополнительных взносов установлен максимальный предел. И даже при очень высоком доходе сумма дополнительных взносов не может превысить это значение — за 2026 год это 321 818 ₽ (пп. 2 п. 1.2 ст. 340 НК РФ). Получается, что общая максимальная сумма взносов за 2026 год — 379 208 рублей (57 390 + 321 818).
Сроки уплаты
Фиксированный взнос (57 390 ₽): до 28 декабря 2026 года.
Дополнительный взнос (1%): до 1 июля 2027 года.
Взносы можно платить частями в течение года. Это удобно для ИП на УСН «Доходы» или ПСН, чтобы равномерно уменьшать авансовые платежи по налогу.
Что изменится в расчёте дохода с 2026
Главное изменение касается ИП на УСН «Доходы минус расходы» и ЕСХН. С 2026 года платить 1%-ный взнос нужно будет с разницы между доходами и расходами.
Как было: ИП на УСН с объектом «Доходы минус расходы» и на ЕСХН сталкивались с несправедливой ситуацией — для расчёта налога учитывали расходы, а для расчёта 1%-ных взносов исходя из норм НК РФ они должны были брать всю сумму доходов, без вычета расходов. Это приводило к завышенной налоговой нагрузке и многочисленным судебным спорам. Суды, включая Конституционный и Верховный, вставали на сторону предпринимателей, а ФНС в итоге выпустила разъяснения, позволяющие учитывать расходы, но в НК РФ была неоднозначность, а Минфин последовательно отстаивал противоположную позицию.
Подробнее об этом см. материал «Моё дело Бюро».
Новые правила с 2026 года: проект закона вносит прямые поправки в пункт 9 статьи 430 НК РФ, которые устраняют эту несправедливость. ИП на УСН с объектом «доходы минус расходы» и плательщики ЕСХН будут определять доход для расчёта 1%-го взноса как разницу между доходами и расходами.
Порядок расчёта дохода для разных систем налогообложения в 2026 году:
ОСНО: доход определяют как разницу между доходами от предпринимательской деятельности и профессиональными налоговыми вычетами (расходами).
УСН «доходы минус расходы»: доход определяют как разницу между доходами (ст. 346.15 НК РФ) и расходами (ст. 346.16, 346.17 НК РФ).
ЕСХН: доход определяют как разницу между доходами (п. 1 ст. 346.5 НК РФ) и расходами (п. 2 ст. 346.5 НК РФ).
УСН «доходы»: порядок не меняется — учитывают всю сумму доходов в соответствии со статьёй 346.15 НК РФ.
ПСН: учитывают потенциально возможный к получению годовой доход.
Совмещение режимов: суммируются доходы от всех видов деятельности.
Подробнее о порядке определения дохода в целях расчёта 1%-ных взносов для разных систем налогообложения см. материал «Моё дело Бюро».
Новое правило для совмещающих деятельность
Одним из самых ожидаемых изменений в законодательстве является введение пункта 1.5 в статью 430 НК РФ, который вступает в силу с 2026 года. Это изменение решает давнюю проблему двойного обложения для лиц, совмещающих несколько видов частной практики.
С 2026 года ИП, которые одновременно работают как оценщики, медиаторы, патентные поверенные, арбитражные управляющие (т.е. занимаются видами деятельности из перечня по пп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ), будут платить фиксированные взносы однократно, а не по каждому основанию. То есть в 2026 году они платят фиксированные взносы в размере 57 390 ₽, независимо от количества статусов.
А вот дополнительный взнос в 1% считается с совокупного дохода от всей деятельности (если он превысит 300 000 ₽).
Пример: гражданин является ИП на УСН и одновременно ведёт деятельность медиатора.
Доход как ИП за 2026 год — 800 000 ₽.
Доход как медиатора — 700 000 ₽.
Совокупный доход: 800 000 + 700 000 = 1 500 000 ₽.
Расчёт взносов за 2026 год по новым правилам:
Фиксированный взнос: 57 390 ₽ (уплачивается один раз).
База для дополнительного взноса: 1 500 000 ₽ − 300 000 ₽ = 1 200 000 ₽.
Дополнительные 1%-ные взносы: 1 200 000 ₽ × 1% = 12 000 ₽.
Итого к уплате: 57 390 + 12 000 = 69 390 ₽.
ИП на АУСН освобождены от фиксированных взносов. Но если они совмещают деятельность на АУСН с другой (например, с деятельностью медиатора), то платят 1% взнос с доходов от этой другой деятельности.
Льготные категории и частные случаи
ИП из новых регионов РФ: с 2026 года платят взносы на общих основаниях — п.1.3 ст. 430 НК РФ.
ИП — военные пенсионеры: платят взнос только на медицинское страхование. В 2026 году это 11 414,84 ₽ (57 390 × 19,8922%). Основание: п. 1.4 ст. 430 НК РФ, пп. 2 п. 1 ст. 6, абз. 3 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 167-ФЗ от 15.12.2001.
ИП, которые проходят военную службу по контракту: освобождены от уплаты страховых взносов независимо от срока действия контракта (ранее — срок контракта не должен превышать один год). Это поправка в п. 7 ст. 430 НК РФ вводится с 2026 года и имеет обратную силу (применяется к правоотношениям с 1 января 2022 года).
Подробно о порядке расчёта и уплаты взносов ИП за себя смотрите материал «Моё дело Бюро».
