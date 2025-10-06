ПБУ 16/02: Информация по прекращаемой деятельности, как её правильно выделить и раскрыть

Разберём стандарт ПБУ 16/02 и расскажем, что относится к информации о прекращаемой деятельности, как вести учёт активов и обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности и как правильно раскрывать информацию об этом в бухгалтерской отчётности.

Кто обязан применять ФСБУ ПБУ 16/02

Все компании, за исключением кредитных организаций и государственных учреждений.

Важно отметить, что стандарт не применяется, если деятельность прекращается из-за чрезвычайных событий или в связи с национализацией.

Что важно знать об информации о прекращаемой деятельности

Вебинар пройдёт 15 октября в 11:00 по московскому времени.

Вебинар проведёт Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению бухгалтерии для бизнеса «Моё дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.

На вебинаре вы узнаете: Что такое «Информация по прекращаемой деятельности» и на какую дату она возникает.

Как вести учёт активов, обязательств и финансовых результатов по прекращаемой деятельности.

Как выделить информацию по прекращаемой деятельности от иной.

