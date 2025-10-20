ПБУ 20/03: Информация об участии в совместной деятельности и что о ней важно знать

Рассмотрим стандарт ПБУ 20/03, который регулирует порядок раскрытия информации об участии в совместной деятельности в бухгалтерской отчётности. На вебинаре вы научитесь корректно вести учёт совместно осуществляемых операций и используемых активов.

Кто обязан применять ПБУ 20/03

Все организации, кроме кредитных и НКО.

Важно отметить, что стандарт не применяется если:

заключили учредительный договор;

создали ФПГ;

внесли вклад в капитал другой организации;

подписали договор без извлечения экономических выгод.

Что важно знать об информации об участии в совместной деятельности

Объясним все тонкости на конкретных примерах.

Вебинар пройдёт 29 октября в 11:00 по московскому времени.

Вебинар проведёт Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению бухгалтерии для бизнеса «Моё дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.

На вебинаре вы узнаете: Какие вопросы решает Стандарт ПБУ 20/03 и кто должен его применять.

Что считается информацией об участии в совместной деятельности.

Что относится к совместно осуществляемым операциям.

Какие существуют формы ведения совместной деятельности.

Как вести бухгалтерский учёт совместно используемых активов и совместно осуществляемых операций для каждой формы совместной деятельности.

Как раскрывать в отчётности информацию об участии в совместной деятельности. Участие бесплатное — просто оставьте заявку. Мы напомним вам о трансляции за день и за час до начала. Записаться на вебинар

Присоединяйтесь, чтобы уверенно применять нормы ПБУ 20/03, минимизировать риск ошибок и претензий со стороны проверяющих органов.

