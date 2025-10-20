ПБУ 20/03: Информация об участии в совместной деятельности и что о ней важно знать
Кто обязан применять ПБУ 20/03
Все организации, кроме кредитных и НКО.
Важно отметить, что стандарт не применяется если:
заключили учредительный договор;
создали ФПГ;
внесли вклад в капитал другой организации;
подписали договор без извлечения экономических выгод.
Что важно знать об информации об участии в совместной деятельности
Объясним все тонкости на конкретных примерах.
Вебинар пройдёт 29 октября в 11:00 по московскому времени.
Вебинар проведёт Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению бухгалтерии для бизнеса «Моё дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.
На вебинаре вы узнаете:
Какие вопросы решает Стандарт ПБУ 20/03 и кто должен его применять.
Что считается информацией об участии в совместной деятельности.
Что относится к совместно осуществляемым операциям.
Какие существуют формы ведения совместной деятельности.
Как вести бухгалтерский учёт совместно используемых активов и совместно осуществляемых операций для каждой формы совместной деятельности.
Как раскрывать в отчётности информацию об участии в совместной деятельности.
