ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику →
Моё дело
Вебинары для бухгалтеров

ПБУ 20/03: Информация об участии в совместной деятельности и что о ней важно знать

Рассмотрим стандарт ПБУ 20/03, который регулирует порядок раскрытия информации об участии в совместной деятельности в бухгалтерской отчётности. На вебинаре вы научитесь корректно вести учёт совместно осуществляемых операций и используемых активов.
ПБУ 20/03: Информация об участии в совместной деятельности и что о ней важно знать
Иллюстрация: Моё дело

Кто обязан применять ПБУ 20/03

Все организации, кроме кредитных и НКО.

Важно отметить, что стандарт не применяется если:

  • заключили учредительный договор;

  • создали ФПГ;

  • внесли вклад в капитал другой организации;

  • подписали договор без извлечения экономических выгод.

Что важно знать об информации об участии в совместной деятельности

Объясним все тонкости на конкретных примерах.

Вебинар пройдёт 29 октября в 11:00 по московскому времени.

Вебинар проведёт Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению бухгалтерии для бизнеса «Моё дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.

На вебинаре вы узнаете:

  • Какие вопросы решает Стандарт ПБУ 20/03 и кто должен его применять.

  • Что считается информацией об участии в совместной деятельности.

  • Что относится к совместно осуществляемым операциям.

  • Какие существуют формы ведения совместной деятельности.

  • Как вести бухгалтерский учёт совместно используемых активов и совместно осуществляемых операций для каждой формы совместной деятельности.

  • Как раскрывать в отчётности информацию об участии в совместной деятельности.

Участие бесплатное — просто оставьте заявку. Мы напомним вам о трансляции за день и за час до начала.

Записаться на вебинар

Присоединяйтесь, чтобы уверенно применять нормы ПБУ 20/03, минимизировать риск ошибок и претензий со стороны проверяющих органов.

Читайте наш блог на Клерке, чтобы не пропустить интересные материалы и анонсы вебинаров.

ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности»

Разберём, как корректно вести учёт совместно осуществляемых операций и используемых активов. Покажем примеры из практики и ответим на интересующие вопросы

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFJaQpr4

Информации об авторе

Моё дело

Моё дело

Аутсорсинг бухгалтерии

37 421 подписчик699 постов
Ольга Ульянова
Оптимизация налогообложения

Оптимизация налогов. Как хранитель активов спасает бизнес от налогов и кредиторов

В этой статье мы разберем, как физическое лицо — хранитель активов — может помочь бизнесу оптимизировать налоги и защитить имущество от кредиторов. Вы узнаете о безопасных способах передачи средств от компании учредителю для покупки активов, включая займы и продажу доли. С примерами, судебной практикой и практическими советами.

Оптимизация налогов. Как хранитель активов спасает бизнес от налогов и кредиторов

Начать дискуссию

Главная Тарифы