Как правильно заполнить раздел 2 ЕФС-1 за 3 квартал 2025 года: пошаговая инструкция с образцом

В октябре все работодатели должны сдать сведения по страховым взносам на «травматизм» за 9 месяцев 2025 года. Рассказываем, как заполнить форму без ошибок и сдать её в СФР.

Самое главное:

  • Форма и электронный формат расчёта по «травматизму» не изменились. 

  • Отчитаться за 9 месяцев 2025 года можно на два дня позже.

  • В состав отчётности по «травматизму» включаются не все подразделы.

  • Заполнять расчёт нужно по правилам — даём подробную инструкцию.

  • Как выглядит оформленный раздел 2 — показываем на примере.

Актуальный бланк и срок сдачи формы ЕФС-1 по «травматизму»

Сведения по «травматизму» — это раздел 2 формы ЕФС-1 из приказа СФР № 2281 от 17.11.2023. Электронный формат есть в приказе СФР № 2315 от 23.11.2023.

Подавайте сведения ежеквартально в подразделение СФР по месту нахождения своей организации, или по месту жительства, если вы — ИП.

Крайний срок сдачи — 25 число первого месяца после отчётного периода (квартала, полугодия, 9 месяцев, года). 

За 9 месяцев отчитайтесь не позже 27 октября 2025 года, так как 25 октября — это суббота.

Если опоздаете, штраф за каждый просроченный месяц (полный и неполный) — 5% от суммы начисленных взносов за июль–сентябрь 2025 года, но не больше 30% от этой суммы и не меньше 1 000 рублей.

Как сдавать сведения:

  • В электронном виде или на бумажном бланке — если с начала года было не более 10 застрахованных.

  • Только в электронном виде — если застрахованных было больше 10.

Основание — п. 1, 1.6 ст. 24, ст. 26.30 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998.

Какие сведения заполнять по взносам на «травматизм» за 9 месяцев 2025 года

Титульный лист и подразделы 2.1 и 2.3 заполняйте всегда, даже если сдаёте нулевой отчёт. 

Прочие подразделы включайте в отчёт, если есть данные для заполнения:

Подраздел раздела 2

Содержание

Кто заполняет

Титульный лист

Информация о страхователе и отчётном периоде

Все

2.1

Расчёт сумм страховых взносов

Все

2.1.1

Сведения об облагаемой базе и взносах отдельных категорий страхователей

  • Компании с самостоятельными классификационными единицами (СКЕ).

  • Госучреждения, частично финансируемые из бюджета.

  • ИП и компании, которые начисляют взносы на «травматизм» по нескольким основаниям

2.2

Сведения для расчёта взносов для страхователей из п. 2.1 ст. 22 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998

Страхователи, которые временно направляли своих сотрудников на работу к другому работодателю

2.3

Сведения о результатах обязательных медосмотров и проведённой спецоценке условий труда на начало года

Все

Обратите внимание: если в течение 9 месяцев начислений по «травматизму» не было, раздел 2 формы ЕФС-1 всё равно сдавайте с нулевыми значениями.

Как заполнить раздел 2 ЕФС-1 за 9 месяцев 2025 года: пошаговая инструкция

Порядок заполнения сведений по взносам на «травматизм» есть в приложении № 2 к приказу СФР № 2281 от 17.11.2023.

Шаг 1. Заполняем Титульный лист

На титуле укажите:

  • Регистрационный номер в СФР.

  • Наименование организации / ФИО ИП полностью.

  • ИНН, КПП (ИП указывают только ИНН), ОГРН / ОГРНИП для ИП.

  • Код ОКВЭД по основному виду деятельности (в соответствии с ЕГРЮЛ \ ЕГРИП). 

  • Контакты — номер телефона с кодом города и электронный адрес.

  • Подпись руководителя / ИП с расшифровкой и дата подписания. Если есть печать, проставьте её.

Шаг 2. Заполняем раздел 2

Внесите общие данные:

  • «Номер корректировки» — первичный отчёт — «000», при подаче уточнённых отчётов — «001», «002» и т. д. по порядку. 

  • «Расчётный (отчётный) период» — «09» для отчёта за 9 месяцев.

  • «Календарный год» — «2025».

  • «Прекращение деятельности» — код «Л», если или ликвидируете юрлицо или прекращаете деятельность ИП.

  • «Льгота» — укажите «Х», если организация относится к льготным категориям (общественные организации инвалидов, социальные учреждения и т. д.).

  •  «Среднесписочная численность работников» (ССЧ) — считайте по правилам для формы статотчётности № П-4. Внутренних совместителей учитывайте как одного человека. Если у вас есть только один сотрудник и он — внешний совместитель, учтите его в численности работающих застрахованных лиц, а ССЧ будет равна нулю. В число застрахованных включайте также — исполнителей по ГПХ, сотрудниц в декрете и в отпуске по уходу за ребёнком, мобилизованных.

  • «Численность работающих застрахованных лиц» — физлица, которые были застрахованы в 2025 году хотя бы один день. Сюда включайте ГПХ и тех, кого 30 сентября уволили или приняли на работу.

  • «Численность работающих инвалидов и сотрудников, занятых на «вредных» и опасных работах» — списочная численность таких работников на 30 сентября 2025 года.

Шаг 3. Заполняем подраздел 2.1

Здесь отражайте выплаты, которые образуют базу по взносам на «травматизм»:

  • Стр. 1 — выплаты, начисленные застрахованным.

  • Стр. 2 — суммы из строки 1, которые не облагаются взносами.

  • Стр. 3 — облагаемая база, она равна разнице между строками 1 и 2.

  • Стр. 4 — из строки 3: начисленные выплаты работающим инвалидам.

  • Стр. 5 — тариф взносов, который установил СФР.

  • Стр. 6 — скидка к страховому тарифу, если она есть.

  • Стр. 7 — надбавка к страховому тарифу, если она есть.

  • Стр. 8 — тариф взносов с учётом скидки или надбавки.

  • Стр. 9 — рассчитанная сумма взносов на «травматизм» (стр. 3 х Стр. 8).

Если заполняете подраздел 2.1.1, строки 5–8 не заполняйте.

Показатели распределите по графам:

  • Графа 3 — база за полугодие с начала года (сумма показателей по графам 4–7).

  • Графа 4 — данные по состоянию на 30 июня 2025 года (из графы 3 раздела 2.1 за полугодие 2025 года).

  • Графы 5, 6, 7 — показатели за июль, август, сентябрь 2025 года.

Шаг 4. Заполняем подраздел 2.1.1

Поставьте знак «Х» в ячейку, которая соответствует вашей категории.

В таблицу внесите данные:

  • Графы 2–3 — наименование и код ОКВЭД видов деятельности.

  • Графа 4 — наименование подразделения.

  • Графы 5–8 — процент присвоенного согласно классу профриска тарифа с учетом скидки или надбавки.

  • Графы 9–18 — база для расчёта взносов за 9 месяцев 2025 года (графы 9–10), на 30 июня (графы 11–12) и в разбивке за июль, август, сентябрь (графы 13–18).

  • Графы 19–24 — взносы в целом за 9 месяцев 2025 года (графа 19), на 30 июня (графа 20), за III квартал (графа 21) и в разбивке по месяцам за июль, август, сентябрь (графы 22–24).

Шаг 5. Заполняем подраздел 2.2

Если временно направляли персонал для работы по договору к другому работодателю, внесите в таблицу такие показатели:

  • Графы 2–5 — информация о принимающей стороне. Укажите номер в Соцфонде, ИНН, КПП, ОКВЭД.

  • Графы 6–7 — количество направляемых сотрудников, включая инвалидов.

  • Графы 8–15 — база для расчёта взносов на «травматизм». Выплаты направленным к другому работодателю сотрудникам с начала года и в разбивке за июль, август, сентябрь 2025 года.

  • Графы 16–19 — страховой тариф с учётом скидки или надбавки.

На каждого работодателя нужно заполнить отдельную строку таблицы.

Шаг 6. Заполняем подраздел 2.3

В строках о проведении медосмотров укажите в соответствии с актами медкомиссий и заключений за 2024 год:

  • Сколько сотрудников подлежат обязательным предварительным и периодическим медосмотрам. Проставьте «0», если таких работников нет.

  • Сколько сотрудников прошли такие медосмотры на начало 2025 года. Проставьте «0», если таких нет. 

Таблицу о СОУТ, которую провели до начала 2025 года, заполняйте так:

  • Графа 3 — сколько рабочих мест подлежат спецоценке условий труда.

  • Графы 4–11 — количество рабочих мест (общее и в разбивке по классам условий труда), по которым СОУТ провели на начало 2025 года.

Если на начало 2025 года СОУТ не проводили, укажите «0» в графах 4–11.

Обратите внимание: медосмотры и спецоценку, которые провели в 2025 году, в отчётности текущего года не показывайте.

Пример заполненного раздела 2 ЕФС-1 за 9 месяцев 2025 года

В ООО «Лютик» 6 штатных сотрудников.

Тариф — 0,3%, без скидок и надбавок.

Начисления работникам за 9 месяцев 2025 года — 2 706 000 рублей, из них 900 000 рублей за III квартал, в том числе:

  • июль — 300 000 рублей;

  • август — 296 000 рублей;

  • сентябрь — 304 000 рублей.

Кроме этого, в августе компания оплатила работнику больничный за первые 3 дня болезни — 6 000 рублей. Всего выплат за 9 месяцев 2025 года — 2 712 000 рублей (2 706 000 + 6 000).

В январе 2024 года проводили СОУТ. Двое работников подлежат обязательным медосмотрам — они прошли их в 2024 году.

Заполнили расчёт:

Титульный лист расчёта по взносам на «травматизм»
Общие сведения и подраздел 2.1 расчёта по взносам на «травматизм»
Подраздел 2.3 расчёта по взносам на «травматизм»

Чек-лист: как заполнить раздел 2 ЕФС-1 за 9 месяцев 2025

  • Определите, какие подразделы раздела 2 по взносам на «травматизм» нужно заполнить.

  • Заполните титульный лист.

  • В обязательном порядке включите в расчёт подразделы 2.1 и 2.3, даже если не было начислений.

  • Если есть показатели, заполните остальные подразделы раздела 2.

  • Проверьте заполненную форму на наличие ошибок и неувязок.

  • Подпишите расчёт у руководителя. Если отчитываетесь электронно, применяйте актуальную УКЭП.

  • Сдайте расчёт в своё отделение СФР не позднее 27 октября 2025 года.

