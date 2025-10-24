Как правильно заполнить раздел 2 ЕФС-1 за 3 квартал 2025 года: пошаговая инструкция с образцом

Самое главное:
Форма и электронный формат расчёта по «травматизму» не изменились.
Отчитаться за 9 месяцев 2025 года можно на два дня позже.
В состав отчётности по «травматизму» включаются не все подразделы.
Заполнять расчёт нужно по правилам — даём подробную инструкцию.
Как выглядит оформленный раздел 2 — показываем на примере.
Актуальный бланк и срок сдачи формы ЕФС-1 по «травматизму»
Сведения по «травматизму» — это раздел 2 формы ЕФС-1 из приказа СФР № 2281 от 17.11.2023. Электронный формат есть в приказе СФР № 2315 от 23.11.2023.
Подавайте сведения ежеквартально в подразделение СФР по месту нахождения своей организации, или по месту жительства, если вы — ИП.
Крайний срок сдачи — 25 число первого месяца после отчётного периода (квартала, полугодия, 9 месяцев, года).
За 9 месяцев отчитайтесь не позже 27 октября 2025 года, так как 25 октября — это суббота.
Если опоздаете, штраф за каждый просроченный месяц (полный и неполный) — 5% от суммы начисленных взносов за июль–сентябрь 2025 года, но не больше 30% от этой суммы и не меньше 1 000 рублей.
Как сдавать сведения:
В электронном виде или на бумажном бланке — если с начала года было не более 10 застрахованных.
Только в электронном виде — если застрахованных было больше 10.
Основание — п. 1, 1.6 ст. 24, ст. 26.30 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998.
Какие сведения заполнять по взносам на «травматизм» за 9 месяцев 2025 года
Титульный лист и подразделы 2.1 и 2.3 заполняйте всегда, даже если сдаёте нулевой отчёт.
Прочие подразделы включайте в отчёт, если есть данные для заполнения:
Подраздел раздела 2
Содержание
Кто заполняет
Титульный лист
Информация о страхователе и отчётном периоде
Все
2.1
Расчёт сумм страховых взносов
Все
2.1.1
Сведения об облагаемой базе и взносах отдельных категорий страхователей
2.2
Сведения для расчёта взносов для страхователей из п. 2.1 ст. 22 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998
Страхователи, которые временно направляли своих сотрудников на работу к другому работодателю
2.3
Сведения о результатах обязательных медосмотров и проведённой спецоценке условий труда на начало года
Все
Обратите внимание: если в течение 9 месяцев начислений по «травматизму» не было, раздел 2 формы ЕФС-1 всё равно сдавайте с нулевыми значениями.
Как заполнить раздел 2 ЕФС-1 за 9 месяцев 2025 года: пошаговая инструкция
Порядок заполнения сведений по взносам на «травматизм» есть в приложении № 2 к приказу СФР № 2281 от 17.11.2023.
Шаг 1. Заполняем Титульный лист
На титуле укажите:
Регистрационный номер в СФР.
Наименование организации / ФИО ИП полностью.
ИНН, КПП (ИП указывают только ИНН), ОГРН / ОГРНИП для ИП.
Код ОКВЭД по основному виду деятельности (в соответствии с ЕГРЮЛ \ ЕГРИП).
Контакты — номер телефона с кодом города и электронный адрес.
Подпись руководителя / ИП с расшифровкой и дата подписания. Если есть печать, проставьте её.
Шаг 2. Заполняем раздел 2
Внесите общие данные:
«Номер корректировки» — первичный отчёт — «000», при подаче уточнённых отчётов — «001», «002» и т. д. по порядку.
«Расчётный (отчётный) период» — «09» для отчёта за 9 месяцев.
«Календарный год» — «2025».
«Прекращение деятельности» — код «Л», если или ликвидируете юрлицо или прекращаете деятельность ИП.
«Льгота» — укажите «Х», если организация относится к льготным категориям (общественные организации инвалидов, социальные учреждения и т. д.).
«Среднесписочная численность работников» (ССЧ) — считайте по правилам для формы статотчётности № П-4. Внутренних совместителей учитывайте как одного человека. Если у вас есть только один сотрудник и он — внешний совместитель, учтите его в численности работающих застрахованных лиц, а ССЧ будет равна нулю. В число застрахованных включайте также — исполнителей по ГПХ, сотрудниц в декрете и в отпуске по уходу за ребёнком, мобилизованных.
«Численность работающих застрахованных лиц» — физлица, которые были застрахованы в 2025 году хотя бы один день. Сюда включайте ГПХ и тех, кого 30 сентября уволили или приняли на работу.
«Численность работающих инвалидов и сотрудников, занятых на «вредных» и опасных работах» — списочная численность таких работников на 30 сентября 2025 года.
Шаг 3. Заполняем подраздел 2.1
Здесь отражайте выплаты, которые образуют базу по взносам на «травматизм»:
Стр. 1 — выплаты, начисленные застрахованным.
Стр. 2 — суммы из строки 1, которые не облагаются взносами.
Стр. 3 — облагаемая база, она равна разнице между строками 1 и 2.
Стр. 4 — из строки 3: начисленные выплаты работающим инвалидам.
Стр. 5 — тариф взносов, который установил СФР.
Стр. 6 — скидка к страховому тарифу, если она есть.
Стр. 7 — надбавка к страховому тарифу, если она есть.
Стр. 8 — тариф взносов с учётом скидки или надбавки.
Стр. 9 — рассчитанная сумма взносов на «травматизм» (стр. 3 х Стр. 8).
Если заполняете подраздел 2.1.1, строки 5–8 не заполняйте.
Показатели распределите по графам:
Графа 3 — база за полугодие с начала года (сумма показателей по графам 4–7).
Графа 4 — данные по состоянию на 30 июня 2025 года (из графы 3 раздела 2.1 за полугодие 2025 года).
Графы 5, 6, 7 — показатели за июль, август, сентябрь 2025 года.
Шаг 4. Заполняем подраздел 2.1.1
Поставьте знак «Х» в ячейку, которая соответствует вашей категории.
В таблицу внесите данные:
Графы 2–3 — наименование и код ОКВЭД видов деятельности.
Графа 4 — наименование подразделения.
Графы 5–8 — процент присвоенного согласно классу профриска тарифа с учетом скидки или надбавки.
Графы 9–18 — база для расчёта взносов за 9 месяцев 2025 года (графы 9–10), на 30 июня (графы 11–12) и в разбивке за июль, август, сентябрь (графы 13–18).
Графы 19–24 — взносы в целом за 9 месяцев 2025 года (графа 19), на 30 июня (графа 20), за III квартал (графа 21) и в разбивке по месяцам за июль, август, сентябрь (графы 22–24).
Шаг 5. Заполняем подраздел 2.2
Если временно направляли персонал для работы по договору к другому работодателю, внесите в таблицу такие показатели:
Графы 2–5 — информация о принимающей стороне. Укажите номер в Соцфонде, ИНН, КПП, ОКВЭД.
Графы 6–7 — количество направляемых сотрудников, включая инвалидов.
Графы 8–15 — база для расчёта взносов на «травматизм». Выплаты направленным к другому работодателю сотрудникам с начала года и в разбивке за июль, август, сентябрь 2025 года.
Графы 16–19 — страховой тариф с учётом скидки или надбавки.
На каждого работодателя нужно заполнить отдельную строку таблицы.
Шаг 6. Заполняем подраздел 2.3
В строках о проведении медосмотров укажите в соответствии с актами медкомиссий и заключений за 2024 год:
Сколько сотрудников подлежат обязательным предварительным и периодическим медосмотрам. Проставьте «0», если таких работников нет.
Сколько сотрудников прошли такие медосмотры на начало 2025 года. Проставьте «0», если таких нет.
Таблицу о СОУТ, которую провели до начала 2025 года, заполняйте так:
Графа 3 — сколько рабочих мест подлежат спецоценке условий труда.
Графы 4–11 — количество рабочих мест (общее и в разбивке по классам условий труда), по которым СОУТ провели на начало 2025 года.
Если на начало 2025 года СОУТ не проводили, укажите «0» в графах 4–11.
Обратите внимание: медосмотры и спецоценку, которые провели в 2025 году, в отчётности текущего года не показывайте.
Пример заполненного раздела 2 ЕФС-1 за 9 месяцев 2025 года
В ООО «Лютик» 6 штатных сотрудников.
Тариф — 0,3%, без скидок и надбавок.
Начисления работникам за 9 месяцев 2025 года — 2 706 000 рублей, из них 900 000 рублей за III квартал, в том числе:
июль — 300 000 рублей;
август — 296 000 рублей;
сентябрь — 304 000 рублей.
Кроме этого, в августе компания оплатила работнику больничный за первые 3 дня болезни — 6 000 рублей. Всего выплат за 9 месяцев 2025 года — 2 712 000 рублей (2 706 000 + 6 000).
В январе 2024 года проводили СОУТ. Двое работников подлежат обязательным медосмотрам — они прошли их в 2024 году.
Заполнили расчёт:
Чек-лист: как заполнить раздел 2 ЕФС-1 за 9 месяцев 2025
Определите, какие подразделы раздела 2 по взносам на «травматизм» нужно заполнить.
Заполните титульный лист.
В обязательном порядке включите в расчёт подразделы 2.1 и 2.3, даже если не было начислений.
Если есть показатели, заполните остальные подразделы раздела 2.
Проверьте заполненную форму на наличие ошибок и неувязок.
Подпишите расчёт у руководителя. Если отчитываетесь электронно, применяйте актуальную УКЭП.
Сдайте расчёт в своё отделение СФР не позднее 27 октября 2025 года.
