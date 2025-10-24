Как правильно заполнить раздел 2 ЕФС-1 за 3 квартал 2025 года: пошаговая инструкция с образцом

Актуальный бланк и срок сдачи формы ЕФС-1 по «травматизму»

Сведения по «травматизму» — это раздел 2 формы ЕФС-1 из приказа СФР № 2281 от 17.11.2023. Электронный формат есть в приказе СФР № 2315 от 23.11.2023.

Подавайте сведения ежеквартально в подразделение СФР по месту нахождения своей организации, или по месту жительства, если вы — ИП.

Крайний срок сдачи — 25 число первого месяца после отчётного периода (квартала, полугодия, 9 месяцев, года).

За 9 месяцев отчитайтесь не позже 27 октября 2025 года, так как 25 октября — это суббота.

Если опоздаете, штраф за каждый просроченный месяц (полный и неполный) — 5% от суммы начисленных взносов за июль–сентябрь 2025 года, но не больше 30% от этой суммы и не меньше 1 000 рублей.

Как сдавать сведения:

В электронном виде или на бумажном бланке — если с начала года было не более 10 застрахованных.

Только в электронном виде — если застрахованных было больше 10.

Основание — п. 1, 1.6 ст. 24, ст. 26.30 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998.