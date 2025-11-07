Усиление контроля за грузоперевозками и обязательные электронные перевозочные документы (ЭПД)

Причины усиления контроля за грузоперевозками

Федеральный закон № 140-ФЗ от 07.06.2025 г. «О внесении изменений в Федеральный закон »О транспортно-экспедиционной деятельности« и отдельные законодательные акты РФ» был разработан в первую очередь для повышения безопасности при ведении транспортно-экспедиционной деятельности и направлен на усиление контроля за перевозкой грузов (см. пояснительную записку к проекту этого закона).

В последние годы наблюдается значительный рост рынка услуг по организации перевозок грузов любыми видами транспорта, в том числе с использованием сети «Интернет». С 2022 года фиксируется существенное увеличение количества выявляемых грузоотправлений, содержащих запрещённые или ограниченные в обороте предметы и вещества (наркотические средства, оружие, боеприпасы, драгоценные металлы и камни, контрафактную продукцию, а также товары двойного назначения).

Пробелы в правовом регулировании этой сферы способствовали бесконтрольному перемещению таких предметов и веществ преступными группами, что создавало опасность, в том числе, для совершения диверсионно-террористических актов.

Новые поправки направлены на устранение этих пробелов путём:

С 1 сентября 2025 г.:

установления новых обязанностей экспедиторов, в том числе: собирать всю необходимую информацию о грузе при заключении договора; не приступать к перевозке без сбора обязательных документов (информации), в том числе при перевозке запрещённых (ограниченных) предметов (веществ); хранить информацию о заключённых договорах и предоставлять её уполномоченным ведомствам по запросу;



С 1 марта 2026 г.:

введения общедоступного реестра экспедиторов. Без включения в реестр вести деятельность будет запрещено;

установления новых обязанностей экспедиторов, в том числе при приеме груза принимать организационные меры по выявлению предметов и веществ запрещённых (ограниченных) предметов (веществ);

введения требований к репутации экспедитора.

С 1 сентября 2026 г.: