Усиление контроля за грузоперевозками и обязательные электронные перевозочные документы (ЭПД)

Причины усиления контроля за грузоперевозками
Федеральный закон № 140-ФЗ от 07.06.2025 г. «О внесении изменений в Федеральный закон »О транспортно-экспедиционной деятельности« и отдельные законодательные акты РФ» был разработан в первую очередь для повышения безопасности при ведении транспортно-экспедиционной деятельности и направлен на усиление контроля за перевозкой грузов (см. пояснительную записку к проекту этого закона).
В последние годы наблюдается значительный рост рынка услуг по организации перевозок грузов любыми видами транспорта, в том числе с использованием сети «Интернет». С 2022 года фиксируется существенное увеличение количества выявляемых грузоотправлений, содержащих запрещённые или ограниченные в обороте предметы и вещества (наркотические средства, оружие, боеприпасы, драгоценные металлы и камни, контрафактную продукцию, а также товары двойного назначения).
Пробелы в правовом регулировании этой сферы способствовали бесконтрольному перемещению таких предметов и веществ преступными группами, что создавало опасность, в том числе, для совершения диверсионно-террористических актов.
Новые поправки направлены на устранение этих пробелов путём:
С 1 сентября 2025 г.:
установления новых обязанностей экспедиторов, в том числе:
собирать всю необходимую информацию о грузе при заключении договора;
не приступать к перевозке без сбора обязательных документов (информации), в том числе при перевозке запрещённых (ограниченных) предметов (веществ);
хранить информацию о заключённых договорах и предоставлять её уполномоченным ведомствам по запросу;
С 1 марта 2026 г.:
введения общедоступного реестра экспедиторов. Без включения в реестр вести деятельность будет запрещено;
установления новых обязанностей экспедиторов, в том числе при приеме груза принимать организационные меры по выявлению предметов и веществ запрещённых (ограниченных) предметов (веществ);
введения требований к репутации экспедитора.
С 1 сентября 2026 г.:
расширения перечня электронных перевозочных документов (ЭПД);
введение преимущественно электронного формата перевозочных документов, в том числе транспортных накладных.
2. Обязательное оформление электронных перевозочных документов (ЭПД)
С 1 сентября 2026 года существенно расширяется сфера обязательного применения электронного документооборота.
2.1. Понятие электронных перевозочных документов (ЭПД), их форматы
Электронные перевозочные документы (ЭПД) — это перевозочные документы, формирование которых в электронной форме предусмотрено законодательством и которые должны направляться в ГИС электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).
К таким документам относятся электронные транспортная накладная (ЭТрН), заказ-наряд, сопроводительная ведомость, договор фрахтования, путевой лист, заказ, заявка.
С 1 сентября 2026 года к ЭПД будут относиться и электронные экспедиторские документы. Форматы ЭПД утверждает ФНС России по согласованию с Минтрансом России. Это относится к документам:
ЭТрН;
заказ-наряд;
сопроводительная ведомость;
договор фрахтования;
путевой лист;
заказ и заявка;
экспедиторские документы.
Так, формат ЭТрН утверждён Приказом ФНС № ЕД-7-26/1065 от 09.12.2021 г.
2.2. Для каких ЭПД — обязательная электронная форма?
С 1 сентября 2026 года для следующих ЭПД вводится преимущественно электронный формат:
транспортная накладная,
заказ и заявка,
экспедиторские документы.
Лишь в исключительных случаях, которые установит Минтранс России, документы можно будет оформлять на бумаге.
2.3. Какие виды перевозок затронет обязательная электронная форма ЭПД?
Обязательное формирование перевозочных документов в электронном виде касается не только автомобильных перевозок грузов.
С 1 сентября 2026 года вводится обязательная электронная форма для ЭПД на следующих видах транспорта:
воздушный транспорт — для грузовой накладной,
железнодорожный транспорт — для транспортной железнодорожной накладной.
И в том и в другом случае Минтранс России определяет, когда ЭПД может быть оформлен на бумажном носителе.
Далее в этом материале рассматриваются только автомобильные перевозки грузов.
2.4. Подписание ЭПД
Как и прежде, до 1 сентября 2026 года, ЭПД подписываются:
усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).
усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП) гражданина, оформленной с помощью «Госключа». С 1 сентября 2025 года ЭПД можно подписывать УНЭП гражданина, действующего на основании доверенности.
Исключение: если грузополучателем является гражданин, допускается подписание ЭПД простой электронной подписью (это нововведение действует с 1 сентября 2025 года).
3. Цифровой документооборот
3.1. Взаимодействие участников и направление ЭПД в ГИС ЭПД
Участники информационного взаимодействия (в т.ч. грузоотправитель, перевозчик, экспедитор, грузополучатель, а с 1 сентября 2026 года и экспедитор) обмениваются электронными перевозочными документами (включая ЭТрН, электронные экспедиторские документы) и сведениями, содержащимися в них, а также их направляют их в ГИС ЭПД через информационные системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД).
Для такого взаимодействия участник перевозки должен заключить с оператором ИС ЭПД (у каждого оператора своя ИС) соглашение об электронном документообороте перевозочных документов.
Правила обмена ЭПД и сведениями, содержащимися в них, а также порядок их направления в ГИС ЭПД утверждены Постановлением Правительства РФ № 931 от 21.05.2022 г. (в т. ч. для транспортных накладных, заказ-нарядов, сопроводительных ведомостей, договоров фрахтования, путевых листов, заказов и заявок).
3.2. Требования к оператору ИС ЭПД и его роль
К оператору ИС ЭПД предъявляются определённые требования. В частности, он должен быть включён в реестр таких операторов (в соответствии с Правилами, утв. Приказом Минтранса № 200 от 25.05.2022 г.).
Этот реестр ведёт Минтранс России.
Операторы ИС ЭПД должны передавать в ГИС ЭПД информацию (определённого вида) по Правилам, утв. Постановлением Правительства РФ № 281 от 3 марта 2022 г.
Этим же документом утверждены Требования к ИС ЭПД.
Оператор ИС ЭПД обеспечивает, в частности (относительно ИС ЭПД):
круглосуточную обработку ЭПД и сведений, содержащихся в них;
направление ЭПД и сведений из них в ГИС ЭПД через единую систему межведомственного электронного взаимодействия;
конфиденциальность данных (за исключением их передачи в ГИС ЭПД);
исключение возможности модификации, блокирования, удаления, уничтожения документов.
3.3. Оператор ГИС ЭПД и его роль
Оператор ГИС ЭПД — Минтранс России. Он обеспечивает, в частности (относительно ГИС ЭПД):
централизованное хранение и обработку данных в ГИС ЭПД,
представление этих данных уполномоченным ведомствам,
конфиденциальность данных (за исключением их передачи уполномоченным ведомствам);
исключение возможности модификации, блокирования, удаления, уничтожения документов.
Сокращение налогов в 2025 году: как легально оптимизировать нагрузку
Забирайте полезные инструкции бесплатно!
4. Экспедитор как участник электронного документооборота
4.1. Обязанности экспедитора
Федеральным законом № 140-ФЗ от 7 июня 2025 г. введены новые обязанности экспедитора по контролю груза и информации:
С 1 сентября 2025 года:
получение информации: экспедитор обязан получить информацию о свойствах груза, условиях перевозки и иную информацию, необходимую для исполнения обязанностей по договору транспортной экспедиции. В случае неполноты информации, он обязан запросить дополнительные данные у клиента;
запрет на перевозку без документов: экспедитор не вправе приступать к исполнению обязанностей, если клиент не представил необходимые документы или информацию, названную в п. 4.2 ст. 4 Федерального закона № 87-ФЗ от 30 июня 2003 г.;
выдача документов: если груз принимается, экспедитор обязан выдать клиенту экспедиторскую расписку;
работа с ограниченными/запрещёнными предметами: при оказании экспедиционных услуг, связанных с перевозкой предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, экспедитор обязан обеспечить соблюдение требований к их перевозке. В противном случае оказание экспедиционных услуг не допускается;
хранить информацию о заключённых договорах, их сторонах (участниках перевозок), другую обязательную информацию (названную в п. 6 ст. 4 Федерального закона № 87-ФЗ от 30 июня 2003 г.) в своей информсистеме три года со дня окончания исполнения договоров и предоставлять её уполномоченным ведомствам (по запросу). Установлены также требования к информсистемам, базам данным, техсредствам, для хранения этой информации;
взаимодействие с ведомствами ОРД: по требованию уполномоченных ведомств, которые ведут оперативно-разыскную деятельность (ОРД), передавать грузы для проверки или изъятия, если есть основания полагать, что в них находятся запрещённые или ограниченные к обороту предметы (для которых не соблюдены требования к перевозке). Порядок такой передачи установлен Постановлением Правительства РФ № 1265 от 23 августа 2025 г. Кроме того, при самостоятельном выявлении в составе груза ограниченных (запрещённых) предметов (веществ), по которым у клиента отсутствует специальное разрешение, экспедитор обязан незамедлительно проинформировать об этом ведомство ОРД.
С 1 марта 2026 года:
работа с ограниченными/запрещёнными предметами: при приёме груза экспедитор обязан принимать организационные меры по выявлению предметов и веществ, указанные в статье 2.1 Федерального закона № 87-ФЗ от 30 июня 2003 г. (изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных). Перечень соответствующих мер примет Правительство РФ. После подтверждения отсутствия таких предметов (или возможности соблюдения требований), он заключает договоры для организации перевозки. Если экспедитор выявляет в составе груза ограниченные (запрещённые) предметы (вещества) и у него нет возможности обеспечить соблюдение требований к их перевозке, оказание экспедиционных услуг не допускается.
Для надлежащего исполнения этих новых обязанностей, клиент (организация, ИП, гражданин) обязан своевременно представить экспедитору полную, точную и достоверную информацию о свойствах груза, в том числе о наличии в составе груза предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных.
4.2. Реестр экспедиторов
1. Регистрация в системе «ГосЛог».
С 1 марта 2026 года сведения об организациях и ИП, которые ведут транспортно-экспедиционную деятельность (т.е. экспедиторах), должны размещаться в реестре уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности (далее — реестре экспедиторов). Право на ведение транспортно-экспедиционной деятельности предоставляется со дня размещения сведений в этом реестре.
Реестр будет вестись в электронной форме на Национальной цифровой транспортно-логистической платформе (НЦТЛП) «ГосЛог».
Оператор реестра — Минтранс России.
Сроки регистрации: организации и ИП, которые ведут транспортно-экспедиционную деятельность на 1 марта 2026 года, обязаны до 1 мая 2026 года подать уведомление о транспортно-экспедиционной деятельности в Минтранс России.
2. Требования к экспедиторам.
Для получения права на деятельность и размещения в реестре, экспедиторы (организации и ИП) должны соответствовать следующим требованиям (вступают в силу с 1 марта 2026 года):
отсутствие судимости: у руководителя организации (ИП) не должно быть непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономической деятельности.
административная ответственность: организация (ИП) не должна была привлекаться два и более раза в течение одного года к административной ответственности за нарушение обязательных требований, установленных статьями 2.1, 2.2 и 4 Федерального закона № 87-ФЗ от 30.06.2003 г. (например, касающихся ограничений на перевозку опасных (запрещённых) грузов, ведения экспедиторской деятельности без регистрации в соответствующем реестре, неисполнения своих обязанностей как экспедитора).
5. Как подготовиться к переходу на новые требования (в т.ч. на обязательные ЭПД)
Для бесперебойной работы в 2026 году всём организациям и ИП, занимающимся грузоперевозками, необходимо (опционально):
наладить ЭДО с оператором ИС ЭПД: заключить соглашение об электронном документообороте перевозочных документов с оператором, включённым в реестр операторов;
получить (обновить) подписи: обеспечить всех ответственных граждан (водителей, логистов, подписывающих ЭТрН) усиленными электронными подписями (УКЭП или УНЭП);
наладить взаимодействие систем: проверить готовность своих внутренних информационных систем к формированию ЭТрН и других ЭПД в утверждённых форматах и их обмену через ИС ЭПД.
Экспедиторам также необходимо:
обеспечить соответствие требованиям: убедиться в отсутствии непогашенных судимостей по экономическим преступлениям, а также следить за отсутствием множественных административных нарушений;
соблюсти требования к регистрации: подать уведомление для включения в реестр на платформе «ГосЛог» до 1 мая 2026 года;
пересмотреть внутренние процедуры: внести изменения в процедуры приёма груза, чтобы обеспечить проверку достоверности информации и принятие организационных мер в отношении грузов с ограничениями.
Моё дело Бюро
Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг
6. Выгоды от введения новых правил (в т.ч. от использования ЭПД)
Введение новых требований в сфере грузоперевозок, в том числе переход на ЭТрН и другие ЭПД даёт ряд преимуществ для всех участников перевозок:
повышение безопасности и контроля: усиленный государственный контроль за перевозками, особенно ограниченных в обороте предметов, снижает риски для всех участников рынка;
снижение административной нагрузки: взаимодействие через ИС ЭПД и ГИС ЭПД упрощает обмен документами и данными между грузоотправителем, перевозчиком и грузополучателем;
прозрачность данных: наличие единого реестра экспедиторов на платформе «ГосЛог» позволяет клиентам и партнёрам заблаговременно проверять правомочность экспедиторов;
ускорение расчётов: возможность принимать ЭПД к бухгалтерскому и налоговому учёту при правильном оформлении файлов обмена ускоряет закрытие сделок (письмо ФНС России № ЕА-4-26/3976 от 3 апреля 2023 г.);
экологичность и экономия: отказ от бумажных носителей сокращает расходы на печать, хранение и пересылку документации.
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFGdVLL8
Начать дискуссию