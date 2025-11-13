Инвентаризация в 2025 году: как провести по новым правилам

Нормативная база по инвентаризации 2025

«Методические указания по инвентаризации» из приказа Минфина № 49 от 13.06.1995 больше не применяйте.

Вместо них с 1 апреля 2025 года действует ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» — утверждён приказом Минфина № 4н от 13.01.2023. Стандарт определяет только общий порядок инвентаризации, поэтому в процессе нужно учитывать и специфику своей деятельности.

ФСБУ 28/2023 обязателен для коммерческих компаний, ИП могут применять его по желанию. Бюджетный сектор ФСБУ 28/2023 не использует.

По инвентаризации драгоценных камней и металлов действует отдельная инструкция — приказ Минфина № 231н от 09.12.2016.

Дополнительно применяйте: