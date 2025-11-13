Инвентаризация в 2025 году: как провести по новым правилам

Самое главное:
При инвентаризации за 2025 год применяйте ФСБУ 28/2023 — теперь он стал обязательным.
Без инвентаризации годовая бухотчётность не будет достоверной.
Сроки годовой инвентаризации нарушать нельзя.
Объясняем поэтапно, как провести инвентаризацию и показать результаты в бухучёте.
Нормативная база по инвентаризации 2025
«Методические указания по инвентаризации» из приказа Минфина № 49 от 13.06.1995 больше не применяйте.
Вместо них с 1 апреля 2025 года действует ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» — утверждён приказом Минфина № 4н от 13.01.2023. Стандарт определяет только общий порядок инвентаризации, поэтому в процессе нужно учитывать и специфику своей деятельности.
ФСБУ 28/2023 обязателен для коммерческих компаний, ИП могут применять его по желанию. Бюджетный сектор ФСБУ 28/2023 не использует.
По инвентаризации драгоценных камней и металлов действует отдельная инструкция — приказ Минфина № 231н от 09.12.2016.
Дополнительно применяйте:
ст. 11 Закона о бухучёте № 402-ФЗ от 06.12.2011 — общие положения об инвентаризации;
постановление Госкомстата № 88 от 18.08.1998 — унифицированные формы для учёта результатов инвентаризации, если не применяете собственные бланки.
Для чего нужна годовая инвентаризация
Инвентаризация — это проверка и оценка активов и обязательств компании.
Цель инвентаризации — обеспечить достоверность бухгалтерских данных и годовой бухотчётности. Для этого реальное наличие проверяемых объектов сопоставляют с бухгалтерскими регистрами. Результаты фиксируют в специальных описях, ведомостях и актах.
Годовая инвентаризация — полная обязательная проверка, которую проводят перед годовым балансом.
Основание — п. 3, 18 ФСБУ 28/2023, п. 2 ст. 11 закона № 402-ФЗ от 06.12.2011.
Сроки годовой инвентаризации 2025
Годовую инвентаризацию нужно проводить по состоянию:
на фактическую дату проверки — по основным средствам (ОС), нематериальным активам (НМА), запасам, капвложениям;
на конец дня 31 декабря 2025 года — по остальным объектам.
Конкретные сроки устанавливайте так, чтобы инвентаризация завершилась до начала годовой бухотчётности.
По основным средствам инвентаризацию можно проводить раз в три года, по библиотечным фондам — раз в пять лет.
Если в IV квартале 2025 года вы уже провели инвентаризацию по ОС, НМА, запасам, капитальным вложениям, например из-за смены материально-ответственного лица, повторно их проверять не нужно.
Компании из Крайнего Севера или приравненных к нему местностей могут проводить инвентаризацию запасов в период, когда по ним самые маленькие остатки.
Основание — п. 15, 16 ФСБУ 28/2023.
Как правильно провести годовую инвентаризацию 2025
Разберём поэтапно порядок инвентаризации по ФСБУ 28/2023.
Этап 1. Создайте инвентаризационную комиссию
Состав комиссии утверждает руководитель с помощью приказа — отдельного или того же, которым назначают инвентаризацию. В нём указывают должности и ФИО всех лиц из комиссии.
Что нужно учесть:
Глава комиссии — председатель, которого ставит руководитель.
Члены комиссии — любые сотрудники компании, чаще всего — это бухгалтеры, экономисты и т. п.
Если объектов для проверки много, можно создать несколько комиссий. Для этого приказом распределите объекты между ними и установите порядок взаимодействия.
Не включайте в комиссию МОЛ (материально ответственных лиц), но при инвентаризации их объектов они должны присутствовать.
Важно! Если 1/5 и более от состава комиссии нет на инвентаризации, её результаты будут недействительными.
По новым правилам инвентаризационная комиссия не нужна:
если в компании один сотрудник — её руководитель, или два — руководитель и главный бухгалтер;
если для проверки пригласили аудитора со стороны;
если проверкой занимается ревизионная комиссия на основании устава компании.
Основание — п. 19 22 ФСБУ 28/2023.
Этап 2. Подготовьте приказ по годовой инвентаризации
Документ можно составить на унифицированном бланке ИНВ-22, или по своей форме. Подписывает приказ руководитель компании.
Что должно быть в приказе:
причина инвентаризации — проводят, чтобы обеспечить достоверность данных бухучёта и показателей отчётности за 2025 год;
перечень проверяемых объектов — также можно указать, что проверка будет по всем объектам бухучёта в компании;
сроки проведения — можно приложить график, если проверка занимает несколько дней;
срок, когда комиссия должна передать руководителю итоговые документы.
Этап 3. Подготовьте документы для инвентаризации
До начала проверки, комиссия должна получить:
Последние первичные документы, по которым в бухучёте есть движение активов — приходные и расходные документы, отчеты о движении денежных средств. Председатель ставит на документах свою подпись, указав: «до инвентаризации на «__» (дата)».
Бланки инвентаризационных описей и актов. Это могут быть свои или унифицированные формы — ИНВ-1 для ОС, ИНВ-1а для НМА, ИНВ-17 для дебиторки и кредиторки. Бухгалтерия вносит в них данные по объектам учёта. Для арендованных и прочих объектов, которые не относятся к собственности компании, а также неучтённых ранее, составляют отдельные описи.
Расписки от МОЛ о том, что они передали в бухгалтерию или комиссии все первичные документы о движении активов, все новые объекты оприходованы, а выбывшие — списали в расход.
Если применяете унифицированные формы описей и актов, текст расписки в них уже есть, от МОЛ нужно получить только подпись.
Основание — п. 26, 27, 32 ФСБУ 28/2023.
Этап 4. Проверьте активы и обязательства
Нужно ограничить доступ в места с объектами для проверки — склады и другие помещения. Делают это на время до конца проверки, если она длится больше одного дня.
Комиссия сплошным методом проверяет реальное наличие объектов по каждому МОЛ, сверяясь с данными бухгалтерии.
Если есть сложности с доступом к объектам и обычные способы не работают, можно применять фото- и видеофиксацию или другие альтернативные методы проверки.
Для инвентаризации активов без материальной формы и НМА сверяют документы о правах компании на них с данными бухучёта.
Материальные объекты проверяют с помощью методов подсчёта, обмера и взвешивания.
Чтобы проверить суммы дебиторки и кредиторки, до инвентаризации проведите сверку с контрагентами. Комиссия проверит акты сверки и документы — основания для соответствующих требований или обязательств.
В инвентаризационных описях и актах показывают фактическое наличие объектов. Их составляют минимум в двух экземплярах. Незаполненные строки прочёркивают. Если допустили ошибку, её можно исправить. Все корректировки должны заверить члены комиссии и МОЛ.
К описям и актам можно приложить дополнительные документы:
объяснительные от МОЛ о пересортице;
объяснения причин — почему не отнесли на виновных лиц разницы в стоимости при пересортице в сторону недостачи не по вине МОЛ;
акты обмеров,
технические расчёты, документы о перевесе товаров.
Основание — п. 23, 29, 34, 35 ФСБУ 28/2023.
Этап 5. Оформите результаты инвентаризации
Недостачи и излишки вносят в сличительные ведомости. Можно использовать унифицированные формы — например, ИНВ-18 по ОС и НМА, ИНВ-19 по ТМЦ.
В сводную ведомость вносят обобщённые результаты инвентаризации. Можно использовать форму ИНВ-26.
Комиссия проводит заседание — делает соответствующие выводы, принимает решение по расхождениям между данными учёта и фактом, приводит сведения об активах, которые пришли в негодность, указывает из-за чего или и по чьей вине это произошло, и вносит всё в протокол.
Протокол и инвентаризационные документы передают руководителю компании на утверждение. На основании протокола создают соответствующий приказ, а затем документы по инвентаризации поступают в бухгалтерию.
Этап 6. Отразите результаты годовой инвентаризации в бухучёте
Итоги инвентаризации отражайте в бухучёте на основании квалификации, которую утвердил руководитель.
Квалификация результатов инвентаризации — это определение:
объектов в излишке;
недостачи — утраченных и испорченных активов в пределах, сверх или при отсутствии норм естественной убыли;
возможности использования / продажи повреждённых или испорченных активов;
пересортицы;
наличия оснований, чтобы возместить недостачу, признать дебиторку безнадёжной или сомнительной, списать обязательства, доначислить / досписать другие объекты бухучёта.
Основание — п. 9 ФСБУ 28/2023.
Результаты отразите в учёте операциями от 31 декабря 2025 года. Если какие-то активы проверяли в период их наименьших остатков или в течение IV квартала, эти итоги можно показать, когда завершили инвентаризацию, но не позже 31 декабря 2025 года.
Результаты годовой инвентаризации в бухучёте отражайте так:
Основание — п.п. 10–12 ФСБУ 28/2023.
Инвентаризация 2025: вопросы и ответы
Вопрос 1. Компания провела в сентябре инвентаризацию всех активов и обязательств по состоянию на 30 сентября 2025 года. Можно ли использовать её результаты при составлении годовой бухотчётности?
Ответ. Нет, нельзя. Сроки проведения годовой инвентаризации устанавливает ФСБУ 28/2023. Проверку нужно проводить в период не ранее 1 октября и не позднее 31 декабря отчётного года.
Вопрос 2. Какой будет штраф, если не провести годовую инвентаризацию?
Ответ. Штрафа именно за то, что компания не провела инвентаризацию, нет. Но налоговики могут оштрафовать вас за грубое нарушение требований к бухучёту и отчётности, если обнаружат расхождения между учётными и реальными данными, особенно, если это занизило налоговую базу. Сумма штрафа может составить от 5 тыс. до 40 тыс. рублей (ст. 120 НК РФ, ст.15.11 КоАП РФ).
Вопрос 3. Сколько нужно хранить документы по годовой инвентаризации?
Ответ. Документы по инвентаризации (описи, акты и т. д.) храните минимум пять лет. Срок начинается с 1 января года, следующего за годом окончания делопроизводства по этим документам. То есть, по инвентаризации за 2025 год хранить документы нужно с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года включительно.
