Налоговые льготы для IT-компаний в 2026 году: главные изменения и новые условия

Льготный тариф по страховым взносам для IT

В 2025 году IT-компании платят страховые взносы по льготной ставке 7,6% со всей суммы выплат работнику, независимо от МРОТ и единой предельной базы по взносам.

С 1 января 2026 года тариф останется льготным, но увеличится почти в два раза:

ставка 15% будет применяться к части выплат, не превышающих с начала года единую предельную базу 2 979 000 руб.;

ставка 7,6% сохранится только для той части дохода, которая с начала года превысит единую предельную базу 2 979 000 руб.

Пониженные тарифы действуют с первого числа месяца, в котором компания получила документ о госаккредитации в Минцифры, если при этом доля доходов от профильной деятельности составляет не менее 70% в общем объёме поступлений.

Нельзя применять пониженные тарифы:

Если после 1 июля 2022 года IT-компания появилась путём реорганизации.

Если в IT-компании доля участия РФ составляет 50% и более. Если этот показатель станет меньше 50%, бизнес может применять пониженные тарифы с 1-го числа месяца, в котором произошло такое снижение — при соответствии условиям о госаккредитации и доле доходов от IT-деятельности.

С 1 января 2026 года не смогут применять льготные тарифы взносов IT-компании — участники проекта «Сколково» или проекта научно-технологического центра по закону № 216-ФЗ от 29.07.2017. Для них есть отдельные тарифы:

30% с части выплаты в пределах 1,5 МРОТ и 15% с остальной части выплаты, если предельная база по взносам не превышена;

15,1% с части выплаты в пределах 1,5 МРОТ и 15% с остальной части выплаты, если предельная база превышена.

Основание — п. 2.2–1, 5 ст. 427 НК РФ, пп. «г», «з» п. 140 ст. 2 законопроекта № 1026190-8.