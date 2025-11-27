Налоговые льготы для IT-компаний в 2026 году: главные изменения и новые условия

Самое главное:
Тариф страховых взносов останется пониженным, но вырастет почти вдвое.
Льготные ставки налога на прибыль не изменятся.
Ускоренная амортизация ОС и НМА осталась в прежнем виде.
Освобождение от НДС будет действовать и в 2026 году.
Льготный тариф по страховым взносам для IT
В 2025 году IT-компании платят страховые взносы по льготной ставке 7,6% со всей суммы выплат работнику, независимо от МРОТ и единой предельной базы по взносам.
С 1 января 2026 года тариф останется льготным, но увеличится почти в два раза:
ставка 15% будет применяться к части выплат, не превышающих с начала года единую предельную базу 2 979 000 руб.;
ставка 7,6% сохранится только для той части дохода, которая с начала года превысит единую предельную базу 2 979 000 руб.
Пониженные тарифы действуют с первого числа месяца, в котором компания получила документ о госаккредитации в Минцифры, если при этом доля доходов от профильной деятельности составляет не менее 70% в общем объёме поступлений.
Нельзя применять пониженные тарифы:
Если после 1 июля 2022 года IT-компания появилась путём реорганизации.
Если в IT-компании доля участия РФ составляет 50% и более. Если этот показатель станет меньше 50%, бизнес может применять пониженные тарифы с 1-го числа месяца, в котором произошло такое снижение — при соответствии условиям о госаккредитации и доле доходов от IT-деятельности.
С 1 января 2026 года не смогут применять льготные тарифы взносов IT-компании — участники проекта «Сколково» или проекта научно-технологического центра по закону № 216-ФЗ от 29.07.2017. Для них есть отдельные тарифы:
30% с части выплаты в пределах 1,5 МРОТ и 15% с остальной части выплаты, если предельная база по взносам не превышена;
15,1% с части выплаты в пределах 1,5 МРОТ и 15% с остальной части выплаты, если предельная база превышена.
Основание — п. 2.2–1, 5 ст. 427 НК РФ, пп. «г», «з» п. 140 ст. 2 законопроекта № 1026190-8.
Льготы по налогу на прибыль для IT
С 2025 по 2030 год IT-компании на ОСНО платят налог на прибыль по льготным ставкам:
5% — в федеральный бюджет;
0% — в региональный бюджет.
В 2026 году изменений по этим ставкам не будет.
Применять их компания может в том налоговом периоде, в котором соблюдает сразу три условия:
Получен документ о госаккредитации.
Доля IT-доходов составляет по итогам налогового периода не менее 70% в общей сумме выручки. Виды такой деятельности перечислены в п. 1.15 ст. 284 НК РФ.
На компанию не распространяется запрет на льготные налоговые ставки.
Применять льготные ставки можно ретроспективно, даже если эти условия выполнены только по итогам года. Если же компания лишится госаккредитации или нарушит условие о доле 70%, налог пересчитывают с начала года по общим ставкам.
С 1 января 2026 года IT-компании — участники «Сколково» или проектов инновационно-технологических центров по закону 216-ФЗ от 29.07.2017 при необходимых условиях применяют установленную для них ставку 0% или освобождение от налога на 10 лет.
Основание — п. 1.15 ст. 284 НК РФ, пп. «а» п. 62 ст. 2 законопроекта № 1026190-8.
Ускоренная амортизация по ОС и НМА для IT
В 2026 году у IT-компаний сохранится право на ускоренную амортизацию основных средств и нематериальных активов.
Повышающий коэффициент не более 3 по объектам ОС можно применять в налоговом учёте, если основное средство на дату ввода в эксплуатацию включили в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.
Повышающий коэффициент не выше 3 по НМА можно применять к исключительным правам на программы и базы данных, включенные в единый реестр российского ПО. Исключения — объекты, по которым IT-компания самостоятельно определила срок полезного использования. Коэффициент можно применять лишь в тех периодах, когда программа или база данных были в реестре российского ПО.
Повышающий коэффициент 2 можно применить при формировании первоначальной стоимости объектов:
НМА в виде исключительных прав на программы, базы данных, включенные в реестр российского ПО на дату, когда НМА ввели в эксплуатацию и сформировали его первоначальную стоимость. Если первоначальная стоимость НМА сформирована с повышающим коэффициентом, но позднее объект исключили из реестра, его первоначальная стоимость не меняется.
ОС, которые на дату ввода в эксплуатацию есть в Перечень российского высокотехнологичного оборудования из Распоряжения Правительства № 1937-р от 20.07.2023.
ОС, которые относятся к сфере ИИ (искусственного интеллекта) и есть в едином реестре российской радиоэлектронной продукции.
Применение любого повышающего коэффициента должно быть прописано в учётной налоговой политике IT-компании.
Основание — п. п. 1, 3 ст. 257, пп. 5 п. 2 ст. 259.3 НК РФ, письмо Минфина № 03-03-06/1/108245 от 08.11.2022.
Освобождение от НДС для IT
В 2025 году IT-компании освобождены от НДС, если передают исключительные права и предоставляют права на использование программ и баз данных из специальных реестров российского ПО или реестра результатов НИОКР военного, специального, двойного назначения. Применять льготу можно по основному и по сублицензионному договору.
В первом чтении законопроекта о налоговой реформе эту льготу исключили из НК. Но ко второму чтению Правительство всё же решило не вводить НДС для IT. Поэтому в 2026 году компании из этой сферы по-прежнему не будут платить НДС.
С 1 января 2026 года основная ставка НДС для компаний на ОСНО и УСН вырастет с 20% до 22%. Пониженные ставки для УСН остались на прежнем уровне — 5% и 7%.
Как и прежде, в 2026 году освобождение от НДС для IT не действует:
Если ПО или база данных, на которые предоставляют права на использование или передают исключительные права, не числятся ни в одном из специальных реестров.
ПО или база данных есть в специальном реестре, но передаваемые права позволяют распространять рекламу в интернете и получать к ней доступ, размещать там же объявления о покупке и продаже товаров, искать информацию о потенциальных покупателях и продавцах, заключать сделки.
Основание — пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ, п. 5 ст. 2 законопроекта № 1026190-8.
Как IT-компаниям подготовиться к изменениям
Что нужно успеть сделать до начала 2026 года:
Проверьте, будет ли ваша деятельность соответствовать требованиям НК для применения IT-льгот.
Проанализируйте, какой объём доходов от профильной деятельности планируете получить в 2026 году и составят ли они 70% от общего объёма поступлений. От этого зависит, сможете ли вы применять льготы по взносам и налогу на прибыль.
Рассчитайте примерную нагрузку на фонд оплаты труда при повышенных льготных тарифах и сравните её с сегодняшней.
Увеличенный объём расходов учтите в бюджете на 2026 год.
