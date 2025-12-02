Как закрыть ИП в 2025 году и что делать дальше

Кому стоит закрыть ИП из-за реформы 2026 года
Главная изменение новой реформы — резкое снижение лимитов дохода:
для УСН — дохода, который позволяет избежать уплаты НДС,
для ПСН — дохода для применения этого режима.
Новые лимиты доходов на УСН. После превышения порога появится обязанность платить НДС:
2026 год: платить НДС придётся, если доход за 2025 год превысит 20 млн ₽. Если превышение произошло в течение года 2026 года, обязанность возникает с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.
2027 год: лимит снизится до 15 млн ₽.
2028 год и далее: лимит составит 10 млн ₽.
Новые лимиты доходов на ПСН. С 2026 года применять патент нельзя, если доход за 2025 год или в течение 2026 года превысил 20 млн ₽:
С 2027 года лимит снизится до 15 млн ₽.
С 2028 года и далее: лимит составит 10 млн ₽.
ИП с доходами, приближающимися к 20 млн ₽, нужно внимательно следить за оборотами. При росте бизнеса есть риск потерять право на ПСН или стать плательщиком НДС на УСН.
Как закрыть ИП в 2025 году: пошаговая инструкция
Вот как это сделать правильно:
1. Подайте заявление по форме № Р26001. Самый удобный способ подачи: онлайн через сервис ФНС. Ещё варианты — обратиться лично в инспекцию, через МФЦ или нотариуса — тогда он подаст документы самостоятельно. Документы можно также направить в бумажном виде почтой.
Также учтите, что подпись ИП в заявлении, оформленном на бумаге, должна быть нотариально заверена. Если документы направляются в электронной форме (например, через сайт ФНС России, портал госуслуг (ЕПГУ), через МФЦ или нотариуса), то госпошлина не уплачивается.
2. Дождитесь решения. Срок регистрации снятия с учёта — 5 рабочих дней со дня подачи документов.
3. Получите документы. На шестой рабочий день после подачи документов ФНС пришлёт документы о закрытии ИП. С учёта в СФР снимут автоматически.
Новая методичка от ФНС
Ответы на 26 вопросов о работе на УСН в 2025 году
Что ещё нужно сделать до или после закрытия
1. Уволить работников. Если есть наёмные работники, то не позднее чем за две недели до начала расторжения трудовых договоров с работниками нужно решить кадровые вопросы по увольнению работников и службы занятости.
Внимание! Предпринимателя даже после утраты статуса ИП могут привлечь к административной ответственности за нарушения трудового законодательства, допущенные в период его деятельности, если соблюдены следующие условия:
установлена его вина;
не истёк срок давности — один год со дня совершения нарушения, ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ.
2. Сдать отчётность. Состав отчётности зависит от системы налогообложения и наличия работников.
Подробнее об основной отчётности, которую нужно представить при закрытии ИП, смотрите таблицу «Моё дело Бюро».
3. Уплатить налоги и взносы. Закрыть ИП с долгами можно, но они перейдут на вас как на физическое лицо.
Подробно о таких платежах и сроках их уплаты при закрытии ИП смотрите таблицу «Моё дело Бюро».
Некоторые платежи допустимо перечислить даже после закрытия ИП, но учитывайте, что уплата отдельных налогов, взносов может уменьшить сумму других налогов. Например, при УСН обязательные страховые взносы за работников можно учесть в расходах или уменьшить на них непосредственно сумму единого налога. А суммы, уплаченные после закрытия ИП, так учесть не получится.
Некоторые действия (закрытие счета, снятие ККТ) лучше выполнять после получения документов о закрытии ИП — на случай, если налоговая откажет в регистрации (по причинам, указанным в п. 1 ст. 23 Федерального закона № 129-ФЗ от 8 августа 2001 г.).
Моё дело Бюро
Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг
Что делать после закрытия ИП
1. Стать самозанятым. НПД подходит для микробизнеса с доходом до 2,4 млн ₽ в год.
Плюсы: низкие ставки (4% или 6%), нет отчётности, не нужна ККТ (чеки выдаются через приложение).
Минусы: нельзя нанимать работников, есть риски при дроблении бизнеса.
Риски: переквалификация отношений с заказчиками в трудовые. Контроль со стороны ФНС усилится, особенно в отношении дробления бизнеса.
Альтернатива: можно перейти на НПД, оставаясь ИП. Кроме того, законодательство не устанавливает общего запрета на повторную регистрацию в качестве ИП (за исключением ряда случаев, в т.ч. банкротства, принудительного закрытия судом).
2. Открыть ООО на УСН или ОСНО. Подходит для бизнеса с доходом выше новых лимитов.
Ставки: на ОСНО ставка налога на прибыль — 25%, НДС — 22%.
На УСН ставки единого налога — 6% или 15%, НДС: пониженные ставки — 5%,7% (без вычета входного НДС), общая — 22% (с вычетом). С 2026 года величина максимального дохода на УСН для применения пониженных ставок НДС (250 млн ₽ и 450 млн ₽ для ставок 5 и 7%, соответственно) индексируется на коэффициент 1,09 и составит 272,5 для 5%-ного НДС и 490,5 млн ₽ для 7%-ного НДС.
Плюсы: разделение личной и бизнес-ответственности, вычет НДС для контрагентов.
Минусы: сложное администрирование, высокая налоговая нагрузка.
Альтернатива: можно перейти на ОСНО (УСН) либо продолжить их применение, оставаясь ИП.
3. Перейти на АУСН. Эта система может подойти для малого бизнеса:
Лимит доходов: 60 млн ₽ в год.
Ставки: 8% («доходы») или 20% («доходы минус расходы»).
Плюсы: не нужно платить НДС и страховые взносы за себя, сдавать декларацию.
Ограничения: до 5 сотрудников-резидентов РФ и по стоимости основных средств.
Целесообразно переходить на АУСН, оставаясь ИП.
Подробно о применении АУСН смотрите материал в «Моё дело Бюро». Перечень регионов, в которых введён спецрежим, есть по ссылке.
4. Стать наёмным работником. Если вести бизнес стало невыгодно, можно устроиться на работу по трудовому договору. А ещё после закрытия ИП вы имеете право на пособие по безработице и помощь службы занятости. Они пригодятся, пока будете искать работу.
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFH3YHu2
Начать дискуссию