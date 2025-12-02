Как закрыть ИП в 2025 году и что делать дальше

Как закрыть ИП в 2025 году: пошаговая инструкция

Вот как это сделать правильно:

1. Подайте заявление по форме № Р26001. Самый удобный способ подачи: онлайн через сервис ФНС. Ещё варианты — обратиться лично в инспекцию, через МФЦ или нотариуса — тогда он подаст документы самостоятельно. Документы можно также направить в бумажном виде почтой.

Также учтите, что подпись ИП в заявлении, оформленном на бумаге, должна быть нотариально заверена. Если документы направляются в электронной форме (например, через сайт ФНС России, портал госуслуг (ЕПГУ), через МФЦ или нотариуса), то госпошлина не уплачивается.

2. Дождитесь решения. Срок регистрации снятия с учёта — 5 рабочих дней со дня подачи документов.

3. Получите документы. На шестой рабочий день после подачи документов ФНС пришлёт документы о закрытии ИП. С учёта в СФР снимут автоматически.