Налоговая реформа — 2026: обзор основных изменений

Льгота для туроператоров: до конца 2030 года продлевается действие льготы по НДС для туроператоров ( пп. 39 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ ), занимающихся внутренним и въездным туризмом.

Льгота для санаториев. Услуги по временному проживанию в санаториях освобождаются от туристического налога, если путёвки оплачены за счёт бюджета.

Важно: новое правило имеет обратную силу — оно применяется к налогам за 2024 и 2025 годы.

Освобождение в зонах ЧС и КТО . Граждане освобождаются от уплаты налога на землю и имущество, если они находятся на территориях, где введён режим ЧП, ЧС или правовой режим контртеррористической операции (КТО) и объявлено временное отселение (эвакуация) жителей. Льгота действует в течение всего налогового периода (календарного года), в котором действовал особый режим.

Продление льготных пеней . На 2026 год продлевается льготный порядок расчёта пеней для организаций, установленный п. 5.1 ст. 75 НК РФ .

Вступают в силу с 28 ноября 2025 года

Вступают в силу с 1 января 2026 года

Это основной блок изменений, они начнут действовать после Нового года ↓

Налоговое администрирование и проверки

Сезонное производство. Уточнено определение — это деятельность, при которой выручка в конкретном квартале/полугодии падаёт более чем на 50% из-за климатических условий. Уведомления для физлиц. Пользователи Личного кабинета налогоплательщика перестанут получать бумажные дубликаты налоговых уведомлений. Только «цифра». Игорный бизнес: налог становится федеральным (вместо регионального). Глава 29 «Налог на игорный бизнес» исключается из НК РФ и вводится новая одноимённая глава. 25.5. Ограничение на исправление ошибок прошлых периодов. Вводится запрет на корректировку налоговой базы текущего периода за счёт ошибок (искажений) прошлых лет, если они привели к переплате налога и налоговая ставка в текущем периоде выше, чем она была в периоде совершения ошибки. Арест имущества. При аресте авто запрещаются регистрационные действия. Недвижимость арестуют только в крайнем случае, если другого имущества не хватает для покрытия долга. Проверки. ФНС ужесточает правила: При выездной проверке инспекторы смогут проверять завершённые периоды текущего года.

К камеральной проверке смогут привлечь инспекторов из других инспекций.

Уведомления о вызове налогоплательщика для дачи показаний будут приходить в том числе через «Госуслуги».

Расширен доступ инспекторов в помещения и право на выемку документов при проведении допмероприятий контроля. Контролируемые сделки. В список попадают сделки с резидентами стран, где налог на прибыль 15% и ниже.

НДС

Повышение ставки. Общая ставка НДС увеличивается с 20% до 22%. Расчётная ставка составит 18,03% (вместо 16,67%). Изменение касается товаров, работ и услуг, отгруженных с 1 января 2026 года. Ставка 10% для социально значимых товаров сохраняется. Снижение порога доходов для освобождения от НДС на УСН. С 2026 года платить НДС придётся при выручке свыше 20 млн ₽ (вместо 60 млн), с 2027 — свыше 15 млн, с 2028 — свыше 10 млн. Изменения в льготах и ставках: Исключены из ставки 10%: молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира и сливочно-растительные топлёные смеси будут облагаться по общей ставке (22%).

Отмена освобождения от НДС: лишаются льготы услуги по обслуживанию банковских карт и операции организаций, обеспечивающих информационно-технологическое взаимодействие между участниками расчётов (в т. ч. услуги по сбору, обработке и предоставлению участникам расчётов информации по операциям с банковскими картами). Счета-фактуры: В счёте-фактуре на реализацию появится обязанность указывать порядковый номер и дату составления авансового счёта-фактуры, если под эту отгрузку ранее был получен аванс.

ИП в счетах-фактурах должны указывать ОГРН и дату его присвоения (вместо реквизитов свидетельства о госрегистрации). Отказ от пониженных ставок НДС на УСН. Вводится возможность отказаться от ставок НДС 5% и 7% в течение первого года применения. Продление заявительного порядка возмещения НДС. Упрощённый порядок ускоренного возмещения налога (без банковской гарантии) для налогоплательщиков, не находящихся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, продлён на 2026 год.

Налог на прибыль

Иностранные агенты лишаются льгот. Организации со статусом иностранного агента (или в которых доля участия иноагента составляет не менее 10%), теряют право на применение ряда преференций — например, они не смогут применять льготу при безвозмездной передаче имущества (пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ) и использовать пониженные ставки налога. Безвозмездное получение в силу закона. Власти скорректировали льготу для имущества (работ, услуг), которое бизнес обязан принять в силу законодательства: Исключение денег: денежные средства исключены из перечня необлагаемых доходов по этому основанию (они учитываются в доходах в особом порядке по п. 4.1 ст. 271 НК РФ).

Расширение сферы: освобождение от налога теперь применяется и в случаях, когда обязанность передачи установлена законодательством субъектов РФ или актами Правительства РФ (ранее — только федеральными законами).

Расходы передающей стороны: компании, передающие имущество по требованию региональных законов или актов Правительства, смогут учесть затраты на такую передачу в расходах. Амортизация и коэффициенты: Запрет на коэффициент 2: нельзя применять повышающий коэффициент к расходам на российское ПО и радиоэлектронику, ПАК, если по условиям лицензионного договора налогоплательщик имеет право передавать права на это ПО другим лицам (сублицензирование).

Бюджетные инвестиции: имущество, созданное или купленное за счёт целевого бюджетного финансирования, исключается из состава амортизируемого (так как расходы на него не учитываются при формировании первоначальной стоимости). Учёт долгов и убытков: Сомнительные долги: штрафы, пени и санкции, присуждённые судом по договорам реализации, могут признаваться сомнительным долгом.

Убытки прошлых лет: ограничение на перенос убытков (не более 50% налоговой базы текущего периода) продлено до 2030 года. Налогообложение игорного бизнеса. Букмекерские конторы и тотализаторы становятся плательщиками налога на прибыль по общей ставке 25% (в дополнение к налогу на игорный бизнес). Для расчёта базы им разрешено учитывать специфические расходы: Суммы выплаченных выигрышей (признаются в момент окончания игры).

Целевые отчисления от азартных игр (признаются на последнюю дату квартала). Проверьте бухгалтерские риски вашего бизнеса Забирайте чек-лист грамотного предпринимателя бесплатно! Заполните форму, вышлем чек-лист вам на e-mail: Отправить

УСН

Открытый перечень расходов. Перечень расходов на объекте «доходы минус расходы» становится открытым. Разрешено списывать затраты на модернизацию НМА. НДФЛ для вкладов ИП. Доходы ИП в виде процентов по остаткам на расчётном счёте выводятся из-под УСН. Аналогичное правило вводится для ЕСХН и АУСН. Это изменение ведёт к снижению налоговой нагрузки ИП. Проценты будут облагаться по правилам НДФЛ для физлиц — с примением необлагаемого лимита. УСН для регионов. Устанавливать «налоговые каникулы» и настраивать УСН в регионах будет Правительство, а не региональные власти. Переход на ОСНО. Урегулирован порядок учёта «старых» расходов при вынужденном или добровольном переходе с УСН на общий режим (метод начисления). Если товары были оплачены на УСН, но не признаны расходами, их можно учесть в расходах по налогу на прибыль в месяце перехода. Условие: оплата прошла не ранее чем за 3 года до года перехода на ОСНО. Аналогичное правило вводится и для ЕСХН.

Страховые взносы

Отмена льгот для субъектов МСП. Для большинства субъектов МСП (торговля, строительство) льготные тарифы (15%) отменяются. С 2026 года они обязаны применять общие тарифы: 30% в пределах базы и 15,1% сверх базы. Пониженный тариф сохранится только для МСП, работающих в сферах: Общественного питания (15% с выплат свыше 1,5 МРОТ).

Обрабатывающего производства (7,6% с выплат свыше 1,5 МРОТ).

Приоритетных отраслей, их перечень утвердит Правительство РФ (15% с выплат свыше 1,5 МРОТ).

СОНКО и благотворительных организаций на УСН (в пределах базы — 15%, с выплат свыше базы — 7,6%). Изменение тарифов для производителей радиоэлектроники. Для них тариф взносов повышен до 15% по выплатам в пределах базы. С выплат свыше базы тариф останется на уровне 7,6%. Изменение тарифов для IT-организаций. Для них тариф взносов снижен до 0% по выплатам сверх базы. С выплат в пределах базы тариф останется на уровне 7,6%. При определении права на пониженный тариф в состав доходов включены также доходы от реализации услуг (работ) по проектированию (разработке) оборудования для производства электронной компонентной базы (модулей), а не только от производства такого оборудования. Новая база для взносов за руководителя. Законодательно закреплён минимальный размер базы для начисления взносов за руководителя коммерческой организации. Даже если директор работает на 0,1 ставки, взносы нужно начислять с суммы не менее 1 МРОТ за полный месяц. Пример: директор оформлен на 0,5 ставки, начислено 15 000 ₽ (МРОТ 27 093 ₽). Взносы придётся заплатить не с 15 000 ₽, а с 27 093 ₽. Если директор руководит неполный месяц, то МРОТ рассчитывается пропорционально количеству календарных дней действия его полномочий в месяце. Фиксированные взносы ИП с двойным статусом. Если предприниматель одновременно ведёт иную частную практику (например, является оценщиком), он платит фиксированные взносы «за себя» однократно. Доплата 1% с доходов свыше 300 тыс. ₽ рассчитывается с совокупного дохода.

НДФЛ

Продажа недвижимости. Уточняется порядок налогообложения: Для освобождения от налога (через 3 или 5 лет) срок владения должен быть непрерывным.

Льгота для многодетных: купленное жилье сравнивается с иным помещением, находящимся в собственности у семьи, не только по метражу общей площади (как сейчас), но и по кадастровой стоимости. Льгота не сработает, если семья уже владеет долей (более 50%) в другом жилье, кадастровая стоимость которого выше стоимости покупаемой квартиры; для определения количества и возраста детей учитываются также дети, которые родились после продажи льготной недвижимости до 30 апреля следующего года; льгота для многодетных расширена на родителей недееспособных детей (без ограничения возраста).

Детские вычеты. Уточнено, что лимит дохода (450 000 ₽) для получения стандартного вычета на ребёнка рассчитывается только по доходам, относящимся к основной налоговой базе (зарплата, услуги и т.д.), без учёта дивидендов и иных баз. Иностранные агенты: для граждан, которые хотя бы один день в году имели статус иностранного агента, вводится жёсткий режим: Единая ставка НДФЛ — 30%.

Отмена льготы по сроку владения имуществом и пр.

ПСН

Уменьшение порога по доходам для применения режима. Бизнес утрачивает право на применение ПСН, если доходы от деятельности на патенте за 2025 год или в течение 2026 года превысили 20 млн ₽. С 2027 года предельная сумма доходов для применения ПСН составит 15 млн ₽, в 2028 — 10 млн ₽. Пересчёт стоимости патента: устанавливается порядок пересчёта стоимости патента, если физические показатели (например, площадь зала или штат) уменьшились. Для этого ИП сможет подать заявление на получение нового патента взамен ранее выданного. Срок: в течение 10 дней со дня изменения показателей. Сумма налога по ранее выданному патенту пересчитывается с даты начала его действия до даты, предшествующей дате начала действия нового патента.

Имущественные налоги (транспорт, земля, имущество)