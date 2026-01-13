Как заполнить декларацию по НДС за 4 квартал 2025 года: пошаговая инструкция с примером

По какой форме отчитываться за IV квартал 2025 года

Декларацию по НДС за IV квартал 2025 года заполняйте по форме из приказа ФНС № ЕД-7-3/989 от 05.11.2024. Она действует с начала 2025 года и не изменилась. Подробный порядок заполнения и электронный формат декларации есть в приложениях к этому же приказу.

В состав декларации по НДС входит титульный лист и 12 разделов с приложениями, но все их включать в отчёт не нужно.

Титульный лист и раздел 1 сдавайте, даже если нет облагаемых операций и «входящего» НДС, принятого к вычету.

Другие разделы заполняйте, если были соответствующие операции:

Условия Какой раздел заполнять Выступали налоговым агентом по НДС Раздел 2 Осуществляли обычные операции, которые облагаются НДС по любым ставкам, кроме 0% Раздел 3 Были операции, облагаемые по ставке 0% Разделы 4 – 6 Были только необлагаемые НДС операции, или реализация за рубежом, или получали авансы за товары с производственным циклом более 6 месяцев Раздел 7 Применяли вычеты по НДС (по данным из книги покупок), в том числе — при отгрузке в счёт поступивших авансов, при возврате предоплат, при возврате товара покупателем или при отказе от него, при уменьшении цены отгруженного товара Раздел 8 Исчисляли НДС при реализации (по данным из книги продаж) Раздел 9 Выставляли счета-фактуры как посредники по договорам комиссии, транспортной экспедиции, агентским договорам Разделы 10, 11 Выставляли счета-фактуры с выделенным НДС по необлагаемым операциям или при наличии освобождения от уплаты налога Раздел 12

Заполнять и сдавать декларацию на бумаге вправе только освобожденные от уплаты НДС налоговые агенты, все остальные должны отчитываться исключительно электронно.

Основание — п. 3.1 Порядка заполнения декларации.

Обратите внимание: с 2026 года в форме декларации по НДС появятся изменения. Например, в раздел 3 добавят новые ставки 22%, 22/122 и 18,03%, а в разделе 8 появятся строки для реквизитов отгрузочного счёта-фактуры в счёт полученного аванса.

Основание — проект приказа ФНС (ID проекта 00162622).