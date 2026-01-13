8092 ОК Общ моб 1
Декларация по НДС
Как заполнить декларацию по НДС за 4 квартал 2025 года: пошаговая инструкция с примером

Не позднее 26 января 2026 года все плательщики НДС должны отчитаться за IV квартал 2025 года. Подготовили подробную инструкцию, как заполнить декларацию по НДС с примером готового отчёта.

Самое главное:

  1. Форма декларации по НДС с начала 2025 года не изменилась.

  2. Какие разделы заполнять — зависит от специфики вашей деятельности.

  3. Разбираем порядок заполнения декларации по НДС за IV квартал 2025 года: инструкция по общим и «специальным» разделам.

  4. Приводим пример — как заполнить декларацию по НДС.

По какой форме отчитываться за IV квартал 2025 года

Декларацию по НДС за IV квартал 2025 года заполняйте по форме из приказа ФНС № ЕД-7-3/989 от 05.11.2024. Она действует с начала 2025 года и не изменилась. Подробный порядок заполнения и электронный формат декларации есть в приложениях к этому же приказу.

В состав декларации по НДС входит титульный лист и 12 разделов с приложениями, но все их включать в отчёт не нужно.

Титульный лист и раздел 1 сдавайте, даже если нет облагаемых операций и «входящего» НДС, принятого к вычету.

Другие разделы заполняйте, если были соответствующие операции:

Условия

Какой раздел заполнять

Выступали налоговым агентом по НДС

Раздел 2

Осуществляли обычные операции, которые облагаются НДС по любым ставкам, кроме 0%

Раздел 3

Были операции, облагаемые по ставке 0%

Разделы 4 – 6

Были только необлагаемые НДС операции, или реализация за рубежом, или получали авансы за товары с производственным циклом более 6 месяцев

Раздел 7

Применяли вычеты по НДС (по данным из книги покупок), в том числе — при отгрузке в счёт поступивших авансов, при возврате предоплат, при возврате товара покупателем или при отказе от него, при уменьшении цены отгруженного товара

Раздел 8

Исчисляли НДС при реализации (по данным из книги продаж)

Раздел 9

Выставляли счета-фактуры как посредники по договорам комиссии, транспортной экспедиции, агентским договорам

Разделы 10, 11

Выставляли счета-фактуры с выделенным НДС по необлагаемым операциям или при наличии освобождения от уплаты налога

Раздел 12

Заполнять и сдавать декларацию на бумаге вправе только освобожденные от уплаты НДС налоговые агенты, все остальные должны отчитываться исключительно электронно.

Основание — п. 3.1 Порядка заполнения декларации.

Обратите внимание: с 2026 года в форме декларации по НДС появятся изменения. Например, в раздел 3 добавят новые ставки 22%, 22/122 и 18,03%, а в разделе 8 появятся строки для реквизитов отгрузочного счёта-фактуры в счёт полученного аванса.

Основание — проект приказа ФНС (ID проекта 00162622).

Как заполнять декларацию по НДС за IV квартал 2025 года

Декларацию по НДС заполняйте по данным из счетов-фактур, книги продаж, книги покупок, сведений налогового и бухгалтерского учёта.

Разделы и приложения к ним лучше заполнять не по порядку, а в более удобной последовательности.

Титульный лист

Заполнение титула стандартно:

  • ИНН — для ИП из 12 цифр, для юрлиц из 10 цифр; КПП указывают только организации.

  • «Номер корректировки» — «0--» для первичной декларации, «1--», «2--» и далее по порядку — для уточнёнки.

  • «Налоговый период» — код IV квартала «24», при реорганизации юрлица — «56»; «Отчётный год» — «2025».

  • «Представляется в налоговый орган (код)» — четырехзначный код ИФНС, в которую отчитываетесь.

  • «По месту нахождения (учёта)» — это код из приложения № 3 к Порядку заполнения. Самые частые коды — «116» по месту постановки на учёт ИП, «214» — по месту учёта организации.

  • «Налогоплательщик» — наименование компании как в уставе / полное ФИО ИП как в паспорте.

Готовую декларацию подписывает руководитель юрлица / ИП (укажите код «1») или представитель, который действует по доверенности (укажите код «2»).

Раздел 8

Из книги покупок за IV квартал перенесите в раздел 8 информацию о счетах-фактурах от поставщиков, по которым принимали к вычету «входящий» налог:

Строки раздела 8

Заполнение

001

Только при подаче уточнёнки

05

Порядковый номер записи из графы 1 книги покупок

010–180

Соответствующие показатели из граф 2–8, 10 и 12–15 книги покупок

190

Строка «Всего» из книги покупок (заполняйте только на последнем листе раздела 8)

200

Графа 16 книги покупок

210–230

Данные из граф 17–19 книги покупок. По операциям с прослеживаемыми товарами укажите код единицы измерения, количество и стоимость

Приложение 1 к разделу 8

Данные из дополнительных листов книги покупок

Раздел 9

В раздел 9 перенесите данные из книги продаж за IV квартал:

Строки раздела 9

Заполнение

001

Только при подаче уточнёнки

005

Порядковый номер записи из графы 1 книги продаж

010

Код вида операции из графы 2 книги продаж

020–221

Сведения из счетов-фактур (графы 3–6, 8, 10–20 книги продаж)

222–224

Сведения о прослеживаемых товарах (графы 21–23 книги продаж)

230–280

Строка «Всего» из книги продаж (заполняйте только на последнем листе раздела 9)

Приложение 1 к разделу 9

Данные из дополнительных листов книги продаж

Раздел 3

В разделе 3 рассчитайте налог к уплате:

Строки раздела 3

Заполнение

010–060

Налоговая база и налог, рассчитанный по соответствующим ставкам (по видам облагаемых объектов)

070

Сумма НДС, рассчитанная с полученных авансов

080–118

Налоговая база, облагаемая по соответствующим ставкам НДС, с учётом восстановленного налога.

Не нужно отражать:

  • суммы, облагаемые по ставке 0%;

  • суммы, не облагаемые НДС.

120–190

Суммы вычетов по НДС, за исключением вычетов по операциям, которые отразили в разделах 4, 5 или 6 

200

Если разница между строками 118 и 190 положительная — это сумма НДС, которую нужно уплатить в бюджет 

Если строки 118 и 190 равны, налога к уплате нет — в строке 200 укажите значение «0» 

210

Если разница между строками 118 и 190 отрицательная — это сумма НДС к возмещению. Укажите эту сумму в строке 210 без минуса

Приложение 1 к разделу 3

Заполняется только в декларации за IV квартал, если восстанавливаете принятый к вычету налог по объектам недвижимости. На каждый объект заполняйте отдельное приложение 1

Приложение 2 к разделу 3

Заполняют налогоплательщики — отделения иностранных организаций в РФ.

Раздел 2

Если исполняли обязанности налогового агента по НДС, в разделе 2 отразите налог по каждому контрагенту.

Сумму налога к уплате укажите в стр. 060. Сумму вычета по агентскому налогу отражайте в стр. 080 раздела 3.

Если получали от покупателей авансы в счёт отгрузки, сумму налога с них укажите в стр. 090, а налог, начисленный при отгрузке — по стр. 100. 

При отсутствии суммы в стр. 080 перенесите в стр. 060 сумму налога из стр. 090. Если в стр. 090 сумма отсутствует, перенесите в стр. 060 значение из строки 080.

Разделы 4–6

Эти разделы заполняйте, если были операции, облагаемые по нулевой ставке НДС:

  • Раздел 4 — операции, по которым подтверждена ставка 0%.

  • Раздел 5 — вычеты, которые заявляете по операциям, облагаемым по ставке 0%, если они не были заявлены в квартале подтверждения ставки.

  • Раздел 6 — обязателен, если не подтвердили ставку НДС 0% в срок.

Раздел 7

Заполняйте раздел 7, если в IV квартале у вас были операции:

Также заполняйте раздел 7, если не рассчитываете НДС с авансов под поставку товаров с производственным циклом более 6 месяцев (п. 1 ст. 154, п. 13 ст. 167 НК РФ).

Разделы 10 и 11

Раздел 10 заполняйте, если при исполнении функций посредника выставляли счета-фактуры. Информацию перенесите из части 1 журнала учета счетов-фактур. Заполненных разделов 10 должно быть столько же, сколько записей в журнале.

Раздел 11 заполняйте, если получали счета-фактуры, работая по посредническим договорам. Данные переносите из части 2 журнала учёта счетов-фактур. Число разделов 11 должно равняться числу записей в части 2 журнала.

Раздел 1

Это итоговый раздел, его заполняйте в последнюю очередь, когда внесёте все данные в остальные разделы и приложения. Здесь отражается сумма налога к уплате либо к возмещению.

Строки раздела 1

Заполнение

010

Код ОКТМО

020

КБК

030

Налог к уплате при выставлении неплательщиком НДС счетов-фактур с выделенным налогом. Показатель не надо включать в строки 040 и 050

040

Заполняйте, если сумма налога к уплате больше или равна нулю — это НДС к уплате в бюджет

050

Заполняйте, если при расчёте получено отрицательное значение — это сумма налога к возмещению

055, 056

Заполняйте, если применяете заявительный порядок возмещения НДС (ст. 176.1 НК РФ)

090–095

Заполняйте, если являетесь стороной СЗПК и в строке 085 указали код «1»

Декларация по НДС за IV квартал 2025: пример заполнения

ООО «Металлист» — плательщик НДС, применяет ставку 20%. В IV квартале 2025 года компания осуществила такие операции:

Дата операции

Содержание операции

Сумма, руб.

Счёт- фактура (номер, дата)

Код вида операции

Комментарий

06.10.2025

Отгружена партия металлопродукции покупателю

1 080 000, в т. ч. НДС 20% — 180 000

100 от 06.10.2025

01 (отгрузка)

НДС по авансовому счету-фактуре № 99 от 29.09.2025 принят к вычету при отгрузке 06.10.2025

От покупателя 29.09.2025 получен аванс в счёт поставки в декабре 2025

600 000, в т. ч. НДС — 100 000 (600 000 х 20 / 120)

99 от 28.09.2025

22 (аванс, принимаемый к вычету)

10.10.2025

Покупателю отгружена партия металлопродукции

2 400 000, в т. ч. НДС 20% — 400 000

101 от 10.10.2025

01 (отгрузка)

Без предоплаты

24.11.2025

Закуплено у поставщика и проведено в учёте сырьё

960 000, в т. ч. НДС 20% — 160 000

200 от 24.11.2025

01 (приобретение товаров)

Без предоплаты

29.12.2025

Получен аванс от покупателя в счёт поставки металлопродукции в январе 2026

1 200 000, в т. ч. НДС — 200 000 (1 000 000 х 20 / 120)

102 от 29.12.2025

02 (оплата полученная)

Отгрузка состоится в I квартале 2026

В декларации надо заполнить: титульный лист, разделы 1, 3, 8 и 9.

Заполненная декларация ООО «Металлист»:

Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг

Ответы на вопросы

Можно ли подать нулевую декларацию по НДС на бумаге, а не электронно?

Ответ. Даже если у вас в течение квартала вообще не было деятельности, или были только необлагаемые НДС операции, отчитываться нужно в электронном формате по ТКС через оператора ЭДО. 

Для налоговиков подача декларации на бумаге равносильна тому, что её вообще не подали. В итоге можно пропустить срок сдачи, а значит, придётся платить штраф. Через 20 дней просрочки налоговая может заблокировать счета. 

Бумажная декларация по НДС допустима только для налоговых агентов, освобождённых от уплаты НДС, или не являющихся налогоплательщиками.

Основание — п. 3 ст. 80, п. 5 ст. 174 НК РФ.

В декларации можно указывать только одну ставку НДС. Как быть, если в октябре доход компании на УСН превысил 250 млн руб. и она перешла с пониженной ставки 5% на ставку 7% с 1 ноября 2025 года?

Ответ. Для бизнеса на УСН с пониженными ставками НДС действует исключение: две ставки в одной декларации при вынужденном переходе с 5% на 7% не будут считаться нарушением.

Основание — п. 8 ст. 164 НК РФ.

Правильно рассчитывайте налоги и сдавайте отчётность с первого раза с помощью сервиса готовых решений Бюро «Моё дело». Все готовые решения разработаны с учётом реального опыта — они включают нормативное обоснование, корреспонденцию счетов и разъяснения налоговых последствий. Получите онлайн-консультацию экспертов по самым спорным вопросам учёта и права.

