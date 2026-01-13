Как заполнить декларацию по НДС за 4 квартал 2025 года: пошаговая инструкция с примером

Самое главное:
Форма декларации по НДС с начала 2025 года не изменилась.
Какие разделы заполнять — зависит от специфики вашей деятельности.
Разбираем порядок заполнения декларации по НДС за IV квартал 2025 года: инструкция по общим и «специальным» разделам.
Приводим пример — как заполнить декларацию по НДС.
По какой форме отчитываться за IV квартал 2025 года
Декларацию по НДС за IV квартал 2025 года заполняйте по форме из приказа ФНС № ЕД-7-3/989 от 05.11.2024. Она действует с начала 2025 года и не изменилась. Подробный порядок заполнения и электронный формат декларации есть в приложениях к этому же приказу.
В состав декларации по НДС входит титульный лист и 12 разделов с приложениями, но все их включать в отчёт не нужно.
Титульный лист и раздел 1 сдавайте, даже если нет облагаемых операций и «входящего» НДС, принятого к вычету.
Другие разделы заполняйте, если были соответствующие операции:
Условия
Какой раздел заполнять
Выступали налоговым агентом по НДС
Раздел 2
Осуществляли обычные операции, которые облагаются НДС по любым ставкам, кроме 0%
Раздел 3
Были операции, облагаемые по ставке 0%
Разделы 4 – 6
Были только необлагаемые НДС операции, или реализация за рубежом, или получали авансы за товары с производственным циклом более 6 месяцев
Раздел 7
Применяли вычеты по НДС (по данным из книги покупок), в том числе — при отгрузке в счёт поступивших авансов, при возврате предоплат, при возврате товара покупателем или при отказе от него, при уменьшении цены отгруженного товара
Раздел 8
Исчисляли НДС при реализации (по данным из книги продаж)
Раздел 9
Выставляли счета-фактуры как посредники по договорам комиссии, транспортной экспедиции, агентским договорам
Разделы 10, 11
Выставляли счета-фактуры с выделенным НДС по необлагаемым операциям или при наличии освобождения от уплаты налога
Раздел 12
Заполнять и сдавать декларацию на бумаге вправе только освобожденные от уплаты НДС налоговые агенты, все остальные должны отчитываться исключительно электронно.
Основание — п. 3.1 Порядка заполнения декларации.
Обратите внимание: с 2026 года в форме декларации по НДС появятся изменения. Например, в раздел 3 добавят новые ставки 22%, 22/122 и 18,03%, а в разделе 8 появятся строки для реквизитов отгрузочного счёта-фактуры в счёт полученного аванса.
Основание — проект приказа ФНС (ID проекта 00162622).
Как заполнять декларацию по НДС за IV квартал 2025 года
Декларацию по НДС заполняйте по данным из счетов-фактур, книги продаж, книги покупок, сведений налогового и бухгалтерского учёта.
Разделы и приложения к ним лучше заполнять не по порядку, а в более удобной последовательности.
Титульный лист
Заполнение титула стандартно:
ИНН — для ИП из 12 цифр, для юрлиц из 10 цифр; КПП указывают только организации.
«Номер корректировки» — «0--» для первичной декларации, «1--», «2--» и далее по порядку — для уточнёнки.
«Налоговый период» — код IV квартала «24», при реорганизации юрлица — «56»; «Отчётный год» — «2025».
«Представляется в налоговый орган (код)» — четырехзначный код ИФНС, в которую отчитываетесь.
«По месту нахождения (учёта)» — это код из приложения № 3 к Порядку заполнения. Самые частые коды — «116» по месту постановки на учёт ИП, «214» — по месту учёта организации.
«Налогоплательщик» — наименование компании как в уставе / полное ФИО ИП как в паспорте.
Готовую декларацию подписывает руководитель юрлица / ИП (укажите код «1») или представитель, который действует по доверенности (укажите код «2»).
Раздел 8
Из книги покупок за IV квартал перенесите в раздел 8 информацию о счетах-фактурах от поставщиков, по которым принимали к вычету «входящий» налог:
Строки раздела 8
Заполнение
001
Только при подаче уточнёнки
05
Порядковый номер записи из графы 1 книги покупок
010–180
Соответствующие показатели из граф 2–8, 10 и 12–15 книги покупок
190
Строка «Всего» из книги покупок (заполняйте только на последнем листе раздела 8)
200
Графа 16 книги покупок
210–230
Данные из граф 17–19 книги покупок. По операциям с прослеживаемыми товарами укажите код единицы измерения, количество и стоимость
Приложение 1 к разделу 8
Данные из дополнительных листов книги покупок
Раздел 9
В раздел 9 перенесите данные из книги продаж за IV квартал:
Строки раздела 9
Заполнение
001
Только при подаче уточнёнки
005
Порядковый номер записи из графы 1 книги продаж
010
Код вида операции из графы 2 книги продаж
020–221
Сведения из счетов-фактур (графы 3–6, 8, 10–20 книги продаж)
222–224
Сведения о прослеживаемых товарах (графы 21–23 книги продаж)
230–280
Строка «Всего» из книги продаж (заполняйте только на последнем листе раздела 9)
Приложение 1 к разделу 9
Данные из дополнительных листов книги продаж
Раздел 3
В разделе 3 рассчитайте налог к уплате:
Строки раздела 3
Заполнение
010–060
Налоговая база и налог, рассчитанный по соответствующим ставкам (по видам облагаемых объектов)
070
Сумма НДС, рассчитанная с полученных авансов
080–118
Налоговая база, облагаемая по соответствующим ставкам НДС, с учётом восстановленного налога.
Не нужно отражать:
120–190
Суммы вычетов по НДС, за исключением вычетов по операциям, которые отразили в разделах 4, 5 или 6
200
Если разница между строками 118 и 190 положительная — это сумма НДС, которую нужно уплатить в бюджет
Если строки 118 и 190 равны, налога к уплате нет — в строке 200 укажите значение «0»
210
Если разница между строками 118 и 190 отрицательная — это сумма НДС к возмещению. Укажите эту сумму в строке 210 без минуса
Приложение 1 к разделу 3
Заполняется только в декларации за IV квартал, если восстанавливаете принятый к вычету налог по объектам недвижимости. На каждый объект заполняйте отдельное приложение 1
Приложение 2 к разделу 3
Заполняют налогоплательщики — отделения иностранных организаций в РФ.
Раздел 2
Если исполняли обязанности налогового агента по НДС, в разделе 2 отразите налог по каждому контрагенту.
Сумму налога к уплате укажите в стр. 060. Сумму вычета по агентскому налогу отражайте в стр. 080 раздела 3.
Если получали от покупателей авансы в счёт отгрузки, сумму налога с них укажите в стр. 090, а налог, начисленный при отгрузке — по стр. 100.
При отсутствии суммы в стр. 080 перенесите в стр. 060 сумму налога из стр. 090. Если в стр. 090 сумма отсутствует, перенесите в стр. 060 значение из строки 080.
Разделы 4–6
Эти разделы заполняйте, если были операции, облагаемые по нулевой ставке НДС:
Раздел 4 — операции, по которым подтверждена ставка 0%.
Раздел 5 — вычеты, которые заявляете по операциям, облагаемым по ставке 0%, если они не были заявлены в квартале подтверждения ставки.
Раздел 6 — обязателен, если не подтвердили ставку НДС 0% в срок.
Раздел 7
Заполняйте раздел 7, если в IV квартале у вас были операции:
освобожденные от НДС (ст. 149, п. 2 ст. 156 НК РФ);
не облагаемые НДС (п. 2 ст. 146 НК РФ);
с местом реализации за пределами РФ (ст. 147, 148 НК РФ, п. 3. 29 Протокола ЕАЭС о косвенных налогах).
Также заполняйте раздел 7, если не рассчитываете НДС с авансов под поставку товаров с производственным циклом более 6 месяцев (п. 1 ст. 154, п. 13 ст. 167 НК РФ).
Разделы 10 и 11
Раздел 10 заполняйте, если при исполнении функций посредника выставляли счета-фактуры. Информацию перенесите из части 1 журнала учета счетов-фактур. Заполненных разделов 10 должно быть столько же, сколько записей в журнале.
Раздел 11 заполняйте, если получали счета-фактуры, работая по посредническим договорам. Данные переносите из части 2 журнала учёта счетов-фактур. Число разделов 11 должно равняться числу записей в части 2 журнала.
Раздел 1
Это итоговый раздел, его заполняйте в последнюю очередь, когда внесёте все данные в остальные разделы и приложения. Здесь отражается сумма налога к уплате либо к возмещению.
Строки раздела 1
Заполнение
010
Код ОКТМО
020
КБК
030
Налог к уплате при выставлении неплательщиком НДС счетов-фактур с выделенным налогом. Показатель не надо включать в строки 040 и 050
040
Заполняйте, если сумма налога к уплате больше или равна нулю — это НДС к уплате в бюджет
050
Заполняйте, если при расчёте получено отрицательное значение — это сумма налога к возмещению
055, 056
Заполняйте, если применяете заявительный порядок возмещения НДС (ст. 176.1 НК РФ)
090–095
Заполняйте, если являетесь стороной СЗПК и в строке 085 указали код «1»
Декларация по НДС за IV квартал 2025: пример заполнения
ООО «Металлист» — плательщик НДС, применяет ставку 20%. В IV квартале 2025 года компания осуществила такие операции:
Дата операции
Содержание операции
Сумма, руб.
Счёт- фактура (номер, дата)
Код вида операции
Комментарий
06.10.2025
Отгружена партия металлопродукции покупателю
1 080 000, в т. ч. НДС 20% — 180 000
100 от 06.10.2025
01 (отгрузка)
НДС по авансовому счету-фактуре № 99 от 29.09.2025 принят к вычету при отгрузке 06.10.2025
От покупателя 29.09.2025 получен аванс в счёт поставки в декабре 2025
600 000, в т. ч. НДС — 100 000 (600 000 х 20 / 120)
99 от 28.09.2025
22 (аванс, принимаемый к вычету)
10.10.2025
Покупателю отгружена партия металлопродукции
2 400 000, в т. ч. НДС 20% — 400 000
101 от 10.10.2025
01 (отгрузка)
Без предоплаты
24.11.2025
Закуплено у поставщика и проведено в учёте сырьё
960 000, в т. ч. НДС 20% — 160 000
200 от 24.11.2025
01 (приобретение товаров)
Без предоплаты
29.12.2025
Получен аванс от покупателя в счёт поставки металлопродукции в январе 2026
1 200 000, в т. ч. НДС — 200 000 (1 000 000 х 20 / 120)
102 от 29.12.2025
02 (оплата полученная)
Отгрузка состоится в I квартале 2026
В декларации надо заполнить: титульный лист, разделы 1, 3, 8 и 9.
Заполненная декларация ООО «Металлист»:
Ответы на вопросы
Можно ли подать нулевую декларацию по НДС на бумаге, а не электронно?
Ответ. Даже если у вас в течение квартала вообще не было деятельности, или были только необлагаемые НДС операции, отчитываться нужно в электронном формате по ТКС через оператора ЭДО.
Для налоговиков подача декларации на бумаге равносильна тому, что её вообще не подали. В итоге можно пропустить срок сдачи, а значит, придётся платить штраф. Через 20 дней просрочки налоговая может заблокировать счета.
Бумажная декларация по НДС допустима только для налоговых агентов, освобождённых от уплаты НДС, или не являющихся налогоплательщиками.
Основание — п. 3 ст. 80, п. 5 ст. 174 НК РФ.
В декларации можно указывать только одну ставку НДС. Как быть, если в октябре доход компании на УСН превысил 250 млн руб. и она перешла с пониженной ставки 5% на ставку 7% с 1 ноября 2025 года?
Ответ. Для бизнеса на УСН с пониженными ставками НДС действует исключение: две ставки в одной декларации при вынужденном переходе с 5% на 7% не будут считаться нарушением.
Основание — п. 8 ст. 164 НК РФ.
