Как предоставлять работникам стандартные вычеты по НДФЛ на детей в 2026 году: руководство для бухгалтера

Шаг 1. Выясните размер полагающихся работнику «детских» вычетов

Сотрудникам с детьми в 2026 году предоставляйте стандартные вычеты в размере:

Основание для вычета Размер вычета (руб.) Получатель вычета На каждого ребёнка до 18 лет (до 24 лет, если он учится очно): Родитель (в том числе приёмный), его супруг (супруга), усыновитель, опекун, попечитель, на обеспечении которых находится ребёнок. на первого ребёнка 1 400 на второго ребёнка 2 800 на третьего и последующих детей 6 000 На каждого ребёнка — инвалида, инвалида с детства до 18 лет (инвалида I или II группы до 24 лет, если он учится очно) 12 000

Удвойте размер вычета, если работник воспитывает ребёнка или нескольких детей в одиночку. Начиная с месяца после вступления работника в новый брак, предоставляйте налоговый вычет в обычном размере.

Двойные вычеты на детей полагаются, если один родитель (опекун, усыновитель) отказался от своего вычета в пользу второго родителя.

Основание — пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ.

Чтобы применить правильный размер вычета, определите очерёдность по датам рождения детей. Учтите всех детей сотрудника, даже взрослых, которым вычет больше не положен.

Пример 1. У менеджера Прокофьевой Л. М. трое детей — первому из них 25 лет, второму 17 лет, третьему 15 лет. На старшего «детский» вычет уже не положен, а ежемесячные вычеты на второго и третьего ребёнка составят 2 800 и 6 000 рублей соответственно, всего — 8 800 рублей.

Пример 2. У инженера Павлова М. В. и его супруги есть по одному несовершеннолетнему ребёнку от предыдущих браков и один общий ребёнок. Павлов получит «детские» вычеты на каждого из троих детей:

1 400 рублей на самого старшего ребёнка;

2 800 рублей на второго по возрасту ребёнка;

6 000 рублей на самого младшего ребёнка.

Общая сумма «детских» вычетов, которые нужно предоставить Павлову — 10 200 рублей.

На дееспособного ребёнка предоставляйте вычеты независимо от его возраста.

Размер вычета на ребёнка с инвалидностью рассчитывайте как сумму двух вычетов: вычета согласно очерёдности его рождения (первый, второй, третий ребёнок и т. д.), и вычета на ребёнка-инвалида (12 000 рублей).

Основание — письмо Минфина № 03-04-06/31184 от 05.04.2024.

Пример. Бухгалтер Варфоломеева М. М. — мать двоих несовершеннолетних детей. Второй ребёнок имеет инвалидность. Варфоломеевой положен вычет по НДФЛ в размере 16 200 рублей, из которых:

1 400 рублей — вычет на первого ребёнка;

14 800 рублей (2 800 + 12 000) — вычет на второго ребёнка.