Как предоставлять работникам стандартные вычеты по НДФЛ на детей в 2026 году: руководство для бухгалтера

Самое главное:
Размеры вычетов на детей в 2026 году остались прежними.
От работников не требуются заявления на «детские» вычеты — достаточно копий подтверждающих документов.
Вычеты дают до совершеннолетия детей или до завершения очного обучения ребёнка не старше 24 лет.
Если доход превысил 450 000 рублей — вычеты на детей не применяются с месяца превышения до конца года.
Шаг 1. Выясните размер полагающихся работнику «детских» вычетов
Сотрудникам с детьми в 2026 году предоставляйте стандартные вычеты в размере:
Основание для вычета
Размер вычета (руб.)
Получатель вычета
На каждого ребёнка до 18 лет (до 24 лет, если он учится очно):
Родитель (в том числе приёмный), его супруг (супруга), усыновитель, опекун, попечитель, на обеспечении которых находится ребёнок.
1 400
2 800
6 000
На каждого ребёнка — инвалида, инвалида с детства до 18 лет (инвалида I или II группы до 24 лет, если он учится очно)
12 000
Удвойте размер вычета, если работник воспитывает ребёнка или нескольких детей в одиночку. Начиная с месяца после вступления работника в новый брак, предоставляйте налоговый вычет в обычном размере.
Двойные вычеты на детей полагаются, если один родитель (опекун, усыновитель) отказался от своего вычета в пользу второго родителя.
Основание — пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ.
Чтобы применить правильный размер вычета, определите очерёдность по датам рождения детей. Учтите всех детей сотрудника, даже взрослых, которым вычет больше не положен.
Пример 1. У менеджера Прокофьевой Л. М. трое детей — первому из них 25 лет, второму 17 лет, третьему 15 лет. На старшего «детский» вычет уже не положен, а ежемесячные вычеты на второго и третьего ребёнка составят 2 800 и 6 000 рублей соответственно, всего — 8 800 рублей.
Пример 2. У инженера Павлова М. В. и его супруги есть по одному несовершеннолетнему ребёнку от предыдущих браков и один общий ребёнок. Павлов получит «детские» вычеты на каждого из троих детей:
1 400 рублей на самого старшего ребёнка;
2 800 рублей на второго по возрасту ребёнка;
6 000 рублей на самого младшего ребёнка.
Общая сумма «детских» вычетов, которые нужно предоставить Павлову — 10 200 рублей.
На дееспособного ребёнка предоставляйте вычеты независимо от его возраста.
Размер вычета на ребёнка с инвалидностью рассчитывайте как сумму двух вычетов: вычета согласно очерёдности его рождения (первый, второй, третий ребёнок и т. д.), и вычета на ребёнка-инвалида (12 000 рублей).
Основание — письмо Минфина № 03-04-06/31184 от 05.04.2024.
Пример. Бухгалтер Варфоломеева М. М. — мать двоих несовершеннолетних детей. Второй ребёнок имеет инвалидность. Варфоломеевой положен вычет по НДФЛ в размере 16 200 рублей, из которых:
1 400 рублей — вычет на первого ребёнка;
14 800 рублей (2 800 + 12 000) — вычет на второго ребёнка.
Шаг 2. Проверьте документы для вычета на детей
Начиная с 2025 года, работники не обязаны подавать работодателю заявление на «детские» вычеты. Достаточно получить от них копии документов.
Перечень документов для вычета:
Свидетельство о рождении каждого из детей.
Если ребёнок инвалид — справка об инвалидности.
Если ребёнок учится очно — справка из института об обучении на дневном отделении в текущем году.
Для опекуна или попечителя ребёнка — документ об установлении опеки или попечительства.
Если ребёнок усыновлён — справка об усыновлении.
Для единственного родителя — документ, который подтверждает этот статус, например:
свидетельство о смерти второго родителя, выписка из решения суда о признании безвестно отсутствующим;
справка о рождении ребёнка, если данные о его отце внесли по заявлению матери;
дополнительно — копия разворота паспорта родителя без штампа о новом браке.
Если один из родителей отказался от своего вычета в пользу второго — заявление от «отказника» на имя работодателя родителя, который будет получать двойной вычет.
Если данные изменятся, работник должен предоставить новые документы.
Если сотрудник устроился не с начала года, запросите у него справку с предыдущего места работы о полученном доходе и удержанном НДФЛ (форма по КНД 1175018).
Шаг 3. Установите период применения вычета на детей
«Детские» стандартные вычеты предоставляйте работникам ежемесячно.
Начинайте уменьшать налоговую базу с месяца, в котором ребёнок родился или его усыновили, передали по договору на воспитание в семью, взяли под опеку.
Применяйте вычет к доходам работника до конца года, в котором ребёнку исполнилось 18 лет.
На студентов-очников продолжайте предоставлять вычет до конца года, в котором им исполнится 24 года, но не более чем до конца месяца, в котором завершится период обучения (академические отпуска входят в этот период).
Если ребёнка взяли в семью на воспитание, вычет действует до конца года, в котором истекает срок действия договора о его передаче на воспитание.
Шаг 4. Проверьте доходы работника на соответствие лимиту
В течение года вычеты на детей можно применять до месяца, в котором доход сотрудника нарастанием с начала года превысит 450 000 рублей.
Включайте в лимит только те доходы, которые формируют основную налоговую базу и облагаются НДФЛ.
Основная база — это доходы налоговых резидентов, которые облагаются НДФЛ по ставкам 13% –22% (п. 1 ст. 224 НК РФ) — зарплата, премии, отпускные, компенсации, в том числе за неиспользованный отпуск, сверхнормативные суточные, вознаграждения по ГПД, натуральные доходы, матпомощь и стоимость подарков в облагаемой части.
Не включайте в лимит доходы, которые освобождены от налога по ст. 217 НК, районные коэффициенты и процентные надбавки к зарплате, выплаты участникам СВО, выигрыши, дивиденды, матвыгоду от экономии на процентах по договорам займа.
Если доходы освобождены от налога частично, учитывайте их для лимита в части, которая облагается НДФЛ.
Основание — ст. 210, пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ, письмо Минфина № 03-04-05/111039 от 11.11.2024.
Пример. Ежемесячно сотрудник Орловский П. П. получает зарплату — 90 000 рублей (60 000 — оклад, 30 000 — районный коэффициент, который не учитывается при расчёте лимита дохода для вычета). У сотрудника двое детей:
старший в июне заканчивает вуз очно, а в ноябре 2026 года ему будет 24 года;
младшему ребёнку в марте исполнится 15 лет.
Применять «детский» вычет 1 400 рублей на первого ребёнка нужно до конца июня 2026 года, так как период учёбы завершится раньше, чем ему исполнится 24 года.
Вычет 2 800 рублей на второго ребёнка будет применяться к доходам Орловского в январе–июле 2026 года (60 000 х 7 мес. = 420 000).
В августе предельный лимит дохода в 450 000 рублей будет превышен (60 000 х 8 мес. = 480 000). Значит, с августа и до конца года «детский» вычет применять нельзя. С начала 2027 года вычет на второго ребёнка возобновится — его можно будет применять до месяца, пока не превысится лимит.
Шаг 5. Примените «детский» вычет при расчёте НДФЛ
Вычеты на детей доступны только налоговым резидентам.
Не имеет значения, к какой именно части дохода работника в течение месяца вы примените «детский» вычет — сделать это нужно к самой ранней выплате в месяце. При этом отслеживайте использование вычетов — в каждом месяце оно должно быть однократным.
Основание — письмо ФНС № БС-4-11/15099 от 09.11.2022.
Пример. Сотрудница Малышева И. И. — мать двоих несовершеннолетних детей-близнецов. За январь она получила зарплату — 75 000 рублей. При расчёте НДФЛ по ставке 13% бухгалтер применил «детские» вычеты:
на одного из близнецов — 1 400 рублей;
на второго из близнецов — 2 800 рублей.
Расчёт НДФЛ с учётом вычетов:
(75 000 — 1 400 — 2 800) х 13% = 9 204 рублей — сумма налога с зарплаты за январь 2026 год.
На руки за январь Малышева получит:
75 000 — 9 204 = 65 796 рублей.
Самые частые вопросы
Вопрос 1. В мае 2026 года сотрудник получил зарплату за март, апрель и первую половину мая. Доход в этих месяцах не выплачивали. Как к выплаченной сумме применить вычет на ребёнка (1 400 рублей)?
Даже если выплат в отдельные месяцы у работника не было, «детские» вычеты всё равно полагаются ему за каждый месяц.
Если лимит дохода в 450 000 рублей не превышен и соблюдены другие условия, вычет на ребёнка нужно применить к зарплате за март — 1 400 руб., к зарплате за апрель — 1 400 руб., к зарплате за май — 1 400 руб.
Основание — письмо ФНС № ЗГ-2-11/213 от 11.01.2024.
Вопрос 2. У работника родился ребёнок в ноябре 2025 года, но документы на вычет он принёс в бухгалтерию только в марте 2026 года. Как предоставить ему «детский» вычет?
Вычет на ребёнка полагается сотруднику с ноября 2025 года. Получить неиспользованный вычет за ноябрь и декабрь 2025 года он может только в ИФНС, подав декларацию 3-НДФЛ за прошлый год. Вы должны предоставить работнику вычет за каждый из пропущенных месяцев 2026 года и пересчитать НДФЛ с начала года.
Вопрос 3. Сотрудник получил в начале мая зарплату за апрель с учётом вычета на ребёнка. В том же месяце был аванс за май и превышен предельный лимит дохода в 450 000 рублей. То есть вычет работнику стал недоступен, начиная с мая. Как быть с уже применённым в мае вычетом?
Минфин рекомендует в подобной ситуации сделать перерасчёт НДФЛ за месяц, в котором был превышен лимит дохода для вычета. К выплаченным в мае доходам (зарплата за апрель и аванс за май) применять вычет на ребёнка не нужно.
Основание — письмо Минфина № 03-04-06/10700 от 09.02.2023.
