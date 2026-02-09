Как сдать первую в жизни отчётность по НДС

Самое главное:
Подготовьтесь к электронному представлению декларации по НДС — бумажная отчётность приравнена к её отсутствию.
Тщательно проверяйте книги продаж и покупок, так как их показатели — основа для отчётности по НДС.
Сверяйтесь с контрагентами по счетам-фактурам — разногласий между вами быть не должно.
Показатели в декларации должны соответствовать данным бухучёта.
Подготовьтесь технически к отчётности по НДС
Декларацию по НДС нужно сдавать в налоговую электронно по телекоммуникационным каналам связи (ТКС). Для этого необходимо:
Заключить договор с оператором ЭДО (электронного документооборота).
Получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). ИП и руководители компаний могут получить такую подпись в налоговой инспекции. Другие сотрудники приобретают УКЭП в аккредитованных удостоверяющих центрах из перечня на сайте Минцифры.
Если декларацию подписывает не руководитель, доверенному лицу потребуется МЧД (машиночитаемая доверенность).
Если вместо электронной формы сдать бумажную декларацию по НДС, налоговая посчитает её непредставленной. За это грозит штраф — 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный и неполный месяц просрочки, максимальный размер — 30% от этой суммы, минимальный — 1 000 рублей. Когда просрочка составит 20 рабочих дней, налоговая может заблокировать счета.
Штрафы не применяются к тем, кто стал плательщиком НДС в 2026 году и не отчитался вовремя за свой самый первый налоговый период. Например, если вы начали платить НДС с I квартала 2026 года и опоздали с декларацией за этот период, на первый раз штрафа не будет. Но если и за последующие кварталы отчитаетесь несвоевременно, санкций налоговиков не избежать.
С отчётности за I квартал применяйте электронный формат декларации из приложения № 3 к приказу ФНС № ЕД-7-3/989 от 05.11.2024 (последняя редакция начинает действовать 29.03.2026).
Основание — ст. 76, 80, 119, п. 5 ст. 174 НК РФ.
Нужны актуальные ответы на бухгалтерские вопросы? Воспользуйтесь справочной системой «Моё дело Бюро». В ней вы найдёте все актуальные законы с полной историей изменения и полноценные материалы, которые отвечают на сложные вопросы пользователей.
Проверьте налоговые регистры
Для декларации берите сведения из книги продаж и книги покупок — основных регистров налогового учёта по НДС. Если в книгах есть ошибки, налоговики не смогут провести сверку выставленных и полученных счетов-фактур.
Формы книг продаж и покупок за I квартал 2026 года должны соответствовать актуальным шаблонам из письма ФНС № СД-4-3/11730@ от 26.12.2025. А с 1 апреля 2026 года — постановлению Правительства № 1137 от 26.12.2011.
Данные из книги продаж переносят в раздел 9 декларации, а из книги покупок — в раздел 8. Перед переносом убедитесь, что в регистрах:
Отразили все счета-фактуры: в книге продаж — по реализации, в книге покупок — «входящие» (если применяете ставку 22%) и авансовые (при любой ставке налога), НДС по которым можно принять к вычету.
Правильно показали коды видов операций (графа 2) — по перечню из приказа ФНС № ММВ-7-3/136 от 14.03.2016.
Без ошибок указали реквизиты всех счетов-фактур, наименования и другие сведения о контрагентах, стоимость, ставки НДС и суммы налога.
Верно посчитали итоговые суммы стоимости продаж и налога в строке «Всего» книги продаж и «входного» налога в строке «Всего» книги покупок.
Если ошибки из книг продаж и покупок «перейдут» в декларацию, исказится сумма налога к уплате.
Как бизнесу на УСН работать с НДС: большой разбор от ФНС
Заполните форму, вышлем материалы бесплатно:
Проведите сверку с контрагентами
Налоговая ведёт автоматизированный контроль за НДС и может отследить всю цепочку поставок, сопоставить данные счетов-фактур продавцов и покупателей, выявить несоответствия в них.
Например: вы отразили в разделе 8 декларации счета-фактуры, полученные от поставщика, а поставщик в своей декларации в разделе 9 эти счета-фактуры не показал. В этом случае у налоговой возникнут вопросы, и вам придётся давать пояснения, почему так вышло.
Чтобы избежать таких расхождений, перед подготовкой декларации проведите сверку со своими поставщиками и покупателями.
Сверка будет автоматической, если ведёте с контрагентами электронный документооборот и пользуетесь специальными модулями, встроенными в учётную программу.
Как провести сверку по НДС:
1. Сформируйте реестры счетов-фактур — по покупателям (книга продаж) и по поставщикам (книга покупок).
2. Отправьте своим контрагентам запрос на сверку, приложив к нему реестры. Если данные сходятся, получите от них подтверждение, что все счета-фактуры отражены в книгах.
3. Если обнаружили расхождения, выясните, кто допустил ошибку:
вы — оформите исправление или корректировку;
ваш контрагент — направьте ему просьбу внести исправление.
Заполните декларацию по НДС
Форму декларации по НДС утвердили приказом ФНС № ЕД-7-3/989@ от 05.11.2024 (приложение № 1). С отчётности за I квартал 2026 года применяйте форму с изменениями от 18.12.2025. При подготовке декларации ориентируйтесь на порядок заполнения из приложения № 2 к тому же приказу.
Декларация по НДС состоит из титульного листа и 12 разделов с приложениями. Какие разделы нужно включать в декларацию:
Раздел декларации по НДС
Когда нужно заполнять
Титульный лист
Всегда
Раздел 1
Всегда, в том числе, если не было облагаемых НДС операций и «входного» налога
Раздел 2
Если были налоговым агентом по НДС
Раздел 3
Если были операции, облагаемые НДС (кроме облагаемых по ставке 0%)
Разделы 4, 5, 6
Если были операции, облагаемые НДС по ставке 0%
Раздел 7
Если все операции не облагаются НДС, или была реализация за рубежом, или были получены авансы от покупателей за товары с производственным циклом более полугода
Раздел 8
Заполняйте по данным книги покупок
Раздел 9
Заполняйте по данным книги продаж
Разделы 10, 11
Если выставляли счета-фактуры в качестве посредников (по агентским договорам, договорам комиссии, транспортной экспедиции) —- заполняйте по данным журнала учёта выставленных и полученных счетов-фактур
Раздел 12
Если были освобождены от уплаты налога или по необлагаемым операциям выставляли счета-фактуры с выделенным в них НДС
Как правило, в декларацию включают:
Титульный лист.
Раздел 1.
Раздел 3.
Разделы 8 и 9.
Прочие разделы заполняйте, если были соответствующие операции в отчётном квартале.
Если деятельность не вели и не принимали НДС к вычету, нужно подать нулевую декларацию. В неё включите только титульный лист и Раздел 1.
Если ведёте бухучёт самостоятельно, сделайте свою работу проще! Воспользуйтесь справочной системой «Моё дело Бюро». Здесь вы найдёте ответы даже на самые сложные вопросы по учёту и отчётности.
Сверьте показатели декларации с ОСВ
В учётной программе сформируйте оборотно-сальдовые ведомости и анализ по счетам бухучёта:
19 «НДС по приобретённым ценностям»;
60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»;
62.02 «Расчёты по авансам полученным»;
68.02 «Расчёты по НДС»;
76АВ «НДС по авансам и предоплатам»;
90.03 «НДС».
Сверьте эти данные бухучёта с показателями расчёта налога к уплате из раздела 3 декларации:
Строки раздела 3 декларации
Счёт бухучёта
Что сверять
Пояснение
120
19
Кредитовый оборот счёта 19
(Дт 68.02 Кт 19)
НДС к вычету
120
60
Кт 60 х Расчётная ставка = Дт 19
НДС к вычету
170
62.02
Дт 62.02 х Расчётная ставка = Кт 76АВ
НДС с авансов к вычету
070 графа 5
Кт 62.02 х Расчётная ставка = Дт 76АВ
НДС с полученных авансов
200
68.02
Кредитовое сальдо на конец отчётного квартала
НДС к уплате
210
Дебетовое сальдо на конец отчётного квартала
НДС к возмещению
070 графа 5
76АВ
Дебетовый оборот счёта 76АВ
(Дт 76АВ Кт 68.02)
НДС с авансов полученных
170
Кредитовый оборот счёта 76АВ
(Дт 68.02 Кт 76АВ)
НДС с авансов к вычету
003
010
020
021
022
90.03
Дебетовый оборот счёта 90.03
(Дт 90.03 Кт 68.02)
НДС, начисленный с суммы реализации
Проверьте декларацию по контрольным соотношениям
Налоговая проверяет декларации с помощью специальных формул — контрольных соотношений. Они есть в приказах и письмах ФНС.
В программы учёта функция проверки на контрольные соотношения уже встроена. Поэтому перед отправкой декларации обязательно запустите проверку, чтобы система выявила нарушения.
Если будут расхождения, исправляйте их и проверяйте заново до тех пор, пока все соотношения не будут выполнены. Иначе налоговая пришлёт требование о предоставлении пояснений.
Основание — приказ ФНС № ЕД-7-15/519 от 25.05.2021, приказ Минфина № ЕД-7-3/164 от 29.02.2024, письмо ФНС № СД-4-3/1064 от 05.02.2025, письмо ФНС № СД-4-3/8781 от 25.09.2025.
Вовремя отправьте декларацию в налоговую инспекцию
Налоговый период по НДС — квартал. Отчитываться по налогу нужно четыре раза в год по итогам каждого квартала.
Срок сдачи декларации — 25 число месяца, следующего за отчётным кварталом.
Крайние сроки, в которые нужно отчитаться по НДС в 2026 году:
за I квартал — 27 апреля (25 число — суббота);
за II квартал — 27 июля (25 число — суббота);
за III квартал — 26 октября (25 число — воскресенье);
за IV квартал — 25 января 2027 года.
Если сдали декларацию позже срока, придётся платить штраф — 5% от суммы неуплаченного налога, максимум 30% от этой суммы и минимум 1 000 рублей. Если задержать отчётность более чем на 20 рабочих дней, возможна блокировка счетов.
Основание — ст. 76, 119 НК РФ.
Моё дело Бюро
Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг
Чек-лист: что нужно для успешной сдачи первой декларации по НДС
Отчитывайтесь только электронно — по ТКС через оператора ЭДО. При нарушении электронного формата декларация не считается представленной.
Используйте только актуальную форму и электронный формат декларации.
Внимательно проверяйте данные книги продаж и книги покупок, чтобы не возникло разногласий в учёте с контрагентами и требований от налоговой.
Обязательно проводите тотальную сверку: с контрагентами, с оборотно-сальдовыми ведомостями.
Не нарушайте сроки сдачи декларации.
Правильно рассчитывайте налоги и сдавайте отчётность с первого раза с помощью сервиса готовых решений Бюро «Моё дело». Все готовые решения разработаны с учётом реального опыта — они включают нормативное обоснование, корреспонденцию счетов и разъяснения налоговых последствий. Получите онлайн-консультацию экспертов по самым спорным вопросам учёта и права.
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFGoaVp4
Начать дискуссию