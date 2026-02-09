Как сдать первую в жизни отчётность по НДС

Подготовьтесь технически к отчётности по НДС

Декларацию по НДС нужно сдавать в налоговую электронно по телекоммуникационным каналам связи (ТКС). Для этого необходимо:

Заключить договор с оператором ЭДО (электронного документооборота).

Получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). ИП и руководители компаний могут получить такую подпись в налоговой инспекции. Другие сотрудники приобретают УКЭП в аккредитованных удостоверяющих центрах из перечня на сайте Минцифры.

Если декларацию подписывает не руководитель, доверенному лицу потребуется МЧД (машиночитаемая доверенность).

Если вместо электронной формы сдать бумажную декларацию по НДС, налоговая посчитает её непредставленной. За это грозит штраф — 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный и неполный месяц просрочки, максимальный размер — 30% от этой суммы, минимальный — 1 000 рублей. Когда просрочка составит 20 рабочих дней, налоговая может заблокировать счета.

Штрафы не применяются к тем, кто стал плательщиком НДС в 2026 году и не отчитался вовремя за свой самый первый налоговый период. Например, если вы начали платить НДС с I квартала 2026 года и опоздали с декларацией за этот период, на первый раз штрафа не будет. Но если и за последующие кварталы отчитаетесь несвоевременно, санкций налоговиков не избежать.

С отчётности за I квартал применяйте электронный формат декларации из приложения № 3 к приказу ФНС № ЕД-7-3/989 от 05.11.2024 (последняя редакция начинает действовать 29.03.2026).

Основание — ст. 76, 80, 119, п. 5 ст. 174 НК РФ.