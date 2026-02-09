8162 КПК УСН моб
Как сдать первую в жизни отчётность по НДС

Компании и ИП на УСН, которые стали плательщиками НДС в 2026 году, скоро будут сдавать декларацию по налогу за I квартал. Рассказываем, как новичкам подготовить и сдать свою первую отчётность по НДС.

Самое главное:

  • Подготовьтесь к электронному представлению декларации по НДС — бумажная отчётность приравнена к её отсутствию.

  • Тщательно проверяйте книги продаж и покупок, так как их показатели — основа для отчётности по НДС. 

  • Сверяйтесь с контрагентами по счетам-фактурам — разногласий между вами быть не должно.

  • Показатели в декларации должны соответствовать данным бухучёта.

Подготовьтесь технически к отчётности по НДС

Декларацию по НДС нужно сдавать в налоговую электронно по телекоммуникационным каналам связи (ТКС). Для этого необходимо:

  • Заключить договор с оператором ЭДО (электронного документооборота).

  • Получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). ИП и руководители компаний могут получить такую подпись в налоговой инспекции. Другие сотрудники приобретают УКЭП в аккредитованных удостоверяющих центрах из перечня на сайте Минцифры.

  • Если декларацию подписывает не руководитель, доверенному лицу потребуется МЧД (машиночитаемая доверенность).

Если вместо электронной формы сдать бумажную декларацию по НДС, налоговая посчитает её непредставленной. За это грозит штраф — 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный и неполный месяц просрочки, максимальный размер — 30% от этой суммы, минимальный — 1 000 рублей. Когда просрочка составит 20 рабочих дней, налоговая может заблокировать счета.

Штрафы не применяются к тем, кто стал плательщиком НДС в 2026 году и не отчитался вовремя за свой самый первый налоговый период. Например, если вы начали платить НДС с I квартала 2026 года и опоздали с декларацией за этот период, на первый раз штрафа не будет. Но если и за последующие кварталы отчитаетесь несвоевременно, санкций налоговиков не избежать.

С отчётности за I квартал применяйте электронный формат декларации из приложения № 3 к приказу ФНС № ЕД-7-3/989 от 05.11.2024 (последняя редакция начинает действовать 29.03.2026).

Основание — ст. 76, 80, 119, п. 5 ст. 174 НК РФ.

Проверьте налоговые регистры

Для декларации берите сведения из книги продаж и книги покупок — основных регистров налогового учёта по НДС. Если в книгах есть ошибки, налоговики не смогут провести сверку выставленных и полученных счетов-фактур.

Формы книг продаж и покупок за I квартал 2026 года должны соответствовать актуальным шаблонам из письма ФНС № СД-4-3/11730@ от 26.12.2025. А с 1 апреля 2026 года — постановлению Правительства № 1137 от 26.12.2011.

Данные из книги продаж переносят в раздел 9 декларации, а из книги покупок — в раздел 8. Перед переносом убедитесь, что в регистрах:

  • Отразили все счета-фактуры: в книге продаж — по реализации, в книге покупок — «входящие» (если применяете ставку 22%) и авансовые (при любой ставке налога), НДС по которым можно принять к вычету.

  • Правильно показали коды видов операций (графа 2) — по перечню из приказа ФНС № ММВ-7-3/136 от 14.03.2016.

  • Без ошибок указали реквизиты всех счетов-фактур, наименования и другие сведения о контрагентах, стоимость, ставки НДС и суммы налога.

  • Верно посчитали итоговые суммы стоимости продаж и налога в строке «Всего» книги продаж и «входного» налога в строке «Всего» книги покупок.

Если ошибки из книг продаж и покупок «перейдут» в декларацию, исказится сумма налога к уплате.

Как бизнесу на УСН работать с НДС: большой разбор от ФНС

Проведите сверку с контрагентами

Налоговая ведёт автоматизированный контроль за НДС и может отследить всю цепочку поставок, сопоставить данные счетов-фактур продавцов и покупателей, выявить несоответствия в них.

Например: вы отразили в разделе 8 декларации счета-фактуры, полученные от поставщика, а поставщик в своей декларации в разделе 9 эти счета-фактуры не показал. В этом случае у налоговой возникнут вопросы, и вам придётся давать пояснения, почему так вышло.

Чтобы избежать таких расхождений, перед подготовкой декларации проведите сверку со своими поставщиками и покупателями.

Сверка будет автоматической, если ведёте с контрагентами электронный документооборот и пользуетесь специальными модулями, встроенными в учётную программу.

Как провести сверку по НДС:

1. Сформируйте реестры счетов-фактур — по покупателям (книга продаж) и по поставщикам (книга покупок).

2. Отправьте своим контрагентам запрос на сверку, приложив к нему реестры. Если данные сходятся, получите от них подтверждение, что все счета-фактуры отражены в книгах.

3. Если обнаружили расхождения, выясните, кто допустил ошибку:

  • вы — оформите исправление или корректировку;

  • ваш контрагент — направьте ему просьбу внести исправление.

Заполните декларацию по НДС

Форму декларации по НДС утвердили приказом ФНС № ЕД-7-3/989@ от 05.11.2024 (приложение № 1). С отчётности за I квартал 2026 года применяйте форму с изменениями от 18.12.2025. При подготовке декларации ориентируйтесь на порядок заполнения из приложения № 2 к тому же приказу.

Декларация по НДС состоит из титульного листа и 12 разделов с приложениями. Какие разделы нужно включать в декларацию:

Раздел декларации по НДС

Когда нужно заполнять

Титульный лист

Всегда

Раздел 1

Всегда, в том числе, если не было облагаемых НДС операций и «входного» налога

Раздел 2

 

Если были налоговым агентом по НДС

Раздел 3

Если были операции, облагаемые НДС (кроме облагаемых по ставке 0%)

Разделы 4, 5, 6

Если были операции, облагаемые НДС по ставке 0%

Раздел 7

Если все операции не облагаются НДС, или была реализация за рубежом, или были получены авансы от покупателей за товары с производственным циклом более полугода

Раздел 8

Заполняйте по данным книги покупок

Раздел 9

Заполняйте по данным книги продаж

Разделы 10, 11

Если выставляли счета-фактуры в качестве посредников (по агентским договорам, договорам комиссии, транспортной экспедиции) —- заполняйте по данным журнала учёта выставленных и полученных счетов-фактур

Раздел 12

Если были освобождены от уплаты налога или по необлагаемым операциям выставляли счета-фактуры с выделенным в них НДС

Как правило, в декларацию включают:

  • Титульный лист.

  • Раздел 1.

  • Раздел 3.

  • Разделы 8 и 9.

Прочие разделы заполняйте, если были соответствующие операции в отчётном квартале.

Если деятельность не вели и не принимали НДС к вычету, нужно подать нулевую декларацию. В неё включите только титульный лист и Раздел 1.

Сверьте показатели декларации с ОСВ

В учётной программе сформируйте оборотно-сальдовые ведомости и анализ по счетам бухучёта:

  • 19 «НДС по приобретённым ценностям»;

  • 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»;

  • 62.02 «Расчёты по авансам полученным»;

  • 68.02 «Расчёты по НДС»;

  • 76АВ «НДС по авансам и предоплатам»;

  • 90.03 «НДС».

Сверьте эти данные бухучёта с показателями расчёта налога к уплате из раздела 3 декларации:

Строки раздела 3 декларации

Счёт бухучёта

Что сверять

Пояснение

120 

19

Кредитовый оборот счёта 19

(Дт 68.02 Кт 19)

НДС к вычету

120 

60

Кт 60 х Расчётная ставка = Дт 19

НДС к вычету

170 

62.02

Дт 62.02 х Расчётная ставка = Кт 76АВ

НДС с авансов к вычету

070 графа 5 

Кт 62.02 х Расчётная ставка = Дт 76АВ

НДС с полученных авансов

200 

68.02

Кредитовое сальдо на конец отчётного квартала

НДС к уплате

210 

Дебетовое сальдо на конец отчётного квартала

НДС к возмещению

070 графа 5

76АВ

Дебетовый оборот счёта 76АВ

(Дт 76АВ Кт 68.02)

НДС с авансов полученных

170 

Кредитовый оборот счёта 76АВ

(Дт 68.02 Кт 76АВ)

НДС с авансов к вычету

003

010

020

021

022 

90.03

Дебетовый оборот счёта 90.03

(Дт 90.03 Кт 68.02)

НДС, начисленный с суммы реализации

Проверьте декларацию по контрольным соотношениям

Налоговая проверяет декларации с помощью специальных формул — контрольных соотношений. Они есть в приказах и письмах ФНС.

В программы учёта функция проверки на контрольные соотношения уже встроена. Поэтому перед отправкой декларации обязательно запустите проверку, чтобы система выявила нарушения.

Если будут расхождения, исправляйте их и проверяйте заново до тех пор, пока все соотношения не будут выполнены. Иначе налоговая пришлёт требование о предоставлении пояснений.

Основание — приказ ФНС № ЕД-7-15/519 от 25.05.2021, приказ Минфина № ЕД-7-3/164 от 29.02.2024, письмо ФНС № СД-4-3/1064 от 05.02.2025, письмо ФНС № СД-4-3/8781 от 25.09.2025.

Вовремя отправьте декларацию в налоговую инспекцию

Налоговый период по НДС — квартал. Отчитываться по налогу нужно четыре раза в год по итогам каждого квартала.

Срок сдачи декларации — 25 число месяца, следующего за отчётным кварталом.

Крайние сроки, в которые нужно отчитаться по НДС в 2026 году:

  • за I квартал — 27 апреля (25 число — суббота);

  • за II квартал — 27 июля (25 число — суббота);

  • за III квартал — 26 октября (25 число — воскресенье);

  • за IV квартал — 25 января 2027 года.

Если сдали декларацию позже срока, придётся платить штраф — 5% от суммы неуплаченного налога, максимум 30% от этой суммы и минимум 1 000 рублей. Если задержать отчётность более чем на 20 рабочих дней, возможна блокировка счетов.

Основание — ст. 76, 119 НК РФ.

Чек-лист: что нужно для успешной сдачи первой декларации по НДС

  • Отчитывайтесь только электронно — по ТКС через оператора ЭДО. При нарушении электронного формата декларация не считается представленной.

  • Используйте только актуальную форму и электронный формат декларации.

  • Внимательно проверяйте данные книги продаж и книги покупок, чтобы не возникло разногласий в учёте с контрагентами и требований от налоговой.

  • Обязательно проводите тотальную сверку: с контрагентами, с оборотно-сальдовыми ведомостями.

  • Не нарушайте сроки сдачи декларации.

