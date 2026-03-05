Вывески с 1 марта 2026 года: что меняется и кого касаются изменения

Новые требования с 1 марта 2026 года

С 1 марта 2026 года стартовали положения закона № 168-ФЗ от 24.06.2025. Они уточняют требования к использованию государственного языка в информации для потребителей.

Раньше русский язык уже нужно было применять в рекламе, а также в обязательной информации о товаре, продавце, режиме работы и других сведениях (ст. 8–10 закона «О защите прав потребителей»). При этом вывески, указатели, таблички, меню при желании можно было размещать только на иностранном языке.

С 1 марта 2026 года русский язык нужно использовать в информации, которая предназначена для публичного ознакомления потребителей. К ней относятся:

вывески и витрины;

указатели и информационные таблички;

меню, прайсы, ценники;

материалы в «уголке потребителя»;

информация на сайтах и в мобильных приложениях;

другие тексты, которые видит потенциальный клиент.

Использовать иностранный язык можно только как дополнение к русскому тексту.