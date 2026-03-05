Вывески с 1 марта 2026 года: что меняется и кого касаются изменения

Самое главное:
Русский язык теперь обязателен во всей информации для потребителей; иностранный текст можно размещать только рядом с русским.
Заимствованные слова разрешено использовать, если они есть в официальных нормативных словарях.
Транслитерация не заменяет перевод слова.
Иностранное название сохраняется без перевода, если внесено в ЕГРЮЛ как фирменное наименование или зарегистрировано как товарный знак.
Проверять нужно не только вывески, но и меню, ценники, тексты на упаковке, информационные таблички и знаки, указатели.
Новые требования с 1 марта 2026 года
С 1 марта 2026 года стартовали положения закона № 168-ФЗ от 24.06.2025. Они уточняют требования к использованию государственного языка в информации для потребителей.
Раньше русский язык уже нужно было применять в рекламе, а также в обязательной информации о товаре, продавце, режиме работы и других сведениях (ст. 8–10 закона «О защите прав потребителей»). При этом вывески, указатели, таблички, меню при желании можно было размещать только на иностранном языке.
С 1 марта 2026 года русский язык нужно использовать в информации, которая предназначена для публичного ознакомления потребителей. К ней относятся:
вывески и витрины;
указатели и информационные таблички;
меню, прайсы, ценники;
материалы в «уголке потребителя»;
информация на сайтах и в мобильных приложениях;
другие тексты, которые видит потенциальный клиент.
Использовать иностранный язык можно только как дополнение к русскому тексту.
На кого распространяются новые требования
Новые нормы касаются организаций и ИП, которые работают с потребителями: магазинов, кафе, салонов, аптек, кинотеатров, гостиниц, пунктов выдачи заказов и других видов бизнеса.
Физических лиц без статуса ИП изменения не затрагивают. Например, личный блог без коммерческой деятельности под действие этих норм не подпадает.
Отдельно для интернет-сферы новые правила не вводятся. Но сайты и приложения бизнеса также считаются источником публичной информации для потребителей, так что правила нужно соблюдать и им.
Если на сайте есть информация на иностранном языке, её нужно разместить на русском языке. Иностранный текст можно оставить рядом с русской версией.
Новые требования не распространяются на доменное имя. Домен — технический идентификатор сайта. Он не относится к информации для потребителей, поэтому его менять не нужно.
Какие иностранные слова можно использовать, а какие — нет
Общее правило с 1 марта 2026 года: в информации для потребителей используется государственный русский язык. Иностранный текст можно применять только как дублирующий. Но не все заимствованные слова запрещены.
Разрешено использовать заимствованные слова, которые входят в государственный русский язык. Это те слова, которые есть в нормативных словарях.
Проверить слово можно по источникам:
Орфографический словарь русского языка Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН;
Орфоэпический словарь того же института;
Словарь иностранных слов Института лингвистических исследований РАН;
Толковый словарь государственного языка РФ (СПбГУ).
Основание — распоряжение Правительства РФ № 1102-р от 30.04.2025
Если слово есть в одном из официальных словарей, его можно использовать без пояснений и без обязательного перевода. Например, это правило распространяется на слова «фитнес», «бизнес-ланч», «джампинг», «кемпинг». Главное — использовать именно русское написание.
Если иностранного слова нет в официальных словарях, его нельзя использовать как самостоятельный элемент информации для потребителей. В таком случае бизнесу нужно выбрать, что делать:
заменить слово русским аналогом;
дать пояснение на русском языке;
использовать слово только как дублирование после русского текста.
Когда можно использовать иностранное название без перевода
Есть случаи, когда иностранное наименование допустимо оставить без дублирования на русском языке.
Фирменное наименование.
Если название организации на иностранном языке внесено в ЕГРЮЛ, его можно использовать в том виде, в котором оно зарегистрировано.
Этот вариант доступен только юридическим лицам. У индивидуальных предпринимателей фирменного наименования нет.
Если компания планирует использовать иностранное наименование без русского дублирования, его нужно включить в фирменное наименование и зарегистрировать изменения в ЕГРЮЛ. Для этого подайте заявление в налоговый орган по месту регистрации юридического лица. При подаче документов на бумаге заплатите государственную пошлину 800 рублей. Если заявление оформлено корректно, изменения внесут в ЕГРЮЛ в течение пяти рабочих дней.
Зарегистрированный товарный знак.
Иностранное слово или словосочетание можно использовать без перевода, если оно зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания в Роспатенте. Например, к таким названиям относятся Wildberries, OZON, Bork, Gloria Jeans. Их можно размещать на вывеске, упаковке и в другой информации для потребителей. Дублировать название на русском языке необязательно.
Не любое обозначение можно зарегистрировать. Например, общеупотребительные слова (cafe, shop и т. д.), а также наименования со словами «российский» или «государственный» получат отказ. К тому же регистрация товарного знака требует времени и уплаты пошлины. До получения свидетельства использовать иностранное обозначение без перевода нельзя.
Как правильно дублировать вывеску на иностранном языке: пример
Если бизнес всё же использует иностранный текст, его можно размещать только как дополнение к русскому. При этом соблюдайте требования ч. 2 ст. 3 закона 53-ФЗ от 01.06.2005:
русский текст размещается первым;
шрифт, цвет и размер не должны делать иностранный текст более заметным;
содержание должно быть идентичным по смыслу.
Если в официальных словарях нет слова на русском языке, простая транслитерация иностранного названия не подходит. Требуется корректный перевод или регистрация обозначения как товарного знака.
Ниже — примеры оформления вывесок с учётом этих требований.
Вариант текста на вывеске
Верно или нет
Почему
Кофейня «Городской двор»
City Yard Coffee House
Да
Русский текст размещён первым, смысл совпадает, визуальное оформление равнозначное
City Yard Coffee House
Кофейня «Городской двор»
Нет
Иностранный текст размещён первым
Кофейня «Городской двор»
City Yard Coffee House
Нет
Иностранный текст визуально выделен и выглядит заметнее русского
Нэйл-студия «Лайм»
Nail Studio Lime
Нет
Формулировки не идентичны: «нэйл-студия» не равно «ногтевая студия», прямого смыслового совпадения нет
Ногтевая студия «Лайм»
Nail Studio Lime
Да
Смысл совпадает, русский текст размещён первым, визуальные параметры равны
Кто проверяет выполнение требований и какие возможны штрафы
В зависимости от ситуации контроль могут проводить несколько ведомств:
Роспотребнадзор. Контролирует соблюдение прав потребителей: вывески, ценники, меню, информацию на сайте, в приложениях и другие материалы, доступные клиенту.
Органы местного самоуправления. Проверяют соответствие наружных конструкций правилам благоустройства и размещения вывесок. При согласовании новой конструкции или изменения фасада нужно соблюдать требования законодательства о государственном языке — иначе в согласовании могут отказать.
Прокуратура. Может инициировать проверку при обращении или публикации о возможных нарушениях.
ФАС России. Контролирует нарушения в части рекламы — особенно в сфере долевого строительства. Реклама уже ранее должна была соответствовать требованиям закона о государственном языке и рекламе.
Нарушения в правилах написания вывесок и другой публичной информации считаются несоблюдением права потребителя на получение необходимой и достоверной информации. Основание — ст. 8–10 закона № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей». Ответственность за правонарушения наступает по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ.
Штрафы по действующей редакции КоАП:
для должностных лиц — предупреждение или штраф от 500 до 1 000 рублей;
для юридических лиц — от 5 000 до 10 000 рублей;
для малых предприятий — от 2 500 до 5 000 рублей.
Чек-лист для бизнеса: что проверить после 1 марта 2026 года
Чтобы снизить риск претензий со стороны контролирующих органов, бизнесу нужно проверить:
Все точки контакта с клиентом, где могут использоваться иностранные слова и заимствования. Это не только вывески и витрины, но и указатели внутри помещений, меню, прайсы, ценники, информационные стенды, упаковка, ярлыки, а также тексты на сайте, карточки товаров.
Англицизмы. Их нужно проверить по официальным словарям русского языка. Если слова нет в словарях, нужно его заменить или продублировать на русском языке.
Порядок дублирования текста. Русский вариант нужно разместить первым, а иностранный — только как дополнение. Визуальные параметры (размер, цвет, шрифт) не должны делать иностранный текст более заметным.
Статус иностранного наименования компании или бренда. Проверьте, внесено оно в ЕГРЮЛ как фирменное наименование или зарегистрировано как товарный знак в Роспатенте. Если регистрация есть, можно использовать иностранное название. Если нет — название придётся заменить, продублировать или зарегистрировать.
