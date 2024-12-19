Трансграничные операции: как бизнесу продолжать работать с иностранными поставщиками

Это создает проблемы для валютных операций . Если раньше фирма могла легко провести платежи с иностранными поставщиками, то сегодня такие транзакции блокируют, или, в лучшем случае, они подвергаются строгому контролю. Из-за этого у компании замедляются бизнес-процессы, она вынуждена искать новые банки или альтернативные способы проведения операций.

Санкции представляют собой ограничения, нарушающие международную деятельность банков . Перечень санкционных компаний составляет Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). С 2022 года под давлением оказались крупные как частные, так и государственные кредитные учреждения. После вступления санкций в силу их счета стали блокировать, а операции с иностранными банками — ограничивать.

После президентских выборов в США в ноябре 2024 года санкции против некоторых российских банков, таких как СБЕР, ВТБ и Альфа-Банк , были частично ослаблены до 30 апреля 2025 года . Им разрешили проводить валютные операции в энергетическом секторе. При этом 21 ноября 2024 года был введен новый пакет санкций. Под них попали около 50 российских банков, в том числе «Газпромбанк», «ДОМ.РФ», «БКС Банк», «Фора-Банк» и другие.

При выборе банка для обслуживания внешнеэкономической деятельности важно заранее уточнять, возможны ли переводы в нужную страну, и рассматривать открытие двух-трех резервных счетов на случай введения санкций против вашего банка.

В частности, сегодня под санкциями находятся такие крупные структуры, как СБЕР, ВТБ, «Промсвязьбанк», «Т-Банк», «Почта Банк», ВБРР, МКБ и многие другие.

В 2022 году с ограничениями, в первую очередь, столкнулись крупные банки с участием государства, но постепенно этот список пополнялся. К середине 2024 года под санкциями находились больше 50 кредитных организаций , и перечень продолжает расширяться. Банк, успешно проводящий валютные транзакции во второй половине 2024 года, не может гарантировать эту возможность в 2025 году.

Такие трудности увеличивают издержки, и банки добровольно ограничивают работу с долларами и евро или вводят минимальные лимиты на сделку, например, от 10 тысяч долларов. Также вместо этого они могут предложить проведение транзакций в «дружественных» валютах : юанях , тенге, драхмах. Однако и это не всегда возможно, так как банки контрагентов могут вводить свои ограничения. Поэтому перед открытием счета проверьте, можно ли переводить деньги в определенный банк.

Если банк не под санкциями, это не означает, что клиенту удастся без ограничений проводить валютные операции, так как банки-корреспонденты проявляют осторожность при работе с российскими транзакциями. SWIFT-платежи тщательно проверяются и могут занимать до 3–4 рабочих дней.

Под санкциями сегодня не находятся «Райффайзенбанк», «Юникредит-банк», ОТП, «Кредит Европа банк», АТБ, «Интеза», «Форштадт», «Солид», «Ренессанс», «Финам», «Ozon-банк», «Яндекс-банк», «Азия-инвест-банк», «Алеф-банк».

Регулярное обновление санкционного списка может создать впечатление, что в РФ не осталось банков, через которые реально проводить валютные операции. На практике в 2024 году для бизнеса есть доступные варианты. Среди них много банков с иностранным участием . Но и они могут столкнуться с санкциями — особенно если их зарубежные собственники продадут свои активы в России.

Как проводить расчеты с зарубежными поставщиками

За прошедшие три года отечественные компании адаптировались к новым реалиям и освоили разные методы расчетов.

Российские банки

Как уже упоминалось, не все кредитные организации пока попали под санкции. Некоторые из них продолжают использовать систему SWIFT и осуществлять валютные операции, включая транзакции в долларах и евро. Перед выбором банка важно подробно изучить информацию о комиссиях, возможных рисках и сроках проведения платежей. Высокие комиссии могут сделать некоторые варианты экономически невыгодными.

Криптовалюта

С весны 2024 года можно применять криптовалюту для международных расчетов. У ЦБ есть полномочия регулировать такие сделки. При этом не каждая криптовалюта считается цифровым финансовым активом; этот статус имеют только те, что выпускаются операторами, официально зарегистрированными в реестре Банка России. Также в РФ пока отсутствует полноценная правовая база, на основе которой можно без препятствий проводить оплаты в цифровой валюте, а в некоторых странах зарубежья это может быть полностью запрещено правительством. Поэтому многие производители и поставщики не принимают такие формы оплаты. При этом некоторые страны работают над созданием и внедрением своих цифровых валют.

Посредники

Ограничения привели к появлению посредников, которые помогают компаниям с платежами. В разных странах, например, в Гонконге, ОАЭ, Киргизии и Казахстане, начали работать юридические лица, предоставляющие посреднические услуги. Схема работы с ними выглядит следующим образом: Компания оформляет договор с агентом и всеми заинтересованными сторонами. Импорт товаров происходит согласно условиям контракта, а юридическое лицо, выступающее платежным агентом, переводит средства за поставки. Посредством своих каналов агент отправляет деньги зарубежному производителю или поставщику, причем из самого платежа не видно, что оплата поступает от российских компаний. Таможенные органы также получают договор с агентом и платежные документы. За свои услуги платежные агенты берут комиссию в зависимости от суммы перевода. Это минус, но часто у компании нет другого варианта оплатить товары, находящиеся под санкциями. Также есть возможность договориться с зарубежными поставщиками о скидке для покрытия комиссии агента; нередко партнеры соглашаются на такие условия, так как заинтересованы в сотрудничестве и быстром получении денег. Этот метод оплаты связан с некоторыми рисками. Чтобы минимизировать вероятность потери денег, следует тщательно проверить агента на юридическую чистоту и составить с ним договор о сотрудничестве. Даже зарубежные банки иногда блокируют счета и операции агентов, если их репутация вызывает подозрения. Основной плюс работы с платежным агентом — это более быстрый, если сравнивать с переводом из России, способ оплаты. Международные переводы — это снова быстро и просто! C 2022 года помогаем российским экспортерам и импортёрам проводить платежи по всему миру Консультация

Открытие расчетного счета в зарубежном банке

Еще один способ перевода средств иностранным производителям — достаточно сложный и затратный с точки зрения финансов и времени. Для реализации этого способа потребуются: Зарегистрировать компанию за рубежом — и эта фирма должна вести реальную деятельность.

Нанять в этой стране директора и команду местных сотрудников.

Вести бухгалтерию и уплачивать налоги согласно законам страны. Банк, где вы собираетесь открыть счет, может запросить информацию, например, об основных партнерах предприятия и объемах сделок, которые будут проводиться. Открыть счет удаленно, скорее всего, не получится: нужно лично посетить страну и подать документы в банк. Кредитная организация также может отказать в услуге без объяснения причин. Такой способ могут использовать крупные холдинги, которые планируют более тесное сотрудничество с зарубежными партнерами.

Наличные