Как подключить и настроить платежи WordPress: пошаговое руководство для бизнеса 

В интернете можно найти сотни плагинов, тем, шаблонов и способов оплаты, которые можно интегрировать в WordPress. Как подключить прием платежей, если вы собираетесь запускать интернет-магазин — рассказываем в статье.

WordPress — одна из самых популярных и простых CMS-платформ для запуска сайта любого назначения:

Все необходимые функции можно подключить к WordPress через плагины — прием платежей, управление ассортиментом магазина, доставку и многое другое. Можно открывать столько способов оплаты, сколько вам необходимо для полноценной работы сайта. Также можно запустить программу лояльности и автоматизировать отчеты.

Отдельно стоит рассказать про электронные продажи. С помощью WP можно создать полноценный интернет-магазин, поэтому владельцы e-сommerce-проектов часто работают на этой платформе и подключают интернет-эквайринг — онлайн-оплату без терминала.

Многопользовательская платформа. Режимы работы WordPress Multisite позволяют создать несколько сайтов на площадке с единой базой данных. Это удобно, например, если вы планируете создать сайт по продаже футболок и еще один по нанесению принта на них. У сайтов будет единая база и плагины без лишней нагрузки на сервера, но у каждого — свои настройки.

Настройки, дизайн и кастомизация. Среди инструментов — конструктор для углубленной кастомизации, большинство готовых шаблонов можно настраивать под себя, менять местами блоки и элементы страниц, добавлять и двигать виджеты, создавать дополнительные разделы.

Публикация контента. Простой визуальный редактор для создания и публикации текстов, медиа, файлов для скачивания и управления комментариями.

Функциональность WP создана так, чтобы вы могли реализовать проект своими силами. Среди всех возможностей стоит выделить несколько:

С помощью WordPress вы сможете добавлять новые страницы и статьи, изображения и другие медиа, загружать и продавать товары и услуги. Плагины и расширения позволяют настроить сайт полностью под ваши нужды.

Также важно, чтобы ваш сервер соответствовал базовым стандартам безопасности, иначе он не сможет корректно работать. Что для этого нужно сделать:

Соответствие юридическим нормам . Чтобы сайт легально работал и мог реализовать продукцию, он должен иметь юридический адрес, а также контакты лиц, с которыми можно связаться в случае проблем с покупкой.

Соответствие плагина и шаблона . Иногда плагин отказывается корректно работать с определенным, чаще всего кастомизированным, шаблоном, важно проверить это до начала работы.

Подключение сертификата безопасности (SSL) . Это требование большинства платежных сервисов и банковских провайдеров. Установите сертификат SSL на сайт, если у вас его еще нет.

Подключение платежного сервиса . В самой платформе нет функции оплаты, поэтому нужен посредник. Сервис обеспечит работоспособность плагина, необходимо сначала зарегистрироваться в сервисе, затем подключить его к WP.

Соответствие плагина и версии WordPress . Плагины оплаты должны поддерживать используемую версию WordPress. Обычно разработчики указывают минимальную совместимую версию WordPress. Стоит проверить версию платформы перед установкой плагинов.

Подключите специальный плагин на WordPress, который обеспечит прием платежей. Все они разные, поэтому и требования могут различаться.

7 этапов для подключения оплаты на WordPress

От обычных информационных страничек до наполненного товарами сайта на WordPress с приемом платежей вас отделяет семь этапов. Рассказываем подробно, что и как сделать, чтобы начать продавать.

1 этап. Выбор платежного сервиса

Работает много разных платежных сервисов. Весь процесс выбора разберем на примере сервиса PayAnyWay. Чтобы выбирать среди них было проще, стоит обратить внимание на несколько критериев: Комиссия . Обратите внимание на фиксированные платежи за транзакции, процентные ставки и дополнительные сборы, например за конвертацию валюты. Если подключить PayAnyWay, то комиссию будут списывать только за успешные операции.

Договор . Обязательно проверьте, чтобы в договоре не было скрытых комиссий или расплывчатых формулировок, которые можно трактовать по-разному. Лучше, если документы изучит юрист.

Подключение . Некоторые сервисы можно подключить за день, как PayAnyWay, другие за неделю или даже больше. Обычно выбор зависит от того, насколько срочно вам нужно подключить оплату на сайт.

Безопасность . Узнайте, каким стандартам безопасности соответствует сервис, изучите отзывы о нем и рекомендации независимых платформ. Важно обратить внимание также на качество обслуживания и реакцию на негативные отзывы.

Техподдержка . Оцените, насколько оперативно работает техническая поддержка, удобно ли с ней связываться по вопросам работы сервиса. С поддержкой PayAnyWay можно связаться 24/7.

Поддержка валют . Если ваши клиенты находятся в других странах, вам понадобится возможность принимать оплату в разных валютах, а не только в рублях.

Гибкость интеграции . Заранее уточните, насколько сложно интегрировать способ оплаты и потребуется ли серьезная доработка.

Пользовательский интерфейс. Важно, чтобы сервис был интуитивно понятным для клиентов, а также адаптирован для оплаты с мобильных устройств. Также стоит проверить количество доступных интеграций с кассами и наличие среди них тех, что понадобятся вам в работе. Например, сервис PayAnyWay работает с 17 онлайн-кассами. Принимать оплату от клиентов можно будет уже в день подключения.

2 этап. Регистрация в выбранном платежном сервисе

Чтобы пользователь мог оплачивать покупку на сайте, на странице должна быть форма оплаты или ссылка на нее — то, что может заменить терминал от банка. Для создания формы понадобится зарегистрироваться в платежном сервисе — он будет принимать оплату и отправлять ее на счет продавца. У всех сервисов должна быть инструкция по регистрации с подробно описанными шагами. Например, так выглядит короткая инструкция для регистрации в PayAnyWay: Заполните небольшую анкету и укажите все данные о вашей компании. Изучите правила и условия работы, подтвердите свое согласие, чтобы использовать сервис. Когда завершится проверка аккаунта — создайте бизнес-счет. Пример регистрации в платежном сервисе От того, какую платежную систему вы выберите, зависят доступные клиенту способы оплаты. Например, вы можете подключить к сервису PayAnyWay плагин платежного модуля WooCommerce, чтобы принимать оплату. Подробно о подключении рассказали в инструкции, здесь коротко перечислим шаги: Откройте настройки плагина PayAnyWay в панели управления WooCommerce. Укажите номер расширенного счета. Найдите в настройках счета код проверки целостности данных и укажите его в панели управления. Чтобы платежная форма открывалась прямо на странице сайта, а не уводила на отдельную, нужно установить значение _top в опции Target.

3 этап. Интеграция сервиса, кассы и WordPress

Чтобы пользователь мог оплачивать покупки, онлайн-касса, сервис и WP должны работать сообща. WordPress — популярная CMS, поэтому все возможные процессы интеграции с кассами и сервисами отработаны и обычно не вызывают сложностей. Например, при интеграции PayAnyWay, WooCommerce и WordPress можно использовать простую инструкцию в несколько шагов. Благодаря этой интеграции вы сможете организовать прием платежей на ВордПресс и выдавать чеки покупателям, как этого требует № 54-ФЗ. Все, что вам понадобится сделать, это: В настройках вашего расширенного счета в Монета.ру установить Pay URL: https://kassa.payanyway.ru/index.php?do=invoicepayurl. В настройках кассы в kassa.payanyway.ru прописать ссылку на Pay URL вашего интернет-магазина. После этого модуль будет настроен на выдачу чеков клиентам вашего магазина.

4 этап. Настройка плагина на WordPress для приема платежей

Скачайте архив модуля из инструкции выше, затем установите и активируйте плагин woocommerce_payanyway. Это займет несколько минут и не требует помощи программистов. Основную часть настройки занимает заполнение данных о площадке. Например, важно указать: сферу, в которой работает магазин;

юридический адрес и индекс организации либо просто адрес офлайн-точки продаж;

тип продукции — физическая (которую можно потрогать) или виртуальная (существует в игре или интернет-пространстве). Когда все данные будут заполнены — сохраните изменения. Важно. При подключении магазина должно появиться всплывающее окно, в котором нужно выдать доступ плагину к профилю. Если у вас не появляется окно — проверьте настройки браузера. Разрешите открывать всплывающие окна на этом сайте, чтобы завершить настройки.

5 этап. Создание товаров или услуг для продажи

После настройки в консоли WP появятся новые пункты в меню: WooCommerce, «Товары», «Аналитика» и «Маркетинг». Чтобы загрузить товары и услуги в каталог, перейдите в раздел «Товары». Если их много, то установите специальный плагин для массовой загрузки, например WP all Import. Проверьте, чтобы у каждого товара в вашем каталоге было интересное описание и картинки, их можно было добавлять в корзину и оплачивать. Также вы сможете синхронизировать прием платежей с программами учета товаров, чтобы следить за показателями выручки и количеством клиентов.

6 этап. Проверка работы оплаты

Когда все установлено и готово к работе, нужно проверить модуль. Тогда вы сможете быть уверены в том, что у клиентов не возникает проблем с оплатой. Пройдите путь покупателя до корзины страницы и проведите оплату на ВордПрессе на сумму до 20 рублей. Если деньги пришли на счет, а оплата отразилась в истории кассы — все работает корректно. Советуем выполнить несколько таких оплат, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы. С помощью сервиса PayAnyWay от Монеты можно настроить прием платежей с банковских карт, по СБП или SberPay, банковским переводом, через терминал или в кредит

7 этап. Запуск сайта с активной оплатой