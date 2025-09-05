ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Как подключить и настроить платежи WordPress: пошаговое руководство для бизнеса 

Сайт можно сделать разными способами: написать самому с помощью кода или нанять для этого команду специалистов. А можно пойти простым путём: собрать сайт с помощью WordPress и начать принимать платежи от клиентов. 

WordPress — одна из самых популярных и простых CMS-платформ для запуска сайта любого назначения:

  • Блога.

  • Интернет-магазина.

  • Корпоративного сайта.

  • Портфолио и т. д.

В интернете можно найти сотни плагинов, тем, шаблонов и способов оплаты, которые можно интегрировать в WordPress. Как подключить прием платежей, если вы собираетесь запускать интернет-магазин — рассказываем в статье.

Возможности и функциональность WordPress

С помощью WordPress вы сможете добавлять новые страницы и статьи, изображения и другие медиа, загружать и продавать товары и услуги. Плагины и расширения позволяют настроить сайт полностью под ваши нужды. 

Функциональность WP создана так, чтобы вы могли реализовать проект своими силами. Среди всех возможностей стоит выделить несколько:

  • Публикация контента. Простой визуальный редактор для создания и публикации текстов, медиа, файлов для скачивания и управления комментариями. 

  • Настройки, дизайн и кастомизация. Среди инструментов — конструктор для углубленной кастомизации, большинство готовых шаблонов можно настраивать под себя, менять местами блоки и элементы страниц, добавлять и двигать виджеты, создавать дополнительные разделы. 

  • Продвижение и SEO-оптимизация. Некоторые плагины помогают ускорять загрузку сайта, формировать карту сайта и файл robots.txt. 

  • Многопользовательская платформа. Режимы работы WordPress Multisite позволяют создать несколько сайтов на площадке с единой базой данных. Это удобно, например, если вы планируете создать сайт по продаже футболок и еще один по нанесению принта на них. У сайтов будет единая база и плагины без лишней нагрузки на сервера, но у каждого — свои настройки. 

Отдельно стоит рассказать про электронные продажи. С помощью WP можно создать полноценный интернет-магазин, поэтому владельцы e-сommerce-проектов часто работают на этой платформе и подключают интернет-эквайринг — онлайн-оплату без терминала.

Все необходимые функции можно подключить к WordPress через плагины — прием платежей, управление ассортиментом магазина, доставку и многое другое. Можно открывать столько способов оплаты, сколько вам необходимо для полноценной работы сайта. Также можно запустить программу лояльности и автоматизировать отчеты. 

Требования при подключении оплаты 

Подключите специальный плагин на WordPress, который обеспечит прием платежей. Все они разные, поэтому и требования могут различаться. 

Можно выделить несколько общих требований:

  • Соответствие плагина и версии WordPress. Плагины оплаты должны поддерживать используемую версию WordPress. Обычно разработчики указывают минимальную совместимую версию WordPress. Стоит проверить версию платформы перед установкой плагинов. 

  • Подключение платежного сервиса. В самой платформе нет функции оплаты, поэтому нужен посредник. Сервис обеспечит работоспособность плагина, необходимо сначала зарегистрироваться в сервисе, затем подключить его к WP.

  • Подключение сертификата безопасности (SSL). Это требование большинства платежных сервисов и банковских провайдеров. Установите сертификат SSL на сайт, если у вас его еще нет.

  • Соответствие плагина и шаблона. Иногда плагин отказывается корректно работать с определенным, чаще всего кастомизированным, шаблоном, важно проверить это до начала работы.

  • Соответствие юридическим нормам. Чтобы сайт легально работал и мог реализовать продукцию, он должен иметь юридический адрес, а также контакты лиц, с которыми можно связаться в случае проблем с покупкой.

Также важно, чтобы ваш сервер соответствовал базовым стандартам безопасности, иначе он не сможет корректно работать. Что для этого нужно сделать:

  • Регулярно обновлять WordPress и все установленные расширения.

  • Ограничить количество сотрудников с доступом к файлам конфигурации (wp-config.php).

  • Пользоваться надежными паролями.

  • Ограничить количество попыток входа для сотрудников и клиентов.

7 этапов для подключения оплаты на WordPress

От обычных информационных страничек до наполненного товарами сайта на WordPress с приемом платежей вас отделяет семь этапов. Рассказываем подробно, что и как сделать, чтобы начать продавать. 

1 этап. Выбор платежного сервиса

Работает много разных платежных сервисов. Весь процесс выбора разберем на примере сервиса PayAnyWay. Чтобы выбирать среди них было проще, стоит обратить внимание на несколько критериев:

  • Комиссия. Обратите внимание на фиксированные платежи за транзакции, процентные ставки и дополнительные сборы, например за конвертацию валюты. Если подключить PayAnyWay, то комиссию будут списывать только за успешные операции. 

  • Договор. Обязательно проверьте, чтобы в договоре не было скрытых комиссий или расплывчатых формулировок, которые можно трактовать по-разному. Лучше, если документы изучит юрист. 

  • Подключение. Некоторые сервисы можно подключить за день, как PayAnyWay, другие за неделю или даже больше. Обычно выбор зависит от того, насколько срочно вам нужно подключить оплату на сайт.

  • Безопасность. Узнайте, каким стандартам безопасности соответствует сервис, изучите отзывы о нем и рекомендации независимых платформ. Важно обратить внимание также на качество обслуживания и реакцию на негативные отзывы. 

  • Техподдержка. Оцените, насколько оперативно работает техническая поддержка, удобно ли с ней связываться по вопросам работы сервиса. С поддержкой PayAnyWay можно связаться 24/7. 

  • Поддержка валют. Если ваши клиенты находятся в других странах, вам понадобится возможность принимать оплату в разных валютах, а не только в рублях.

  • Гибкость интеграции. Заранее уточните, насколько сложно интегрировать способ оплаты и потребуется ли серьезная доработка. 

  • Пользовательский интерфейс. Важно, чтобы сервис был интуитивно понятным для клиентов, а также адаптирован для оплаты с мобильных устройств.

Также стоит проверить количество доступных интеграций с кассами и наличие среди них тех, что понадобятся вам в работе. Например, сервис PayAnyWay работает с 17 онлайн-кассами. Принимать оплату от клиентов можно будет уже в день подключения.

2 этап. Регистрация в выбранном платежном сервисе

Чтобы пользователь мог оплачивать покупку на сайте, на странице должна быть форма оплаты или ссылка на нее — то, что может заменить терминал от банка. Для создания формы понадобится зарегистрироваться в платежном сервисе — он будет принимать оплату и отправлять ее на счет продавца.

У всех сервисов должна быть инструкция по регистрации с подробно описанными шагами. Например, так выглядит короткая инструкция для регистрации в PayAnyWay:

  1. Заполните небольшую анкету и укажите все данные о вашей компании.

  2. Изучите правила и условия работы, подтвердите свое согласие, чтобы использовать сервис.

  3. Когда завершится проверка аккаунта — создайте бизнес-счет.

Пример регистрации в платежном сервисе

От того, какую платежную систему вы выберите, зависят доступные клиенту способы оплаты. Например, вы можете подключить к сервису PayAnyWay плагин платежного модуля WooCommerce, чтобы принимать оплату. Подробно о подключении рассказали в инструкции, здесь коротко перечислим шаги:

  1. Откройте настройки плагина PayAnyWay в панели управления WooCommerce.

  2. Укажите номер расширенного счета.

  3. Найдите в настройках счета код проверки целостности данных и укажите его в панели управления.

Чтобы платежная форма открывалась прямо на странице сайта, а не уводила на отдельную, нужно установить значение _top в опции Target.

3 этап. Интеграция сервиса, кассы и WordPress

Чтобы пользователь мог оплачивать покупки, онлайн-касса, сервис и WP должны работать сообща. WordPress — популярная CMS, поэтому все возможные процессы интеграции с кассами и сервисами отработаны и обычно не вызывают сложностей. 

Например, при интеграции PayAnyWay, WooCommerce и WordPress можно использовать простую инструкцию в несколько шагов. Благодаря этой интеграции вы сможете организовать прием платежей на ВордПресс и выдавать чеки покупателям, как этого требует № 54-ФЗ

Все, что вам понадобится сделать, это:

  1. В настройках вашего расширенного счета в Монета.ру установить Pay URL: https://kassa.payanyway.ru/index.php?do=invoicepayurl.

  2. В настройках кассы в kassa.payanyway.ru прописать ссылку на Pay URL вашего интернет-магазина. 

После этого модуль будет настроен на выдачу чеков клиентам вашего магазина.

4 этап. Настройка плагина на WordPress для приема платежей

Скачайте архив модуля из инструкции выше, затем установите и активируйте плагин woocommerce_payanyway. Это займет несколько минут и не требует помощи программистов. 

Основную часть настройки занимает заполнение данных о площадке. Например, важно указать:

  • сферу, в которой работает магазин;

  • юридический адрес и индекс организации либо просто адрес офлайн-точки продаж;

  • тип продукции — физическая (которую можно потрогать) или виртуальная (существует в игре или интернет-пространстве).

Когда все данные будут заполнены — сохраните изменения. 

Важно. При подключении магазина должно появиться всплывающее окно, в котором нужно выдать доступ плагину к профилю. Если у вас не появляется окно — проверьте настройки браузера. Разрешите открывать всплывающие окна на этом сайте, чтобы завершить настройки. 

5 этап. Создание товаров или услуг для продажи

После настройки в консоли WP появятся новые пункты в меню: WooCommerce, «Товары», «Аналитика» и «Маркетинг». 

Чтобы загрузить товары и услуги в каталог, перейдите в раздел «Товары». Если их много, то установите специальный плагин для массовой загрузки, например WP all Import. 

Проверьте, чтобы у каждого товара в вашем каталоге было интересное описание и картинки, их можно было добавлять в корзину и оплачивать.

Также вы сможете синхронизировать прием платежей с программами учета товаров, чтобы следить за показателями выручки и количеством клиентов.

6 этап. Проверка работы оплаты

Когда все установлено и готово к работе, нужно проверить модуль. Тогда вы сможете быть уверены в том, что у клиентов не возникает проблем с оплатой.

Пройдите путь покупателя до корзины страницы и проведите оплату на ВордПрессе на сумму до 20 рублей. Если деньги пришли на счет, а оплата отразилась в истории кассы — все работает корректно. Советуем выполнить несколько таких оплат, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы. 

С помощью сервиса PayAnyWay от Монеты можно настроить прием платежей с банковских карт, по СБП или SberPay, банковским переводом, через терминал или в кредит

7 этап. Запуск сайта с активной оплатой

После успешного тестирования сайт начнет полноценную работу. Но это не время расслабляться: нужно следить за отчетами о поступлении оплат и работоспособностью сайта. 

Стоит собирать отзывы клиентов, изучать их комментарии и собирать всю обратную связь на специальную почту или аккаунт. Так вся информация будет собираться в одном месте, вам будет проще вовремя замечать проблемы и ошибки, улучшать сервис и оставаться для покупателей надежным продавцом.

Подробно о настройках и запуске рассказали в статье «Как подключить оплату на сайте: пошаговое руководство для бизнеса».

Юридические аспекты и безопасность при приеме платежей

Подробно мы уже рассказывали об этом в статье «Как ИП принимать оплату от физических лиц: выбираем способ приема платежей и подключаем эквайринг». Поэтому сейчас остановимся кратко на основных пунктах. Бизнес должен:

  • подключить онлайн-кассу и заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД, посредник между бизнесом и налоговой);

  • регистрировать каждый факт оплаты и выдавать чеки клиентам;

  • платить налоги вовремя и в полном размере;

  • соблюдать требования закона о персональных данных и не допускать утечки информации о клиентах;

  • не принимать платежи от клиентов на личную карту владельца ИП, сотрудников или собственников организаций.

Помните о том, что многие платежные сервисы откажут в подключении, если на сайте не указан юридический адрес и полное наименование компании. Также не получится начать принимать оплату от клиентов, если не подключен SSL-сертификат для защиты соединения и данных пользователей. 

Решение возможных проблем при подключении оплаты

Есть несколько сложностей, которые могут возникать при подключении оплаты. Коротко разберем, что может случиться и как это исправить:

  • Неверные настройки платежного шлюза. Убедитесь, что каждый способ оплаты корректно расписан в полях настройки, и заново проведите тестовый платеж.

  • Конфликт плагинов. Деактивируйте все плагины, оставьте в работе только WooCommerce и плагин платежного шлюза. Затем активируйте их по одному, чтобы понять, с каким возникли сложности. Когда найдете нужный — замените его на аналог, который будет работать с платформой и другими расширениями. 

  • Неподходящая тема. Иногда оформление страниц ломается, если тема не работает вместе с плагинами. Попробуйте переключиться на любую тему WP по умолчанию. Если проблема исчезнет — подбирайте другую тему для сайта.

  • Проблемы с банком клиента. Стоит связаться с банковскими работниками и уточнить, почему не прошел платеж: проблема связана с картой покупателя или с вашим сайтом. 

В остальных случаях за решением проблем можно обратиться в поддержку WP. Также можно нанять в штат или позадачно специалиста, который будет следить за работоспособностью сайта и вовремя исправлять ошибки. 

Что нужно запомнить о работе WordPress и платежах

WordPress — популярная и многофункциональная платформа, которая с помощью плагинов превращается в полноценный интернет-магазин. 

Коротко напомним основные тезисы:

  • В WordPress нет встроенного приема платежей. Чтобы начать продавать товары, нужно выбрать и подключить платежный сервис, который будет обрабатывать транзакции.

  • Процесс интеграции оплаты включает семь основных шагов и не занимает много времени.

  • Для успешного подключения необходимо обеспечить техническую совместимость (версии WordPress, плагина и темы), а также установить SSL-сертификат для безопасности.

  • Бизнес должен соблюдать все юридические требования, например выдавать чек за каждую покупку и принимать деньги только на счет компании.

  • Перед запуском критически важно провести тестовые платежи, чтобы убедиться в корректной работе системы.

