Лучшие сервисы оплаты для онлайн-школы

Что такое онлайн-касса и обязательно ли онлайн-школе применять ее

Онлайн-касса — это аппарат, который позволяет бизнесу соблюдать закон № 54-ФЗ «О применении ККТ при осуществлении расчетов в РФ». Онлайн-касса формирует для покупателей кассовые чеки и отправляет данные о продажах в налоговую через интернет.

Бизнес может работать без кассы, только если попадает под исключения, указанные в статье 2 закона № 54-ФЗ. В случае с онлайн-школой это следующие ситуации:

Школу организует самозанятый гражданин или ИП. Он может принимать оплату на личную карту или наличными, а для клиентов формировать чеки в приложении «Мой налог». Эти чеки автоматически уходят в налоговую, и она начисляет налог.

Но в данном случае это не полноценная онлайн-школа, а скорее репетиторство.

Перевод идет между расчетными счетами. Если клиент школы — другая организация или ИП, то он может перевести ей деньги напрямую со своего расчетного счета.

Но большинство учеников в онлайн-школах — это физлица, а не ИП или организации.

В остальных случаях при расчетах с покупателями-физлицами онлайн-касса нужна. И если ее не применять, то налоговая может расценить это как незаконное предпринимательство по статье 14.1 КоАП или нарушение работы с кассовой техникой по статье 14.5 КоАП. В этом случае организации или ИП грозит штраф, а при больших оборотах свыше 2,25 миллиона рублей — уголовная ответственность по статье 171 УК.

Хорошая новость в том, что для организации законной работы и приема платежей онлайн-школе необязательно покупать кассовый аппарат — можно арендовать облачную онлайн-кассу. Это дешевле и удобней, чем покупать собственный кассовый аппарат. Подключение облачной кассы занимает меньше времени и гарантирует соблюдение закона.

Услуга аренды облачной кассы часто идет вместе с эквайрингом, поэтому можно за один день настроить платежи для онлайн-школы и работать по закону.