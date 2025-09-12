Лучшие сервисы оплаты для онлайн-школы

Чтобы ученики могли платить за обучение онлайн, школе нужен удобный и законный способ приема платежей. Для этого подключают специальные сервисы — они позволяют принимать деньги на счет компании, выдавать электронные чеки и автоматически передавать данные в налоговую.
Бизнесу важно правильно наладить онлайн-платежи. Принимать деньги на карту физлица или наличными — это плохая идея для крупной онлайн-школы, которую организует ИП или ООО. Так могут делать только самозанятые. А вот юрлицо или предприниматель за прием оплаты таким способом он может получить штраф от налоговой или блокировку карты от банка.
В нашем материале рассказываем, как организовать прием платежей в онлайн-школе с соблюдением закона и сделать его удобным для клиентов.
Виды сервисов оплаты для онлайн-школ
Онлайн-школа — это бизнес, который оказывает образовательные услуги с помощью современных интернет-сервисов. Обучение в ней проходит дистанционно.
Онлайн-школа может быть в виде сайта с уроками, мобильного приложения, чат-бота в Telegram или занятий по видеосвязи. Но в любом из вариантов, чтобы ученики могли платить за образовательные услуги онлайн, школе нужен интернет-эквайринг или платежный агрегатор, а также в большинстве случаев подключение к онлайн-кассе.
Расскажем подробнее о том, что такое эквайринг, что такое платежный агрегатор и как подключиться к онлайн-кассе.
Интернет-эквайринг
Это услуга, которая позволит вашим ученикам платить за уроки через интернет: картами, электронными кошельками или по QR-коду через банковское приложение.
Услугу интернет-эквайринга предоставляют эквайеры — банки и небанковские кредитные организации, НКО.
Эквайер предоставляет для вашего интернет-ресурса специальное программное обеспечение. Это может быть готовое решение для вашей CMS, например:
Кнопка оплаты. Вы размещаете эту кнопку на вашем сайте или приложении. Клиенты нажимают на нее и видят форму с одним или несколькими способами оплаты: картой, по СБП или через Pay-сервис.
Платежная ссылка. Эту ссылку вы вставляете на сайт либо рассылаете клиентам в мессенджеры, соцсети, по электронной почте. При переходе по ссылке клиенты видят предусмотренные способы оплаты.
Также эквайер может предоставлять индивидуальные способы подключения для разработчиков через API или SDK:
API (Application Programming Interface) — это интерфейс для программистов. Он позволяет гибко встроить оплату прямо в вашу платформу или приложение, чтобы ученик не переходил на сторонние страницы.
SDK (Software Development Kit) — это набор готовых инструментов и библиотек, с помощью которых можно быстрее и проще встроить оплату в сайт или мобильное приложение. SDK чаще используют для мобильных приложений.
Для настройки эквайринга через API или SDK нужен программист, а вариант с готовым решением для CMS можно настроить самостоятельно или обратившись в поддержку эквайера.
Банк может выставлять условия к сайту продавца и одобрять заявку на эквайринг только в том случае, если сайт соответствует этим условиям.
Платежный агрегатор
Банк вместе с эквайрингом предлагает ограниченный набор способов оплаты, например:
картой;
по СБП;
у некоторых банков есть свой Pay-сервис.
В отличие от банка, агрегатор может предоставлять эквайринг через несколько кредитных организаций, а также предлагать дополнительные способы оплаты помимо карточных:
Электронные кошельки.
Баланс телефона.
Инвойсинг (выставление счетов без сайта).
Рассрочки и кредиты.
Терминалы.
Используя услуги агрегатора, вы сможете подобрать платежные инструменты под свою аудиторию и повысить вероятность успешной оплаты. Но иногда такие услуги могут стоить дороже банковских. Так происходит потому, что в оплату включается и комиссия от банка, и вознаграждение от самого агрегатора.
Что такое онлайн-касса и обязательно ли онлайн-школе применять ее
Онлайн-касса — это аппарат, который позволяет бизнесу соблюдать закон № 54-ФЗ «О применении ККТ при осуществлении расчетов в РФ». Онлайн-касса формирует для покупателей кассовые чеки и отправляет данные о продажах в налоговую через интернет.
Бизнес может работать без кассы, только если попадает под исключения, указанные в статье 2 закона № 54-ФЗ. В случае с онлайн-школой это следующие ситуации:
Школу организует самозанятый гражданин или ИП. Он может принимать оплату на личную карту или наличными, а для клиентов формировать чеки в приложении «Мой налог». Эти чеки автоматически уходят в налоговую, и она начисляет налог.
Но в данном случае это не полноценная онлайн-школа, а скорее репетиторство.
Перевод идет между расчетными счетами. Если клиент школы — другая организация или ИП, то он может перевести ей деньги напрямую со своего расчетного счета.
Но большинство учеников в онлайн-школах — это физлица, а не ИП или организации.
В остальных случаях при расчетах с покупателями-физлицами онлайн-касса нужна. И если ее не применять, то налоговая может расценить это как незаконное предпринимательство по статье 14.1 КоАП или нарушение работы с кассовой техникой по статье 14.5 КоАП. В этом случае организации или ИП грозит штраф, а при больших оборотах свыше 2,25 миллиона рублей — уголовная ответственность по статье 171 УК.
Хорошая новость в том, что для организации законной работы и приема платежей онлайн-школе необязательно покупать кассовый аппарат — можно арендовать облачную онлайн-кассу. Это дешевле и удобней, чем покупать собственный кассовый аппарат. Подключение облачной кассы занимает меньше времени и гарантирует соблюдение закона.
Услуга аренды облачной кассы часто идет вместе с эквайрингом, поэтому можно за один день настроить платежи для онлайн-школы и работать по закону.
Критерии выбора платежного сервиса для онлайн-школы
Выбирая платежный сервис для онлайн-школы, необходимо учесть множество факторов:
Надежность и безопасность транзакций.
Поддержка различных способов оплаты.
Удобство интеграции с платформой онлайн-школы.
Комиссии и тарифы.
Качество технической поддержки.
Рассмотрим подробнее каждый пункт.
Надежность и безопасность транзакций
Когда выбираете платежный сервис для онлайн-школы, важно, чтобы он был безопасным и стабильным. Вот что это значит:
Защита данных клиентов. Платежная система должна защищать деньги и данные покупателей от трех видов угроз: внешних атак хакеров, недобросовестных сотрудников самой системы и технических сбоев. Для этого надежные сервисы соответствуют международному стандарту PCI DSS и российскому ГОСТ 57580.1 от Центрального Банка России.
Защита от мошенничества. Хороший сервис использует антифрод-систему, которая отслеживает подозрительные операции и блокирует их. А еще 3D Secure — это когда эквайер присылает СМС с кодом для подтверждения оплаты.
Стабильность работы. Платежная система должна работать круглосуточно, без сбоев. Это называют временем бесперебойной работы, или uptime. Если часто бывают ошибки или зависания — лучше выбрать другой сервис.
Поддержка различных способов оплаты
Для клиентов онлайн-школ важно, чтобы были доступны различные способы оплаты: банковской картой, электронными деньгами, по QR-коду через банковское приложение и другие.
Чем больше количество способов оплаты, тем выше конверсия в покупку, так как каждый клиент может выбрать для себя удобный вариант.
А если обучение дорогое, покупателю удобно иметь возможность оформить рассрочку или взять кредит. Это улучшает клиентский опыт, и ученики будут охотнее покупать курсы.
Удобство интеграции с платформой онлайн-школы
Перед подключением уточните, встраивается ли платежное решение в вашу платформу. Ведь ваша школа может располагаться на самописном сайте, WordPress, OpenCart, Tilda, GetCourse.
Если эквайер или платежный агрегатор предлагает готовые решения для интеграции и понятные пошаговые инструкции, то, скорее всего, вы сами сможете все настроить. В таких случаях можно обойтись без помощи программиста.
Тарифы
Тариф — это набор условий обслуживания. В него может входить:
комиссия за каждую оплату, определенный процент от суммы транзакции;
абонентская плата — фиксированная сумма в месяц;
плата за подключение или техподдержку;
плата за вывод денег на карту;
плата за возврат платежей.
Эквайеры разрабатывают и предлагают разные виды тарифов. Например, у некоторых из них есть отраслевые тарифы специально для онлайн-школ. Бывают тарифы отдельно для ИП, юрлиц и самозанятых, а также для бизнеса с разным оборотом. На рынке есть платформы, которые удерживают комиссию только за успешные транзакции и не берут денег за возвраты. Некоторые эквайеры предлагают пакетные тарифы, когда клиент платит за определенное количество транзакций независимо от того, использовал он их или нет. Размер комиссии может зависеть от типа оплаты: картой, кошельком, по СБП.
Задача бизнеса — подобрать оптимальный тариф. Это можно сделать, изучив предложения на сайте эквайера или получив личную консультацию, например, по телефону.
Качество технической поддержки
Техническая поддержка может понадобиться в любой момент, например для подключения системы или во время ее работы, если что-то пойдет не так. Поэтому она должна быть круглосуточной. Хорошо, если у сервиса будет несколько каналов для поддержки:
Онлайн-чат.
Горячая линия по телефону.
Мессенджеры.
Форма обратной связи на сайте или просто адрес электронной почты для связи с техспециалистами.
Также база знаний с ответами на популярные вопросы и пошаговыми инструкциями.
Важно проверить, в какое время и какие каналы точно работают, насколько быстро отвечают специалисты. Например, поддержка по телефону и в чате может быть доступна в рабочее время по будням, а онлайн-чат — круглосуточно. Сотрудник в чате может ответить сразу, через некоторое время или не ответить вообще. Вместо сотрудника в чате может отвечать бот. На письма по почте сотрудники тоже могут отвечать оперативно или тянуть с ответом днями.
Также стоит обратить внимание на вовлеченность и компетентность поддержки:
Готовы ли они решать вопрос клиента или просто пишут отписки.
Владеют ли они информацией и способны ли вообще помочь с решением проблемы.
Общаются ли они на русском языке.
Чтобы все это проверить, можно почитать отзывы клиентов на независимых платформах или найти информацию на сайте сервисов, но лучше пообщаться с поддержкой лично.
Обзор 5 популярных сервисов оплаты для онлайн-школ
В обзоре — популярные платежные сервисы, которые подходят для инфобизнеса: их возможности, тарифы, интеграции и особенности, на которые стоит обратить внимание при выборе.
Это сервис онлайн-платежей от НКО Монета. Поскольку Монета является эквайером, то у него есть собственный эквайринг. Но, в отличие от банков, также решение содержит все преимущества агрегаторов, предлагая покупателям множество способов оплаты:
Картами «Мир», Visa, Mastercard.
QR-кодами через Систему быстрых платежей, СБП.
Сервисами T-Pay, AlfaPay, SberPay.
Электронными кошельками МОНЕТА.РУ, «ЮMoney».
Балансом телефона для клиентов T2, «МегаФон», «Билайн», МТС.
Выставлением счетов.
Рассрочкой и кредитом.
Платежными терминалами партнеров.
Вы можете выбрать те способы оплаты, которые актуальны именно для ваших клиентов, отключив ненужные. Покупатели увидят все предложенные варианты в одном окне и смогут выбрать подходящий.
Сервис PayAnyWay предлагает максимально простые и прозрачные тарифы:
Для ИП и юрлиц — комиссия 3,4% при оплате через банковские карты и Pay-сервисы, а если выручка превысит 1 миллион рублей в месяц — то 2,7%.
Для самозанятых — 4% за вывод на карту.
Платформа берет комиссию только за успешные платежи. Есть решения для большинства платформ, а также интеграция с 17 облачными онлайн-кассами. Подключиться можно за один день самостоятельно или с помощью поддержки, которая работает круглосуточно.
Это официальный интегратор крупнейших российских банков. В 2025 году он имеет 27 банков-партнеров. Решение актуально для юрлиц и ИП.
Поддерживаемые способы оплаты:
Карты.
СБП.
Pay-сервисы.
Выставление счетов.
Тарифы:
Комиссия зависит от вида деятельности.
Диапазон ставок — от 0,55 до 1,95%.
При СБП ставки от 0,4 до 0,7%.
Платформа предлагает библиотеку готовых CMS-модулей для быстрой интеграции с сайтом. Есть сопровождение на всех этапах подключения: от подбора решения до настройки оплаты.
Также PayKeeper является крупнейшим в России сервисом облачных онлайн-касс. Поэтому предлагает клиентам свои кассы, без партнерства со сторонними производителями.
PayKeeper предоставляет пять уровней технической поддержки. Выбранный уровень прописывается в соглашении.
Это агрегатор, который работает с платежными системами и банками. Принимает оплаты из России и со всего мира. Подходит для ИП и юрлиц.
Поддерживаемые способы оплаты:
Карты.
СБП.
Pay-сервисы.
Рассрочка, кредит, оплата долями.
У CloudPayments есть отраслевое решение для онлайн-образования — CloudEdtech. На сайте указаны условия для компаний и ИП с оборотом от 1 миллиона рублей:
Комиссия за прием платежей — 2,7%.
С чеками — 3,3%.
Для подключения сервиса нужен официальный статус образовательной организации или бизнеса, занимающегося онлайн-обучением.
CloudEdtech поддерживает облачные решения и гибкую интеграцию с платформами для онлайн-курсов через API, CMS и CRM.
Вы можете подключить CloudKassir для работы с чеками и соблюдения № 54-ФЗ.
На сайте указан телефон поддержки, по которому можно звонить в любое время.
Это агрегатор для приема платежей на сайте и в мессенджерах. Подходит для ИП, юрлиц и самозанятых.
Поддерживаемые способы оплаты:
Карты.
СБП.
Pay-сервисы.
Электронные кошельки.
Яндекс Сплит.
Карты рассрочки «Халва» и 120 дней без %.
Оплата частями «Подели».
Рассрочка и кредит от банка ОТП.
Тарифы:
Подключение бесплатное.
При регистрации автоматически подключается тариф «Стартовый» с комиссией по картам 3,9%, а по СБП — 2,7%.
Далее тариф будет установлен в зависимости от вашего оборота за месяц — чем выше оборот, тем дешевле.
Для самозанятых комиссия по картам и СБП — 3,5%, а при обороте от 100 000 рублей — 3,0%.
Оплата только за успешные транзакции.
Есть более 50 готовых модулей для CMS, CRM и конструкторов для быстрой интеграции с сервисом.
Robokassa предлагает аренду собственной облачной онлайн-кассы или решение без аренды — «Робочеки». Облачная касса оплачивается отдельно, а Робочеки входят в тариф эквайринга.
Поддержка работает с 7:00 до 22:00 мск по всем каналам связи: чат на сайте, VK, Telegram, телефон, электронная почта.
Это агрегатор, часть экосистемы «ЮMoney». Он предлагает платежные решения для организаций, ИП и самозанятых.
Поддерживаемые способы оплаты:
Карты.
СБП.
Pay-сервисы.
Электронный кошелек «ЮMoney».
Выставление счетов.
Кредиты и рассрочки от СберБанка.
Баланс телефона.
Терминалы и кассы партнеров.
«ЮKassa» предлагает тарифы для бизнеса с разным оборотом и для разных категорий. В том числе есть решения для оплаты в онлайн-школах:
Подключение бесплатное.
Комиссия по картам — 3,5%, а по СБП — 0,7%.
При увеличении оборотов свыше 1 миллиона рублей комиссии снижаются.
Для самозанятых комиссия по картам — 3,5%, а по СБП — 0,4%.
Бывают акции, которые существенно снижают комиссии.
Комиссия только за успешные транзакции.
Есть готовые модули для самых популярных систем: Tilda, Wix, amoCRM, WordPress и других.
Для соблюдения закона № 54-ФЗ можно арендовать облачную кассу у одного из партнеров «ЮKassa» или воспользоваться новым решением для отправки чеков без аренды кассы. Но за кассу или отправку чеков нужно платить отдельно, так как в базовый пакет эквайринга эти услуги не входят.
Есть поддержка с 8:00 до 20:00 мск по общим вопросам: по горячей линии, через форму обратной связи на сайте и в Telegram. Технические специалисты работают круглосуточно по отдельной линии.
Сравнительная таблица ключевых параметров сервисов
Чтобы вам удобнее было выбирать сервис, мы собрали все ключевые данные в одну таблицу:
Система
Типы оплат
Комиссия
Поддержка
Фискализация
PayAnyWay
Карты, СБП, Pay-сервисы, электронные кошельки, баланс телефона, выставление счетов, кредиты, рассрочки, терминалы
Круглосуточно в чате. По телефону в рабочее время. Через форму на сайте и по электронной почте. Технический отдел работает круглосуточно
Онлайн-кассы от 17 партнеров
PayKeeper
Комиссия от 0,55 до 1,95%, а по СБП от 0,4 до 0,7%
Техподдержка в соответствии с соглашением об уровне обслуживания
Собственная онлайн-касса
CloudPayments
Комиссия за прием платежей — 2,7%, а с чеками — 3,3%
По телефону в любое время, по электронной почте
CloudKassir для работы с чеками
Robokassa
По электронной почте, по телефону, в чате на сайте, в VK и Telegram с 7:00 до 22:00 мск
Собственная онлайн-касса или Робочеки
ЮKassa
По горячей линии, электронной почте и чате Telegram с 8:00 до 20:00 по мск. Технический отдел работает круглосуточно
Онлайн-касса от партнеров или решение без аренды кассы
Заключение
Выбор сервиса оплаты для онлайн-школы зависит от специфики бизнеса, оборотов, нужных способов оплаты и технических требований. Поэтому перед подключением сервиса изучите тарифы и ограничения. Проверьте, есть ли готовые модули для вашей платформы и потребуется ли отдельная касса. Это поможет избежать лишних затрат и выбрать решение, которое будет работать на вас.
