Когда бизнес набирает обороты, владельцы сталкиваются с проблемой, как выплачивать вознаграждения сразу многим людям. Например, маркетплейс должен выплачивать селлерам заработанные деньги, компании — оплачивать услуги фрилансеров, интернет-магазины — отдавать вознаграждения партнерам по реферальной программе.
Обычная схема перевода денег от компании без автоматизации выглядит сложно: бухгалтер или менеджер собирает список получателей с их телефонами или реквизитами карт и запускает переводы вручную через банк или СБП. Если таких получателей десятки или сотни, очень легко допустить ошибку в сумме или реквизитах. А любая задержка бьет по доверию: если вовремя не заплатить партнеру и исполнителю, такой сбой отразится на репутации компании.
С подобной проблемой сталкивались многие собственники бизнеса, финансовые директора и бухгалтеры. Решить ее можно, используя сервисы массовых выплат. Это технология, которая помогает автоматизировать процесс и отправлять деньги одновременно многим получателям.
В этой статье разберем, как автоматизировать массовые выплаты физлицам — сотрудникам, фрилансерам, самозанятым — и юрлицам. А кроме того, на что обратить внимание при выборе платформы. Дополнительно сравним топ-5 платформ на рынке.
Как работают сервисы массовых выплат
Работа автоматизированной системы строится по четкому алгоритму. Вот как это выглядит на практике:
Шаг 1. Подготовка реестра получателей.
Сначала нужно сформировать файл в формате Excel или CSV, который будет содержать следующие данные:
Ф. И. О. получателей.
Реквизиты — номера карт, счетов или телефоны для СБП.
Суммы вознаграждения.
Назначение платежей.
Есть сервисы, где данные загружают не через импорт документов, а вводят прямо в личном кабинете. Нужно один раз добавить получателей вручную или импортировать их из CRM, после чего система сама сформирует список.
Шаг 2. Загрузка и проверка данных.
Файл надо загрузить в защищенный личный кабинет сервиса. Система автоматически проверяет корректность реквизитов, достаточно ли средств на счете и нет ли ошибок в форматах данных
Шаг 3. Отправка.
После проверки вы:
подтверждаете необходимость выплат;
выбираете способ трансфера (карты, СБП, счета);
отправляете весь пакет платежей одной кнопкой.
Шаг 4. Обработка транзакций.
Сервис автоматически распределяет платежи по каналам и фиксирует все операции в системе.
Шаг 5. Формирование отчета.
Вы получаете детализированный отчет по всем транзакциям, который содержит статусы каждого платежа и итоговую выписку по операциям.
Шаг 6. Интеграция и автоматизация.
Этот шаг нужен тем, кто регулярно проводит массовые выплаты. Некоторые сервисы позволяют свести участие человека к минимуму. Для этого достаточно встроить API сервиса в свое приложение или CRM. Например, курьер завершает доставку, видит в приложении свой заработок и нажимает кнопку «Вывести деньги». Система сама рассчитывает баланс и отправляет деньги удобным способом. Например, некоторые платформы предлагают несколько вариантов:
Через СБП — пользователь указывает номер телефона и банк, деньги поступают напрямую на этот счет.
По карте через токенизацию — сначала проводится небольшая пробная транзакция, система сохраняет данные карты в обезличенном виде, и дальше переводы выполняются автоматически.
Прямое пополнение карты при наличии PCI DSS — если у клиента есть этот стандарт безопасности, можно хранить и передавать полные данные карт, но это решение дорогое и подходит не всем.
Такой подход позволяет обрабатывать сотни и тысячи транзакций одновременно, почти без ручной работы.
Почему автоматизация выплат — это необходимость
Не всегда бизнес быстро приходит к решению об автоматизации массовых выплат и использовании сервисов. Пока компания или физлицо — фрилансер или ИП — сотрудничает с небольшим количеством партнеров, ручная обработка платежей может казаться незначительной по трудозатратам среди других рабочих процессов.
Но как только число транзакций растет, все чаще возникают проблемы. Как правило, они проявляются в том, что ответственное лицо ошибается в реквизитах, вырастает нагрузка на бухгалтерию.
Здесь начинает страдать и безопасность, так как растет риск мошенничества. Например, когда в данные попадают поддельные реквизиты компаний.
Или если в бухгалтерии начинает работать недобросовестный сотрудник, ответственный за массовые выплаты на карты, и он начинает переводить деньги лицам, которые к компании не имеют никакого отношения. Среди массы других транзакций подобные махинации можно заметить не сразу.
Таким образом, с ростом компании использование сервисов массовых выплат становится необходимостью. Вот основные причины этому:
Экономия времени и ресурсов. Вместо многочасового формирования десятков платежных поручений вручную специалист загружает один файл и нажимает одну кнопку. Бухгалтерия и финансовый отдел освобождаются от рутины, экономя до нескольких рабочих дней в месяц.
Это время и силы можно перенаправить на стратегические задачи: анализ финансовых потоков, планирование бюджета и развитие бизнеса.
Полное исключение человеческого фактора. Опечатка в номере карты или счете при ручном вводе — это не просто ошибка, а часы работы на поиск и возврат средств, испорченные отношения с подрядчиком или сотрудником и прямой финансовый ущерб.
Сервис автоматически проверяет валидность всех реквизитов перед отправкой, сводя риск ошибок к нулю:
Высокий уровень безопасности. Финансовые операции требуют максимальной защиты. Современные платформы соответствуют международному стандарту безопасности PCI DSS, что гарантирует безопасность хранения и передачи данных. Все операции по оплате проходят через защищенное соединение, а гибкие настройки прав доступа для сотрудников минимизируют риски внутреннего мошенничества.
Легкое масштабирование бизнеса. Рост бизнеса не должен вести к росту проблем с расчетами. Автоматизированная система легко справляется с увеличением объема транзакций, и компании не нужно расширять штат или увеличивать рабочий день бухгалтерии.
Прозрачность и контроль. Вся история транзакций, детальные отчеты по каждому платежу и его текущий статус хранятся в едином личном кабинете компании на сервисе массовых выплат. Это упрощает аудит и взаимодействие с получателями средств и дает вам полный финансовый контроль и возможность моментально реагировать на любые вопросы.
Гибкость и интеграция в процессы. Автоматизация — это не только про платежи «здесь и сейчас». Через интеграцию с вашей CRM или учетной системой можно настроить регулярные массовые выплаты юрлицам, ИП и фрилансерам по расписанию, автоматически удерживать налоги для самозанятых.
Без сервиса
Автоматизированно, с сервисом
Десятки отдельных платежных поручений вручную
Один файл для загрузки
Высокий риск ошибок из-за ручного ввода реквизитов
Автоматическая проверка данных
Постоянное переключение между вкладками банка
Одна кнопка для отправки всех платежей
Отслеживание статуса каждого платежа отдельно
Единый детализированный отчет по всем операциям
Ежемесячная рутина повторяется
Настройка автоматизации на будущее
Как выбрать сервис для массовых выплат
Платформы, которые предлагают услуги по автоматизации платежей, отличаются целым рядом параметров. Прежде чем оплачивать услуги такого сервиса, нужно внимательно сравнить, какие у него есть возможности и подходят ли они вашему бизнесу. Разберем, на какие параметры нужно обращать внимание.
Способы отправки денег
Убедитесь, что сервис поддерживает все необходимые каналы для переводов:
Банковские карты, в первую очередь «Мир». А если компания сотрудничает с иностранными партнерами, не помешает поддержка систем Visa и Mastercard.
Расчетные счета.
Систему быстрых платежей (СБП).
По СБП можно мгновенно зачислять средства на карты других банков. Это важно для скорости зачисления денег и опосредованно ведет к повышению лояльности: исполнители и партнеры быстро получают деньги, и растет доверие к компании. Люди охотнее сотрудничают и реже уходят к конкурентам.
Тарифы и комиссии
Удобнее работать с прозрачной фиксированной ставкой за перевод без скрытых комиссий. Сравните, что выгоднее при объемах бизнеса: плата за операцию или процент от суммы. Уточните, взимается ли комиссия за неудачные попытки списания или возвраты.
Скорость перевода
Одни сервисы проводят транзакции в течение рабочего дня, другие — практически мгновенно. Важно настраивать автоматические массовые выплаты по расписанию без вашего участия — это основа для полной автоматизации расчетов с подрядчиками и сотрудниками.
Простота интеграции
Для технических специалистов ключевой фактор — наличие современного, хорошо документированного API для интеграции с вашей CRM, учетной системой 1С или платформой. Менее технически подкованным пользователям пригодятся готовые модули и плагины для популярных CMS: 1С-Битрикс, WordPress и других.
Наличие фискализации
Если вы работаете с массовыми выплатами фрилансерам с самозанятостью, эта функция обязательна. Платформа должна автоматически формировать и отправлять чеки в ФНС, чтобы у ваших подрядчиков не было проблем с налогами, а у вас — лишней ручной работы с фискальными данными.
Безопасность
Проверьте, соответствует ли платформа международному стандарту безопасности PCI DSS, который гарантирует защиту данных карт. Обязательно использовать шифрование данных SSL/TLS и двухфакторную аутентификацию. Кроме того, важно, чтобы платежи совершались в соответствии с требованиями закона №152-ФЗ о защите персональных данных.
Удобство личного кабинета и техподдержка
Интерфейс должен быть интуитивно понятным даже для новичков, а отчетность — детальной и наглядной. Не менее важна техническая поддержка сервиса массовых выплат: она должна работать 24/7, оперативно и компетентно решая возникающие вопросы.
Обзор лучших сервисов для массовых платежей
Разберем топ-5 популярных платформ, предоставляющих услугу, и выясним, чем они отличаются.
Монета
Монета — это платформа для организации расчетов различными способами. В том числе сервис позволяет бизнесу полностью автоматизировать массовые переводы партнерам, подрядчикам и клиентам.
Ключевую роль в системе играет API: он связывает две информационные системы и запускает процесс перевода денег без участия человека.
Представим условный таксопарк, где работает несколько сотен таксистов. Каждый из них в приложении видит свой баланс и может нажать кнопку «Вывести». API автоматически обрабатывает такие запросы: проверяет средства на счете компании и перечисляет деньги без участия человека. Все происходит автоматически, главное, чтобы на счете в сервисе хватало денег.
Выплаты можно делать как через СБП по номеру телефона, так и напрямую на карту с помощью токенизации. Во втором случае водитель один раз проходит пробную операцию, и система сохраняет токен его карты.
Так сотни или тысячи сотрудников могут получать выплаты параллельно, без задержек.
Основные преимущества:
Это сервис массовых выплат самозанятым, физлицам, юрлицам, резидентам и нерезидентам РФ, то есть система охватывает максимально широкую аудиторию.
Полная автоматизация через API — интеграция двух информационных систем без ручного участия.
Защита от ошибок и мошенничества: автоматическая проверка реквизитов, лимиты на вывод.
Поддержка массовых выплат на карты, через СБП и на электронные кошельки Монеты.
Переводы без необходимости иметь PCI DSS у компании благодаря токенизации.
Прозрачная отчетность. Реестры и закрывающие документы формируются автоматически.
Особенности:
Универсальность. Можно настроить массовые переводы партнерам, подрядчикам, клиентам и сотрудникам.
Разные сценарии использования: переводы продавцам на маркетплейсах, стримерам и фрилансерам, рекламные розыгрыши, чаевые.
Кому подходит:
Интернет-магазинам и маркетплейсам.
Сервисам по заказу — например, доставке, пассажирским перевозкам.
Финансовым организациям.
Компаниям, работающим с самозанятыми, стримерами и фрилансерами.
PayKeeper
PayKeeper — это платформа, которая помогает бизнесу принимать и обрабатывать платежи, а также проводить массовые переводы денег. Сервис активно используется в e-commerce и отличается гибкими возможностями интеграции с различными системами.
Основное направление PayKeeper — интернет-эквайринг: он работает с крупнейшими российскими банками, поддерживает оплату по банковским картам, через СБП и QR-коды, а также подключение онлайн-касс по №54-ФЗ. Массовые выплаты можно организовать через API или личный кабинет.
PayKeeper выделяется прозрачными тарифами и готовыми модулями для популярных CMS. Это делает запуск быстрым, а сопровождение — простым даже для компаний без собственной IT-команды.
Основные преимущества:
Работа с крупнейшими банками и платежными системами.
Поддержка карт, СБП и QR-кодов оплаты.
Интеграция с онлайн-кассами по №54-ФЗ.
Готовые модули для CMS.
Возможность организовать массовые выплаты через API.
Особенности:
Сильная ориентация на e-commerce и интернет-торговлю.
Удобная связка эквайринга, выдачи чеков и массовых платежей.
Интерфейс, рассчитанный на бухгалтеров и операционных директоров.
Кому подходит:
Интернет-магазинам и онлайн-площадкам.
Бизнесу, проводящему рекламные акции с выдачей клиентам денежных призов.
Бизнесу, которому необходимо объединить выплаты с интернет-эквайрингом, например ломбардам.
Компаниям, которые оплачивают разовые услуги: фрилансеров, блогеров, промоутеров, курьеров, таксистов, клининговых менеджеров и подобных.
CloudPayments
CloudPayments — это платформа для интернет-эквайринга и онлайн-платежей, которая также предлагает решения для регулярных массовых выплат. В сервисе есть большой набор инструментов для e-commerce, образовательных платформ и финансовых организаций.
Платформа поддерживает оплату картами, через СБП, а также популярные системы вроде T-Pay, SberPay и Mir Pay. Можно работать с иностранными картами и настроить рассрочку или оплату долями. Массовые выплаты интегрируются через API и позволяют бизнесу настроить автоматические расчеты без ручного участия.
CloudPayments также уделяет внимание фискализации: сервис полностью соответствует №54-ФЗ, что удобно для компаний, которым нужно автоматическое формирование чеков.
Основные преимущества:
Поддержка карт, СБП, T-Pay, SberPay, Mir Pay и иностранных карт.
Возможность работы с подписками и регулярными платежами.
Интеграция с онлайн-кассами по №54-ФЗ.
Готовые решения для e-commerce, EdTech и финансового сектора.
Переводы через API.
Особенности:
Акцент на стабильный эквайринг и удобные регулярные платежи.
Возможность подключать рассрочку и оплату долями.
Кому подходит:
Интернет-магазинам и маркетплейсам.
Образовательным платформам и онлайн-школам.
Финансовым организациям.
Компаниям, которым нужны подписки и регулярные списания.
Payin-Payout.net — это сервис, который совмещает прием платежей и массовые платежи. Он работает как через сайт, так и через API, позволяя бизнесу быстро организовать переводы сотрудникам и партнерам. Удобно использовать как сервис массовых выплат клиентам. Платформа ориентирована на российский рынок и страны СНГ и Европы, что удобно для компаний с международной аудиторией.
Поддерживаются выплаты на карты Visa, Mastercard и «Мир», а также на электронные кошельки и номера мобильных телефонов. Получатели могут выводить деньги и на внутренний счет Payin-Payout, откуда средства переводятся на WebMoney или балансы операторов МТС, «Билайн», «МегаФон».
Средняя комиссия сервиса составляет около 3,5%, но при переводе денег на внутренний счет Payin-Payout комиссия не взимается.
Основные преимущества:
Работа внутри РФ, в СНГ и Европе.
Переводы на банковские карты, электронные кошельки и мобильные телефоны.
API и веб-интерфейс для организации денежных переводов.
Возможность перевода на внутренний счет Payin-Payout с последующим выводом без комиссии.
Особенности:
Акцент на международные расчеты.
Поддержка разных платежных каналов, включая мобильных операторов.
Комиссия ниже или нулевая при работе с внутренним счетом.
Кому подходит:
Компаниям с клиентами и партнерами в СНГ и Европе.
Интернет-сервисам, которым нужна универсальная система для денежных транзакций.
Бизнесу, работающему с электронными кошельками и мобильными операторами.
Организациям, где важна гибкость в выборе каналов перевода.
Solar Staff
Solar Staff — это платформа, которая помогает компаниям легально организовать сотрудничество с внештатными специалистами и упростить расчеты. В том числе работает как сервис массовых выплат физическим лицам — самозанятым и ИП. Все отношения оформляются через единый договор, а документооборот автоматизируется и соответствует требованиям законодательства.
Выплаты можно проводить в рублях с последующей конвертацией в евро, доллары и другие валюты. Сервис поддерживает мгновенные переводы, а также берет на себя верификацию заказчиков и исполнителей. Благодаря интеграции по API Solar Staff легко встроить в существующие бизнес-процессы.
Основные преимущества:
Работа с самозанятыми, ИП и физлицами по единому договору.
Автоматический документооборот для бухгалтерии и ФНС.
Поддержка денежных переводов в разных валютах.
Юридическая защита и проверка исполнителей.
Интеграция через API.
Особенности:
Акцент на легальное взаимодействие с фрилансерами и самозанятыми.
Полный пакет документов для заказчиков и исполнителей.
Возможность масштабировать работу с внештатными командами по всему миру.
Кому подходит:
Руководителям бизнеса, расширяющим штат за счет внештатных специалистов.
HR-специалистам для найма фрилансеров.
Руководителям проектов для временных команд.
Финансовым директорам и бухгалтерам, которым нужно автоматизировать документооборот.
Сравнительная таблица платформ для массовых платежей
Сервис
Тарифы
Способы перевода денег
Интеграция
Особенности
По индивидуальному расчету
Карты, СБП, электронные кошельки Монеты
API, модули для CMS
Полная автоматизация, работа с резидентами и нерезидентами, токенизация, прозрачная отчетность
По индивидуальному расчету
Карты, СБП, QR-коды
API, готовые модули для CMS
Ориентация на e-commerce, интеграция с онлайн-кассами, переводы по CSV-реестру
По индивидуальному расчету. Примерно от 2,2% за операцию
Карты, СБП, иностранные карты, T-Pay, SberPay, Mir Pay
API, ЛК на сайте сервиса
Подписки и регулярные платежи, рассрочка, интеграция с онлайн-кассами
По индивидуальному расчету. Примерно от 3,5% (0% на внутренний счет)
Карты, электронные кошельки, мобильные операторы
API, ЛК на сайте сервиса
Международные расчеты (СНГ, Европа), переводы на мобильные телефоны
По индивидуальному расчету. Примерно от 3% за операцию
Мультивалютные переводы (рубли, доллары, евро)
API
Юридическое сопровождение, работа с самозанятыми, автоматический документооборот
Что нужно запомнить о работе с сервисами
Система массовых выплат перестала быть опцией «по желанию» и стала необходимостью для любого бизнеса, который дорожит своим временем, финансами и репутацией. Это стратегическое вложение, которое избавляет от рутины и ошибок и создает надежный фундамент для уверенного роста.
Ключевые выводы:
Автоматизация — это необходимость. Ручная обработка платежей тормозит развитие, приводит к ошибкам и создает финансовые риски. Современные сервисы позволяют совершать сотни транзакций одной кнопкой, экономя до нескольких рабочих дней в месяц.
Критерии выбора универсальны. При выборе платформы обращайте внимание на способы перевода: карты, счета, СБП. А кроме того, на прозрачность тарифов, скорость обработки, простоту интеграции, наличие фискализации для самозанятых и уровень безопасности.
Лучшее решение — то, что подходит вашим задачам. Нет универсального лидера: PayKeeper хорошо работает в e-commerce, CloudPayments — в подписках, Solar Staff ориентирован на самозанятых, а Монета предлагает наиболее сбалансированное и комплексное решение для большинства бизнес-задач, объединяя мощный API, высокую безопасность и поддержку всех способов платежей.
Выбор агрегатора определяет эффективность бизнеса. Надежный сервис массовых выплат для юрлиц защищает от мошенничества, обеспечивает полную прозрачность процессов и позволяет бизнесу масштабироваться без ограничений.
