Когда бизнес набирает обороты, владельцы сталкиваются с проблемой, как выплачивать вознаграждения сразу многим людям. Например, маркетплейс должен выплачивать селлерам заработанные деньги, компании — оплачивать услуги фрилансеров, интернет-магазины — отдавать вознаграждения партнерам по реферальной программе.

Обычная схема перевода денег от компании без автоматизации выглядит сложно: бухгалтер или менеджер собирает список получателей с их телефонами или реквизитами карт и запускает переводы вручную через банк или СБП. Если таких получателей десятки или сотни, очень легко допустить ошибку в сумме или реквизитах. А любая задержка бьет по доверию: если вовремя не заплатить партнеру и исполнителю, такой сбой отразится на репутации компании.

С подобной проблемой сталкивались многие собственники бизнеса, финансовые директора и бухгалтеры. Решить ее можно, используя сервисы массовых выплат. Это технология, которая помогает автоматизировать процесс и отправлять деньги одновременно многим получателям.

В этой статье разберем, как автоматизировать массовые выплаты физлицам — сотрудникам, фрилансерам, самозанятым — и юрлицам. А кроме того, на что обратить внимание при выборе платформы. Дополнительно сравним топ-5 платформ на рынке.