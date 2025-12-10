Для любого онлайн-бизнеса прием платежей — это важный, но часто запутанный процесс. Большинство предпринимателей не видят разницы между платежной системой и платежным сервисом, в итоге либо тратят недели на сложную интеграцию с банком, либо теряют деньги на отказах и штрафах за неправильную фискализацию.
В этой статье мы изучим, как работает рынок платежей. Вы узнаете, кто выступает вашим технологическим партнером и почему выбор между прямым эквайрингом и платежным сервисом зависит не от комиссии, а от стратегии вашего бизнеса.
Мы разберем основные различия, покажем, как избежать ошибок при подключении, и сравним пять надежных агрегаторов по главным критериям: от мультиэквайринга и №54-ФЗ до поддержки сложных бизнес-сценариев.
Что такое платежная система и как она работает
Платежная система — это совокупность правил, процедур и технической инфраструктуры, которая обеспечивает передачу денежных средств от плательщика (покупателя) к получателю (продавцу или поставщику услуг). Это посредник, который гарантирует, что деньги будут доставлены безопасно и в соответствии с установленными нормами. Теперь давайте разберемся, какие виды платежных систем существуют.
Виды платежных систем:
Международная. Действуют в разных странах, поддерживают различные валюты. Примеры: Visa, Mastercard, UnionPay.
Национальная. Создаются государствами или крупными финансовыми институтами для обеспечения внутреннего оборота средств. Например, в России работает система МИР.
Электронная. Позволяют проводить транзакции через интернет без обязательного выпуска физической карты, например через мобильные кошельки. Виды электронных платежных систем включают в себя дистанционные сервисы (СМС-банкинг), банковские немобильные сервисы в виде интернет-банкинга и мобильные сервисы.
Основные участники платежной системы:
Оператор платежной системы (ОПС). Организация, которая устанавливает правила системы, управляет ее работой и обеспечивает технологическую поддержку. Например, Visa, Mastercard, Национальная система платежных карт (НСПК — оператор МИР).
Участники платежной системы в интернете и офлайн:
эквайер — банк или небанковская кредитная организация, которая обслуживает продавца и принимает платежи от покупателей;
эмитент — банк, который выпустил карту и обслуживает покупателя.
Пользователи:
плательщики — владельцы карт, физические и юридические лица, которые совершают оплату;
получатели средств — продавцы, принимающие платежи за товары и услуги.
Подробно о банках и их функциях рассказали в статье «Банк-эквайер и банк-эмитент: что это, в чем разница и как выбрать».
У платежных систем четыре основные функции:
Функция
Описание
Авторизация
Подтверждение банком-эмитентом наличия достаточных средств на счете плательщика для совершения транзакции
Клиринг
Сбор, сверка и предварительный расчет взаимных требований и обязательств между банками — участниками системы после совершения транзакции
Расчет
Окончательный перевод денежных средств между банками-участниками
Регулирование
Установление единых стандартов и правил для всех участников, а также обеспечение безопасности транзакций
Электронная платежная система — это не то же самое, что платежный провайдер, как Монета, или платежный шлюз. Провайдеры и шлюзы — это технологические посредники, которые подключают бизнес к одной или нескольким платежным системам. Теперь, когда мы разобрались, какие бывают платежные системы, рассмотрим, что собой представляют сами агрегаторы.
Что такое платежный агрегатор (сервис)
Платежным агрегатором или шлюзом называют технологическую компанию, которая объединяет в себе возможности подключения к множеству различных платежных инструментов (банки-эквайеры, современные платежные системы, электронные кошельки) и предоставляет бизнесу единый, готовый интерфейс для приема платежей. Среди надежных провайдеров — PayAnyWay, «ЮKassa» и CloudPayments.
Если проще, то агрегатор — это единое окно для бизнеса, которое избавляет его от необходимости заключать отдельные договоры с каждым банком и каждой платежной системой.
Принцип работы агрегатора на примере PayAnyWay от Монеты:
Процесс
Описание
Интеграция
Бизнес интегрирует на свой сайт или в приложение платежную форму PayAnyWay через API и SDK или готовый модуль для CMS
Выбор метода
Клиент выбирает удобный ему способ оплаты (карта Visa, «Мир», СБП и т. д.) в единой форме
Маршрутизация
Сервис получает запрос и автоматически направляет транзакцию в нужный банк-эквайер или платежную систему, используя оптимальный маршрут (например, с наименьшей комиссией или с наибольшей вероятностью успеха)
Обработка
Платформа обрабатывает авторизацию, проводит клиринг и расчеты через своих партнеров, а затем объединяет все средства на своем счету
Выплата
PayAnyWay перечисляет все принятые на внутренний счет средства бизнесу
Так агрегатор берет на себя всю техническую и операционную стороны работы. Он становится диспетчером, который не только обеспечивает работоспособность, но и оптимизирует весь процесс приема платежей.
Чтобы понять стратегическую ценность такого решения для бизнеса, важно четко разграничить его роль и функции по сравнению с глобальными игроками — электронными платежными системами.
Чем агрегатор отличается от платежной системы:
Критерий
Платежная система (Visa, МИР)
Агрегатор (PayAnyWay, «ЮMoney» и CloudPayments)
Роль
Регулятор и гарант. Определяет правила и обеспечивает передачу средств между банками на глобальном и национальном уровнях
Интегратор. Объединяет в себе множество банков-эквайеров, ПС и методов оплаты, предоставляя бизнесу одно, готовое к работе решение
Уровень работы
Глобальный и национальный. Работает с банками
Уровень «бизнес → клиент». Работает с компаниями-продавцами и их клиентами
Инфраструктура
Владеет основной сетью передачи данных и регулирует финансовые потоки
Использует инфраструктуру платежных систем
Цель
Обеспечить финансовую инфраструктуру и безопасность для всех участников рынка
Обеспечить бизнесу максимально простую и быструю возможность принимать любые платежи
Выгода для бизнеса
Не предоставляет прямых услуг бизнесу. Для подключения к ней нужна сложная интеграция через банк-эквайер
Предоставляет единый договор, одну интеграцию и консолидированную отчетность. Бизнесу не нужно подписывать и поддерживать множество контрактов с поставщиками услуг
Если кратко, то платежная система — это финансовая магистраль для работы, а платежный сервис — технологический интерфейс, который позволяет использовать эту магистраль.
Подробнее о работе платежных сервисов рассказали в статье «Сколько стоит интернет-эквайринг и нужно ли бизнесу тратить на него деньги».
Что лучше выбрать: подключение через банк или платежный сервис
Технически бизнес может подключиться напрямую к платежной системе, но это дорого и сложно технически: нужно соответствовать стандартам сертификации, разрабатывать и поддерживать шлюзы. Именно поэтому обычно компании используют посредника. Выбор между прямым банковским эквайрингом и платежным агрегатором зависит от масштаба, приоритетов и технологий бизнеса. Давайте разберем подробнее.
Юридические и технические отличия
Банк. Прямой эквайринг означает глубокую и сложную интеграцию. Вы заключаете отдельный договор с одним банком-эквайером, и все технические вопросы ложатся на вашу ИТ-команду.
Это включает самостоятельное:
прохождение аудитов безопасности — например, PCI DSS;
настройку антифрод-систем;
интеграцию с банковскими шлюзами.
Юридически и технически вы берете на себя роль непосредственного участника расчетов, что требует значительных ресурсов для запуска и поддержки работы.
Сервис. Агрегатор берет все технические вопросы на себя. Например, вы заключаете один договор с PayAnyWay, а провайдер юридически и технически становится вашим способом расчетов.
Агрегатор предоставляет готовый API или SDK или модуль, а сам управляет взаимодействием со множеством банков. Он берет на себя всю техническую сложность, включая безопасность и соответствие №54-ФЗ. Подробнее о работе платежных сервисов и онлайн-касс рассказывали в другой статье.
Условия подключения и сроки запуска
Банк. При выборе прямого эквайринга необходимо быть готовым к значительным временным затратам и внутренним ресурсам на техническую и регуляторную подготовку, прежде чем первая транзакция пройдет успешно.
Необходимые шаги:
Заявка и проверка. Предоставление большого пакета учредительных документов, длительная проверка Службой безопасности.
Технический аудит. Банк может потребовать аудит безопасности вашего сайта на соответствие PCI DSS.
Интеграция. Ваша команда самостоятельно интегрируется со шлюзом банка.
Тестирование. Длительный период тестовых транзакций.
Сервис. Предоставляет готовое техническое решение и проводит юридическую верификацию вашего бизнеса. Агрегатор фактически уже «прошел» все долгие и сложные процедуры подключения ко множеству банков и готов подключить вас к инфраструктуре в короткие сроки.
Необходимые шаги:
Заявка и верификация. Проверка документов по упрощенной схеме.
Интеграция. Подключение готового модуля для CMS или использование готового API или SDK.
Тестирование. Проведение нескольких тестовых транзакций в уже настроенной среде.
Сроки подключения
Банк. Сроки подключения часто непредсказуемые и зависят от загруженности СБ и ИТ-отделов банка. Могут составлять от двух недель до месяца и больше.
Сервис. От 1 до 7 дней, зависят только от скорости предоставления документов и сложности интеграции с вашей стороны.
Скорость зачисления средств
В обоих случаях средства обычно зачисляются на ваш счет в течение 1–3 рабочих дней.
Основное отличие в том, что платежный сервис собирает все деньги, полученные по всем способам оплаты, на внутреннем счете, а затем отправляет единым платежом на ваш расчетный или индивидуальный счет. При прямом эквайринге вам придется работать с выписками от каждого банка по отдельности.
Комиссии и прозрачность расчетов
Банк. Может предложить самую низкую комиссию на рынке. Но если вы захотите снизить комиссию или получить доступ к новым методам оплаты, вам придется заключать новые договоры и проводить новые интеграции с другими банками.
Сервис. Берет более высокую комиссию, потому что предлагает комплексные решения с мультиэквайрингом, антифродом и кассой в соответствии с законами.
Главная выгода здесь — это интеллектуальный роутинг (автоматическое перенаправление транзакции к наиболее выгодному или надежному банку), что позволяет агрегатору в целом оптимизировать общие расходы и максимизировать конверсию.
Подробно о комиссии и способах ее снижения читайте в статье «Комиссия за эквайринг: разбираем платеж и учимся на него влиять».
Уровень поддержки и интеграции
Банк. Предлагает базовую поддержку. Если у вас возникнут технические проблемы с формой оплаты или необходимо внести изменения, ваша команда должна решать их самостоятельно.
Сервис. Зависит от провайдера. Например, PayAnyWay предлагает круглосуточную поддержку, готовые интеграции (модули CMS) и личный кабинет для полного управления платежами. Для большинства ниш бизнеса это означает, что они могут быстро и с комфортом подключиться к приему платежей, а в случае любой сложности — оперативно решить ее с техподдержкой.
Сравнение 5 популярных решений для бизнеса
На рынке можно встретить самых разных агрегаторов: среди опций одних только базовые функции, другие предлагают комплексные решения с множеством функций и продвинутой аналитикой. Чтобы не ошибиться с выбором партнера, который будет отвечать за ваш доход, необходимо сравнивать их не по размеру комиссии, а по глубине технологических решений и надежности.
Собрали пять важных критериев, по которым стоит сравнивать платежные агрегаторы между собой:
Критерий
Почему это важно для бизнеса
Наличие и качество мультиэквайринга
Подключение к нескольким банкам и автоматический выбор лучшего эквайера — это важный показатель технологического уровня агрегатора. Так при сбое в одном банке платежи не остановятся, а пройдут через другой банк
Удобство для бухгалтерии и соответствие закону (№54-ФЗ)
Юридическая безопасность и автоматизация. Для российского бизнеса важно, чтобы провайдер автоматически фискализировал все транзакции. Агрегатор должен полностью автоматизировать отправку чеков и предоставлять вам одну, консолидированную отчетность, чтобы бухгалтерия не тратила дни на сверку
Антифрод-защита
Снижение потерь и рисков. Надежный агрегатор должен иметь многоуровневую, адаптивную антифрод-систему, которая минимизирует риски мошенничества, но при этом не блокирует добросовестных клиентов
Интеграция с онлайн-кассами
Сравнение должно показать, насколько бесшовно агрегатор интегрируется с популярными облачными кассами и берет ли он на себя ответственность за своевременную отправку чеков
Поддержка сложных сценариев (холдирование, рекуррентные платежи, массовые выплаты)
Гибкость бизнес-модели. Для маркетплейсов, SaaS-сервисов и подписок важно, может ли агрегатор легко реализовать: холдирование (заморозка средств), рекуррентные платежи (автосписания), массовые выплаты (например, партнерам или самозанятым). Провайдер должен поддерживать такие сложные сценарии без дополнительной разработки
Эти критерии помогают выбрать не просто провайдера с «самой низкой комиссией» на технологическую надежность, гибкость и финансовый контроль.
PayAnyWay
PayAnyWay от Монеты — платформа электронных расчетов. Работает с крупными банками, площадками, сетями терминалов расчетов и другими организациями — всего уже более 10 000 компаний-клиентов. Например, среди них — «Ростелеком Бизнес», Prodamus, «Россельхозбанк», Skyeng, Boxberry. Подробно об агрегаторе и истории его развития читайте в блоге.
Мультиэквайринг. Да. Если один банк временно недоступен или отклоняет транзакцию, система может перенаправить ее в другой банк-партнер.
PayAnyWay работает с множеством популярных платежных методов:
Карты «Мир», Visa, Mastercard.
СБП.
Pay-методы.
Платежные ссылки.
Электронные кошельки и другие.
Бухгалтерия и фискализация. Работает в полном соответствии с №54-ФЗ, автоматически формирует запросы в онлайн-кассу для фискализации чеков, передает данные в ОФД и ФНС.
Формирует чеки и для сложных операций:
предоплата,
постоплата,
частичная оплата,
аннулирование,
возвраты.
Предприниматель получает автоматическое и юридически корректное закрытие всех вопросов с фискализацией, что экономит время бухгалтерии и снижает риски штрафов.
Антифрод-защита. Собственная антифрод-система на основе анализа данных (IP-адрес, частота транзакций, географическое местоположение карты) для выявления и предотвращения мошенничества.
Интеграция с онлайн-кассами. У PayAnyWay есть готовые интеграции с большим количеством популярных моделей облачных касс (более 17), включая «АТОЛ», «МодульКасса», «Эвотор» и другие.
Предпринимателю не нужно тратить ресурсы на сложную разработку: подключение к кассе происходит быстро и сопровождается технической поддержкой платежного сервиса. Кроме того, агрегатор берет на себя отслеживание изменений в API касс и своевременное обновление системы, чтобы избежать технических сбоев у клиента.
Поддержка сложных сценариев. Поддерживает:
массовые выплаты,
холдирование,
рекуррентные платежи,
кредит и рассрочку.
Кроме того, запоминает данные карты на сайте, чтобы вашему покупателю не приходилось их вводить при следующей оплате.
ЮKassa
«ЮKassa» — платежный сервис экосистемы Сбера. Интеграция отличается простотой и надежностью.
Мультиэквайринг. Да. «ЮKassa» имеет в своей основе мультиэквайринг и активно использует интеллектуальный роутинг (автоматический выбор оптимального банка-эквайера).
Бухгалтерия и фискализация. Предоставляется единая, детализированная отчетность, которую легко интегрировать в бухгалтерские системы, что упрощает сверку и учет. Полностью автоматизирует процесс фискализации, берет на себя формирование и отправку чеков в ОФД и ФНС.
Антифрод-защита. Работает собственный сервис предотвращения мошенничества, который работает на основе машинного обучения. Программа адаптируется под специфику конкретного бизнеса (например, для торговли цифровыми товарами или для продажи услуг) и постоянно обновляется.
Интеграция с онлайн-кассами. Сервис имеет готовые модули и API для интеграции с большинством популярных CMS (1С-Битрикс, Tilda, WooCommerce и т. д.) и облачными кассами («АТОЛ», «МодульКасса» и др.).
Поддержка сложных сценариев. Поддерживает:
массовые выплаты на карты и электронные кошельки;
холдирование;
рекуррентные платежи;
сплитование от Яндекса.
CloudPayments
CloudPayments — сервис для приема электронных платежей юрлицами и ИП. Интеграция максимально упрощена, что позволяет предпринимателю быстро запустить прием платежей независимо от используемой платформы сайта.
Мультиэквайринг. Да. Сервис автоматически выбирает эквайера, который в данный момент показывает наилучшую стабильность и наименьшую комиссию, а в случае отказа переключает транзакцию на другой банк.
Бухгалтерия и фискализация. Предоставляет готовое облачное решение для фискализации, полностью автоматизируя процесс передачи данных в ОФД и ФНС.
Система корректно обрабатывает и фискализирует сложные операции, такие как частичные возвраты и предоплаты.
Антифрод-защита. Собственный антифрод, соответствует международным стандартам безопасности.
Интеграция с онлайн-кассами. CloudPayments предлагает готовые, простые в установке модули для всех популярных CMS (WordPress, Tilda, 1С-Битрикс и т. д.).
Поддержка сложных сценариев. Поддерживает:
массовые выплаты,
холдирование,
рекуррентные платежи,
сплитование.
Robokassa
Robokassa — один из старейших агрегаторов, который помогает бизнесу принимать оплату от клиентов онлайн разными способами. Подходит для разных сфер бизнеса: от государственных сервисов и интернет-магазинов до благотворительных фондов.
Мультиэквайринг. Не указано прямо, но работает с несколькими банками-эквайерами.
Бухгалтерия и фискализация. Формирует, регистрирует и отправляет чеки в ОФД и ФНС за клиента. Общая отчетность по операциям в личном кабинете.
Антифрод-защита. У сервиса есть собственная программа мониторинга и блокировки подозрительных транзакций для снижения риска мошенничества.
Интеграция с онлайн-кассами. Самое большое количество готовых модулей для CMS (более 40), включая все популярные платформы (1С-Битрикс, OpenCart, Tilda, WordPress и многие другие).
Поддержка сложных сценариев. Поддерживает:
массовые выплаты,
рекуррентные платежи.
Unitpay
Unitpay — это гибкий платежный агрегатор, который часто выбирают для кастомизации форм и работы с международными платежами благодаря широкому набору методов оплаты.
Мультиэквайринг. Да, автоматически переключается между банками и оптимизирует процент успешных платежей.
Бухгалтерия и фискализация. Предлагает полную автоматизацию фискализации, работая с облачными кассами по агентской схеме. Это означает, что сервис берет на себя формирование, передачу и отправку чеков в ФНС через ОФД.
Антифрод-защита. Использует собственную программу анализа рисков и антифрод-мониторинга, которая отслеживает параметры транзакций, IP-адреса и другие поведенческие факторы.
Интеграция с онлайн-кассами. Сервис предоставляет готовые модули для всех популярных CMS (более 30).
Поддержка сложных сценариев. Поддерживает:
массовые выплаты,
холдирование,
рекуррентные платежи.
Сравнительная таблица сервисов
Чтобы вам было проще выбрать среди платежных сервисов подходящий вашему бизнесу, мы собрали основные критерии в таблице:
Критерий
PayAnyWay
ЮKassa
CloudPayments
Robokassa
Unitpay
Мультиэквайринг
+
+
+
−
+
Детальная отчетность
+
−
−
−
+
Международные платежи
+
+
+
+
+
Антифрод
+
+
+
−
+
Массовые выплаты
+
+
+
+
+
Холдирование
+
+
+
−
+
Рекуррентные платежи
+
+
+
+
+
Сплитование/рассрочка
+
+
+
−
−
Как выбрать сервис — на примере PayAnyWay
Выбирая платежный агрегатор, важно не просто сравнивать комиссии, но и анализировать, насколько его функционал решает ваши стратегические задачи. Рассмотрим PayAnyWay как пример того, как технологические решения преобразуются в бизнес-выгоды.
Основные преимущества сервиса
Среди преимуществ PayAnyWay — полноценное закрытие юридических вопросов с фискализацией (№54-ФЗ), упрощенная интеграция и снижение рисков. Разберем подробнее:
Высокая конверсия за счет большого выбора способов оплаты. Разнообразие платежных методов снижает риск того, что клиент уйдет без товара.
Полная автоматизация №54-ФЗ. PayAnyWay полностью автоматизирует формирование и отправку чеков в налоговую. Это снимает с бизнеса бремя постоянного контроля за изменениями в законодательстве и технической поддержки облачной кассы.
Простая и быстрая интеграция. Благодаря более чем 70 готовым модулям для популярных CMS запуск приема платежей происходит максимально быстро.
Снижение рисков. С помощью мультиэквайринга повышается процент успешных транзакций и снижается почти до нуля вероятность сбоя при оплате со стороны сервиса.
Типы бизнеса, для которых подходит PayAnyWay
Это выбор для бизнеса, который ценит универсальность, юридическую чистоту и простоту запуска, например:
малый и средний онлайн-бизнес — подходит для интернет-магазинов, которым нужен надежный, быстро интегрируемый шлюз с широким набором способов оплаты;
онлайн-школы и EdTech — удобство в работе с №54-ФЗ и поддержкой различных методов оплаты (включая оплату со счетов мобильных операторов) делает его подходящим для продажи курсов и вебинаров;
компании с сайтами на стандартных CMS — удобно для всех организаций, у которых сайты разработаны на CMS.
Особенности
PayAnyWay отвечает за стабильность базовых, критически важных решений:
Простая интеграция по API. Хорошо документированный API позволяет интегрировать прием платежей не только на сайт (CMS), но и в мобильные приложения, телеграм-боты, CRM и другие внутренние сервисы.
Кастомизация формы. Через API можно тонко настроить вид, поведение и логику платежной формы для создания бесшовного перехода к оплате под брендом компании.
Webhook-уведомления. API обеспечивает мгновенную обратную связь с вашим сервером через Webhook. Это позволяет вашей системе мгновенно узнать о смене статуса платежа (успех, отказ, возврат) и автоматически обрабатывать заказ, ускоряя обслуживание клиента.
PayAnyWay предлагает все инструменты для контроля и сверки финансовых операций. Основное преимущество — вся информация о платежах, сделанных с помощью карт, кошельков, СБП и других методов, собирается в одном отчете. Это значительно упрощает ежемесячную сверку для бухгалтерии, исключая необходимость искать данные в разных источниках.
Кроме того, в сервисе доступны:
детализация отчетов по каждой транзакции (время, статус, география, метод оплаты, код ошибки) — подходит для оперативного разбора проблемных платежей;
автоматическое сопоставление — система позволяет объединять данные из личного кабинета с банковскими выписками, чтобы сократить рутинную ручную работу.
Отдельное внимание в сервисе отводится обеспечению безопасности и защите данных клиентов. Шлюз PayAnyWay соответствует стандартам безопасности PCI DSS Level 1. Это означает, что данные карт клиентов надежно защищены и что вам не нужно проходить дорогостоящую сертификацию самостоятельно.
Кроме того, сервис полностью берет на себя самую сложную юридическую часть — фискализацию. Автоматическое формирование, регистрация и отправка чеков в ФНС через ОФД гарантируют, что ваш бизнес работает в полном соответствии с российским законодательством.
Заключение
Чтобы избежать хаоса и финансовых потерь, предпринимателю нужно четко понимать, кто есть кто в мире платежей и как использовать технологии в свою пользу.
Главные тезисы, которые стоит вынести из этой статьи:
Современная платежная система (ПС). Это регулятор и финансовая магистраль, которая создает правила и обеспечивает инфраструктуру для работы компаний. Бизнес напрямую с ней не работает.
Платежный агрегатор (сервис). Это технологический диспетчер, который обеспечивает единое окно для работы со множеством данных и ПС, берет на себя всю техническую сложность.
Критерии выбора агрегатора. Ориентируйтесь не на комиссию, а на нужные вам технологии. Крупные и надежные сервисы предлагают:
мультиэквайринг;
полное соответствие №54-ФЗ;
поддержку сложных сценариев (холдирование, рекуррентные платежи, массовые выплаты, сплитование, рассрочка).
Выбирайте партнера, который позволит вам фокусироваться на росте бизнеса, а не на сложностях обслуживания финансовой инфраструктуры.
Начать дискуссию