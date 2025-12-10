Мы разберем основные различия, покажем, как избежать ошибок при подключении, и сравним пять надежных агрегаторов по главным критериям: от мультиэквайринга и №54-ФЗ до поддержки сложных бизнес-сценариев.

В этой статье мы изучим, как работает рынок платежей. Вы узнаете, кто выступает вашим технологическим партнером и почему выбор между прямым эквайрингом и платежным сервисом зависит не от комиссии, а от стратегии вашего бизнеса.

Для любого онлайн-бизнеса прием платежей — это важный, но часто запутанный процесс. Большинство предпринимателей не видят разницы между платежной системой и платежным сервисом, в итоге либо тратят недели на сложную интеграцию с банком, либо теряют деньги на отказах и штрафах за неправильную фискализацию.

Электронная платежная система — это не то же самое, что платежный провайдер, как Монета, или платежный шлюз. Провайдеры и шлюзы — это технологические посредники, которые подключают бизнес к одной или нескольким платежным системам. Теперь, когда мы разобрались, какие бывают платежные системы, рассмотрим, что собой представляют сами агрегаторы.

Установление единых стандартов и правил для всех участников, а также обеспечение безопасности транзакций

Сбор, сверка и предварительный расчет взаимных требований и обязательств между банками — участниками системы после совершения транзакции

Подробно о банках и их функциях рассказали в статье «Банк-эквайер и банк-эмитент: что это, в чем разница и как выбрать» .

эквайер — банк или небанковская кредитная организация, которая обслуживает продавца и принимает платежи от покупателей;

Оператор платежной системы (ОПС) . Организация, которая устанавливает правила системы, управляет ее работой и обеспечивает технологическую поддержку. Например, Visa, Mastercard, Национальная система платежных карт (НСПК — оператор МИР).

Электронная . Позволяют проводить транзакции через интернет без обязательного выпуска физической карты, например через мобильные кошельки. Виды электронных платежных систем включают в себя дистанционные сервисы (СМС-банкинг), банковские немобильные сервисы в виде интернет-банкинга и мобильные сервисы.

Национальная . Создаются государствами или крупными финансовыми институтами для обеспечения внутреннего оборота средств. Например, в России работает система МИР.

Платежная система — это совокупность правил, процедур и технической инфраструктуры, которая обеспечивает передачу денежных средств от плательщика (покупателя) к получателю (продавцу или поставщику услуг). Это посредник, который гарантирует, что деньги будут доставлены безопасно и в соответствии с установленными нормами. Теперь давайте разберемся, какие виды платежных систем существуют.

Что такое платежная система и как она работает

Подробнее о работе платежных сервисов рассказали в статье «Сколько стоит интернет-эквайринг и нужно ли бизнесу тратить на него деньги» .

Если кратко, то платежная система — это финансовая магистраль для работы, а платежный сервис — технологический интерфейс, который позволяет использовать эту магистраль.

Предоставляет единый договор, одну интеграцию и консолидированную отчетность. Бизнесу не нужно подписывать и поддерживать множество контрактов с поставщиками услуг

Не предоставляет прямых услуг бизнесу. Для подключения к ней нужна сложная интеграция через банк-эквайер

Обеспечить финансовую инфраструктуру и безопасность для всех участников рынка

Уровень «бизнес → клиент». Работает с компаниями-продавцами и их клиентами

Интегратор. Объединяет в себе множество банков-эквайеров, ПС и методов оплаты, предоставляя бизнесу одно, готовое к работе решение

Регулятор и гарант. Определяет правила и обеспечивает передачу средств между банками на глобальном и национальном уровнях

Чтобы понять стратегическую ценность такого решения для бизнеса, важно четко разграничить его роль и функции по сравнению с глобальными игроками — электронными платежными системами.

Так агрегатор берет на себя всю техническую и операционную стороны работы. Он становится диспетчером, который не только обеспечивает работоспособность, но и оптимизирует весь процесс приема платежей.

Платформа обрабатывает авторизацию, проводит клиринг и расчеты через своих партнеров, а затем объединяет все средства на своем счету

Сервис получает запрос и автоматически направляет транзакцию в нужный банк-эквайер или платежную систему, используя оптимальный маршрут (например, с наименьшей комиссией или с наибольшей вероятностью успеха)

Клиент выбирает удобный ему способ оплаты (карта Visa, «Мир», СБП и т. д.) в единой форме

Бизнес интегрирует на свой сайт или в приложение платежную форму PayAnyWay через API и SDK или готовый модуль для CMS

Если проще, то агрегатор — это единое окно для бизнеса, которое избавляет его от необходимости заключать отдельные договоры с каждым банком и каждой платежной системой.

Платежным агрегатором или шлюзом называют технологическую компанию, которая объединяет в себе возможности подключения к множеству различных платежных инструментов (банки-эквайеры, современные платежные системы, электронные кошельки) и предоставляет бизнесу единый, готовый интерфейс для приема платежей. Среди надежных провайдеров — PayAnyWay, «ЮKassa» и CloudPayments.

Сервис . Зависит от провайдера. Например, PayAnyWay предлагает круглосуточную поддержку, готовые интеграции (модули CMS) и личный кабинет для полного управления платежами. Для большинства ниш бизнеса это означает, что они могут быстро и с комфортом подключиться к приему платежей, а в случае любой сложности — оперативно решить ее с техподдержкой.

Банк . Предлагает базовую поддержку. Если у вас возникнут технические проблемы с формой оплаты или необходимо внести изменения, ваша команда должна решать их самостоятельно.

Подробно о комиссии и способах ее снижения читайте в статье «Комиссия за эквайринг: разбираем платеж и учимся на него влиять» .

Главная выгода здесь — это интеллектуальный роутинг (автоматическое перенаправление транзакции к наиболее выгодному или надежному банку), что позволяет агрегатору в целом оптимизировать общие расходы и максимизировать конверсию.

Сервис . Берет более высокую комиссию, потому что предлагает комплексные решения с мультиэквайрингом, антифродом и кассой в соответствии с законами.

Банк . Может предложить самую низкую комиссию на рынке. Но если вы захотите снизить комиссию или получить доступ к новым методам оплаты, вам придется заключать новые договоры и проводить новые интеграции с другими банками.

Основное отличие в том, что платежный сервис собирает все деньги, полученные по всем способам оплаты, на внутреннем счете, а затем отправляет единым платежом на ваш расчетный или индивидуальный счет. При прямом эквайринге вам придется работать с выписками от каждого банка по отдельности.

В обоих случаях средства обычно зачисляются на ваш счет в течение 1–3 рабочих дней.

Сервис . От 1 до 7 дней, зависят только от скорости предоставления документов и сложности интеграции с вашей стороны.

Банк . Сроки подключения часто непредсказуемые и зависят от загруженности СБ и ИТ-отделов банка. Могут составлять от двух недель до месяца и больше.

Интеграция . Подключение готового модуля для CMS или использование готового API или SDK .

Сервис . Предоставляет готовое техническое решение и проводит юридическую верификацию вашего бизнеса. Агрегатор фактически уже «прошел» все долгие и сложные процедуры подключения ко множеству банков и готов подключить вас к инфраструктуре в короткие сроки.

Банк . При выборе прямого эквайринга необходимо быть готовым к значительным временным затратам и внутренним ресурсам на техническую и регуляторную подготовку, прежде чем первая транзакция пройдет успешно.

Агрегатор предоставляет готовый API или SDK или модуль, а сам управляет взаимодействием со множеством банков. Он берет на себя всю техническую сложность, включая безопасность и соответствие №54-ФЗ . Подробнее о работе платежных сервисов и онлайн-касс рассказывали в другой статье.

Сервис . Агрегатор берет все технические вопросы на себя. Например, вы заключаете один договор с PayAnyWay, а провайдер юридически и технически становится вашим способом расчетов.

Юридически и технически вы берете на себя роль непосредственного участника расчетов, что требует значительных ресурсов для запуска и поддержки работы.

Банк . Прямой эквайринг означает глубокую и сложную интеграцию. Вы заключаете отдельный договор с одним банком-эквайером, и все технические вопросы ложатся на вашу ИТ-команду.

Технически бизнес может подключиться напрямую к платежной системе, но это дорого и сложно технически: нужно соответствовать стандартам сертификации, разрабатывать и поддерживать шлюзы. Именно поэтому обычно компании используют посредника. Выбор между прямым банковским эквайрингом и платежным агрегатором зависит от масштаба, приоритетов и технологий бизнеса. Давайте разберем подробнее.

Что лучше выбрать: подключение через банк или платежный сервис

Сравнение 5 популярных решений для бизнеса

На рынке можно встретить самых разных агрегаторов: среди опций одних только базовые функции, другие предлагают комплексные решения с множеством функций и продвинутой аналитикой. Чтобы не ошибиться с выбором партнера, который будет отвечать за ваш доход, необходимо сравнивать их не по размеру комиссии, а по глубине технологических решений и надежности. Собрали пять важных критериев, по которым стоит сравнивать платежные агрегаторы между собой: Критерий Почему это важно для бизнеса Наличие и качество мультиэквайринга Подключение к нескольким банкам и автоматический выбор лучшего эквайера — это важный показатель технологического уровня агрегатора. Так при сбое в одном банке платежи не остановятся, а пройдут через другой банк Удобство для бухгалтерии и соответствие закону (№54-ФЗ) Юридическая безопасность и автоматизация. Для российского бизнеса важно, чтобы провайдер автоматически фискализировал все транзакции. Агрегатор должен полностью автоматизировать отправку чеков и предоставлять вам одну, консолидированную отчетность, чтобы бухгалтерия не тратила дни на сверку Антифрод-защита Снижение потерь и рисков. Надежный агрегатор должен иметь многоуровневую, адаптивную антифрод-систему, которая минимизирует риски мошенничества, но при этом не блокирует добросовестных клиентов Интеграция с онлайн-кассами Сравнение должно показать, насколько бесшовно агрегатор интегрируется с популярными облачными кассами и берет ли он на себя ответственность за своевременную отправку чеков Поддержка сложных сценариев (холдирование, рекуррентные платежи, массовые выплаты) Гибкость бизнес-модели. Для маркетплейсов, SaaS-сервисов и подписок важно, может ли агрегатор легко реализовать: холдирование (заморозка средств), рекуррентные платежи (автосписания), массовые выплаты (например, партнерам или самозанятым). Провайдер должен поддерживать такие сложные сценарии без дополнительной разработки Эти критерии помогают выбрать не просто провайдера с «самой низкой комиссией» на технологическую надежность, гибкость и финансовый контроль.

PayAnyWay

PayAnyWay от Монеты — платформа электронных расчетов. Работает с крупными банками, площадками, сетями терминалов расчетов и другими организациями — всего уже более 10 000 компаний-клиентов. Например, среди них — «Ростелеком Бизнес», Prodamus, «Россельхозбанк», Skyeng, Boxberry. Подробно об агрегаторе и истории его развития читайте в блоге. Мультиэквайринг. Да. Если один банк временно недоступен или отклоняет транзакцию, система может перенаправить ее в другой банк-партнер. PayAnyWay работает с множеством популярных платежных методов: Карты «Мир», Visa, Mastercard.

СБП.

Pay-методы.

Платежные ссылки.

Электронные кошельки и другие. Бухгалтерия и фискализация. Работает в полном соответствии с №54-ФЗ, автоматически формирует запросы в онлайн-кассу для фискализации чеков, передает данные в ОФД и ФНС. Формирует чеки и для сложных операций: предоплата,

постоплата,

частичная оплата,

аннулирование,

возвраты. Предприниматель получает автоматическое и юридически корректное закрытие всех вопросов с фискализацией, что экономит время бухгалтерии и снижает риски штрафов. Работа в личном кабинете PayAnyWay Антифрод-защита. Собственная антифрод-система на основе анализа данных (IP-адрес, частота транзакций, географическое местоположение карты) для выявления и предотвращения мошенничества. Интеграция с онлайн-кассами. У PayAnyWay есть готовые интеграции с большим количеством популярных моделей облачных касс (более 17), включая «АТОЛ», «МодульКасса», «Эвотор» и другие. Предпринимателю не нужно тратить ресурсы на сложную разработку: подключение к кассе происходит быстро и сопровождается технической поддержкой платежного сервиса. Кроме того, агрегатор берет на себя отслеживание изменений в API касс и своевременное обновление системы, чтобы избежать технических сбоев у клиента. Поддержка сложных сценариев. Поддерживает: массовые выплаты,

холдирование,

рекуррентные платежи,

кредит и рассрочку. Кроме того, запоминает данные карты на сайте, чтобы вашему покупателю не приходилось их вводить при следующей оплате. Зарегистрироваться и начать принимать платежи

ЮKassa

«ЮKassa» — платежный сервис экосистемы Сбера. Интеграция отличается простотой и надежностью. Мультиэквайринг. Да. «ЮKassa» имеет в своей основе мультиэквайринг и активно использует интеллектуальный роутинг (автоматический выбор оптимального банка-эквайера). Бухгалтерия и фискализация. Предоставляется единая, детализированная отчетность, которую легко интегрировать в бухгалтерские системы, что упрощает сверку и учет. Полностью автоматизирует процесс фискализации, берет на себя формирование и отправку чеков в ОФД и ФНС. Антифрод-защита. Работает собственный сервис предотвращения мошенничества, который работает на основе машинного обучения. Программа адаптируется под специфику конкретного бизнеса (например, для торговли цифровыми товарами или для продажи услуг) и постоянно обновляется. Интеграция с онлайн-кассами. Сервис имеет готовые модули и API для интеграции с большинством популярных CMS (1С-Битрикс, Tilda, WooCommerce и т. д.) и облачными кассами («АТОЛ», «МодульКасса» и др.). Поддержка сложных сценариев. Поддерживает: массовые выплаты на карты и электронные кошельки;

холдирование;

рекуррентные платежи;

сплитование от Яндекса.

CloudPayments

CloudPayments — сервис для приема электронных платежей юрлицами и ИП. Интеграция максимально упрощена, что позволяет предпринимателю быстро запустить прием платежей независимо от используемой платформы сайта. Мультиэквайринг. Да. Сервис автоматически выбирает эквайера, который в данный момент показывает наилучшую стабильность и наименьшую комиссию, а в случае отказа переключает транзакцию на другой банк. Бухгалтерия и фискализация. Предоставляет готовое облачное решение для фискализации, полностью автоматизируя процесс передачи данных в ОФД и ФНС. Система корректно обрабатывает и фискализирует сложные операции, такие как частичные возвраты и предоплаты. Антифрод-защита. Собственный антифрод, соответствует международным стандартам безопасности. Интеграция с онлайн-кассами. CloudPayments предлагает готовые, простые в установке модули для всех популярных CMS (WordPress, Tilda, 1С-Битрикс и т. д.). Поддержка сложных сценариев. Поддерживает: массовые выплаты,

холдирование,

рекуррентные платежи,

сплитование.

Robokassa

Robokassa — один из старейших агрегаторов, который помогает бизнесу принимать оплату от клиентов онлайн разными способами. Подходит для разных сфер бизнеса: от государственных сервисов и интернет-магазинов до благотворительных фондов. Мультиэквайринг. Не указано прямо, но работает с несколькими банками-эквайерами. Бухгалтерия и фискализация. Формирует, регистрирует и отправляет чеки в ОФД и ФНС за клиента. Общая отчетность по операциям в личном кабинете. Антифрод-защита. У сервиса есть собственная программа мониторинга и блокировки подозрительных транзакций для снижения риска мошенничества. Интеграция с онлайн-кассами. Самое большое количество готовых модулей для CMS (более 40), включая все популярные платформы (1С-Битрикс, OpenCart, Tilda, WordPress и многие другие). Поддержка сложных сценариев. Поддерживает: массовые выплаты,

рекуррентные платежи.

Unitpay

Unitpay — это гибкий платежный агрегатор, который часто выбирают для кастомизации форм и работы с международными платежами благодаря широкому набору методов оплаты. Мультиэквайринг. Да, автоматически переключается между банками и оптимизирует процент успешных платежей. Бухгалтерия и фискализация. Предлагает полную автоматизацию фискализации, работая с облачными кассами по агентской схеме. Это означает, что сервис берет на себя формирование, передачу и отправку чеков в ФНС через ОФД. Антифрод-защита. Использует собственную программу анализа рисков и антифрод-мониторинга, которая отслеживает параметры транзакций, IP-адреса и другие поведенческие факторы. Интеграция с онлайн-кассами. Сервис предоставляет готовые модули для всех популярных CMS (более 30). Поддержка сложных сценариев. Поддерживает: массовые выплаты,

холдирование,

рекуррентные платежи.

Сравнительная таблица сервисов