Транзитный и текущий валютный счет: отличия, назначение и порядок использования

Любому российскому бизнесу, который работает с импортом или экспортом, важно понимать основы валютного контроля. А еще он должен разбираться в разнице между двумя типами счетов, которые часто путают: транзитный и текущий валютные счета.
Это важно, потому что если пытаться списать деньги на оплату товаров не с того счета, то это может привести к вопросам со стороны органов валютного контроля и штрафам в размере стоимости партии товаров или другим санкциям.
В этой статье расскажем, для чего нужен каждый счет, как они работают в связке и почему их открывают обязательными парами. Кроме того, разберем, как бизнес может принимать оплату в разных валютах, в которых удобно клиенту. На счет бизнеса при этом будут попадать только те валюты, с которыми он работает.
Транзитный и текущий валютный счет: основные различия и особенности
Эти счета имеют разное назначение и функционируют как две ступени обязательного контроля. Понять их различия — значит избежать штрафов за нарушение валютного законодательства. Давайте подробно их разберем.
Транзитный счет для валютного контроля
Транзитный валютный счет, или сокращенно счет ВК, — это обязательный промежуточный счет, который служит для первичного приема валютной выручки от нерезидентов. Он становится фильтром для контроля и помогает банку проверить законность происхождения средств и основания для их зачисления.
Это обязательный счет, который банк открывает вместе с текущим валютным по требованию законодательства при заключении договора по ВЭД — внешнеэкономической деятельности. Как только на него попадают деньги, банк их «замораживает» и просит компанию предоставить подтверждающие документы, чтобы установить причину перевода. Таким основанием может быть договор, инвойс, справка об операциях.
Транзитный счет ВК — это временное хранилище, к которому владелец имеет ограниченный доступ. Например, нельзя с него напрямую оплатить поставку контрагента или снять наличные. Деньги на этом счете лежат для проверки контролирующими органами. Именно поэтому c точки зрения закона эти средства не считаются свободно доступными.
Как только банк закончит проверку и подтвердит, что деньги пришли легально, то снимет всю подтвержденную документами сумму и отправит на текущий валютный счет.
Кто, кроме банка, выступает органом валютного контроля и может проверять счета компаний:
Правительство РФ — устанавливает нормы и разрабатывает законодательство.
Центральный банк России — контролирует работу банков и передает сведения о нарушениях агентам: ФНС и ФТС.
Федеральная налоговая служба.
Федеральная таможенная служба.
Уполномоченные Центробанком банки.
Текущий валютный, или операционный, счет
Это рабочий расчетный счет, куда приходят деньги после проверки валютного контроля и откуда их берут для ежедневной операционной деятельности компании в иностранной валюте.
Эти деньги можно использовать на нужды компании:
переводить в качестве оплаты товаров или услуг;
конвертировать в рубли или другую валюту по курсу банка;
снимать наличные с соблюдением лимитов;
хранить.
По функционалу валютный счет похож на обычный рублевый р/с, только работает с иностранной валютой.
Поступать деньги могут из двух источников:
с транзитного счета после прохождения ВК;
от других резидентов РФ.
Банк автоматически открывает счета парами. Это происходит в силу требований законодательства Российской Федерации. Например, если компания решает работать с долларами США и евро, ей будет открыто четыре счета: по одному транзитному для каждой валюты и по одному текущему.
Риски и опасности транзитного счета
Так как это инструмент государственного контроля, то и сложности будут специфичными, в основном связанные с нарушением сроков предоставления документов.
Что это может быть:
Нарушение сроков. У компании обычно есть 15 рабочих дней с момента зачисления суммы, чтобы предоставить полный пакет документов. Если организация не успела передать бумаги или предоставила не все документы, то банк передает информацию органам ВК. При первом нарушении сроков штраф составит до 50 000 ₽, а при повторном нарушении сумма штрафа может вырасти вдвое.
Курсовые потери. Если курс валюты резко падает в период между поступлением средств и предоставлением документов, компания не может быстро продать или законвертировать деньги по выгодному курсу.
Неправильное использование. Нельзя оплачивать с этого счета контрагентам или тратить деньги на другие цели. Банк не пропустит операцию, а за попытку списания может наложить санкции или штрафы из-за нарушения условий договора.
Бюрократия. Компания должна максимально отладить процесс документооборота, чтобы все документы мгновенно предоставлялись в банк, а деньги не простаивали из-за ВК.
Как работает связка «транзитный и текущий валютные счета» при приеме платежей
Связка работает как обязательный двухэтапный процесс фильтрации для соблюдения российского валютного законодательства.
Пошаговая схема приема валютной выручки:
Поступление. Нерезидент отправляет платеж на реквизиты, указанные в договоре, для транзитного и текущего счета они одинаковые.
Идентификация. Банк видит поступление и блокирует деньги для использования.
Документооборот. Компания получает уведомление и в течение 15 рабочих дней отправляет документы, которые подтверждают законность операции, например инвойс или договор.
Снятие с контроля. Банк проверяет бумаги и сверяет их с требованиями законодательства. Если все хорошо, то снимает деньги с транзитного счета.
Зачисление. Банк зачисляет сумму на текущий счет, деньги становятся доступны к свободному использованию.
Какие документы можно отправить для проверки
Набор документов зависит от типа сделки. Есть несколько оснований, которые банк примет в качестве подтверждения:
Договор. Подтверждает суть сделки и условия оплаты, если оформлен в соответствии с законодательством РФ.
Инвойс. Подтверждает, какая сумма и за что конкретно получена — в инвойсе указана номенклатура и количество товаров.
Справка о подтверждающих документах. Клиент формирует этот документ в банке. В нем указываются основные сведения о договоре, поступившей сумме и ее коде валютной операции.
Справка о валютных операциях. Указывает, за что получена валюта, например аванс, плата за товар.
В зависимости от характера сделки банк может запросить дополнительные документы:
грузовая таможенная декларация;
транспортные документы — коносамент, авианакладная;
акт выполненных работ / оказанных услуг;
кредитный договор и график погашения.
Работа с несколькими валютами
У платежных агрегаторов есть инструменты, которые позволяют интернет-магазинам или онлайн-сервисам принимать платежи в нескольких различных иностранных валютах, даже если у самого продавца открыт только один р/с в рублях.
Как это работает:
Клиент заходит на сайт и оплачивает заказ в удобной ему валюте.
Агрегатор принимает платеж и конвертирует в валюту, которая указана в договоре предпринимателя, по текущему курсу.
Затем агрегатор переводит компании рубли или выбранную иностранную валюту для прохождения валютного контроля.
Преимущества для ВЭД
Такой подход дает бизнесу несколько практических преимуществ:
Увеличение конверсии — покупателю проще оплатить товар в удобной валюте.
Простота интеграции — не придется настраивать несколько эквайрингов, чтобы принимать любые платежи: все деньги приходят по одному договору.
Снижение рисков — агрегатор берет на себя курсовые риски на момент транзакции, а также гарантирует техническую обработку платежа.
Совместимость с валютным контролем — сервис предоставит полный пакет документов, необходимый для прохождения валютного контроля в банке.
При работе через платежного агрегатора, например PayAnyWay, для приема платежей в иностранной валюте и при желании получать поступления на свой валютный р/с, проходить валютный контроль обязательно.
Банк будет запрашивать документы, среди которых будет договор с сервисом и конечным покупателем, а также реестр платежей от PayAnyWay, чтобы банк убедился в законности поступления.
Стратегия управления несколькими валютами
Для компаний, работающих с большим количеством иностранных контрагентов, важным вопросом становится управление валютными рисками и эффективностью расчетов:
Фокус на мультивалютности. Можно не открывать отдельные транзитный и текущий валютные счета, если у компании есть мультивалютный счет, например, в сервисе PayAnyWay от Монеты. На нем можно хранить сразу несколько видов валют в рамках одного счета: USD, EUR, KZT и другие.
Так бухгалтер будет видеть все активы и движения в одной выписке, а переводы между кошельками будет проходить быстрее, чем при переводе между банковскими счетами.
Кроме того, компания может разместить на сайте кнопку оплаты для приема денег в десятках мировых валют и получить своеобразную мультикорзину. Это позволяет работать на глобальном рынке и при этом не открывать счета в банках других стран.
Снижение нагрузки на валютный контроль. Чем больше счетов и операций, тем сложнее соблюдать требования ВК. Через интерфейс PayAnyWay можно быстро передавать документы-основания на проверку. Это ускоряет прохождение проверки и уменьшает риск штрафов, так как все уведомления и формы для справки формируются автоматически.
Стратегия управления несколькими валютами сводится:
к централизации — мультивалютный счет;
скорости — оперативная конвертация;
автоматизации документооборота через современные сервисы.
Эквайринг PayAnyWay выступает как удобный и технически продвинутый посредник. Он берет на себя работу с множеством валют и помогает компании соответствовать требованиям валютного контроля.
Подробнее об интернет-эквайринге рассказали в статье «Подключение эквайринга к сайту».
Как использовать транзитный и текущий счет в электронной коммерции
В сфере электронной коммерции правила те же, что и в обычной торговле, но есть несколько особенностей.
Контроль массовых микроплатежей
Если характер выручки — большое количество мелких и частых платежей, то транзитный р/с должен справляться с этой нагрузкой. Платежный агрегатор может взять на себя часть документооборота и превратить тысячи мелких транзакций в один большой структурированный платеж.
Как организовать процесс с помощью PayAnyWay или другого сервиса:
Сценарий
Описание
Как организовать
Поступление
Все платежи от платежных агрегаторов, например PayAnyWay, или иностранных банков поступают сначала на транзитный счет
Агрегатор сводит тысячи мелких платежей в один крупный перевод на ваш р/с. Банк будет проверять этот один крупный перевод
Контроль
Банк требует документы для подтверждения единого поступления от агрегатора
Компания предоставляет банку договор с агрегатором и реестр/отчет от агрегатора, который детализирует, за что были получены эти деньги, на основании тысяч мелких заказов
Риск
Срок 15 дней начинает действовать с момента поступления единого платежа от агрегатора
PayAnyWay мгновенно предоставляет документы банку, чтобы бизнес мог избежать задержек и штрафов
Конвертация и вывод средств
Суммы, которые поступили от платежного агрегатора, тоже проходят обязательный двухэтапный процесс:
Поступление на транзитный счет. Единый платеж от агрегатора зачисляется для проверки ВК. В этот момент компания может предоставить банку договор с агрегатором и реестр платежей для подтверждения.
Перевод на текущий. После успешного прохождения ВК и предоставления документов средства переводятся на текущий операционный р/с.
Конвертация. Теперь компания может использовать деньги по своему усмотрению: на внутренние нужды, закупку товаров или расчеты с контрагентами.
При настройке работы с приемом платежей бизнесу часто требуется касса. Как выбрать и какая больше подойдет в зависимости от ниши, читайте в статье «Различия облачной и онлайн-кассы».
Основные ошибки при работе
Взаиморасчеты с иностранными покупателями требуют максимальной дисциплины, а нарушения могут приводить к санкциям, вплоть до штрафов в размере выручки по договору. Большинство ошибок сводится к трем группам.
Ошибки с документами и сроками
Нарушения требований валютного контроля могут привести к крупнейшим штрафам:
Нарушение 15-дневного срока. Выше мы уже говорили о том, что несвоевременное предоставление документов ведет к штрафам. Здесь полный перечень штрафов для должностных и юридических лиц:
Отсутствие или неполнота документов. Предоставление в банк только инвойса без основного контракта или, наоборот, контракта без акта выполненных работ. Банк не может подтвердить основание платежа, и деньги остаются «замороженными».
Различия в суммах/датах. Данные в СПД или реестре платежей не совпадают с фактически поступившей суммой или с датами, указанными в договоре.
Ошибки в договорах и их постановке на учет
Эти ошибки являются системными и создают проблемы на протяжении всего срока действия контракта:
Игнорирование номера контракта. Если сумма контракта превышает установленный законом лимит (на момент написания статьи 600 000 ₽), он должен быть обязательно поставлен на учет в банке с присвоением УНК. Несвоевременная постановка на учет или отсутствие УНК при поступлении крупного платежа — прямое нарушение.
Отсутствие сроков возврата аванса. В договоре с нерезидентом не прописан конкретный срок, в течение которого валюта должна быть возвращена, если товар или услуга не была предоставлена. Это создает риск нарушения сроков репатриации (возврата валюты в РФ).
Отсутствие или некорректная формулировка. Договор содержит неясные формулировки или не соответствует требованиям валютного контроля.
Организационные ошибки
Множество проблем возникает, если каждый отдел работает сам по себе без коммуникаций с другими подразделениями.
Комментарий команды PayAnyWay от Монеты:
Одна из самых частых ошибок — отсутствие сшива между отделами продаж, финансов и ВК. Отдел продаж может получить оплату и не уведомить бухгалтера о необходимости предоставить документы. Или, в случае электронной коммерции, бухгалтерия получает единый крупный платеж от агрегатора, но не увидит реестра платежей по каждому заказу. Чтобы не допускать таких ошибок, нужно внимательно подходить к выбору эквайера.
Для устранения организационных ошибок Монета рекомендует:
Настроить автоматическое уведомление бухгалтерии сразу после зачисления средств на транзитный счет.
Централизовать доступ к реестрам платежей от агрегатора в единой системе учета.
Использовать мультивалютный р/с для централизации управления валютой.
Если вы еще не определились, какой сервис подойдет вашей компании, советуем прочитать статью «Платежные системы и интернет-эквайринг: выбираем решение для приема платежей». В ней мы разбираем всю цепочку транзакции и рассказываем о процессе подключения любого эквайера.
Заключение
Работа с транзитным и текущим валютными счетами в России — это обязательный двухэтапный контроль. Главные риски при этом: бюрократия и штрафы за нарушение сроков предоставления документов. А еще при работе с множеством мелких платежей почти невозможно вручную справиться с массовыми платежами.
Именно поэтому платежные агрегаторы с приемом валюты, например PayAnyWay, становятся важным инструментом автоматизации. Чем помогает такой сервис:
принимает десятки валют на один счет;
превращает тысячи мелких транзакций в один структурированный платеж с готовым реестром;
помогает связать р/с и быстро перевести деньги между ними.
Надежный агрегатор платежей поможет в сведении реестров и автоматизации сложной части ВЭД, а также помогает сделать валютный оборот проще.
Реклама: ООО «МОНЕТА ЛАБС», ИНН 1683001376, erid: 2W5zFHq6Qm6
Начать дискуссию