Транзитный и текущий валютный счет: отличия, назначение и порядок использования

Любому российскому бизнесу, который работает с импортом или экспортом, важно понимать основы валютного контроля. А еще он должен разбираться в разнице между двумя типами счетов, которые часто путают: транзитный и текущий валютные счета.

Это важно, потому что если пытаться списать деньги на оплату товаров не с того счета, то это может привести к вопросам со стороны органов валютного контроля и штрафам в размере стоимости партии товаров или другим санкциям.

В этой статье расскажем, для чего нужен каждый счет, как они работают в связке и почему их открывают обязательными парами. Кроме того, разберем, как бизнес может принимать оплату в разных валютах, в которых удобно клиенту. На счет бизнеса при этом будут попадать только те валюты, с которыми он работает.