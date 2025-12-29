Как бизнесу создать платежную ссылку и принимать оплату онлайн

Систематически принимать оплату от клиентов на личную карту физлица нельзя — если вы не самозанятый и не оформляете платежи по правилам. Но как принимать платежи, если у вас нет сайта? Или если настраивать прием платежей на сайте слишком долго и дорого?

Есть простое решение — создать платежную ссылку. Это специальная ссылка на готовую платежную форму. Вы отправляете ее клиенту в соцсети, по почте или в мессенджере. Клиент переходит, оплачивает картой, а вы получаете легальный платеж со всеми необходимыми документами в рамках требований закона.