Как бизнесу создать платежную ссылку и принимать оплату онлайн

Систематически принимать оплату от клиентов на личную карту физлица нельзя — если вы не самозанятый и не оформляете платежи по правилам. Но как принимать платежи, если у вас нет сайта? Или если настраивать прием платежей на сайте слишком долго и дорого?
Есть простое решение — создать платежную ссылку. Это специальная ссылка на готовую платежную форму. Вы отправляете ее клиенту в соцсети, по почте или в мессенджере. Клиент переходит, оплачивает картой, а вы получаете легальный платеж со всеми необходимыми документами в рамках требований закона.
Как работает технология платежных ссылок
Это уникальный URL-адрес, который ведет покупателя на защищенную страницу оплаты, созданную платежным агрегатором или банком. Это способ принимать безналичные платежи без установки и технической интеграции эквайринга на своей стороне или CRM-систем.
Механизм работы:
Генерация. Продавец в личном кабинете платежного агрегатора, например в сервисе PayAnyWay от Монеты, создает ссылку. В нее уже «зашиты» все данные о платеже: сумма, наименование товара или услуги и часто срок действия.
Отправка. Продавец отправляет ссылку клиенту любым удобным способом: по СМС, в мессенджере, по электронной почте или QR-кодом.
Оплата. Клиент кликает на ссылку и переходит на защищенную страницу оплаты. Он вводит данные своей карты или выбирает другой способ для оплаты.
Зачисление. После успешной оплаты деньги поступают продавцу.
Как создать и защитить платежную ссылку
Несмотря на простоту использования, платежная ссылка — это сложный технический инструмент, который гарантирует безопасность транзакции.
Важно. Адрес, на который переходит клиент, не принадлежит продавцу. Он принадлежит платежному агрегатору, чья инфраструктура соответствует требованиям PCI DSS по защите персональных данных. Продавец не хранит и не обрабатывает данные карт, поэтому оплата по платежной ссылке считается защищенным и безопасным способом оплаты.
Оплата через такие URL соответствует №54-ФЗ при подключенной онлайн-кассе. В момент успешной оплаты платежный сервис автоматически отправляет данные об операции в подключенную онлайн-кассу, которая формирует чек и отправляет его в ОФД и клиенту.
Чтобы ссылка соответствовала №54-ФЗ, она должна включать несколько параметров:
Параметр
Назначение
Важность для бизнеса
Сумма платежа
Точная сумма, которую должен оплатить клиент
Финансовая точность. Гарантирует, что клиент не ошибется при оплате
Назначение платежа
Описание, которое будет отображено клиенту и попадет в чек
Фискализация (№54-ФЗ). Обязательно для корректного формирования чека
Email или телефон клиента
Данные для фискализации и отправки электронного чека
Соблюдение закона. Необходимость отправить чек клиенту
Срок действия
Время, в течение которого URL будет активна, обычно это 24 часа
Контроль и безопасность. Ссылка становится неактивной, чтобы ее не использовали после истечения срока
Токен
Уникальный код, который защищает URL от подделки и гарантирует, что оплата пройдет только один раз
Для защиты от мошенничества
Когда продавец создает ссылку в личном кабинете, система выполняет несколько ключевых действий:
Кодирование. Все параметры заказа — сумма, назначение, ID — кодируются и включаются в URL.
Токен, или уникальный ключ. Для каждой ссылки генерируется уникальный одноразовый токен, который гарантирует, что даже если кто-то перехватит URL, то он не сможет ее использовать повторно или изменить ее сумму и назначение.
Срок действия. У ссылки может быть конкретный срок «жизни», после которого она деактивируется.
Оплата покупателем
После получения URL клиент совершает один клик и запускает финальный этап оплаты:
Шаг
Действие клиента
Важность для безопасности
Клик и перенаправление
Клиент кликает на уникальный URL
Простота оплаты
Защищенная страница
Клиент перенаправляется на страницу оплаты, которая принадлежит платежному агрегатору и имеет HTTPS-протокол
Безопасность в соответствии с PCI DSS. Продавец никогда не видит и не хранит данные карты
Выбор способа
Клиент видит сумму и назначение платежа и выбирает удобный способ оплаты
Увеличение конверсии. Максимальное удобство для покупателя
Ввод данных
Клиент вводит данные карты или подтверждает оплату через приложение банка
Защита. Все данные карты обрабатываются в защищенном контуре агрегатора или банка
Подтверждение
Банк-эмитент карты подтверждает транзакцию
Финальный контроль
Результат
Деньги поступают продавцу за вычетом комиссии агрегатора
Завершение цикла сделки. Продавец может отгружать товар или оказывать услугу
Технология платежной ссылки переносит всю сложность технической защиты, фискализации и обработки данных на сторону агрегатора, оставляя для продавца и покупателя максимально простой и быстрый процесс.
Возможность автоплатежей
Если бизнес работает по модели подписки, то платежная ссылка может стать основой для автоматического продления услуг через платежный сервис, например PayAnyWay от Монеты.
Как это работает:
При первой оплате по URL клиент соглашается с возможностью дальнейших списаний через токен карты. Агрегатор PayAnyWay безопасно сохраняет токенизированные данные карты.
В следующие периоды система автоматически инициирует списание средств без повторного ввода данных клиентом.
Обратите внимание. При настройке приема рекуррентных платежей через URL запросы на списание будет делать сам магазин, как и ссылки на оплату. Для отмены подписки клиент пишет магазину и действует в порядке, описанном в оферте.
В результате продавец получает снижение оттока, который мог быть связан с ручным продлением. Так платежная ссылка для оплаты становится не разовым инструментом, а стартовой точкой для работы долгосрочной финансовой модели.
Ссылки — не единственный способ принять оплату от клиента. Больше о разных методах и выборе конкретного эквайера рассказали в статье «Платежные системы и интернет-эквайринг: выбираем решение для приема платежей».
Когда и кому пригодится такой способ оплаты
Технология платежных URL подходит, когда нужно быстро, удаленно и безопасно принять оплату без полноценного интернет-магазина или сложной IT-интеграции.
В каких сценариях пригодится URL:
Продажи в мессенджерах и соцсетях. Клиент принимает решение об оплате в чате WhatsApp1, Telegram, ВКонтакте. Ссылка позволяет ему оплатить покупку мгновенно, без перехода на сайт.
Индивидуальные заказы и B2B. Менеджер выставляет оплату на нестандартную сумму, например с учетом личной скидки или индивидуальной комплектации. URL заменяет ручное выставление счета.
Услуги по записи. Репетиторы, фрилансеры, психологи, вебинары. Ссылка отправляется клиенту после записи или оказания услуги, выступая в качестве удаленного терминала оплаты.
Оплата «на месте». Курьер или сервисный инженер на выезде может быстро сгенерировать ссылку в телефоне и отправить ее клиенту для оплаты без физического терминала.
Донаты и сборы. Некоммерческие организации или небольшие проекты могут использовать URL для быстрого сбора средств.
Создание платежных ссылок — это гибкий и низкозатратный способ интеграции оплаты, который переносит терминал из физического магазина в любую точку цифрового контакта с клиентом, максимально сокращая путь к транзакции.
Кому такой способ оплаты подходит лучше всего:
Малый и средний бизнес. Для старта продаж: не нужно платить за интеграцию эквайринга на сайт, достаточно личного кабинета агрегатора.
Сфера услуг и инфобизнес. Для оплаты консультаций, онлайн-курсов, тренингов. Позволяет оператору поддержки или менеджеру закрыть сделку прямо в процессе общения.
B2B-компании. Для приема платы за услуги консалтинга, разработки, SaaS-подписки, когда оплату производит бухгалтер, а не конечный пользователь.
Call-центры и техподдержка. Для приема платы за дополнительные услуги или продление подписки по телефону. Оператор мгновенно формирует ссылку на платежную страницу и отправляет ее клиенту.
Комментарий команды PayAnyWay от Монеты:
Платежная ссылка для большинства клиентов — это инструмент сокращения дебиторской задолженности. Отправка PDF-счета запускает долгий цикл в 2–3 дня: передача бухгалтеру, ввод реквизитов, создание платежки и оплата в банковский день. Такие URL позволяют клиенту сразу оплатить картой или через СБП. Это ускоряет получение денег и решает проблемы B2B-взаимодействия с помощью простой технологии.
Теперь, когда мы разобрались, кто и когда чаще всего использует платежную ссылку, стоит разобраться, какие преимущества она в себе несет.
Преимущества для ИП и разных видов бизнеса
Платежные URL устраняют барьеры, связанные с IT-интеграцией и соблюдением законодательства, делая безналичный прием оплаты доступным даже для самых небольших предпринимателей и нишевых сфер. Есть несколько преимуществ, с помощью которых оплата становится проще и удобнее:
Простой старт. Не нужно подключать полноценный эквайринг. Достаточно зарегистрироваться у агрегатора и начать генерировать ссылки через личный кабинет или мобильное приложение.
Снижение издержек. Комиссия часто сопоставима или ниже затрат на физические терминалы.
Оплата по дозаказу/коррекции. Если клиент хочет еще что-то оплатить после оформления заказа, то менеджер быстро сформирует ссылку на разницу в сумме, а клиенту не придется оформлять новый заказ.
Работа с возвратами. Быстрое выставление счета на частичную доплату или компенсацию.
Настройка рекуррентности. Первую оплату по ссылке для ИП можно использовать для получения согласия на дальнейшие рекуррентные списания.
Оплата индивидуальных тарифов. Менеджер формирует URL на оплату нестандартного, уникального тарифа, который сложно прописать в основной системе.
Снижение ожидания. Бухгалтер клиента может оплатить ссылку банковской картой или через СБП сразу, что ускоряет поступление денег на счет.
Минимум кликов. Клиент кликает на URL и сразу попадает на защищенную страницу оплаты, минуя каталоги, корзины и регистрацию. Это максимально сокращает «воронку оплаты».
Высокая безопасность. Клиент всегда вводит данные карты на защищенной странице агрегатора, соответствующей стандарту PCI DSS. Продавец никогда не хранит и не видит этих данных.
Виды ссылок
Платежные URL делятся на несколько типов в зависимости от их функциональности и способа генерации. Выбор типа ссылки определяет, насколько автоматизированным будет процесс приема платежей. Основных типа классификации два: по способу генерации и по функциональности. Разберем их подробнее в таблицах.
Вид URL
Описание
Для кого подходит
Одноразовая ручная
URL создается менеджером вручную в личном кабинете агрегатора. Менеджер сам вводит сумму, описание и данные клиента
Индивидуальные заказы, B2B-счета, доплаты. Сценарии, где сумма каждый раз разная
Многоразовая
Постоянная ссылка с фиксированным назначением платежа, но с возможностью ввода суммы клиентом
Сбор донатов, пожертвования, сбор предоплаты с сайта, когда сумма может варьироваться
Автоматизированная
Ссылка генерируется автоматически вашей CRM или учетной системой через API агрегатора. Все параметры (сумма, ID заказа) подтягиваются из базы данных
E-commerce, SaaS, кол-центры. Сценарии, где нужна интеграция и скорость, — например, создание ссылки сразу после оформления заказа на сайте
По функциональности и в зависимости от того, что происходит после оплаты, ссылки тоже можно разделить на несколько категорий:
Вид ссылки
Описание
Преимущества
Одноразовая ручная
URL предназначена для единственной транзакции. После оплаты она деактивируется
Простая оплата. Защита от случайных повторных оплат
Рекуррентная
При первой оплате по ссылке клиент дает согласие на сохранение токена карты для будущих списаний
Подписочная модель. Обеспечение автоматического продления услуг
Ссылка с фискализацией
URL, который гарантированно связана с вашей онлайн-кассой, автоматически формирует и отправляет чек в соответствии с №54-ФЗ
Легальность. Снимает с бизнеса риск штрафов за отсутствие чека
URL с холдированием
URL «замораживает» средства на карте клиента, но списание происходит позже, после подтверждения услуги продавцом
Услуги по запросу, например такси или аренда. Продавец проверяет наличие средств, но списывает их только по факту выполнения услуги
Еще один простой и экономный способ принимать оплату от клиентов — QR-коды. В другой статье мы уже рассказали, как сделать QR-код для безопасной оплаты по СБП.
Сколько ссылок можно создать
Продавец может создать сколько угодно платежных ссылок в личном кабинете платежного агрегатора PayAnyWay или с помощью других сервисов.
Главное — учитывать несколько нюансов:
Количество ограничено только скоростью сервера и ограничением количества запросов в секунду, сам ресурс бесконечен.
Каждый одноразовый URL предназначен для одного использования и автоматически деактивируется, чтобы не допускать двойного списания или мошенничества.
URL часто ограничены во времени «жизни» и действуют от 15 минут до нескольких часов, чтобы не допускать мошеннических действий.
Вы можете создать десятки тысяч уникальных ссылок на платежную страницу в месяц, если это требуется вашему бизнесу. Фокус агрегатора не на количестве, а на обеспечении безопасности и уникальности каждой транзакции.
Критерии выбора сервиса платежных ссылок
Выбор подходящего сервиса для генерации платежных ссылок напрямую влияет на финансовые результаты, безопасность и удобство работы. Ниже разобрали критерии, на которые следует обратить внимание:
Уровень комиссии и тарифы. Уточните процент комиссии за транзакцию. Комиссия может варьироваться в зависимости от вашего оборота, типа бизнеса и используемой платежной системы — например, СБП обычно дешевле, чем оплата картой.
Уточните наличие абонентской платы, платы за подключение или вывод средств. Для малого бизнеса предпочтительны тарифы без ежемесячной платы, с комиссией только за успешный платеж.
Скорость подключения. Узнайте, сколько времени займет регистрация, верификация и активация сервиса. Идеально, если подключение занимает не более 1–2 дней.
Интуитивность интерфейса. Личный кабинет должен быть максимально прост. Менеджер должен создавать URL в пару кликов без сложных настроек. Простота интерфейса напрямую влияет на скорость работы сотрудников.
Наличие дополнительных функций. Они помогают бизнесу масштабироваться:
Автоплатежи — настройки автоматического списания для подписочной модели.
Шаблоны — создание и сохранение шаблонов для типовых услуг и товаров.
Интеграции и API — готовые модули для CMS и интеграций с CRM.
Безопасность и защита данных. Сервис должен иметь актуальный сертификат соответствия международному стандарту безопасности данных платежных карт PCI DSS.
Проверьте, обеспечивает ли сервис автоматическую фискализацию — формирование и отправку чека через облачную кассу.
Возможность международных платежей. Нужно для бизнеса, который планирует выход на зарубежные рынки или уже принимает оплату от иностранных клиентов.
Проверьте у выбранного международного сервиса для создания платежных ссылок:
мультивалютность — способность принимать платежи в разных иностранных валютах;
совместимость с ВЭД — подготовка необходимых документов для прохождения валютного контроля в вашем банке.
Больше о критериях выбора читайте в нашей статье о топ-3 надежных сервисов эквайринга для бизнеса.
Как создать платежную ссылку на примере PayAnyWay
Создание платежного URL в PayAnyWay — это быстрый и интуитивно понятный процесс. Разберем, как сделать платежную ссылку, чтобы начать принимать оплату уже сегодня.
Шаг 1. Зарегистрироваться в сервисе PayAnyWay
Прежде чем начать принимать платежи, необходимо зарегистрировать бизнес в PayAnyWay и пройти необходимую верификацию.
Регистрация. Зайдите на сайт PayAnyWay и зарегистрируйтесь. Вам потребуется указать общие данные о компании и отправить сканы минимума учредительных документов.
Подключение онлайн-кассы. Подключите свою облачную кассу или воспользуйтесь услугами агрегатора по аренде кассы. Это необходимо для автоматической фискализации платежей.
Подписание договора. Электронно подпишите договор с платежным агрегатором.
Шаг 2. Настроить способ приема оплаты
Вам необходимо определить, как именно будет проходить оплата.
Что нужно сделать:
Определите, какие способы оплаты будут доступны вашим клиентам, например карты, СБП или электронные кошельки.
Укажите email-адреса и настройте Webhook для уведомлений по API для своей учетной системы, чтобы мгновенно получать статус успешной оплаты.
Шаг 3. Генерация и отправка ссылки
После настройки вы можете перейти к созданию самой URL для оплаты. В личном кабинете, в разделе выставления счета, нужно заполнить параметры:
сумма;
назначение платежа;
email клиента;
срок действия.
После заполнения обязательных полей можно сгенерировать URL.
Шаг 4. Отправить ссылку: мессенджеры, соцсети, email
Вы получаете готовый уникальный URL-адрес, который можно отправить клиенту по любому удобному каналу.
Здесь все просто: нужно скопировать URL из личного кабинета и отправить клиенту удобным способом:
мессенджеры — для мгновенной оплаты в чате;
почта — для оплаты счета-оферты;
социальные сети — в личные сообщения после согласования заказа.
Шаг 5. Получить уведомление об оплате
Как только клиент совершит оплату, система мгновенно уведомит вас о результате, что позволяет быстро отгрузить товар или начать оказание услуги.
Проверьте ваш email/телефон, куда настроены уведомления. Вы получите сообщение о статусе транзакции: «Успешно» или «Отклонено».
Такая URL сокращает рутинный финансовый цикл до нескольких минут, делая процесс приема безналичных платежей максимально простым и безопасным.
Заключение
Создать платежную ссылку — это больше, чем сгенерировать обычный URL-адрес. Это самый гибкий, быстрый и низкозатратный способ интеграции безналичной оплаты, который полностью адаптирован под реалии современного бизнеса: от ИП до крупного B2B.
Если ваш бизнес ценит скорость, безопасность и хочет мгновенно принимать плату за индивидуальные заказы, консультации или подписки — ему нужен сервис платежных ссылок. Можно быстро подключить такую оплату и начать продавать свои товары или услуги.
