Как правильно выбрать платежный сервис, чтобы обеспечить бизнесу рост выручки

Платежный сервис помогает принимать онлайн-оплату от клиентов — это его основная функция. Однако при интеграции разных методов и новых сценариев оплаты сервис может также стать инструментом управления доходностью. Он позволит увеличивать прибыль, выручку и конверсию.

Например, внедрение СБП и поддержка Pay-сервисов делают оплату проще и повышают количество завершенных заказов. Согласно исследованию Stripe, добавление хотя бы одного дополнительного метода оплаты, кроме банковских карт, увеличивает конверсию в покупку в среднем на 7,4%, а выручку — на 12%.

Бизнес рискует упустить выгоду, если будет рассматривать эквайринг только как техническую необходимость и статью операционных расходов. Именно поэтому стоит разобраться, по каким параметрам подбирать платежные сервисы, чтобы они снижали процент брошенных корзин и влияли на рост выручки.

Подготовили инструкцию по выбору сервиса для приема платежей. В статье анализируем четыре фактора роста выручки, делимся формулами расчета релевантных метрик и разбираем типичные ошибки при подключении эквайринга. Материал будет полезен собственникам интернет-магазинов, финансовым и операционным директорам.