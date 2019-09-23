Бухгалтеры не стесняются спрашивать про свои косяки в рабочем планировании

Продолжаем отвечать на вопросы, которые задают слушатели онлайн-курса про то, как бухгалтеру все успевать. Сегодня два вопроса: про то, как вырасти в профессии и про то, как не отступать от намеченного рабочего плана.

Вопрос 1. Спланировала свою работу на октябрь, стало спокойнее. Вроде, и работы много, а все учтено, можно не волноваться, что что-то забуду. Осталось теперь работать по плану. Правда, сколько ни планировала раньше, все-равно не все выполняла. Как заранее настроить себя на работу по плану? Чтобы все было четко?

Рада, что спланировали октябрь, вы большая молодец! Работа по плану – действительно дает спокойствие и уверенность, что вся отчетность будет сдана вовремя, и вы успеете это сделать в рабочее время. Настроиться очень просто, нужно определить - зачем это вам нужно?

Бонусы системы планирования для бухгалтера:

уходить домой вовремя,

снизить стресс от работы,

перестать напоминать задачи подчиненным,

освободить время в течение дня.

У вас могут быть еще свои варианты.

А дальше делать. Каждый день в октябре работать с планом.

Это займет 2 минуты утром и 2 минуты вечером. Хвалить себя за то, что получилось. Не ругать, если сразу не получается. Смотреть причины и корректировать свою работу. За этот месяц встроится новая привычка.

Дальше в ноябре и декабре закрепляете. То есть продолжаете планировать каждый месяц и работать по плану. Уверена, что вам понравятся бонусы, которые дает система и вопрос по настройке отпадет сам собой.

Если у вас нет времени на то, чтобы прослушать целый курс, записывайтесь на двухчасовой онлайн-интенсив, который пройдет 1 октября в 11-00 по мск. Научимся сдавать отчетность без стресса и уходить домой вовремя. Купить вебинар за 1200 руб.

Вопрос 2. С большим интересом посмотрела урок по развитию и карьерному росту. Я сейчас заместитель главного бухгалтера, хочу через полгода вырасти до главного бухгалтера. Что можете посоветовать, как это сделать быстрее?

Для должности главного бухгалтера нужны определенные компетенции. В курсе даю систему оценки компетенций. После прохождения этого теста, определите какие качества и профессиональные навыки вам необходимы и начинайте их развивать. Как это делать тоже подробно рассказываю в курсе.

Если вы планируете работать главным бухгалтером в той же компании, можно заранее обсудить с руководителем требования к этой должности. Руководитель обычно заинтересован в развитии своих сотрудников и может дать оценку ваших сильных и слабых качеств. Как это выглядит с его стороны. Рассказать какие компетенции необходимы для должности главного бухгалтера. Также можно договориться на тестовое задание для новой должности. И уточнить, что будет результатом успешного выполнения задания.

В моей практике – я давала сотрудникам возможность взять на себя новые отчеты в отчетный период. И тщательно проверяла результат. Сразу был виден подход сотрудника – самостоятельность, ответственность за результат, огромное желание разобраться и выполнить задачу успешно. Или страдание от того как все сложно, сотни вопросов и в итоге возврат недоделанной задачи.

Если планируете уходить в другую компанию, то можно для наработки компетенций попросить часть задач главного бухгалтера в текущей компании. Или сделать отчетность самостоятельно, а потом сравнить с тем, как это сделал главный бухгалтер и задать уточняющие вопросы.

Выбирайте удобный вариант и успехов!